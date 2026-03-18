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Startup della smart mobility: 10 realtà che stanno innovando la mobilità in Italia

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Trasporto pubblico, parcheggi, flotte elettriche, accessibilità urbana, noleggio digitale, mobilità premium, infrastrutture intelligenti: sono i campi in cui si muovono le startup italiane della mobilità. Una selezione

Pubblicato il 18 mar 2026
10 startup della smart mobility
10 startup della smart mobility

La smart mobility italiana è alimentata da una nuova generazione di startup nate negli ultimi anni che stanno innovando su vari fronti: trasporto pubblico, parcheggi, flotte elettriche, accessibilità urbana, noleggio digitale, mobilità premium, micromobilità e infrastrutture intelligenti. EconomyUp ne ha selezionate 10 tra le startup italiane con non più di 5 anni di vita, dunque nate indicativamente dal 2021 in poi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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