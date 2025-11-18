Una scaleup italiana cresce all’estero: LimoLane acquisisce l’inglese Driven Worldwide

AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

La piattaforma digitale fondata nel 2021 da Fabio Nalucci, attiva nei servizi di mobilità premium per business e grandi eventi, continua nella sua strategia di acquisizioni: è la volta di Driven Worldwide, player internazionale di servizi di mobilità VIP per aziende e banche

Pubblicato il 18 nov 2025
Fabio-Nalucci_foto-e1573567724238
Il founder di LimoLane Fabio Nalucci

LimoLane, servizio di noleggio auto con conducente nato nel 2021 a seguito di un venture building tra Gellify e una realtà tradizionale attiva nel mondo Ncc, ha acquisito Driven Worldwide, player internazionale di servizi di mobilità VIP per aziende internazionali, investitori, e banche globali.

