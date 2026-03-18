La smart mobility italiana è alimentata da una nuova generazione di startup nate negli ultimi anni che stanno innovando su vari fronti: trasporto pubblico, parcheggi, flotte elettriche, accessibilità urbana, noleggio digitale, mobilità premium, micromobilità e infrastrutture intelligenti. EconomyUp ne ha selezionate 10 tra le startup italiane con non più di 5 anni di vita, dunque nate indicativamente dal 2021 in poi.
la lista
Startup della smart mobility: 10 realtà che stanno innovando la mobilità in Italia
Trasporto pubblico, parcheggi, flotte elettriche, accessibilità urbana, noleggio digitale, mobilità premium, infrastrutture intelligenti: sono i campi in cui si muovono le startup italiane della mobilità. Una selezione
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