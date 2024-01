Imprenditori si nasce, anzi no si diventa. Se è vero che il tasso di mortalità delle startup è ancora molto alto, è altrettanto vero che esistono incubatori di startup e acceleratori di startup in grado di sostenere gli sforzi iniziali di un’impresa innovativa, e accompagnarla nel suo percorso di vita. In che modo? Fornendo strumenti, competenze e spazi utili per sviluppare un business efficace. In più c’è chi mette a disposizione le proprie competenze per sostenere le giovani imprese innovative nel loro percorso di crescita.

Che cos’è un incubatore

Un incubatore di startup è il luogo, fisico e virtuale, in cui una nuova impresa può trasformarsi da semplice idea in effettiva realtà produttiva. Secondo la definizione data dalla Commissione europea, “un incubatore d’impresa è un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese”.

Le modalità e gli strumenti che l’incubatore può adottare per aiutare le startup sono molteplici e vanno dal fornire una sede fisica ai nuovi imprenditori al garantire loro una forma di finanziamento, dall’inserirli in una rete sociale e imprenditoriale fertile e attiva fino al mettere a disposizione contatti e consulenza. Il tempo entro il quale si può permanere all’interno di un incubatore è in genere limitato, e difficilmente supera i 36 mesi.

Che cos’è un acceleratore

Come suggerisce il termine, l’acceleratore di startup è un programma volto ad accelerare lo sviluppo di startup e di imprese early stage. È uno spazio fisico – ma ne esistono anche online – nel quale si offre supporto imprenditoriale attraverso l’erogazione di servizi, l’organizzazione di attività di networking, la possibilità di ottenere consulenze sul modello di business, la fornitura di spazi fisici nei quali lavorare.

Differenza tra incubatore e acceleratore

La differenza tra incubatore e acceleratore è che il primo fornisce essenzialmente uno spazio fisico in cui lavorare, l’accesso a un limitato numero di servizi, come sale conferenze e connessione internet, e opportunità di networking. L’acceleratore invece offre, gratuitamente o a pagamento, servizi professionali di consulenza strategica che vanno dalla definizione del business alla costituzione del team, dalla racconta fondi alla gestione di eventuali pivot fino al lancio del prodotto sul mercato. Il programma di accelerazione ha una durata media che va dai 6 mesi a un anno. In questo periodo l’obiettivo è risolvere tutte le difficoltà organizzative, operative e strategiche tipiche di una neo impresa.

Incubatori e acceleratori in Italia: i dati

Secondo il report 2023 (riferito all’anno 2022) di Social Innovation Monitor (SIM), sono 237 gli acceleratori e gli incubatori attivi in Italia. Ad oggi hanno incubato circa 3600 startup e hanno fatturato circa 550 milioni di euro.

La rete di acceleratori di CDP Venture Capital

Attraverso il suo Fondo Acceleratori, CDP Venture Capital sta realizzando una rete di oltre 20 acceleratori verticali (ad oggi 17 attivi) per sostenere l’ecosistema startup italiano.

Focalizzati su ambiti settoriali e tecnologici di grande potenziale per l’Italia, i programmi della Rete Nazionale Acceleratori sono costruiti in collaborazione con acceleratori affermati specializzati negli specifici settori e solidi partner istituzionali, scientifici e corporate.

Acceleratori aziendali: Lightspeed di Lefebvre Sarrut

Una particolare categoria di acceleratori sono gli acceleratori corporate, o acceleratori aziendali: programmi lanciati da un’azienda che mirano a supportare lo sviluppo di startup o imprese emergenti nel settore specifico in cui opera l’azienda stessa.

Un esempio è l’acceleratore LightSpeed, lanciato nel 2021 dal gruppo europeo Lefebvre Sarrut e dedicato alle startup LegalTech. Seguito per l’Italia da Giuffrè Francis Lefebvre, leader nell’editoria professionale legale, fiscale e del lavoro, consiste in un programma di accelerazione di sei mesi per accompagnare le startup selezionate nelle diverse fasi di realizzazione del loro progetto, dal proof of concept alla partnership commerciale.

Incubatori e acceleratori in Italia: l’elenco diviso per regione

Di seguito, abbiamo provato a stilare un elenco dei principali incubatori e acceleratori italiani divisi per regione (in ordine alfabetico).

Abruzzo

The Hive

Incubatore certificato dal MISE dal 2014, focalizzato ad assistere le startup, professionisti e le PMI a iniziare, rivitalizzare, crescere rapidamente e con successo. Fornisce alle startup consulenza strategica in materia di finanza agevolata e ordinaria per il supporto all’avvio e consolidamento del business aziendale delle startup. Nel corso degli ultimi anni ha supportato le startup, sia in fase di presentazione delle domande di finanziamento che in fase di rendicontazione dei bandi, aiutandole a raccogliere i fondi.

Indirizzo: Via Ravenna, 9 Ancona.

Mail: pescara@the-hive.it

Basilicata

Sistema IncHUBatori

Il Sistema IncHUBatori di impresa della Basilicata è finalizzato alla promozione e all’avvio di startup innovative ad alto contenuto di conoscenza, fornendo servizi integrati di incubazione che includono spazi fisici e servizi di accompagnamento, di promozione e networking.

Indirizzo: Sviluppo Basilicata Via Ridola, 60, Matera

Mail: info@sistemaincubatori.it

Sviluppo Basilicata

Opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della regione Basilicata.

Indirizzo: Via Fiorentini Recinto, 1 Matera.

Mail: info@sviluppobasilicata.it

Calabria

CyberXcelerator

CyberXcelerator è il programma di accelerazione in Cybersecurity e AI della Rete Nazionale Acceleratori CDP, promosso da CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione – con la partecipazione di Startup Wise Guys, uno dei principali acceleratori B2B a livello globale, e che vede come partner Leonardo, Italgas, NTT Data, Università della Calabria

Plug and Play

Inaugurerà ufficialmente nel 2024, a Catanzaro, la quarta sede italiana di Plug and Play, la maggiore piattaforma di open innovation al mondo. Sarà dedicata alla sostenibilità.

Tech Nest

Si tratta di un centro servizi costituito nell’ambito del progetto C.R.E.S.C.I.T.A. “Conoscenza Ricerca E Sviluppo per l’avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia Avanzata”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il fine di supportare la nascita, l’avvio e lo sviluppo competitivo di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenze e contribuire allo sviluppo socio-economico regionale.

Indirizzo: Piazza Vermicelli, 87306 Rende CS.

Mail: info@technest.it

Terra Next

Parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, è il primo Acceleratore dedicato al sostegno delle migliori startup operanti nel settore della Bioeconomy, in collaborazione con Cariplo Factory.

Campania

012Factory

È il primo centro di contaminazione in Italia per l’innovazione delle imprese. Fondata da 7 imprenditori con alle spalle aziende innovative ed exit verso consolidati gruppi industriali, il suo team è costituito da specialisti con esperienze e competenze diversificate.

Indirizzo: Viale Carlo III di Borbone, Caserta.

Mail: info@012factory.it

Campania NewSteel

Campania NewSteel è l’incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso e partecipato da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico I.

Indirizzo: Via Coroglio, 80124 Napoli

Mail: incubatore@campanianewsteel.it

Centro il Faro

Accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo ad imprenditori e professionisti una gamma di servizi di supporto che includono consulenze ad opera di un network di professionisti ed imprese, spazi fisici, servizi di supporto allo sviluppo del business e opportunità di integrazione e networking.

Indirizzo: Via Nazionale delle Puglie, n. 780013 Casalnuovo di Napoli.

Mail: info@il-faro.com

Centro Servizi Incubatore Napoli Est

CSI vuole essere promotore di un nuovo sviluppo dell’area orientale di Napoli, per contribuire al rilancio del sistema economico e per favorire l’integrazione di attività produttive, servizi ed infrastrutture presenti sul territorio.

Indirizzo: Via Bernardino Martirano, 17, 80146 Napoli,

Mail: info@incubatorenapoliest.it

Città della Scienza

Lavora per costruire un’economia basata sulla conoscenza, capace di creare lavoro di qualità e maggiore coesione sociale.

Indirizzo: Via Coroglio, 104 Napoli.

Mail: contact@cittadellascienza.it

Giffoni Innovation Hub

Certificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è il primo tra gli Incubatori certificati ad occuparsi di percorsi di accelerazione per le startup che guardano al mondo Teens&Kids. Giffoni Innovation Hub rappresenta un ecosistema che collega, supporta e fa crescere talenti e startup nel settore delle industrie creative e culturali. Lo scopo è quello di implementare prodotti e servizi per le aziende, attraverso percorsi di formazione specializzata e framework audiovisivi, generando azioni ad alto impatto sociale e valoriale che coinvolgono le nuove generazioni.

Indirizzo: Via dei Mille, 1 – 80121 Napoli

Hub Spa

È un network di aggregazione di talenti, innovatori e visionari che si pongono come obiettivo principale l’innovazione sociale.

Indirizzo: Corso Campano, 134 Giugliano in Campania

Mail: info@hubspa.it

SeedUp

La società, attraverso il programma di accelerazione, offre l’assistenza per affrontare in modo professionale tutte le incombenze organizzative, operative e strategiche che si possono manifestare in una startup.

Indirizzo: Viale Gramsci, 17/b – 80122 Napoli,

Mail: info@seedup.it

Vita

Acceleratore per startup della digital health, con un focus particolare sulle soluzioni innovative per patologie respiratorie, oftalmologia, salute della donna, malattie rare, patologie da dolore cronico e altro. Parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, realizzato con il supporto di Healthware Group, Zcube – Zambon Research Venture, Petrone Group e SIFI.

Indirizzo: Palazzo Innovazione, Salerno

Emilia Romagna

Almacube

Si tratta della prima esperienza in Italia in cui l’Università e l’Associazione degli imprenditori decidono di costituire insieme una società per accelerare i processi di incubazione di progetti aziendali nati nell’ambito della ricerca accademica.

Indirizzo: Viale Fanin, 48 40127, Bologna

Mail: info@almacube.com

Tel: 051 6330040

Aster

Dall 2016 ASTER, in collaborazione con il Comune di Bologna, ha avviato l’incubatore delle Serre dei Giardini Margherita. Gli spazi dell’incubatore accolgono fino a 7 imprese e progetti d’impresa ad alto contenuto di conoscenza, innovatività e creatività. Oltre agli spazi destinate alle imprese, l’incubatore è dotato di due sale riunioni e di un ufficio dedicato alla mobilità internazionale.

Indirizzo: Via Castiglione 136, Bologna

Mail: serredeigiardini@aster.it

b-ventures

È un progetto supportato da Buongiorno con l’obiettivo di accelerare la crescita di startup tecnologiche, sfruttando agli oltre 15 anni di esperienza nell’ecosistema digitale della multinazionale interamente controllata da NTT DOCOMO.

Indirizzo: Borgo Omero Masnovo, 2, Parma

Mail: info@b-ventures.it

Cesena Lab

Un incubatore e acceleratore d’impresa incentrato sul mondo digital, web e new media.

Indirizzo: via martiri della libertà, 14c, Cesena

Mail: info@cesenalab.it

Tel: 0547 24221

Climate-KIC Startup Accelerator Italy

EIT Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community) è stata fondata dall’Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia (EIT) nel 2010.Lo scopo è quello di riunire tutte le organizzazioni che rispondono alla sfida dei cambiamenti climatici attraverso la creatività e l’ingegno.

Indirizzo: Area CNR, Bologna

Mail: info-italy@climate-kic.org

Co-star

E’ uno spazio di coworking e incubatore d’impresa ospitato al primo piano della settecentesca Villa Edvige Garagnani.

Indirizzo: Via A. Masini, 11, Zola Predosa (BO)

Mail: co-start@villagaragnani.it

Forward Factory

Forward Factory è il programma parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital pensato per startup che offrono innovazioni digitali in ambito Manifatturiero.

Indirizzo: Via Isonzo 55/2 Casalecchio, Bologna

Mail: info@forwardfactory.io

Seed Money è il primo acceleratore privato di startup in Italia, con oltre 500 soci a bordo, dei quali 100 business angel attivi dal 2013 nella selezione delle migliori startup early stage.

Indirizzo: Via Giuseppe Frua, 20, 20146 Milano

Mail: info@seedmoney.it

Murate Idea Park

Indirizzo: Piazza della Madonna della Neve, 8, 50122 Firenze

Mail: info@ssati.it

Nana Bianca Si tratta di uno startup studio che ha ottenuto la qualifica di incubatore certificato e opera in ambito digitale favorendo lo sviluppo di startup basate su innovativi modelli di business.

Indirizzo: Via di Santo Spirito, 14 Firenze

Mail: start@nanabianca.it PONT-TECH È il consorzio per la Ricerca Industriale e il Trasferimento Tecnologico nato nel 1996 da un’iniziativa congiunta di soggetti pubblici e privati. PONT-TECH è localizzata in Pontedera, una delle aree più rilevanti, dal punto di vista economico e di sviluppo industriale, della Toscana e dell’intera Italia Centrale.

Indirizzo: Viale Rinaldo Piaggio, 32 56025 – Pontedera (Pisa)

Mail: informa@pont-tech.it Polo Tecnologico lucchese L’incubatore è un insieme di spazi e servizi in grado di aiutare il processo di trasformazione di un’idea imprenditoriale in un’attività vera e propria, capace di generare profitto e di crescere esponenzialmente nel breve/medio termine.

Indirizzo: Via della Chiesa XXXII, trav.I n.231 Sorbano del Giudice 55100 Lucca

Mail: info@polotecnologicolucchese.it UniFi Incubatore universitario L’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) è la struttura dell’Università di Firenze che dal 2010 promuove la diffusione della cultura imprenditoriale tra i diversi attori di Unifi, favorisce le relazioni con il territorio all’interno degli ecosistemi dell’innovazione e promuove e sostiene la nascita e la prima fase di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali ad elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca universitaria.

Indirizzo: P.zza S.Marco, 4 – 50121 Firenze

Mail: urp@unifi.it Trentino Alto Adige HIT – Hub Innovazione Trentino Promuove e valorizza i risultati della ricerca e l’innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell’economia locale. Ha per oggetto l’attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di innovazione per i Soci e, indirettamente, per il territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Indirizzo: Piazza Manci, 17, 38123 Povo (TN)

Mail: info@trentinoinnovation.eu Industrio Ventures Realizza e investe in tecnologie innovative offrendo agli imprenditori fondi in fase di seed, risorse di prototipazione e supporti specifici.

Indirizzo: via Fortunato Zeni, 8 Polo Meccatronica 38068 Rovereto (TN)

Mail: info@industrio.com Progetto Manifattura Si ispira ad un modello di sviluppo orientato alla ideazione e produzione di una nuova generazione di beni e servizi fondati sul valore della sostenibilità.

Indirizzo: Piazza Manifattura 1 38068 Rovereto

Mail: info@trentinosviluppo.it

Umbria Italeaf Seleziona e sostiene progetti industriali nel settore del clean-tech e in quello industriale ad alto contenuto tecnologico. L’ obiettivo è: investire nelle migliori aziende e aiutarle a raggiungere il livello successivo, fornendo il capitale, i collegamenti, un ecosistema attrattivo e la nostra esperienza professionale.

Indirizzo: Strada dello Stabilimento, 1 Nera Montoro, Narni.

Mail: info@italeaf.co

Veneto

Day One

Day One è l’Open Innovation Lab che aiuta ricercatori e startup in tutta Europa a lanciare sul mercato le tecnologie più innovative.

Indirizzo: Via dell’Industria, 22, 37040 San Gregorio di Veronella (VR)

Mail: info@day-one.biz

Digital Magics Triveneto

Digital Magics Triveneto è all’interno di Talent Garden Padova e offre servizi di accelerazione e di incubazione di alto profilo per supportare la nascita e il processo di crescita delle startup nel Triveneto.

Indirizzo: Via della Croce Rossa, 36 – 35129 Padova

Mail: triveneto@digitalmagics.com

FoodSeed

Acceleratore dedicato al settore FoodTech e AgriTech, parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital.

Indirizzo: Via Francia 21, Verona 37135

Fondazione la fornace dell’innovazione

Crede nel cambiamento come opportunità di sviluppo, nel design e nella creatività come fattori competitivi nell’economia della conoscenza, nelle nuove imprese come strumento di diffusione dell’innovazione.

Indirizzo: Via Strada Muson, 2 c 31011 Asolo (TV)

Mail: info@fondazionefornace.org.

FuturED

Il primo hub di innovazione, parte della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, dedicata al mondo dell’educazione

Indirizzo: H-FARM Campus, Venezia

H-Farm

Piattaforma digitale nata nel 2005 con l’obiettivo di aiutare giovani imprenditori nel lancio di iniziative innovative e supportare la trasformazione delle aziende italiane in un’ottica digitale.

Indirizzo: Tenuta Ca’ Tron Via Sile, 41 – 31056 Roncade Treviso

Mail: info@h-farmventures.com

MAG

L’Incubatore Solidale, già attivo presso la Casa Comune Mag, è uno spazio (inteso come, al contempo, luogo fisico e insieme di servizi) di accompagnamento all’avvio ed allo sviluppo di nuove ed innovative Imprese Sociali.

Indirizzo: via Cristofoli 31/A, zona Stadio 37138 Verona

Mail: formazione.progetti@magverona.it

StartCube

L’incubatore universitario di Padova offre uffici attrezzati modulari, modificabili con pareti divisorie mobili, che vengono affittati a soggetti interessati a usufruire di una sede a prezzi contenuti e di una serie di servizi funzionali alla costituzione e all’avvio della propria iniziativa imprenditoriale.

Indirizzo: Piazza del Duomo, 15 Padova

Mail: segreteria@startcube.it

T21

L’incubatore di t2i offre uffici attrezzati di varia metratura, offerti ad imprenditori interessati ad usufruire di una sede fisica a prezzi competitivi e di una serie di servizi fondamentali per la costituzione e l’avvio della propria iniziativa imprenditoriale. Alcuni servizi verranno offerti a titolo gratuito, altri a tariffe agevolate, che saranno regolate da appositi contratti di incubazione stipulati con t2i.

Indirizzo: Viale Porta Adige, 45, 45100 Rovigo

Mail: info.rovigo@t2i.it

Vega Park

Ospita startup, spin off e aziende da poco costituite che si occupano di ICT, green con il supporto di Tutor d’impresa.

Indirizzo: Via delle Industrie 5, 30175 Venezia Marghera

Mail: master@vegapark.ve.it

Nazaré Lifelong Learning

Creato dalla società benefit e BCorp Onde Alte, Nazarè Lifelong Learning è un progamma di accelerazione nato nel 2020, dedicato a startup e progetti di impresa che possano migliorare le esperienze di apprendimento per tutti.

Indirizzo: Galleria Leon Bianco 1/3 30027 – San Donà di Piave (VE)

Valle D’Aosta