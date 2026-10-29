Robot che controllano la salute delle piante in serra, nanocapsule per rendere più efficaci i biopesticidi e sistemi di guida autonoma per le macchine agricole. Ma anche ingredienti per ridurre zuccheri e grassi saturi, antiossidanti progettati con l’intelligenza artificiale e piattaforme che integrano i dati degli allevamenti. Sono le soluzioni delle sette startup selezionate per la quarta edizione di FoodSeed, l’acceleratore Foodtech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital SGR. Sono accomunate dall’obiettivo di rendere la filiera agroalimentare più efficiente e sostenibile, dalla produzione alla conservazione dei cibi. Cinque italiane e due fondate negli Stati Uniti, riceveranno un investimento iniziale di 250mila euro ciascuna, per un totale di 1,75 milioni.
foodseed 2026
Innovazione agroalimentare: 7 startup che vogliono trasformare l’industria
Dai robot per le serre agli ingredienti con meno zuccheri e grassi: FoodSeed, della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, ha selezionato per l’edizione 2026 sette startup, cinque italiane e due statunitensi, tra 225 candidature. Per ciascuna un investimento iniziale di 250mila euro, per un totale di 1,75 milioni. Ecco cosa fanno
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