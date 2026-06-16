Piergiorgio Grossi, Chief Innovation & Data Officer di Credem, ha costruito il suo percorso tra tecnologia, organizzazioni complesse e cultura dell’innovazione: Ferrari F1, Ducati, startup, open innovation, e ora trasformazione digitale bancaria. Nei suoi post social, le letture non compaiono come semplice esercizio personale, ma come tracce di lavoro: materiali da cui estrarre concetti, linguaggi e immagini utili per capire come cambia il modo di innovare. D’altro canto Grossi sostiene che bisogna diventare esperti nell’imparare a imparare.