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Anostra, la storia e gli obiettivi della startup che porta la guida autonoma nelle macchine agricole

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Portare l’automazione nelle macchine agricole senza essere vincolati alle infrastrutture nei campi né alla stabilità della rete internet. È l’obiettivo di Anostra, una delle sette startup selezionate per la quarta edizione di FoodSeed. Il CEO e co-founder, Giuseppe Vincenzo Castellitto, svela a EconomyUp i prossimi passi.

Pubblicato il 12 nov 2026
Valentina Neri

Giornalista

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I co-founder di Anostra ricorda Giuseppe Vincenzo Castellitto e Tiziano Lombardi
I co-founder di Anostra ricorda Giuseppe Vincenzo Castellitto e Tiziano Lombardi © Anostra
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Punti chiave

  • Selezionata da FoodSeed tra 225 candidature, la startup Anostra (sede a L’Aquila) nasce in Ciociaria per automatizzare il lavoro agricolo.
  • Guida autonoma con unità di bordo che integra più sensori e algoritmi on-board per localizzazione senza GPS-RTK né connettività costante; sicurezza ridondante.
  • Clienti: costruttori per vigneti/orticoltura, integrazione e retrofit; finanziamenti: €250k da FoodSeed, round seed richiesto €2M.
Riassunto generato con AI

Su 225 candidature, il numero più alto nella storia del programma, sono soltanto sette le startup selezionate per la quarta edizione di FoodSeed, l’acceleratore Foodtech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital SGR. All’interno di questo gruppo ristretto di imprese, accomunate dall’ambizione di rendere la filiera agroalimentare più efficiente e sostenibile, ce n’è una che nasce osservando il lavoro nei campi agricoli della Ciociaria e vuole innovarlo grazie alla guida autonoma. È Anostra, ha sede a L’Aquila e sta già lavorando con i produttori di macchine agricole. Ne abbiamo parlato con il CEO e co-founder, Giuseppe Vincenzo Castellitto, che ci ha anche dato qualche anticipazione sui prossimi piani di crescita.

Come nasce Anostra e chi sono i co-founder

L’intuizione da cui nasce Anostra è di Tiziano Lombardi, ingegnere del software che per sei anni ha collaborato con Rete Ferroviaria Italiana lungo il percorso di dottorato e di ricerca con l’università dell’Aquila e oggi è co-founder della startup. È lui a rendersi conto che nella sua zona d’origine, la Ciociaria, il lavoro agricolo nei campi è ancora molto simile a quello di mezzo secolo fa.

“Abbiamo capito che i problemi fondamentali sono due”, ricorda Giuseppe Vincenzo Castellitto, anche lui ciociaro d’origine, ingegnere meccanico con esperienza nello sviluppo prodotto nell’automotive. “Il primo è la mancanza di manodopera. Il secondo problema è che l’automazione in agricoltura fa riferimento soprattutto a una tecnologia chiamata GPS-RTK”. Questo sistema combina i segnali satellitari con dati di correzione inviati da stazioni a terra, via radio o internet, per determinare con precisione la posizione del macchinario. Ma nei campi – continua – la rete internet è instabile, le infrastrutture non sempre sono disponibili e anche la vegetazione può ostacolare la ricezione del segnale.

Anostra sceglie un approccio differente: non fare affidamento su infrastrutture esterne, ma integrare nel macchinario agricolo tutto ciò che serve per la localizzazione e, quindi, per l’automazione. A completare il team è il terzo co-founder Andrea Perelli, ingegnere informatico con un percorso anche accademico. La startup viene costituita nel 2024, anno in cui mette a punto il primo prototipo funzionante. Nel 2025 cominciano i test sul campo.

Come funziona la guida autonoma per macchine agricole

Il lavoro si pianifica attraverso un’app: si traccia il perimetro del campo e il software calcola il percorso da inviare alla macchina agricola. Durante la lavorazione, un’unità di bordo combina i dati di più sensori per determinare la posizione del mezzo, valutando di continuo quali siano più affidabili nelle condizioni in cui si trova. Gli algoritmi elaborano queste informazioni direttamente nella macchina, permettendole di seguire il percorso. Tutto questo, senza bisogno di un segnale di correzione RTK né di una connessione internet costante.

La sicurezza si basa su più sistemi che intervengono se uno dei precedenti fallisce, fino ai sensori di contatto che arrestano il mezzo quando urta un ostacolo. “Le velocità in gioco non sono altissime: parliamo di 3–4 chilometri orari”, precisa il CEO. La guida autonoma prevede comunque, da normativa, la supervisione di una persona.

guida autonoma in agricoltura
La tecnologia di Anostra per la guida autonoma non si affida a infrastrutture esterne © Anostra

A chi si rivolge Anostra e qual è il suo modello di business

Non sono gli agricoltori ad acquistare direttamente le soluzioni di Anostra. I clienti della startup, infatti, sono i costruttori di macchine agricole che possono integrare il sistema nei propri prodotti. La startup parte da vigneti, orticoltura e macchine specializzate sotto i 120 cavalli e ha già testato la tecnologia su mezzi elettrici e a combustione, con ruote e cingoli. “Il nostro focus non è sui grandi macchinari, su cui stanno già lavorando i maggiori player”, spiega Castellitto.

L’integrazione può riguardare sia i prossimi modelli sia quelli esistenti, attraverso il retrofit, cioè l’aggiunta della tecnologia a un mezzo già costruito. L’idea, in ogni caso, è quella di evitare che il produttore debba progettare da zero una macchina per renderla autonoma. “Vogliamo integrare il nostro sistema nei macchinari che hanno già progettato”, sintetizza il CEO. Le prime partnership industriali sono già avviate.

È inevitabile incontrare qualche resistenza, soprattutto sul fronte del prezzo: integrare la guida autonoma fa salire il costo di macchinari pensati per essere economicamente accessibili. “Ma bisogna anche valutare il vantaggio per l’utente finale che recupera la spesa risparmiando sul costo del personale”, ribatte Castellitto. Personale che, peraltro, è sempre più difficile da reperire. Proprio mentre c’è un’evidente necessità di incrementare le rese delle coltivazioni, per rispondere all’aumento della popolazione a al cambiamento climatico.

Da FoodSeed al futuro round di investimento

Sul fronte della raccolta dei capitali, Anostra ha mosso i primi passi con risorse proprie, premi e contributi, destinati soprattutto alla realizzazione dei prototipi. Tra i riconoscimenti assegnati negli anni, il Premio Ancalau 2023 e il secondo posto tra i premi in denaro di Empirìa – Romagna Marche Crea Impresa 2025. Il primo investitore è arrivato con FoodSeed, che ha apportato 250mila euro. Il programma fa parte della Rete nazionale acceleratori di CDP Venture Capital ed è promosso e co-investito da Fondazione Cariverona, UniCredit ed Eatable Adventures, che ne cura anche la gestione operativa. Ora, anticipa Castellitto a EconomyUp, la startup si sta preparando al prossimo passo: “Stiamo aprendo un nuovo round seed, con una richiesta di 2 milioni di euro”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Valentina Neri
Giornalista

Vivo a Milano, dove lavoro dal 2011 come giornalista e ghostwriter. Appassionata di innovazione e sostenibilità, racconto imprese, tecnologie e normative con un taglio divulgativo. Oltre a EconomyUp, scrivo o ho scritto per LifeGate, Valori, Wired Italia, Wise Society, ESG News, Digital De Agostini.

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