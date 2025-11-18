LimoLane, servizio di noleggio auto con conducente nato nel 2021 a seguito di un venture building tra Gellify e una realtà tradizionale attiva nel mondo Ncc, ha acquisito Driven Worldwide, player internazionale di servizi di mobilità VIP per aziende internazionali, investitori, e banche globali.
Una scaleup italiana cresce all’estero: LimoLane acquisisce l’inglese Driven Worldwide
La piattaforma digitale fondata nel 2021 da Fabio Nalucci, attiva nei servizi di mobilità premium per business e grandi eventi, continua nella sua strategia di acquisizioni: è la volta di Driven Worldwide, player internazionale di servizi di mobilità VIP per aziende e banche
