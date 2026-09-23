Altea-Allspark, perché l’innovazione del retail passa dal commercio unificato

L’omnicanalità è stata per anni una delle parole d’ordine della trasformazione digitale del retail. Adesso rischia quasi di essere superata dai fatti. Perché per un retailer non è più sufficiente aggiungere canali digitali al negozio fisico: bisogna fare in modo che vendite, stock, logistica, dati sul cliente e attività degli addetti funzionino come parti dello stesso sistema.

È questa la chiave più interessante per leggere la recente acquisizione di Allspark da parte di Altea Federation. L’operazione porta nel gruppo milanese una società specializzata nel Fashion & Retail e, soprattutto, apre ad Altea l’ecosistema tecnologico di Cegid, vendor internazionale di software per il retail di cui Allspark è Platinum Partner e con cui collabora da 20 anni.

L’acquisizione, quindi, è più di una semplice operazione di consolidamento nel mercato italiano dell’IT, è un segnale di ciò che sta succedendo nella trasformazione del retail. Dopo una lunga stagione nella quale l’innovazione ha prodotto una moltiplicazione di applicazioni, piattaforme e touchpoint, il problema diventa integrarli. E creare un’infrastruttura capace di portare l’innovazione fino al luogo nel quale una parte importante del retail continua a giocarsi: il negozio.

Dall’omnicanalità al commercio unificato

La distinzione può sembrare terminologica, ma ha conseguenze operative. L’omnicanalità ha progressivamente collegato negozio, e-commerce, app e altri touchpoint. Il commercio unificato prova a fare un passo ulteriore: costruire uno strato comune di dati e processi sul quale i diversi canali possano operare.

Un cliente può così iniziare un acquisto online e concluderlo in negozio, verificare una disponibilità realmente aggiornata, ritirare un prodotto acquistato sul web oppure farselo spedire da un punto vendita. L’addetto, a sua volta, deve poter conoscere disponibilità, ordini e informazioni utili sul cliente senza saltare continuamente fra applicazioni separate.

È precisamente su questo terreno che si colloca Cegid. Nel giugno 2026 la società ha presentato Cegid Retail One, applicazione modulare che riunisce in un’unica interfaccia funzioni di vendita, cassa, clienteling, gestione dello stock, attività operative e monitoraggio delle performance, integrando anche applicazioni di terze parti. C’è inoltre un assistente AI incorporato.

Questo aiuta a capire il senso industriale dell’acquisizione. Allspark non porta ad Altea semplicemente un nuovo software da aggiungere al catalogo: porta una competenza verticale costruita sull’implementazione e sull’integrazione di una piattaforma che si colloca nel cuore operativo del retailer.

Il nuovo problema del retail è la frammentazione

È uno degli effetti meno raccontati della digitalizzazione. Più le aziende hanno innovato, più hanno accumulato tecnologie.

E-commerce, CRM, ERP, sistemi di cassa, loyalty, inventory management, order management, applicazioni per gli addetti, analytics e adesso strumenti di AI hanno progressivamente ampliato lo stack tecnologico. Il risultato può essere un paradosso: ogni applicazione risolve un problema, mentre l’insieme delle applicazioni ne crea uno nuovo.

La stessa Cegid, presentando Retail One, parte proprio da questa criticità: la proliferazione degli strumenti utilizzati in negozio può costringere il personale a lavorare con interfacce, autenticazioni e applicazioni differenti, rallentando l’operatività e rendendo più difficile l’adozione delle tecnologie.

Per questo la frontiera dell’innovazione retail si sta spostando. L’attenzione non è soltanto sulla quantità di tecnologia introdotta, ma sulla sua orchestrazione.

Ed è un passaggio importante anche dal punto di vista degli investimenti. Se ogni nuovo progetto digitale crea un altro silo, il costo dell’innovazione non coincide con quello della singola applicazione: comprende integrazione, manutenzione, formazione e complessità organizzativa. Una piattaforma comune punta invece a rendere riutilizzabili dati e processi tra più casi d’uso.

Il negozio torna al centro dell’innovazione

C’è poi un secondo elemento interessante nell’operazione Altea-Allspark: il punto vendita fisico non viene trattato come un residuo del retail pre-digitale, ma come uno dei nodi principali della nuova architettura.

La trasformazione digitale del retail è stata a lungo raccontata attraverso la crescita dell’e-commerce. Il commercio unificato propone una prospettiva differente: digitale e fisico diventano componenti dello stesso processo commerciale.

Il negozio può diventare punto di vendita, showroom, luogo di relazione con il cliente, punto di ritiro e anche nodo logistico. Ma può assumere queste funzioni soltanto se dispone di informazioni aggiornate sugli stock dell’intera rete e se dialoga con ordini e logistica.

La collaborazione annunciata nel giugno 2026 tra Cegid e l’italiana ShippyPro va esattamente in questa direzione: collegare piattaforma retail e orchestrazione delle spedizioni per abilitare processi “from store to door”, utilizzando anche il negozio all’interno della catena di fulfillment.

Il punto vendita diventa quindi più digitale proprio mentre smette di essere considerato un canale separato.

I dati mostrano che l’omnicanalità entra nella fase operativa

Anche alcuni numeri provenienti dall’ecosistema Cegid, da leggere naturalmente come dati relativi alla base clienti del vendor e non all’intero mercato, aiutano a individuare la direzione.

In un’analisi sull’utilizzo della propria piattaforma tra maggio e luglio 2026, Cegid rileva un aumento del 57,5% delle sessioni degli utenti in negozio nell’arco di tre mesi. Nello stesso periodo il modulo Cegid Retail Omnichannel ha gestito 1,64 milioni di ordini, il 45,5% in più rispetto ai tre mesi precedenti, mentre 16 nuovi clienti hanno attivato il modulo.

Più che dimostrare da soli un trend generale, questi numeri segnalano un cambiamento nella natura dei progetti. L’omnicanalità entra nell’operatività quotidiana e quindi deve affrontare problemi molto concreti: disponibilità reale dei prodotti, velocità delle operazioni, formazione degli addetti, integrazione fra applicazioni e qualità dei dati.

È qui che l’innovazione retail incontra uno dei suoi test più severi. Una tecnologia può funzionare perfettamente in una demo e produrre poco valore se costringe migliaia di addetti a modificare continuamente applicazione o se il dato sull’inventario non è affidabile.

L’AI ha bisogno prima di tutto di dati e processi integrati

Su questa infrastruttura si innesta inevitabilmente l’intelligenza artificiale.

Andrea Ruscica, Chairman & CEO di Altea Federation, lega esplicitamente l’operazione alla trasformazione del gruppo verso quella che definisce una “Knowledge Operating Company”, nella quale AI e analisi avanzata dei dati diventano strumenti per utilizzare la conoscenza aziendale nei processi.

Per il retail è un passaggio rilevante perché molti dei casi d’uso più interessanti dell’AI dipendono dalla qualità e dalla disponibilità dei dati operativi. Prevedere la domanda, suggerire un prodotto a un cliente, assistere un addetto alle vendite o ottimizzare un inventario richiede accesso a informazioni provenienti da sistemi diversi.

Cegid sta già portando questa logica dentro le operazioni di negozio: Retail One integra un assistente AI nell’ambiente utilizzato dagli addetti e la piattaforma retail del vendor utilizza l’intelligenza artificiale anche per previsione della domanda e supporto alle decisioni operative.

L’AI, in questo scenario, rende ancora più evidente il problema dell’integrazione. Un algoritmo sofisticato ha un’utilità limitata se deve lavorare su informazioni frammentate, non aggiornate o difficilmente accessibili.

Perché Altea compra competenze e non soltanto tecnologia

C’è infine una dimensione dell’operazione che riguarda direttamente il mercato dell’innovazione.

Allspark lavora da 20 anni con Cegid e svolge il ruolo di system integrator adattando i prodotti del vendor ai modelli di business dei clienti e collegandoli ai loro ecosistemi aziendali. Offre inoltre help desk, formazione e assistenza tecnica in Italia e all’estero.

È un patrimonio difficile da sostituire con la semplice sottoscrizione di una partnership tecnologica.

Nel retail, infatti, la verticalizzazione conta. I processi di una catena fashion, la gestione delle varianti, gli stock distribuiti tra punti vendita, la stagionalità, il clienteling e l’espansione internazionale richiedono competenze che stanno a metà tra tecnologia e conoscenza del business.

Altea Federation acquista quindi contemporaneamente competenze verticali, capacità di integrazione e accesso a un ecosistema tecnologico. Cegid entra nel portafoglio dei vendor del gruppo e Allspark mantiene la propria specializzazione nel Fashion & Retail, pur avviando un rebranding coerente con Altea Federation.

L’acquisizione rientra inoltre nel piano “Next Level” avviato dopo l’ingresso, nel 2023, del private equity Chequers Capital come azionista di maggioranza di Altea Federation.

L’innovazione retail entra nella fase dell’integrazione

È probabilmente questa la lettura più interessante dell’operazione per il settore. Dopo anni nei quali innovare significava spesso aggiungere un nuovo touchpoint, una nuova applicazione o una nuova esperienza digitale, il retail deve gestire ciò che quella stessa innovazione ha prodotto.

La sfida diventa costruire un’architettura nella quale negozio, e-commerce, stock, logistica, customer data e AI possano utilizzare informazioni coerenti e processi collegati.

È meno visibile di una nuova app per il consumatore, ma può incidere molto di più sul funzionamento dell’azienda. Perché la prossima fase dell’innovazione retail dipenderà anche dalla capacità di ridurre la distanza fra ciò che accade davanti al cliente e i sistemi che, dietro le quinte, devono rendere possibile quell’esperienza.

Da questo punto di vista, Altea-Allspark non racconta soltanto un’acquisizione. Segnala dove si sta spostando il valore nella trasformazione digitale del retail: dalla proliferazione delle tecnologie alla capacità di farle lavorare insieme.