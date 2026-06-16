Piergiorgio Grossi, Chief Innovation & Data Officer di Credem, ha costruito il suo percorso tra tecnologia, organizzazioni complesse e cultura dell’innovazione: Ferrari F1, Ducati, startup, open innovation, e ora trasformazione digitale bancaria. Nei suoi post social, le letture non compaiono come semplice esercizio personale, ma come tracce di lavoro: materiali da cui estrarre concetti, linguaggi e immagini utili per capire come cambia il modo di innovare. D’altro canto Grossi sostiene che bisogna diventare esperti nell’imparare a imparare.
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Tre letture consigliate da Piergiorgio Grossi per allenare l’innovazione
Dalla Formula 1 all’AI agentica, passando per le knowledge base personali: tre letture segnalate da Piergiorgio Grossi raccontano un’idea concreta di innovazione, fatta di prototipi continui, conoscenza ordinata e attenzione progettata
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