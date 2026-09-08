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Dopo il Series B, Lexroom fa shopping in Francia e Bulgaria per crescere

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Prima operazione di M&A dalla fondazioneper Lexroom, che compra Query Juriste e Praven Intelekt: ora è in cinque mercati. La sfida è trasformare capitali e AI generativa in prodotti verificabili Paese per Paese

Pubblicato il 8 set 2026
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Da sinistra, i founder di Lexroom Martina Domenicali, Andrea Lonza, Paolo Fois
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Scaleup italiane crescono e fanno M&A. Lexroom fa la sua prima acquisizione dalla fondazione, comprando il 100% della francese Query Juriste e della bulgara Praven Intelekt. Il valore delle transazioni, come capita quasi sempre, non è stato comunicato. Lexroom così aggiunge alla crescita organica in Germania e Spagna l’integrazione di operatori già radicati nei singoli ordinamenti giuridici.

L’operazione porta Lexroom in cinque mercati europei, Italia compresa. I fondatori e i team delle due società entreranno nel gruppo: Etienne Le Guay guiderà lo sviluppo in Francia, mentre Siyanna Lilova diventa Head of Central and Eastern Europe. I marchi Query Juriste e Praven Intelekt confluiranno gradualmente in Lexroom.

Il passaggio è rilevante per il Legal tech, ormai diventato legal AI: la qualità non si misura soltanto sulla potenza e la precisione dei modelli linguistici. La ricerca normativa, l’analisi della giurisprudenza e la redazione di atti dipendono da fonti, lessico, prassi e aggiornamenti propri di ogni Paese. La capacità di lavorare su questi elementi determina l’affidabilità del risultato e la possibilità per l’avvocato di verificare le fonti.

Le acquisizioni di Lexroom in Francia e Bulgaria

Query Juriste ha sviluppato in Francia una piattaforma di ricerca giuridica collegata, secondo quanto comunicato da Lexroom, a oltre cinque milioni di documenti francesi ed europei. La società conta quasi 300 clienti e circa mille licenze attive. Praven Intelekt porta invece l’accesso al mercato bulgaro e, con esso, un prodotto specializzato sul diritto nazionale destinato a studi legali, uffici legali interni ed enti pubblici.

La piattaforma bulgara dichiara di lavorare su legislazione, giurisprudenza e fonti istituzionali aggiornate, restituendo collegamenti ai documenti richiamati nelle risposte. Sul proprio sito, Praven Intelekt indica una base di utenti superiore a 20mila professionisti legali e specifica che i dati caricati dai clienti non vengono utilizzati per addestrare modelli.

Per Lexroom l’acquisizione risponde a una scelta industriale: acquisire insieme tecnologia, dati organizzati e conoscenza commerciale del territorio. Paolo Fois, cofondatore e amministratore delegato della società, sintetizza il criterio nella necessità di unire “tecnologia, scala e capitale” alla competenza di chi conosce il mercato locale.

La società, fondata nel 2023 e già raccontata da EconomyUp nel suo percorso di crescita nel legal tech, dichiara oggi oltre 20mila clienti, più di 200 professionisti e più di 13 milioni di fonti giuridiche collegate alla propria infrastruttura. Nel comunicato delle acquisizioni europee indica inoltre ricavi ricorrenti annualizzati superiori a 23 milioni di euro nell’estate 2026.

Dai capitali all’integrazione delle fonti giuridiche locali

Le acquisizioni di Lexroom in Francia e Bulgaria di arrivano pochi mesi dopo il Series B da 50 milioni di dollari. Il round, chiuso a maggio 2026 e guidato da Left Lane Capital, aveva portato a oltre 73 milioni di dollari il capitale complessivamente raccolto dalla società.

Il finanziamento dava una direzione esplicita all’espansione nei mercati europei di civil law. Francia e Bulgaria rendono questa strategia più concreta: il primo è uno dei principali mercati legali continentali; il secondo offre un presidio nell’Europa centro-orientale, dove le infrastrutture digitali per il diritto richiedono fonti e relazioni istituzionali specifiche.

L’elemento più delicato resta adesso l’integrazione. Unificare interfacce e flussi di lavoro può produrre economie di scala, mentre la qualità delle risposte dipende dal mantenimento di archivi locali aggiornati, dal collegamento puntuale alla fonte originaria e dalla capacità di gestire versioni, citazioni e documenti riservati. La tecnologia generativa accelera la ricerca e la prima redazione, ma il controllo professionale rimane parte del processo.

Il legal AI cresce, tra adozione e regole operative

La domanda per questi strumenti esiste già, anche se il livello di maturità organizzativa resta disomogeneo. Il rapporto 2025 Generative AI in Professional Services di Thomson Reuters, basato su un’indagine online svolta tra gennaio e febbraio 2025 su 1.702 professionisti di ambito legale, fiscale, rischio, frodi e pubblica amministrazione, rileva che il 28% degli studi legali e il 23% degli uffici legali aziendali del campione utilizzavano già l’AI generativa.

Le applicazioni più frequenti riguardano revisione documentale, ricerca giuridica, sintesi e redazione di bozze. Lo stesso studio segnala però un vuoto di governance: il 52% degli intervistati riferiva l’assenza di policy sull’uso dell’AI nella propria organizzazione e il 64% non aveva ricevuto formazione specifica.

Il quadro normativo rende questi aspetti ancora più concreti. Dal 2 agosto 2026 sono applicabili le regole di trasparenza previste dall’articolo 50 dell’AI Act. Per le piattaforme legal AI, riservatezza dei documenti, tracciabilità delle fonti e chiarezza sul ruolo dello strumento entrano quindi nella valutazione di studi legali e direzioni aziendali.

La sfida di Lexroom: integrare nelle differenze

Le acquisizioni di Lexroom in Francia e Bulgaria segnalano che la competizione nel legal tech europeo si sta spostando verso piattaforme capaci di operare in più giurisdizioni senza perdere precisione locale. I capitali raccolti aiutano a sostenere prodotto, sicurezza e distribuzione; le società acquisite offrono invece il patrimonio meno immediato da replicare: dati organizzati, comprensione delle fonti nazionali e fiducia costruita con i professionisti.

Il risultato dipenderà dalla capacità di trasformare questa presenza geografica in un prodotto omogeneo nella qualità, pur mantenendo le differenze che rendono ogni diritto nazionale riconoscibile e verificabile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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