Le startup sono giovani realtà imprenditoriali in grado di portare innovazione e trasformazione nei mercati e nelle industry, perciò le aziende che conoscono i benefici dell’open innovation sono interessate a monitorarle e valutarle.

In Italia, negli ultimi anni, ne sono nate migliaia, attive nei campi più svariati. EconomyUp ha elaborato una selezione, in ordine rigorosamente alfabetico, le startup da conoscere e seguire nel 2024, a vantaggio di tutte le aziende, grandi, medie e piccole, che fanno scouting e sono interessate ad esplorare nuove funzionalità, soluzioni e prodotti. Sono tutte imprese con sede in Italia, fondate dal 2019 in poi, e operano in diverse industry: dal banking al retail, dalla smart mobility all’automotive, dal proptech all’insurance e altro ancora. Ecco qui la lista completa. (Se ritenete che la vostra startup possa essere aggiunta a questa lista, scriveteci a redazione@economyup.it o sui nostri social).

Categoria: Automotive

2electron è una startup fondata nel 2018 a Venaria Reale (TO) da Francesco Spagnolo, CEO, e Jonathan Duò, CTO, come spin-off di Zender (PMI che da oltre 30 anni fornisce servizi e riparazioni nell’automotive collaborando con costruttori come Stellantis, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bosch e Ducati), punta a unire tradizione e innovazione portando nei veicoli elettrici le medesime sensazioni restituite dai veicoli “classici”. Tanto su due che su quattro ruote.

Categoria: Intelligenza artificiale

La startup, nata nel 2021, con sede ad Amaro (Udine) è frutto del percorso legato alla visione artificiale di Giampietro Tecchiolli, attuale CEO e co-founder insieme a Giacomo Pinali.

Lo scopo della startup è creare prodotti e servizi che risolvano le lacune degli attuali sistemi di visione dotati intelligenza artificiale con l’obiettivo di fornire “occhi artificiali”, ovvero dispositivi intelligenti al silicio basati su una tecnologia AI ispirata all’occhio umano e un’architettura visiva innovativa in grado di sfruttare sensori di terze parti per acquisire i dettagli dell’ambiente senza alcuna perdita di informazioni. I settori di applicazione sono guida autonoma, robotica, visione artificiale, sicurezza e sorveglianza, agricoltura e aerospaziale.

Nel 2023 è stata premiata come migliore startup italiana al World AI Cannes Festival

La startup è stata fondata nel 2018 all’interno della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) da Daniele Panfilo (attuale CEO) Sebastiano Saccani (Head of R&D), Borut Svara (CTO), tre giovani specialisti nel campo dell’intelligenza artificiale. La sede attualmente si trova all’interno dell’Area Science Park nel campus di Padriciano.

Ha sviluppato e una tecnologia di generazione dei dati sintetici, (dati generati artificialmente che si comportano statisticamente come dati reali) poi brevettata nel 2023. Nello stesso anno, Aindo ha siglato l’accordo per un investimento di 6 milioni di euro da parte di United Ventures e Vertis Venture 3 Technology Transfer. La startup opera con successo nel mercato dell’AI in particolare collaborando con multinazionali nell’ambito sanitario e finanziario.

Categoria: Intelligenza artificiale, healthcare

AITEM è uno spin-off di Punch Group fondato nel 2020, con sede a Torino, specializzato nello sviluppo di software di Intelligenza Artificiale per ottimizzare le business performance. I settori di applicazione sono ingegneristico, industriale e medico.

Categoria: Automotive, mobility

La startup è stata fondata nel 2019 a Torino da Andrea Bertaia, attuale CEO, e Giacomo Moiso. Si tratta di una piattaforma di micro mobilità volto a trasformare il trasporto delle persone all’interno delle strutture utilizzando flotte di veicoli autonomi a bassa velocità dotati di guida autonoma, comandi vocali, tracciamento. Le prime destinatarie sono le persone a mobilità ridotta, che Alba Robot mira a rendere più indipendenti. Inoltre, fornisce a strutture – come ospedali, aeroporti e musei – soluzioni per servizi di mobilità autonoma/assistita.

Categoria: IoT

Alert Genius è un sistema di sicurezza che integra la tecnologia RFID avanzata con meccanismi di rilevamento intelligenti, che include sensori di movimento, tag RFID, controller centrali e un’app mobile user-friendly. È progettato sia per uso domestico che aziendale e offre soluzioni di sicurezza personalizzabili.

La startup, che ha sede ad Alghero ed è guidata da Alberto Goffi, per la sua tecnologia collabora con la svizzera Hemargroup.

Categoria: Droni, formazione, manufacturing

Fondata nel 2020 a Milano da Mattia Giurato e Simone Panza (CEO), ANT-X è uno spin-off del Politecnico di Milano che offre soluzioni in ambito droni per la didattica, la ricerca e le applicazioni industriali. Per la didattica e la ricerca, i prodotti della startup permettono di mettere in pratica le conoscenze teoriche nell’ambito della guida, navigazione e controllo del volo di droni attraverso l’attività sperimentale. Inoltre, ANT-X possiede le conoscenze e competenze necessarie per progettare, sviluppare e prototipare macchine per applicazioni industriali.

Categoria: Health, Industry, Security, Smart City

La startup, fondata nel 2017 a Rezzato (BS), produce tecnologia Radar Ultra-Wideband per controllare scenari complessi mediante una larghezza di banda maggiore rispetto agli altri dispositivi radar. L’enorme larghezza di banda consente di rilevare eventi sub-millimetrici, come la respirazione, in pochissimo tempo.

I settori di applicazione sono sicurezza, Industria 4.0, Smart building, Sanità.

Categoria: Educazione

ArtCentrica è una startup spin-off di Centrica co-fondata nel 2022 da Marco Cappellini, attuale CEO sia dello spin-off sia di Centrica. La startup fiorentina è specializzata nello sviluppo di un’omonima applicazione rivolta al settore EdTech che permette di consultare oltre 7.000 opere grazie ad immagini digitali ad altissima risoluzione (fino a 10 GigaPixel) di una selezione di capolavori provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, Museo di Brera, MET, Museo Egizio, Museo Staedel, SMK, Museo Nazionale Finlandese, Cleveland Museum of Art e 30 Florentine Views. Valore aggiunto è dato dalla presenza di 20 lezioni disponibili per la consultazione e la modifica.

Categoria: Realtà aumentata, marketing

Aryel è una piattaforma fai-da-te per campagne di AR Marketing, fondata a Milano nel 2020 da Mattia Salvi (CEO), Luca Petri e Leonardo Persico. Permette la creazione in pochi step di una realtà aumentata customizzata da applicare alle strategie di marketing per migliorare le performance delle campagne e rendere le esperienze degli utenti più interattive e immersive. La gamma di offerta proposta dalla startup consente la creazione in pochi step di soluzioni di AR customizzate: dalla prova virtuale di accessori fashion e beauty, al product visualization per la verifica del fitting dei mobili e complementi all’interno della propria casa, fino alla visualizzazione tridimensionale dei piatti contenuti in un menù e a esperienze interattive di gamification. Tra i suoi clienti figurano realtà come Ferrero, Cisco, Lavazza e Nove25. Aryel permette anche di realizzare report e insights circa le abitudini degli utenti online.

Categoria: Intelligenza artificiale

La startup è stata fondata nel 2018 a Milano da Chiara Letizia Ballari e Giuseppe Carrara.

Si tratta di una società di cognitive science del Gruppo Yoda che ha sviluppato soluzioni di intelligenza artificiale, come Crafter.ai, una piattaforma di AI conversazionale “No Code” per la creazione di chatbot, e PortrAIt, una tecnologia di profilazione psicometrica, in grado di rilevare i principali tratti caratteriali dell’interlocutore, durante una conversazione in tempo reale.

Categoria: Fintech

Nata a Milano nel 2020 come AideXa da un’idea di Roberto Nicastro (cofondatore e Presidente) e Federico Sforza, nel giugno dello stesso anno ha incassato un round da 45 milioni di euro e ha comunicato l’acquisizione di Fide spa, società molisana attiva nella cessione del quinto e intermediario finanziario iscritto all’albo 106 del Testo Unico Bancario. A giugno 2021 ha ottenuto dalla Bce la licenza bancaria ed è diventata Banca AideXa.

Si tratta di una banca fintech dedicata alle pmi, partita col turbo: nel 2021 ha erogato prestiti per 80 milioni di euro e raccolto depositi per 60. Inoltre ha chiuso il quarto trimestre dell’anno con una crescita record del 500% rispetto al trimestre precedente.

Nel 2023 ha registrato una crescita del 130% rispetto all’anno precedente nelle erogazioni dei finanziamenti alle piccole e medie imprese. Inoltre, ha ricevuto il Financecommunity Award per la categoria Innovation&Fintech, il riconoscimento di World’s top Fintech Companies 2023 da CNBC e, per il terzo anno consecutivo, il premio LinkedIn Top Startup.

Attualmente il CEO è Marzio Pividori.

Categoria: ESG, Energy

Fondato nel 2018 a Bologna da Francesca Soavi, Francesca De Giorgio, Alessandro Pastore e Alessandro Brilloni, il progetto poggia sui risultati di una ricerca durata ben otto anni e condotta presso il Laboratorio di Elettrochimica dei Materiali Energetici del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna. Bettery ha sviluppato una batteria a liquido verde che riduce i costi dell’accumulo di energia e della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Consente inoltre di immagazzinare energia da fonti intermittenti e non programmabili, fornendo l’energia alla rete e alle utenze in modo controllato ed efficiente.

Categoria: Blockchain

Blockchain Italia, fondata nel 2018 a Milano da Pietro Azzara (attuale CEO) e Michelangelo Riccobene, è una software house con sede a Milano specializzata in soluzioni fintech e blockchain. Il suo scopo è ottimizzare i processi attraverso la digitalizzazione e protocolli innovativi. Il suo principale prodotto è Dedit.io una piattaforma online cross-blockchain che consente agli utenti di notarizzare file e documenti, consentendo anche di firmare la transazione e memorizzare i dati crittografati nel cloud. La soluzione si è aggiudicata, per la categoria governance dei dati, il Premio “Top of the PID 2020″, promosso dai Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio d’Italia e di Unioncamere. Inoltre, è tra le prime 12 società al mondo che sono diventate partner ufficiali di Algorand, una blockchain di nuova generazione sviluppata dal Premio Turing italiano Silvio Micali.

Categoria: ESG, Imprenditoria femminile, Fashion

Cap_able, startup di fashion tech milanese, vuole creare consapevolezza e aprire il dibattito su temi poco rappresentati del nostro presente. Il progetto nasce nel 2019 a New York, dove Rachele Didero, fondatrice e attuale CEO, si trova per uno scambio al Fashion Institute of Technology. Nel 2021, con la sponsorizzazione del Politecnico di Milano, ha brevettato una tecnologia indossabile che scherma dalla sorveglianza biometrica, confondendo gli algoritmi di riconoscimento facciale. Invece di un essere umano, l’AI individua zebre, lupi e così via. Fonda così la startup insieme a Federica Busani e viene creata la Collezione Manifesto, che affronta il problema dell’uso improprio della tecnologia di riconoscimento facciale.

Categoria: Automotive

Carchain, fondata a Trieste nel 2020, è una realtà automotive che intercetta uno degli ultimi trend del settore, ovvero l’applicazione di blockchain e NFT. Nata con l’intenzione di creare una piattaforma ad hoc per digitalizzare le automobili su blockchain mediante NFT, la startup è stata selezionata per l’edizione inaugurale di Motor Valley Accelerator per poi entrare nel programma di accelerazione B-Hub blockchain for Europe e ottenere il primo investimento. Alla base dell’iniziativa imprenditoriale partita dal fondatore e CEO argentino Lisandro Espindola c’è il rischio di incappare in veri e propri “bidoni” quando si sceglie di comprare un veicolo di seconda mano. Per risolverlo Carchain ha una piattaforma che consente di creare un’identità digitale per le automobili su blockchain sfruttando i Non Fungible Token in modo da tracciare e verificare condizioni e valore del veicolo dall’uscita dal concessionario alla rottamazione. La startup crea un NFT associandolo a un veicolo attraverso il numero identificativo univoco (VIN) dello stesso, per poi collegarvi informazioni e documenti relativi a utilizzo, manutenzione, chilometraggio e altri dettagli. Carchain permette ai produttori di creare autonomamente identità digitali, mentre i singoli utenti possono farlo con un codice QR da applicare all’automobile che consente di visualizzare le informazioni a un possibile acquirente.

Categoria: Mobility, Logistica

Giovane startup innovativa nata a Milano nel 2020 dall’idea di quattro ingegneri appassionati di logistica, Alessandro Salvetti, Cosmo Valentino, Erica Pezzica, Filippo Tamburini (CEO), Cargoful è stata ideata e sviluppata a Londra, Boston ed in varie località d’Italia, da Isernia a Milano puntando all’Europa, per supportare la logistica con tutti i benefici della tecnologia. Selezionata nel programma di accelerazione B4i- Bocconi for Innovation nell’ottobre del 2020, Cargoful di fatto è un Transportation Management System (TMS) di nuova generazione che ha l’obiettivo di ottimizzare l’operatività di una flotta di automezzi e, contestualmente, aumentare marginalità e produttività poggiando su algoritmi avanzati e di intelligenza artificiale. Il software, infatti, punta a migliorare le performance delle aziende di trasporto e distribuzione incrementando la saturazione dei mezzi (con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 fino al 10%). Una volta che i mezzi lasciano il magazzino, la startup fornisce ai clienti una specie di “torre di controllo digitale” che permette di conoscere in modalità predittiva quali ordini saranno consegnati in orario e quali in ritardo, suggerendo possibili modifiche e notificando in tempo reale gli utenti e i loro clienti. A metà luglio del 2022, l’azienda bresciana smeup ha puntato su Cargoful per la digitalizzazione dei trasporti, sottoscrivendo un aumento di capitale di 250 mila euro tramite il CVC S2 Capital, utili a diffondere le soluzioni della startup per aiutare un numero maggiore di operatori della logistica.

Categoria: Security

Fondata nel 2018 a Cagliari da Antonio Masini (attuale COO) e Riccardo RGG Sanna (attuale CEO), Certy è nata con l’obiettivo di aiutare le persone a riconoscere le truffe online, inizialmente tramite operatori umani, poi usando queste esperienze per educare uno strumento di intelligenza artificiale, Certy AI. L’applicazione sono soprattutto i siti di annunci.

CinTech

Categoria: NFT, arte

CinTech nasce nella primavera del 2021 da un’idea di Renato Pezzi, Jacopo e Nicolò Lucignano, tre giovani appassionati di cinema e tecnologia. L’azienda fa forza sull’esperienza del team in blockchain e NFT e le evoluzioni della cripto arte per offrire un nuovo modo di concepire film e possedere arte. L’obiettivo di CinTech è quello di permettere a chiunque di possedere intere pellicole o parti di esse, grazie proprio all’utilizzo di token per certificarne autenticità e possesso. L’azienda, grazie alla collaborazione con la multinazionale EY e con la casa di produzione BlueFilm, ha messo all’asta nel luglio 2021 ben 62 NFT dell’opera “La leggenda di Kaspar Hauser”. CinTech sta collaborando con EY e BlueFilm su altre iniziative simili nei settori dello sport, del turismo, della cultura e dell’intrattenimento. Inoltre, ha anche in cantiere la realizzazione di una piattaforma dove sarà possibile acquistare, scambiare e creare asset digitali collezionabili, attraverso logiche orientate alla gamification.

Categoria: ESG

Circularity è una startup innovativa e società benefit dedicata all’economia circolare, fondata a Milano nel 2018 da Camilla Colucci e Alessandra Fornasiero. L’azienda ha sviluppato la prima piattaforma in Italia che consente alle imprese di riciclare e riutilizzare i loro scarti di produzione nei cicli produttivi delle aziende che le hanno generate o in quelli di terzi.

Categoria: Insurtech

La startup Claider opera come intermediario ed è specializzata, in particolare, nel settore del claim management. La sua piattaforma, infatti, aiuta gli utenti a compilare e inviare le domande per denunciare i danni coperti da una polizza e ottenere quindi la dovuta compensazione. Il tutto avviene tramite l’app per mobile “Tap and Claim”, tramite cui i clienti possono collegarsi direttamente con la propria compagnia assicurativa, caricare immagini e documenti, compilare e firmare digitalmente il modulo di denuncia e ricevere notifiche riguardo all’avanzamento della pratica. Nata nel 2018 a San Giuliano Milanese da un’idea di Francesco Bertani (CEO), l’anno successivo Claider ha vinto il premio come migliore Insurtech in Italia all’Italy Insurance Forum ed è stata semifinalista all’Acord Challenge di Londra, il premio d’ innovazione globale in insurance technology.

Categoria: Metaverso, Immersive Virtual Collaboration

Coderblock è un prodotto della startup innovativa Novatek Srl fondata nel 2016 da Danilo Costa a Palermo. Il progetto nasce nel 2020, dall’ambizione di offrire alle aziende dei veri e propri uffici virtuali per il lavoro da remoto. La piattaforma viene lanciata appena un mese prima della pandemia e, visto l’interesse ricevuto, la startup decide di richiedere un finanziamento da 80.000 euro attraverso una piattaforma di crowdfunding. Ne riesce a raccogliere oltre 250.000.

Coderblock è un metaverso online per nuove connessioni e opportunità di business: un mondo virtuale basato su blockchain dove creare il proprio avatar per vivere avventure in-game, lavorare, connettersi con altri utenti, acquistare e personalizzare terreni virtuali. E’ inoltre uno spazio di incontro dove i brand possono promuovere la loro attività utilizzando un nuovo canale di acquisizione in termini di lead generation e vendite.

Categoria: Proptech

Concrete Investing è una piattaforma di Real estate equity crowdfunding avviata nel 2018 a Milano da Edoardo Bosio, e autorizzata dalla Consob, che permette di visionare, valutare e investire in operazioni immobiliari selezionate in modo rapido e trasparente. Con questo vantaggio: ogni investitore privato può investire direttamente in primari progetti immobiliari normalmente riservati a un numero limitato di investitori professionali. Tutti i progetti sono sottoposti a Due diligence preventiva anche da parte di un valutatore indipendente, in modo da tutelare gli investitori esterni alla società. Una campagna d’investimento ha esito positivo quando raggiunge, entro un certo termine, l’importo minimo prefissato, a condizione che almeno il 5% del capitale sia sottoscritto da investitori professionali. I costi di un investimento su Concrete Investing sono rappresentati da una commissione variabile tra l’1% e il 3% del totale. I rendimenti sono lordi e soggetti a un’aliquota fiscale del 26% sulla remunerazione del capitale. In questo modo, per operatori e società immobiliari, Concrete Investing rappresenta anche un modello innovativo di financing per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione a costi contenuti. La società PropTech, guidata dal CEO Lorenzo Pedotti, attraverso la sua piattaforma, aumenta anche la visibilità delle operazioni attraverso canali non tradizionali e mette in contatto gli operatori del settore con un ampio network di investitori qualificati.

Categoria: Intelligenza artificiale

La startup, fondata nel 2021 a Milano da Massimiliano Squillace (che ne è anche il CEO), si dedica alla creazione di contenuti tramite una piattaforma di IA Generativa e soluzioni customizzate.

Categoria: Insurtech

L’insurtech italiana Coverzen nasce nel 2021 a Milano da un’idea di Alberto Mazzetti e Giuliano Messina per supportare il processo di digitalizzazione degli intermediari assicurativi: i suoi servizi, dedicati ai professionisti del settore, sono infatti pensati per semplificare il processo di quotazione, personalizzazione e vendita di polizze per l’auto, la persona, i professionisti e le imprese. La startup opera in modo completamente digitale e permette agli intermediari, tra le altre cose, di comparare rapidamente le migliori offerte disponibili sul mercato e soddisfare quindi le esigenze di ogni utente. Il tutto, poi, è controllabile tramite un unico portale che aggrega le operazioni chiave. A gennaio 2022, pochi mesi dopo il lancio, Coverzen ha raccolto 500 mila euro con un round di investimenti pre-seed, un risultato promettente che rivela un ampio potenziale di crescita. Il CEO è Raffaele Bianchi.

Categoria: Health

La startup fiorentina fondata nel 2018 da Leonardo Aloi fornisce una piattaforma che aggrega, compara e verifica in tempo reale le disponibilità e i prezzi di strutture private e non-profit per prenotare servizi sanitari privati.

Categoria: Insurtech

Cyberangels è stata fondata a Milano nel 2020 da Andrea Toponi (CEO).

Nominata ”Best Insurtech” agli Italian Insurtech Awards 2021, opera nel settore della protezione informatica basandosi sui concetti di misurazione, prevenzione e protezione. Oltre a offrire polizze assicurative per le piccole e medie imprese, i servizi della startup permettono infatti di rilevare lo “stato di salute” di una compagnia e adottare comportamenti studiati ad hoc per evitare i rischi. Il procedimento è semplice: si parte con un’analisi di risk assessment gratuita, che offre suggerimenti per coprire eventuali buchi di protezione. I clienti che intendono proseguire e iscriversi alla piattaforma, poi, entrano in un programma di continuo monitoraggio e prevenzione. A fine 2021 la prima raccolta fondi di Cyberangels in modalità crowdfunding ha toccato i 200 mila euro, il doppio dell’obiettivo iniziale.

Categoria: Fintech

Nata dalle competenze di venture building di Gellify, con il supporto del partner industriale Comer Industries, operatore globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e di soluzioni di meccatronica quotato su Borsa Italiana, e di Iungo, piattaforma di supply chain collaboration leader in Italia e partecipata da Gellify.

Piattaforma fintech italiana che offre anticipi e finanziamenti in modo veloce per dare un supporto efficace ai tutti i componenti della catena di fornitura e distribuzione di un’industria. La startup fintech è nata nel maggio 2021 a Casalecchio di Reno (BO) dalle competenze di venture building di Gellify, con il supporto del partner industriale Comer Industries, operatore globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e di soluzioni di meccatronica quotato su Borsa Italiana, e di Iungo, piattaforma di supply chain collaboration leader in Italia e partecipata da Gellify. Sempre nel maggio 2021 hanno investito in DeepTier la piattaforma di innovazione B2B Gellify e il fondo Azimut Digitech Fund, gestito da Azimut Libera Impresa SGR. Grazie al round, DeepTier amplierà i servizi offerti con diverse soluzioni, come il dynamic discounting, il factoring, il reverse factoring e l’invoice trading, che permettono di supportare le imprese lungo l’intera catena di fornitura.

Categoria: Educazione

La mission della startup, fondata nel 2021 a Cesena da Luca Formica (CEO) e Davide Paolillo, è aiutare le persone difficoltà di apprendimento attraverso lo sviluppo di serious games personalizzabili che uniscano tecnologie all’avanguardia e gamification. Grazie ad algoritmi di machine learning, il livello di difficoltà viene adattato alle capacità dell’utente. Tutti i videogiochi della startup si basano su ricerche scientifiche validate e sono sottoposti a numerosi test di affidabilità.

Categoria: Retail, GDO

Fondata nel 2020 a Varese da Mirko Puliafito (CEO), Digitiamo è una software boutique che vuole promuovere l’innovazione e la trasformazione digitale attraverso la realizzazione di progetti originali con applicazione dell’intelligenza artificiale per realtà nazionali e internazionali. In particolare si occupa di previsione delle vendite e magazzino intelligente per l’e-commerce sostenibile di Carrefour.

Categoria: Smart city, IoT

L’azienda nasce nel 2023, con la vittoria di Switch2Product, il programma di innovazione organizzato da PoliHub, dall’Ufficio Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Milano e da Officine Innovazione (Deloitte). Lorenzo Benedetti, fondatore e CEO di Displaid, mira a portare la ricerca nel campo structural health monitoring, ovvero monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture. La staertup, tramite sensori IoT e algoritmi proprietari, permette di ottenere informazioni precise e in tempo reale riguardanti lo stato di salute degli asset monitorati.

Categoria: IoT

La startup, CES Innovation Awards 2024 Honoree, è specializzata nella progettazione e sviluppo di prodotti e servizi nell’ambito dell’IoT. I principali settori di applicazione sono smart-home, telemedicina, energy efficiency e benessere. È stata fondata nel 2020 a Torino da Maurizio Ferrero (attuale CFO).

Domethics punta a una sostenibilità ambientale e sociale nelle sue attività.

Categoria: Automotive

E-GAP, fondata nel 2018 a Roma, propone un servizio di “charge delivery” per auto elettriche disponibile a Milano e Roma dal 2019 e sbarcato anche a Bologna a fine 2021. La società è nata dalle diverse e molteplici competenze di tre soci: il presidente e fondatore Eugenio de Blasio (pioniere della Green Economy ed ex CEO di gruppi quotati al Nasdaq), Daniele Camponeschi (ex CIO di Independent Power Producers) e Alessandro Di Michele (ex CFO di Borsa Italiana). Il progetto, realizzato insieme al gruppo MetaSystem, facilita la ricarica delle auto elettriche consentendo all’utente di fruire di un servizio di ricarica che consente di lasciare il mezzo dove desidera. Fatto ciò, mediante un’app dedicata per smartphone è possibile “chiamare” un addetto che, dopo essersi recato sul posto con un mezzo apposito, provvede alla ricarica. Questo servizio si distingue per le emissioni zero generate dai mezzi per la ricarica, ribattezzati e-van. A breve disponibile anche in altre città italiane ed europee, la realtà italiana propone anche servizi aggiuntivi come, ad esempio, la riattivazione in emergenza del veicolo in autonomia. Ovvero senza bisogno che il richiedente si trovi sul posto, e quindi in modalità “on demand” al 100%. Per preparare l’espansione e l’internazionalizzazione (partendo da Parigi), dal 2021 E-GAP sta ampliando la flotta dei mezzi utilizzati per fornire il servizio di ricarica elettrica a domicilio. Entro la fine del 2022 è previsto l’acquisto di 100 e-van, puntando poi ad avere una flotta a 500 mezzi per la “charge delivery” entro il 2024. Il CEO è Luca Fontanelli.

Categoria: ESG, Energy

Selezionata da SIM tra le top tre startup a elevato impatto ambientale e sociale, Energy Dome è stata fondata a Milano nel febbraio 2020 da Claudio Spadacini (CEO), Dario Rizzi e Francesco Oppici. L’azienda utilizza la CO2 per combattere il cambiamento climatico: grazie a un processo termodinamico chiuso, Energy Dome utilizza la CO2 per immagazzinare l’elettricità in modo economico, con un’efficienza di andata e ritorno senza precedenti e senza emissioni nell’atmosfera.

Categoria: Data Management, Sanità

Nel 2018 a Roma Francesco Biasibetti ha fondato Elysium, un sistema che sfrutta un protocollo decentralizzato che mira ad incentivare lo scambio di dati (cartelle cliniche, terapie e farmaci) per aiutare i medici ad ottenere l’accesso a dati sanitari certificati in modo tempestivo e trasparente, riducendo il rischio di negligenza e allo stesso tempo restituendo all’individuo la proprietà dei suoi dati sanitari che può, in questo modo, gestire e condividere in modo sicuro.

Il CEO è Ahmed Abdel Rahman.

Categoria: Fintech

Faire.ai è stata fondata nel 2020 a Milano da Gianluigi Davassi (CEO), Gilberto Taccari, Giorgio Fiorentino e Cristina Bonacina.

Startup fintech specializzata nell’automazione del credito al consumo, che sfrutta l’open banking (PSD2) come fonte e utilizzo dei dati, machine learning e AI per stimare i credit score dei consumatori, gestisce l’intero ciclo di vita di un prestito e abilita le banche ad erogare in modo istantaneo attraverso un’unica API. La startup già nell’anno di fondazione ha incassato un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro da Banca Progetto, challenger bank italiana attiva nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese e controllata dal private equity americano Oaktree Capital Management. Oltre a crescere in termini di organico, Faire.ai ha tra i suoi prossimi obiettivi quello di puntare ad altri mercati europei, partendo da quello spagnolo.

Categoria: Droni, retail

Si tratta di una startup fondata nel 2022 a Milano da Rudy Lazzarin (CEO) e Paolo Francesco Affolti.

Promuove e gestisce un business ecosystem dedicato agli operatori, ai produttori e ai professionisti che operano in ambito UAS attraverso una piattaforma di servizi per piloti e clienti e attraverso lo sviluppo di soluzioni Enterprise con partner selezionati. Nella fascia Retail/Small business, Flowdron abilita il business ecosystem in ambito UAS mettendo a disposizione una piattaforma di incontro fra clienti e operatori indipendenti certificati, un marketplace di prodotti e servizi della dronistica ed un centro di servizi per i professionisti del settore. Nella fascia Enterprise, Flowdron propone e integra servizi Enterprise con droni.

Categoria: Droni, manufacturing

Fondata nel 2020 a Milano da Matteo Mastrangelo e Riccardo Corbari (CEO), la startup è specializzata in rilievi geo-referenziati, ispezioni e monitoraggi con produzione di nuvole di punti dense, Gemelli Digitali 3D, disegni CAD, modelli BIM, elaborati fotogrammetrici (mesh poligonale, ortofoto), fotografie RGB ad alta risoluzione e fotografie 360°. Flyted ha ideato e sviluppato TED, una piattaforma proprietaria di Information Management su cloud, che presenta un catalogo interattivo delle infrastrutture gestibili tramite Gemello Digitale 3D geo-referenziato.

Categoria: Agrifood, ESG

Fondata nel 2023 a Milano da Massimo Sabatini (attuale CEO) e Giuseppe D’Alessandro (attuale CMO), la startup nasce per ridurre le emissioni di CO2 dell’industria alimentare partendo dal cioccolato, che ha l’impronta di carbonio più alta al mondo, dopo carne bovina e formaggio. Il primo prodotto, infatti, è Freecao, un cioccolato senza cacao, ottenuto sostituendo il cacao con la carruba e altri ingredienti naturali, con una notevole riduzione del consumo di acqua, declinato in praline, panettoni e non solo. Non viene trascurata la filiera, da cui vengono eliminati lo sfruttamento di persone e risorse.

Categoria: Formazione, imprenditoria femminile

Elisa Piscitelli e Mariapaola Testa sono due giovani imprenditrici, entrambe presenti nella lista degli Under 30 del 2021 di Forbes Italia. Insieme, nel 2020 a Milano, hanno fondato Futurely (anche conosciuto come Orientami), un percorso digitale di orientamento che guida i ragazzi nella scelta universitaria e nella realizzazione del proprio futuro.

“Siamo entusiasti di aver creato una community, da ragazzi per ragazzi, in un momento così sfidante in cui il Covid e l’isolamento sociale hanno messo a dura prova i giovani” spiega la CEO Elisa Piscitelli, “La nostra missione è aiutare i giovani a puntare in alto, crescendo in consapevolezza, curiosità e coraggio, contribuendo così al futuro del nostro Paese”. Incubata ad Harvard, Futurely ha già lavorato con oltre duemila studenti, offrendo laboratori e percorsi formativi ad hoc”.

Categoria: Data Management, Retail

G-Move, fondata nel 2018 a Firenze da Marco Musumeci (CEO), è una startup che ha brevettato un sistema di analisi per il monitoraggio dei flussi di persone, raccolti attraverso particolari sensori, al fine di generare dashboard interattive per lo studio dell’esperienza utente. G-move permette un’analisi near real-time degli spostamenti e dei tempi di permanenza all’interno di diversi contesti pubblici. Una soluzione molto utile in contesti di grande affollamento ma anche per gestire le nuove sfide nate con la pandemia.

Categoria: ESG

Ganiga Innovation è nata nel 2021 a Bientina (PI). La startup, guidata dal fondatore e CEO Nicolas Zeoli e dal cofondatore Gabriele Cavallaro, si occupa di innovazione tecnologica per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani tramite l’utilizzo di soluzioni all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale. Sfruttando algoritmi di apprendimento automatico, semplifica la raccolta differenziata. Inoltre, produce contenitori intelligenti sensorizzati per una gestione dinamica e in tempo reale dei rifiuti. I rifiuti vengono poi smaltiti in maniera responsabile. L’azienda ha collaborato con Enel, Unicoop.fi, GeoFor e istituzioni accademiche come l’Università di Pisa.

Categoria: Realtà Virtuale, NFT

Genuino è una piattaforma che mette in relazione creatori e collezionisti per comprare, vendere o scambiare oggetti da collezione digitali e fisici per creare nuovi modelli di coinvolgimento dei consumatori in una realtà virtuale immersiva. Si rivolge agli appasionati di Sport, Musica, Arte e Fashion. È stata fondata nel 2018 a Milano da Eleonora Mulas e Gabriele Bernasconi che la co-dirigono.

Categoria: Proptech

Paolo Principali nel 2021 a Ferentino (FR) con Hfyret ha realizzato un ecosistema digitale basato sulla sinergia tra la metodologia Bim (Building information modeling) e la tecnologia immersiva come la realtà aumentata e la realtà virtuale, aprendo a un cambio di valutazione rispetto alla configurazione e soprattutto alla visualizzazione tradizionale. Con la digitalizzazione dell’intero sistema, è possibile cambiare il processo decisionale con una riduzione di eventuali errori di progettazione, costi e tempi, ottenendo l’ottimizzazione del prodotto. Hfyret è così diventata una piattaforma digitale versatile, che si rivolge alle imprese di molti settori industriali, ma anche del settore immobiliare, logistico, sanitario, aeronautico e dell’arredamento. Il sistema Bim “è la nuova frontiera della progettazione in edilizia”, sottolineano alla startup innovativa, “il Building information modeling è la rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura. Non è uno strumento, ma un processo che utilizza un modello contenente tutte le informazioni che riguardano l’intero ciclo di vita di un’opera, dal progetto alla costruzione, fino alla sua demolizione e dismissione. E nel fare innovazione, abbiniamo questo sistema ad altre tecnologie digitali che stanno trasformando il modo di lavorare di moltissimi professionisti e addetti ai lavori”.

Categoria: ESG

L’azienda si propone di riciclare i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) usando computer vision e robot industriali, automatizzando quindi il processo e trasformandoli in una risorsa. È stata fondata nel 2018 a Genova da Davide Labolani (attuale CEO) e Jacopo Lottero (attuale R&D).

Categoria: Insurtech, Automotive

Fondata a maggio 2020 a Milano da Valerio Chiaronzi (CEO) e operativa dal 1° febbraio 2021, Hlpy vuole reinventare l’assistenza stradale, un processo che spesso oggi risulta essere tanto necessario quanto laborioso e frustrante. La startup può contare su una piattaforma proprietaria che sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning per superare i limiti e le inefficienze del percorso di assistenza, aiutando così assicuratori, case automobilistiche, società di noleggio e operatori specializzati ad offrire un servizio migliore ai clienti finali. A poco più di un anno dal lancio la sua tecnologia è utilizzata da una rete di 2.800 mezzi di soccorso, duemila driver o meccanici e 600 centri di assistenza sparsi in tutta Italia. A febbraio 2022, poi, Hlpy ha avviato una partnership strategica con Arval Italia, azienda attiva nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità sostenibile.

Categoria: Imprenditoria femminile, HR

HrCoffee, startup innovativa fondata nel 2018 a Molfetta, aiuta le aziende a dar voce ai propri dipendenti coniugando i loro bisogni con quelli dell’azienda, grazie a una tecnologia che favorisce e stimola l’interazione tra i collaboratori creando un ambiente di lavoro, inteso come luogo digitale, fatto di connessioni e condivisione. La fondatrice e CEO, Maria Cesaria Giornado laureata in Psicologia dell’organizzazione e della comunicazione con Master in Progettazione e Management del Multimedia per la Comunicazione a Torino, è da sempre sostenitrice dell’importanza della comunicazione interna e della valorizzazione del dipendente per un miglior rendimento professionale e aziendale, e ha negli anni ritrovato nei social le dinamiche ottimali a favorire l’engagement dei dipendenti.

Categoria: Health

La startup nasce nel 2021 dai gruppi di ricerca Brain Development and Disease e Molecular Modeling and Drug Discovery dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, guidati rispettivamente da Laura Cancedda e Marco De Vivo.

Si occupa di sviluppare nuove terapie farmacologiche per persone con disturbi neurologici. In particolare ha sviluppato una piattaforma per identificare e sviluppare diverse classi di piccole molecole da usare per inibire selettivamente il cotrasportatore di sodio-potassio cloruro (NKCC1) e altri bersagli rilevanti per il trattamento dei disturbi del sistema nervoso centrale.

Il CEO è Andrea Patricelli Malizia.

Categoria: Proptech

iComfort nasce come soluzione per lo smart office. Attraverso sensori proprietari per il desk occupancy, iComfort fornisce workplace analytics di rilevanza strategica per migliorare le performance aziendali. Creata come spin-off della società di sviluppo software Smart Sys – il primo esperimento imprenditoriale del suo founder e attuale CEO Ernesto Lombardi –, iComfort è una startup attiva nel segmento degli edifici intelligenti. Fondata a Roma nel 2018 con l’obiettivo di migliorare e favorire il benessere dei luoghi di lavoro, è diventata, grazie anche al supporto dell’incubatore Digital Magics, un punto di riferimento per tutte quelle grandi aziende che desiderano ripensare in chiave smart le proprie sedi operative. Nel corso degli anni, la soluzione tecnologica proprietaria si arricchisce di funzionalità innovative per permettere un monitoraggio sempre più intelligente e potenziare i servizi offerti dallo smart building in ottica di employee retention e wellbeing. Nel 2019 si costituisce la società iComfort srl che acquisisce nel 2021 lo status di Pmi innovativa. “Oggi iComfort punta da accelerare la fase del cosiddetto New normal per la pandemia”, fanno notare gli operatori della startup, “sviluppando soluzioni custom user-centric che sfruttano l’analisi dell’occupazione degli spazi per ottimizzarne l’utilizzo, migliorare la produttività dei dipendenti e l’efficienza energetica”.

Categoria: ESG

L’azienda punta superare i processi e gli standard dell’elettronica tradizionale per renderli sostenibili nella produzione, nell’uso e nel fine vita, sia dal punto di vista ambientale che sociale. È stata fondata a Codognè (TV) da Roberto La Rosa nel 2023, ed è attualmente diretta da Michele Carlet.

Categoria: Insurtech, Musica

Insurance4music è stata fondata nel 2018 a Milano da Carmine Capone (CEO), Manuele Bassanini, Alessandro Achilli e Carlo Francesco Dettori.

Tra le startup vincitrici di Open-F@b Call4Ideas 2021, è un intermediario digitale che offre soluzioni specifiche per i professionisti della musica, un settore spesso ignorato dalle compagnie tradizionali. La startup, in particolare, permette sia ai professionisti che agli appassionati di assicurare i propri strumenti musicali tramite prodotti digitali personalizzabili: è sufficiente compilare un breve questionario online per ricevere un preventivo e consultare le diverse offerte disponibili, per poi sottoscrivere la polizza selezionata direttamente tramite l’app. La compagnia offre anche un servizio di assicurazione per concerti, eventi e spettacoli pensato per chiunque operi nel settore dell’intrattenimento.

Categoria: Marketing

Kintana è un nuovo ecosistema del Gruppo Pea Italy, creato nel 2022 a San Mauro Torinese da Gianluca Aprile per rendere smart i prodotti fisici di migliaia di aziende italiane e internazionali. Lo scopo è creare esperienze phygital interattive per migliorare engagement, storytelling, gestione dei dati.

Categoria: ESG

Fondata nel 2020 a Milano da Sara Plaga (CEO) e Kim Joar Myklebust, Levante è una startup green tech che produce un pannello solare origami portatile di alta qualità realizzato in Italia con fibra di carbonio riciclata.

Categoria: Security

La startup, incubata presso il PoliHub di Milano, si occupa di crittografia. È stata fondata nel 2022 da due ricercatori, Magda Stobinska, fisica quantistica e attuale CEO, e Adam Buraczewski, ingegnere informatico. Utilizza un nuovo metodo basato chiamato crittografia quantistica che per la condivisione delle chiavi di decrittazione può usare fibra ottica, torri radio, droni o addirittura satelliti. È l’unica realtà italiana selezionata dalla Nato nell’ambito del Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana).

Categoria: Retail, Data Management

LIFEdata è una startup innovativa che aiuta le aziende ad essere più agili, trasformando i processi per la Omnichannel Customer Experience. È stata fondata nel 2018 a Milano da Omar Fogliadini (CEO). LIFEdata crea soluzioni di customer value management e revenue intelligence per aumentare la redditività dei canali di vendita. Lo fa sfruttando i dati allo scopo di semplificare l’esperienza del cliente, personalizzando la customer journey e offrendo servizi di real-time engagement, analytics e omnichannel listening. Può, per esempio, trasformare la galleria commerciale dell’aeroporto in retail omnichannel.

Categoria: Retail, delivery

Macai, startup di grocery delivery italiana basata a Milano e co-fondata nel 2021 da Giovanni Cavallo (CEO), è un supermercato totalmente digitale caratterizzato da una vasta scelta. Punta a raggiungere un’offerta di 7,500 prodotti e una consegna alla porta di casa in pochi minuti, grazie alla presenza capillare dei dark store, magazzini chiusi al pubblico, situati nei centri cittadini e attrezzati con la necessaria tecnologia.

Categoria: Arte

Si tratta della prima piattaforma Video on Demand interamente dedicata alle lingue regionali e minoritarie. È stata sviluppata dalle aziende Zippiri, Kitzanos e Inoke. Il fautore del progetto e attuale CEO è Tore Cubeddu, che ha dato il via a MyCulture nel 2022 a Cagliari.

Categoria: Insurtech, Automotive

Divisione di Air – Connected Mobility, MyInsurance, fondata nel 2021 a vigevano da Igor Valandro, offre una serie di assicurazioni per auto – dai mezzi singoli alle flotte commerciali – innovative e digitalizzate, pensate per adattarsi in modo specifico alle esigenze di ogni cliente. Prima di sottoscrivere una polizza, infatti, gli utenti possono avvalersi di un servizio di consulenza personalizzata.

Categoria: Mobility

Newtwen è una start-up che opera nel settore della mobilità elettrica e dell’automazione, fondata nel 2020 da Francesco Toso (attuale CEO) e Milo De Soricellis come spin-off dell’Università di Padova con il nome Hexadrive Engineering. Sviluppa soluzioni software avanzate in grado di generare in modo rapido e automatico Digital Twin che operino in tempo reale, si evolvano in modo adattivo e possano essere integrati in chip di controllo. I Digital Twins on Chip (DTOC) forniscono una gestione ottimale del raffreddamento, un monitoraggio in tempo reale e un controllo predittivo del modello per ottenere costi di produzione inferiori, maggiore efficienza, risparmio energetico e durata prolungata.

Categoria: Sanità, Marketing

NExT-H, fondata nel 2022 a Milano da Alfredo Pascali, è una start up innovativa per la Trasformazione della Sanità, con sede operativa presso il POLIHUB del Politecnico di Milano. È membro della Community della Federated Innovation MIND di Milano e di ASSOLOMBARDA. Si propone di integrare competenze scientifiche e di marketing tramite una piattaforma di servizi digitali in SaaS, per avere alto impatto sull’ecosistema salute.

Categoria: Automotive

Nel 2018 a Modena i quattro co-founder, Matteo Bertocchi (CEO), Loris Bruzzi (COO), Alessandro Fabbri (CIO) e Aldo Girimonte (CTO), hanno collaborato per realizzare un progetto innovativo in ambito automotive: lo spunto per realizzare un sistema in grado di ottimizzare le prestazioni e allungare il ciclo di vita delle batterie. Dopo aver immediatamente ottenuto diversi riconoscimenti, Novac è stata selezionata per entrare nel percorso d’accelerazione del Motor Valley Accelerator, organizzato da Plug&Play e CDP Venture Capital. La startup sta sviluppando una tipologia unica di supercondensatori allo stato solido e modellabili con tecnologia proprietaria. A inizio 2022 ha avviato il lavoro utile a realizzare un primo prototipo, ricevendo subito diverse proposte di partnership da costruttori di supercar. La tecnologia innovativa di Novac, rivolta a segmenti di fascia alta, ha diversi settori di possibile applicazione: dalle hypercar (elettriche o ibride) a quello aerospaziale, passando per le imbarcazioni elettriche e mezzi di mobilità urbana. Inoltre, stante l’assenza di liquidi, oltre a proporre supercondensatori ecosostenibili e con performance migliori, Novac risolverà i problemi di quelli già sul mercato, che a causa di costi elevati e potenziali rischi non hanno molto successo. Candidandosi così a diventare un punto di riferimento in un settore che, secondo le stime di Novac arriverà a valere 2,4 miliardi in poco tempo.

Categoria: Metaverso, intelligenza artificiale, Blockchain, NF, Big Data, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata

OpenMall srl, fondata nel 2021 a Milano da Gennaro Calì (CEO), è un Social Commerce interamente gestito dall’intelligenza artificiale, che attraverso una piattaforma 3D interattiva, assistenti virtuali e realtà mixata offre agli utenti e agli store un’esperienza unica e personalizzata sulle base delle loro esigenze fino a condurli, attraverso i propri avatar, in uno straordinario metaverso integrato con blockchain ed NFT. Il primo obiettivo è quello di favorire l’upgrade tecnologico dei brand, supportando il passaggio da soluzioni classiche di e-commerce a soluzioni innovative con assistenti virtuali conversazionali di ultima generazione, realtà virtuale e servizi di Big Data Analysis per una nuova ed efficace customer experience. Il secondo obiettivo è supportare la crescita dei brand, in termini di visibilità e conversioni, offrendo loro l’opportunità di entrare nell’ecosistema Open-Mall, un centro commerciale virtuale 3D che ospiterà una community di milioni di utenti profilati e ricettivi nei confronti di iniziative e comunicazioni promosse dagli store, anche attraverso un’experience immersiva, in VR, o nella versione avatar multiplayer del Metaverso.

Categoria: Agrifood, ESG

Una startup contro la siccità che usa l’acqua dove ancora c’è, nel mare. Fondata nel 2022 a Catania, Orygini sfrutta il mare catanese per la propria sperimentazione vinicola. L’enologia etnea subisce un avanzamento grazie all’idea dei tre giovani amici Giuseppe Leone, Riccardo Peligra e Luca Catania che, in collaborazione con le cantine vinicole Benanti e Passopisciaro, svolgeranno la prima analisi di affinamento sottomarino in parallelo all’analisi di altri vini soggetti a invecchiamento tradizionale, tenendo conto degli stessi parametri. Le 2000 bottiglie di Etna Doc Rosso ed Etna Doc Bianco e le 200 bottiglie di Volcano gin vengono poste ad una profondità di 50 metri sotto il livello del mare in una gabbia metallica apposita nell’area marina protetta dell’Isola dei Ciclopi. Sommozzatori specializzati estrarranno mensilmente dei campioni durante tutta la durata dell’invecchiamento, quindi l’analisi chimica effettuata non sarà esclusivamente pre e post immersione delle bottiglie (pratica che avviene per molte cantine sottomarine). È quindi il primo esperimento in cui si monitora l’effettivo affinamento dei vini sott’acqua, tenendo in considerazione fattori come: la pressione, il buio totale, l’assenza di suoni, la temperatura costante, l’assenza di rumore. Il risparmio energetico è un altro punto chiave: non è necessario regolare la temperatura e l’umidità con climatizzatori, né creare cantine isolate termicamente perché l’ambiente è naturalmente refrigerato. Si stima che verranno risparmiati 68 chilogrammi di CO2 ogni 1.000 bottiglie immerse. Un sistema di blockchain monitorerà la vita di ciascuna bottiglia.

Categoria: Metaverso, Realtà Aumentata

Fondata da Davide Cuttini (CEO) a Udine nel 2018, OVR è una piattaforma che combina Realtà Aumentata e Blockchain per fornire agli utenti contenuti tridimensionali geolocalizzati. Attraverso la piattaforma, gli utenti possono costruire, acquistare o semplicemente navigare negli spazi virtuali. Grazie a questa startup del Metaverso, gli spazi virtuali sono acquistati tramite gettoni OVR (token) e sono messi all’asta al prezzo minimo di 10 dollari, mentre i gettoni stessi possono essere acquistati a partire da 0,7 dollari. Lo strato digitale copre l’interno globo, suddiviso in 1,6 trilioni di spazi virtuali. Al momento la navigazione degli utenti può avvenire attraverso fotocamera dello smartphone, ma l’azienda assicura che l’infrastruttura sia già compatibile con l’utilizzo di occhiali VR.

Categoria: ESG, Imprenditoria femminile, Retail

Fondata nel 2020 a Bergamo da Cristina Mollis (CEO), R5Living è una startup innovativa e società Benefit, nata a Bergamo, per sviluppare prodotti per la cura della persona e della casa a basso impatto. Il nome richiama proprio la filosofia dell’azienda, sviluppata intorno ai principi rethink, refill, reuse, reduce, relax. Nell’agosto 2022 ha stretto una partnership con Dalfilo per promuovere e incentivare un tipo di consumo più umano, consapevole e sostenibile.

Categoria: NFT, arte, turismo

Fondata nel 2021 a Genova da Giulio Bozzo (CEO) e Andrea Marec, Reasoned Art opera nel campo della cripto arte. L’azienda, infatti, vende opere d’arte digitali e immateriali certificate da NFT e blockchain. Oltre all’attività di ricerca degli artisti digitali che operano in Italia e all’estero e alla commercializzazione delle opere, Reasoned Art si occupa di curare mostre fisiche e virtuali. Si è fatta conoscere al grande pubblico tra fine 2021- inizio 2022 grazie all’installazione presso l’Arco della Pace di Milano che, con il supporto di Reasoned Art, è stato trasformato in una “data sculpure a 360⁰”, dove grazie all’utilizzo di effetti ottici e proiezioni in 3D è stato possibile trasformare il monumento in un’opera d’arte immersiva. A gennaio 2022 Forbes ha inserito i fondatori della startup nella lista “100 italiani under 30 da tenere sott’occhio.

Categoria: Automotive

Reefilla, startup costituita ad aprile del 2021 a Torino da Marco Bevilacqua (CEO), Pietro Balda e Gabriele Bergoglio – tutti ex manager di FCA – ha come obiettivo quello di permettere di guidare un veicolo elettrico senza doversi curare della ricerca dei punti di ricarica grazie alle ricariche a domicilio (charge delivery). L’idea alla base del progetto vuole porre rimedio a quello che attualmente è uno dei limiti principali dei veicoli elettrici in sede d’acquisto: il timore di restare appiedati per “mancanza di elettricità”. Le tecnologie attuali, infatti, permettono di ricaricare un veicolo elettrico con tempi che oscillano da 30 a 450 volte in più di quanto necessario per un rifornimento di benzina su una vettura tradizionale prendendo in considerazione lo stesso percorso. Inoltre, mancano i punti di ricarica, e in questo senso la proposta in modalità “as a service” di Reefilla risolve il problema. Poggiando su tecnologie di monitoraggio da remoto che raccolgono i dati sullo stato della batteria e lo stile di guida, Reefilla avverte l’automobilista quando la carica è inferiore al 20% offrendo la ricarica a domicilio. Se il conducente dà l’ok, comunica la posizione e attende l’arrivo del dispositivo e dei tecnici che la eseguiranno. Una soluzione che poggia su un dispositivo tecnologicamente evoluto, con una piattaforma cloud IoT a gestire l’intero processo. Inoltre, il device ha un sistema di ricarica Fast Charge fino a 26kW, capace di garantire in 25 minuti un’autonomia massima di 120 km. Incubata da I3P – Politecnico di Torino e accelerata da Motor Valley Accelerator e Plug&Play, Reefilla al momento è disponibile a Milano.

Categoria: Metaverso, NFT, Blockchain

Revibe, fondata nel 2022 a Torino da Paolo Manca e Flavio Trione, si occupa della progettazione strategica, della costruzione e dello sviluppo dei processi interattivi legati alla presenza di brand e aziende nei vari metaversi, centralizzati e decentralizzati come The Sandbox, Decentraland, Roblox e Spatial. La startup nasce dall’unione delle competenze di tre società torinesi, RIBELLI, Mixedbag.it e 3×1010 e può contare sull’entusiasmo e sulle competenze di più di 50 persone. La società lavora sulle nuove opportunità di ingaggio delle persone nei mondi virtuali, creando sinergia con la dimensione “fisica” della realtà. Seppure lanciata a marzo 2022, conta già collaborazioni con top player nel food & beverage, percorsi di consulenze e progetti all’attivo di metaverse experience.

Il CEO è Joseph Koziak.

Categoria: ESG, AI

Nata nel 2021 a Roma da un’iniziativa di Pierpaolo Ceccanarelli e Andrea Saliola (CEO), Pixies ha sviluppato un robot alimentato a energia solare in grado di riconoscere e raccogliere rifiuti urbani con un’autonomia di 12 ore. L’azienda sta attualmente lavorando allo sviluppo di una rete neurale che permetterà al robot di smistare i rifiuti di plastica per il riciclaggio.

Categoria: Automotive

Fondata nel 2023° Brescia da Fabio Nardi (che ne è attuale CEO), Powandgo è la prima community che connette possessori e utilizzatori di colonnine di ricarica. ​ Gli utenti oltre a guadagnare e risparmiare hanno la possibilità di interagire, conoscere e confrontarsi con gli altri membri della community.

Categoria: Imprenditoria femminile, Health

Valentina Menozzi e Alice Michelangeli sono state le uniche italiane selezionate come finaliste dell’EU Prize for Women Innovators 2020, nella categoria Rising Innovators, riservata agli under 35, grazie alla loro startup Prometheus, co-fondata insieme a Riccardo della Ragione (CEO). Michelangeli e Menozzi, entrambe laureate all’Università degli Studi di Parma, sono rispettivamente CSO e CTO della startup startup biotech innovativa. La startup, fondata nel 2017 a Parma, opera nel campo della medicina rigenerativa. Nello stesso anno della sua fondazione ha vinto la Start Cup Emilia-Romagna, e nel 2018 il programma Unicredit Start Lab. E la sua storia di innovazione vincente non si è fermata: nel 2021 è finalista del programma B Heroes, ideato da Fabio Cannavale e realizzato in collaborazione con Intesa SanPaolo. Il team di Prometheus ha realizzato un dispositivo automatizzato a Biostampante 3D che, grazie a una tecnologia rivoluzionaria, realizza cerotti riassorbibili ottenuti da un derivato del sangue del paziente e tessuti organici per la cura delle ferite animali di difficile rimarginazione. Queste innovazioni potrebbero essere estese anche alla cura degli esseri umani.

Categoria: Robotica

L’azienda, fondata nel 2018 a Napoli da Fabio De Felice come spin-off di Protom, ha sviluppato due tipi di robot. Il primo è destinato agli studenti, per essere un compagno di apprendimento intelligente che promuove l’inclusione e l’attività collaborativa, aiutando a ridefinire i metodi di insegnamento. Il secondo invece è destinato agli anziani e, oltre a fornire un’assistenza personalizzata, offre compagnia (conversazioni, attività ricreative e intrattenimento), contribuendo al loro benessere fisico ed emotivo e promuovendone l’autonomia.

Categoria: Sanità, Imprenditoria femminile

REair è una soluzione fotocatalitica di ultima generazione per la sanificazione di ambienti creata nel 2019 a Milano da Raffaella Moro.

Categoria: Agrifood, ESG

Fondata a Sassari da Francesco Petretto (attuale CEO), Andrea Liverani, Francesco Barracu e Alessandro Idda, l’azienda fornisce supporto decisionale all’agricoltura e servizi di gestione dell’acqua nei settori agricolo e industriale. Tutti i servizi usano sistemi di agricoltura e industria 4.0 utilizzando droni con sensori dedicati per ogni applicazione. Lo scopo è duplice: risparmiare e ridurre l’impatto ambientali.

Categoria: NFT, arte

Saysoon è una piattaforma creata nel 2022 a Milano che permette ad artisti di creare e vendere opere d’arte digitali facendo leva sulla tecnologia NFT. La piattaforma si rivolge inoltre ai collezionisti, che possono trovare artisti e investire nelle opere digitali. Saysoon offre servizi anche a gallerie d’arte, fondazioni e musei, permettendo di creare copie digitali delle opere esposte.

Il CEO è Piero Burragato.

Categoria: Retail, arte

Startup operativa nell’ambito della consumer electronics, svolge attività di R&D per realizzare apparecchi elettronici innovativi, dall’ideazione e registrazione del brevetto alla produzione dei device in Italia e al loro lancio sul mercato internazionale. Gli ambiti sono soprattutto Internet of Things, ma anche Medical Engineering, Artificial Intelligence, Machine Learning, Domotica, Energie Rinnovabili, Fintech e non solo. Il primo prodotto della startup è Coverride, una cover elettronica che consente di personalizzare il design del proprio smartphone istantaneamente attraverso l’utilizzo di un app, che permette sia di utilizzare i propri file multimediali sia di connettersi a un marketplace che vende NFT.

Searcode è stata fondata nel 2019 a Catanzaro da Rizieri Mele, che la dirige.

Categoria: ESG

Nata nel 2018 a Genova dall’iniziativa di Marco Langella e Luca Matteoni (CEO), Secondhand Mobile si occupa di distribuire dispositivi elettronici usati e rigenerati, prolungandone la vita utile. Il loro obiettivo è quello di aprire ai partner le porte del mercato dell’usato, un mercato che da 10 anni è in costante crescita e che rappresenta una nicchia sempre più importante nello scenario internazionale del settore.

Categoria: Automotive

Startup padovana fondata nel 2021 da Alberto Stecca, CEO, e Cristiano Griletti, Head of R&D, progetta e produce colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ad alta innovazione tecnologica (per grandi gruppi, l’ultimo annunciato è Repower, ma anche per privati). Nata a gennaio 2021, in poco più di un anno ha registrato una crescita molto rapida. Il prodotto di punta è il caricatore universale per la mobilità sostenibile Prism.

Categoria: Mobility

La startup, fondata nel 2019 a Trieste da Daniele Gulic (che ne è attuale CEO) e da Romina Zamboni, opera nell’industria Aerospaziale sviluppando nuove piattaforme per la AAM (Advanced Air Mobility), costruendo e certificando nuovi modelli logistici, nuove piattaforme di volo e velivoli con tecnologie di primo livello.

Categoria: Turismo

Fondata a gennaio 2020 a Riva del Garda da Tommaso Centonze, Luca Rodella (CEO) ed Eugenio Bancaro, Smartpricing ha creato un software che si collega ad ogni tipo di gestionale e analizza i dati di vendita pregressi e suggerisce un prezzo più performante. Così facendo, rende dinamiche le tariffe delle singole camere delle varie strutture ricettive che si avvalgono del servizio di Smartpricing, modulando i prezzi sulla base della domanda, della stagione e delle performance di vendita aggiornate in tempo reale, così da permettere un aumento dell’occupazione delle camere a seconda del periodo e della richiesta.

Categoria: ESG

Nata da un progetto iniziato dai ricercatori Luca Ficarelli (CEO) e Marco Lenzi (CTO) nel 2018, Smush Materials è una startup accademica del Politecnico di Milano che sviluppa packaging 100% naturale e biodegradabile a partire da scarti e sottoprodotti organici del settore agroalimentare, utilizzando il micelio e la radice dei funghi come collante.

Categoria: Security

Creato nel 2024 da Timelapselab, azienda mantovana guidata da Damiano Bauce che si occupa del monitoraggio dei siti di costruzione a livello globale, SnapAll si propone di colmare i divari lasciati dalle tradizionali soluzioni per la sorveglianza grazie ad algoritmi basati su IA. La piattaforma si con le telecamere connesse a Internet, consentendo di supervisionare il progetto dal proprio smartphone attraverso timelapse automatici e report intelligenti.

Categoria: Automotive

Social Self Driving nasce da un’idea dell’ingegnere Luigi Mazzola, che dopo 20 anni in Formula 1 con Ferrari e 14 titoli mondiali vinti lavorando con piloti del calibro di Prost, Schumacher e Raikkonen, nel 2009 ha lasciato il circus scegliendo di diventare imprenditore. Tra le attività avviate, Mazzola nel 2021 a Lomazzo (CO) ha co-fondato con Guido Ciapponi (Amministratore) Social Self Driving. La strartup punta a sviluppare uno store virtuale che permetterà di acquistare uno stile di guida tra quelli di piloti, celebrità o individui, per poi installarlo come un plugin sul proprio mezzo a guida autonoma (o semi-autonoma). Con un valore aggiunto, ovvero la possibilità di condividere sui social elementi dell’universo automotive del futuro. Social Self Driving, oltre ad aver avviato conversazioni con possibili investitori, ha messo a punto una tecnologia già completa che prevede l’installazione di un data log per estrarre i dati da qualsiasi vettura. Fatto ciò, l’intelligenza artificiale crea un profilo di guida identico a quello di sportivi, piloti o semplici amatori (anche il proprio). Per arrivarci, è sufficiente guidare per pochi chilometri, con gli stili da installare successivamente su mezzi a guida autonoma attraverso un’app. Una scommessa sul futuro: uno studio condotto da McKinsey & Company ritiene che nel 2030 il 15% delle nuove immatricolazioni riguarderà auto a guida autonoma, mentre il 55% interesserà veicoli a guida semi-autonoma. Situazione che aprirà spazi per commercializzare soluzioni innovative ancora inesplorate, come lo è la proposta di Social Self Driving. Che, forte di un brevetto registrato in esclusiva, non punta solo a registrare lo stile di guida di piloti e celebrità, ma anche a rendere meno “noiosa” l’esperienza di guida di automobili che si marceranno da sole grazie a un’app e all’intelligenza artificiale.

Categoria: Sanità, Robotica

Soundsafe Care nasce nel 2022 a Pontedera (Pisa) come spin-off accreditato della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è supportato anche da Pariter Partners, Imec, RoboIT, Toscana Next e CDP Venture Capital SGR. Unisce ultrasuoni focalizzati e robotica per dare vita a trattamenti chirurgici precisi e non invasivi, senza bisogno di incisioni o radiazioni. L’applicazione più importante è il trattamento dei tumori, sia sugli esseri umani sia sugli altri animali. I fondatori sono Andrea Mariani (attuale CEO) e Laura Morchi (attuale CTO).

Categoria: Sport

Sport Business Lab Consultancy, fondato a Roma nel 2021 da Valerio della Sala (che ne è CEO), è un Osservatorio Sportivo che aiuta gli utenti e le imprese a trovare i dati sulle principali aree di ricerca relative al mercato sportivo, integrando diversi database in un’unica piattaforma.

Categoria: Security, Space

SunCubes è una startup fondata nel 2023 da due ingegneri del Politecnico di Milano, Federico Ognibene (CFO) e Alberto Chiozzi (CEO), che mira a rivoluzionare il trasferimento di energia attraverso la tecnologia laser. Nel 2023 SunCubes ha completato con successo un PoC che ha dimostrato la fattibilità del trasferimento di energia su 50 m utilizzando la tecnologia laser. Il sistema dell’azienda, consente il trasferimento di energia wireless su lunghe distanze attraverso un generatore che emette un laser e un ricevitore che riceve l’energia. È sostenibile e ha un sistema di spegnimento per evitare danni ad eventuali animali o persone. SunCubes ha vinto l’edizione 2022 Switch2Product, il Bravo Innovation Hub e attualmente partecipa al programma di incubazione biennale ESA BIC.

Categoria: ESG, Marketing

Sunspeker realizza una copertura completamente riciclabile per mimetizzare qualsiasi tipo di pannello solare (rigido o flessibile) per renderlo esteticamente compatibile con l’ambiente, o per veicolare un messaggio pubblicitario, pur mantenendo un’efficienza di produzione energetica di oltre l’80%.

L’azienda è stata fondata da Alessandro Zerbetto e Fabrizio Chiara (che ne è CEO) nel 2022 a Torino.

Categoria: Automotive, Mobility, Analytics

Fondata a Roma da Matteo Forte (CEO) nel febbraio del 2020, Switch è una piattaforma software che rende più profittevoli le flotte per lo sharing di veicoli. La piattaforma, basata su intelligenza artificiale e machine learning, è dotata di specifici algoritmi di ottimizzazione, e suggerisce la migliore distribuzione possibile dei veicoli utilizzati per la condivisione delle società che operano nel settore, prendendo in considerazione l’aspettativa della “domanda di mobilità” in modo predittivo. Inoltre, la realtà romana aiuta le aziende a prioritizzare le attività di manutenzione e le azioni necessarie affinché mantengano le rispettive flotte di veicoli per lo sharing “in salute”, e offre loro soluzioni di rotazione smart degli stessi affinché gli stessi siano posizionati dove servono e quando servono, finalizzando il maggior numero di operazioni possibili nel minor tempo possibile in modo da massimizzare l’utilizzo delle flotte rese disponibili per la condivisione. La piattaforma software di Switch si caratterizza per la capacità di raccogliere i dati già in possesso dei clienti, arricchirli con altri utili a seconda delle necessità, prevede la domanda di mobilità e indica come riposizionare le flotte agli operatori dello sharing con l’obiettivo di rivoluzionare in chiave positiva la user experience.

Categoria: ESG, Energy

Fondata a Milano nel 2022 da Gabriele Panzeri, Matteo Salerno e Alessandra Accogli (CEO), Synergy Flow ha sviluppato una batteria a celle di flusso sostenibile, a basso costo e ad alta efficienza per applicazioni di accumulo energetico a lunga durata. La batteria costa fino a 30 volte meno rispetto alle soluzioni presenti oggi sul mercato e non usa materie prime preziose, poiché si basa su sottoprodotti dell’industria petrolchimica ricchi di zolfo, nel rispetto dei principi della circular economy.

Categoria: Intelligenza Artificiale

The Thinking Clouds è una start up innovativa di Benevento fondata nel 2019 da Livio Ascione , che crea esperienze conversazionali grazie a contenuti multimediali erogati attraverso tecnologie di intelligenza artificiale e Machine Learning.

Categoria: Turismo, Blockchain, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, IoT

Travel Verse si propone di portare la trasformazione digitale nel settore del turismo, creando esperienze con l’uso di: Blockchain, Digital twin, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale e Aumentata, Internet delle cose (IoT). È stata co-fondata da Federico Lima nel 2023 a Busto Arsizio, in provincia di Milano.

Categoria: Intelligenza Artificiale

TrueSense ha integrato verticalmente ricerca e sviluppo per creare moduli UWB basati sulla tecnologia NXP Semiconductor per il mercato delle applicazioni UWB. La banda ultralarga è una tecnologia radio basata sugli standard IEEE 802.15.4 e 802.15.4z che in termini di precisione della posizione, consumo energetico, robustezza della connettività wireless e sicurezza possono superare altre tecnologie (come Bluetooth o Wi-Fi) in ambienti difficili.

La startup è stata co-creata nel 2020 a Monza da CK Tay.

Categoria: Automotive

TUC.technology è una soluzione sviluppata dalla startup TUC – fondata nel 2020 a Torino da Ludovico Campana (CEO) e Sergio Pininfarina e incubata in I3P – che punta a rivoluzionare e re-inventare il concetto di veicolo grazie alla razionalizzazione e all’efficientamento delle componenti elettroniche. Il sistema abilita digitalizzazione, personalizzazione e modularità delle auto. TUC.technology è una tecnologia brevettata conforme agli standard automotive (OEM Compliant), che unisce un sistema integrato hardware-software per diversi scopi; il connettore digitale “TUC.plug” (usb della mobilità), un super computer connesso al cloud “TUC.brain” (il cuore del sistema) e una rete di alimentazione e connessione attraverso la fibra ottica che dà vita un network (TUC.network) completamente digitalizzato e connesso. Il connettore modulare TUC.plug consente di fruire di un plug tecnologico per agganciare in sicurezza, alimentare e connettere tutti i componenti interni del veicolo affinché l’esperienza di mobilità sia “cucita su misura” per i singoli utenti. La soluzione di TUC permette di abbattere costi e tempi per l’assemblaggio dei veicoli con un’alternativa all’attuale metodologia di costruzione che rispetta le normative vigenti rispetto alla sicurezza. La startup, inoltre, ha stretto diversi accordi di collaborazione per realizzare componenti plug&play (tra i quali Sabelt, Chicco e Lavazza) e selezionato fornitori “importanti”: Italdesign-Giugiaro (ingegneria); Amet, Intel, Cisco e TIM (tecnologie).

Categoria: Retail, ESG

Fondata nel 2021 a Putignano in provincia di Bari da due under 30, Vincenzo Morelli (CEO) e Giulio Martinacci, Tuidi vuole aiutare i piccoli e grandi player dell’alimentare a ottimizzare le scorte. Lo fa attraverso un assistente virtuale che incrocia milioni di dati e costruisce modelli predittivi. Al primo aumento di capitale ha partecipato Perini, ex founder di Cortilia.

Categoria: Retail, delivery

Startup nata negli ultimi mesi del 2020 con sede a Torino, è guidata dal CEO Alessandro Ursino, co-founder insieme ad Alessandro Bruno. Solitamente, quando un cliente fa un acquisto tramite un’app di delivery, il rider che riceve l’ordine si reca dall’esercente, comunica un codice e solo dopo aver ricevuto il prodotto, parte per consegnarlo. Con Vado, invece, una volta che l’utente fa un acquisto su un’app di delivery in qualsiasi negozio, grazie al suo software viene utilizzato il codice d’ordine inviato dall’app di delivery al rider per sbloccare il distributore automatico e permettere al rider di ritirare i prodotti erogati (riducendo i costi di gestione dell’ordine dell’80%).

Categoria: Automotive

VESevo, acronimo di Viscoelasticity Evaluation System Evolved e contemporaneamente rimando all’antico nome del Vesuvio, nasce nel 2020 dalle attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II di Napoli in collaborazione con MegaRide, di cui è spin-off. Grazie a VESevo l’ambito di ricerca della scaleup partenopea – in precedenza più teorico – ha trovato applicazione pratica diventando un elemento cruciale per il setup di auto e moto da competizione. Nello specifico, grazie a una combinazione hardware-software sviluppata autonomamente, VESevo raccoglie informazioni sui singoli pneumatici. Dati che, attraverso un algoritmo di elaborazione a posteriori, consentono ai tecnici di ottenere un’analisi dettagliata delle proprietà fisiche delle gomme. Elementi utilizzati per prevedere come si comporteranno gli pneumatici in condizioni variabili e con usura progressiva in gara, che indirizzano le decisioni delle squadre per migliorare le prestazioni e avere vantaggi ulteriori rispetto a sicurezza e controllo qualità. Le gomme sono un elemento cruciale per innovare il settore automobilistico, poiché costituiscono l’unico elemento di contatto tra veicoli e fondo stradale e possono modificare drasticamente il comportamento dei veicoli. Evidente quindi come il lavoro di MegaRide e VESevo in futuro troverà applicazione anche nella mobilità quotidiana per migliorare gli standard di sicurezza. Inoltre, nel 2021 VESevo ha siglato accordi di collaborazione con costruttori e team di Formula 1, Formula E, MotoGP e NASCA, vincendo anche l’Hardware Innovation of the Year all’Automotive Testing Technology International Award: uno dei riconoscimenti più importanti nel settore.

Il CEO è Andrea Genovese.

Categoria: ESG, Retail

Fondata nell’ottobre 2020 da Giulia Faleri (CEO) e Francesco Salvi, due giovani toscani, Vezua e guidata dal CEO Consolato Caccamo, è parte di O2Forest (startup innovativa e società benefit) ed è un marketplace sostenibile. L’azienda ha sviluppato un algoritmo in grado di misurare la sostenibilità delle aziende che chiedono di vendere i prodotti sul loro marketplace e le classificano in base al grado di sostenibilità (comparato rispetto ai SDGs). Gli acquisti contribuiscono alla realizzazione di ecosistemi di foreste in spazi acquistati dall’azienda, in Italia e all’estero.

Categoria: Fintech

Fondata nel 2020 a Milano da Matteo Masserdotti (CEO), Pietro Pogliani, Pedro Salvi e Patrick David,

lo scopo di Viceversa è sostenere le aziende in un percorso di crescita etica e sostenibile, grazie alla possibilità di accedere a opzioni di capitale libere da vincoli e garanzie personali, come il revenue-based financing.

Categoria: Smart City

La tecnologia Vitrum Design si propone di ridefinire l’estetica della domotica. È stata co-fondata nel 2019 a Milano da Dario Cislaghi e Riccardo Iossa Fasano.

Categoria: Automotive, mobility

Volvero, startup innovativa fondata a Vicenza da Marco Filippi (CEO) nel 2018, nasce con l’obiettivo di permettere alle persone di avere in sharing una moto, un’auto o un veicolo commerciale in modo efficiente e sostenibile, risparmiando tempo e denaro. Registrandosi alla piattaforma predisposta dalla startup vicentina, infatti, i proprietari dei predetti veicoli possono impostare la durata della condivisione, la distanza percorribile, il prezzo dello sharing e altri dettagli, con la possibilità di accettare qualsiasi richiesta presentata dai conducenti. Che, a loro volta, possono scegliere il veicolo più adatto per i relativi scopi, secondo condizioni di condivisione più adatte alle loro esigenze. Dopo oltre due anni di test della piattaforma su cui si basa il servizio – che va oltre il semplice sharing, proponendosi invece come una sorta di Airbnb della mobilità poiché consente a chiunque di noleggiare il proprio mezzo di trasporto nei giorni in cui resta inutilizzato – la startup nel giugno del 2022 ha lanciato ufficialmente la propria app dedicata.

Categoria: ESG, Energy

Fondata a Milano nel 2020 da Gabriele Consiglio, Chiara Mirani e Tommaso Randolfi, Volta Structural Energy sviluppa batterie strutturali agli ioni di alluminio, caratterizzate da minor massa e volume, a fronte di un’elevata durata della batteria, una ricarica rapida e standard di sicurezza elevati. La batteria strutturale Volta può essere vantaggiosa in molte applicazioni, come quelle aerospaziali, automobilistiche, navali e robotiche.

Categoria: Mobility

Walle Mobility è la prima startup italiana di Urban Air Mobility (UAM), fondata nel febbraio del 2020 a Brescia dal CEO Domenico Gagliardi, con l’obiettivo di diventare il primo operatore italiano di “Taxi Verticali” (VTOL aircraft, ovvero piccoli aerei) per il trasporto di merci e passeggeri. Grazie ad accordi con i produttori di velivoli e altri attori dell’intera filiera della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), la startup bresciana sta realizzando un ecosistema che consentirà di spostarsi in modo rapido, economico ed ecologico utilizzando aerei tecnologicamente avanzati. Per far diventare realtà quello che sembra un estratto da un romanzo di fantascienza, Walle Mobility, tra i tanti, ha raggiunto anche un accordo di collaborazione con Jaunt Air Mobility, famoso produttore americano di elicotteri elettrici di dimensioni ridotte con tecnologia VTOL (Vertical take-off and landing aircraft) veicoli capaci di atterrare e decollare verticalmente, con impatto acustico basso e perfetto per raggiungere le zone centrali delle città. Mentre è impegnata a superare gli ostacoli normativi, la startup ha già stabilito quali saranno le prime due tratte collegate: Milano centro-Aeroporto di Malpensa e Napoli-Capri. Per l’inizio delle attività la scelta è caduta su un servizio di voli con veicoli in grado di trasportare 3 o 4 passeggeri, oltre al pilota, con costo pari a 2,50 euro per km percorso: una tariffa molto vicina a quella dei classici taxi.

Categoria: Immobiliare

Fondata nel 2017 a Milano da Giacomo Bertoldi (CEO), nell’agosto 2021 Walliance ha chiuso un round da 4 milioni di euro, sottoscritto da Seac Fin spa (finanziaria nata con lo scopo di gestire i fondi di Confcommercio Trentino) e Botzen Invest Euregio Finance AG (società di investimenti privata dell’Alto Adige da sempre a sostegno dell’economia del territorio). Non solo: nel gennaio 2022 la startup ha chiuso con un overfunding del 400% una campagna di equity crowdfunding su Doorway. A fine 2021 erano 37 i progetti immobiliari presentati su Walliance, tutti finanziati con successo con una raccolta di oltre 59 milioni di euro, di cui 12,8 milioni rimborsati. Il portale detiene una quota di mercato del 68%.

Categoria: Insurtech

Fondata a Roma nel 2021 da Fabio Sbianchi, Wallife è una startup insurtech italiana focalizzata sulla protezione dell’individuo dai rischi derivanti dall’innovazione tecnologica e dal progresso scientifico in ambito genetico (conservazione di materiale biologico e identità genetica), legati ai dati biometrici (impronte digitali, riconoscimento facciale) e, da ultimo, quelli riguardanti il biohacking (uso delle tecnologie all’interno del corpo umano, quali protesi e dispositivi medici impiantabili).

Guidata dalla CEO Maria Enrica Angelone, a fine febbraio 2022 ha incassato un round seed da 4,8 milioni di dollari. Lo hanno sottoscritto oltre quaranta investitori del settore economico-finanziario, tra cui Wellness Holding di Nerio Alessandri (fondatore e presidente di Technogym), Antonio Assereto (Proximity Capital) e Andrea Dini (Aptafin) e altre figure di spicco nel panorama finanziario internazionale tra banche e fondi di private equity. I proventi dell’aumento di capitale saranno impiegati da Wallife per studiare e brevettare nuove modalità di protezione degli individui e sviluppare la piattaforma assicurativa. Con questo risultato, l’azienda si pone al sesto posto in Europa nel settore insurtech per valore del round seed secondo la classifica di Crunchbase, uno dei principali database a livello globale di informazioni finanziarie su aziende private, in particolare startup.

Categoria: Logistica

Partendo dal fatto che in Italia, nonostante 9 persone su 10 abbiano dovuto traslocare almeno una volta nella propria vita (fonte: YouGov), solo il 25% degli intervistati ha utilizzato un servizio di trasloco o deposito, risulta evidente come il settore sia ancora indietro nella digitalizzazione. Per ovviare al problema nel gennaio 2021 LUISS EnLabs, il Programma di Accelerazione di LVenture Group, nel 2021 ha lanciato a Roma la startup Wetacoo guidata da Federico Prugnoli (CEO) e Pierfrancesco Bosco. L’obiettivo è semplificare il processo di deposito e trasloco per privati e aziende: un magazzino on-demand e, al contempo, una soluzione contraddistinta da maggiore flessibilità rispetto alle aziende tradizionali di traslochi. Attraverso il sito Web di Wetacoo, infatti, è possibile prenotare velocemente e con pochi click un servizio completo che include trasporto, montaggio, imballaggio e deposito dei propri mobili e di altri oggetti, conservati al sicuro dalla startup per tutto il tempo necessario agli utenti. Attiva a Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze, Wetacoo in un anno ha servito oltre 500 clienti aiutandoli a custodire i propri beni attraverso un processo digitalizzato avviato con un semplice click. Wetacoo, che nel novembre 2021 ha chiuso un round di investimento da 750 mila euro cui hanno partecipato Innova Venture, il Fondo di Venture Capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, LVenture Group, investitori privati del settore della logistica e business angel, è pensato quindi come un servizio facile, veloce e salvatempo.

Categoria: Turismo, Musica, Sport

Wicket è un sistema di biglietteria digitale che permette di prenotare il proprio posto in spiaggia e pagare direttamente online: i biglietti emessi sono collegati al numero di telefono dell’acquirente e conservati nel suo smartphone attraverso la APP Wicket, in modo da poter essere mostrati facilmente al personale della struttura. L’app è stata lanciata da una startup italiana fondata nel 2020 a Milano da Alberto Leanza, Alessandro Mirani, Davide Bonacina, Mark Edward Ferrer e Roberto Mancone (CEO), usando un protocollo già utilizzato in Olanda e Singapore per la vendita di biglietti di eventi sportivi o di manifestazioni quali concerti, teatro, fiere.

(Articolo aggiornato al 31/01/2024)