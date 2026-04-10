L’era dell’Agentic AI Innovation: come Salesforce sta ridisegnando la produttività aziendale

Il panorama tecnologico globale sta attraversando una trasformazione radicale, segnata dal passaggio definitivo dalla digitalizzazione semplice all’automazione intelligente. Il 1 aprile 2026, durante la presentazione dedicata al futuro di Slack e all’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema Salesforce, i vertici dell’azienda hanno delineato una visione in cui il software non è più solo uno strumento passivo, ma un collaboratore attivo capace di orchestrare compiti complessi. Questa evoluzione poggia su solide basi finanziarie: Salesforce ha recentemente proiettato ricavi per oltre 46 miliardi di dollari, con un flusso di cassa generato di 16 miliardi di dollari. Questi numeri, come sottolineato dal CEO Marc Benioff, sostengono una capacità di innovazione che mira a colmare quello che oggi viene definito il divario tra chi ha già adottato l’intelligenza artificiale e chi è rimasto ancorato a modelli operativi tradizionali.

Il superamento del divario tecnologico attraverso l’agentic AI innovation

Il concetto di agentic AI innovation rappresenta la risposta di Salesforce a quella che Marc Benioff definisce la nuova barriera competitiva: “C’era il divario digitale. Ora c’è il divario agentico tra chi ha queste grandi esperienze con i propri clienti e molte aziende che non hanno ancora attraversato questo abisso”. Al centro di questa strategia si trova Agentforce, descritto come il prodotto con la crescita più rapida nella storia dell’azienda, capace di generare 800 milioni di dollari di entrate annuali ricorrenti (ARR) solo nel quarto trimestre, con un incremento del 169% rispetto all’anno precedente.

Questa tecnologia non si limita a rispondere a domande, ma esegue transazioni complesse. Attualmente, oltre 23.000 clienti utilizzano già queste soluzioni. Tra gli esempi più significativi citati durante l’incontro figurano:

Pandora , che utilizza Salesforce per la gestione del punto vendita, del servizio clienti e del marketing.

, che utilizza Salesforce per la gestione del punto vendita, del servizio clienti e del marketing. Lennar , dove gli agenti IA coordinano autonomamente 12.000 tour immobiliari .

, dove gli agenti IA coordinano autonomamente . Southwest Airlines, che integra queste soluzioni per rivoluzionare l’esperienza dei passeggeri.

Slackbot: da assistente testuale a compagno di squadra proattivo

L’interfaccia principale di questa rivoluzione è il nuovo Slackbot. Parker Harris, co-fondatore di Salesforce, ha definito Slackbot come “la funzione con la crescita più rapida che io abbia mai visto in Salesforce, forse nell’intero settore. È incredibile”. Non si tratta più di un semplice bot per le notifiche, ma di un agente che possiede memoria e consapevolezza situazionale.

Secondo Rob Seaman, GM di Slack, l’architettura di Slackbot, sviluppata in collaborazione con Anthropic, permette al sistema di “ragionare su ciò che deve accadere per completare un compito o rispondere a una domanda”. Il sistema utilizza il context engineering per attingere informazioni non solo da Slack, ma da tutto l’ecosistema aziendale, inclusi Google Drive e Atlassian. Le potenzialità dell’agentic AI innovation si manifestano nella capacità di Slackbot di apprendere le preferenze personali degli utenti, come la scelta dei canali di comunicazione o degli strumenti di creazione documenti, rendendo l’interazione fluida e personalizzata.

L’integrazione delle “Skills” e la disintermediazione del CRM

Una delle novità più rilevanti presentate è l’introduzione delle Skills, istruzioni specifiche che permettono a Slackbot di eseguire processi aziendali complessi. Durante le dimostrazioni pratiche, è stato mostrato come Slackbot possa analizzare un budget partendo da uno screenshot o da un foglio di calcolo, creare una presentazione di marca seguendo i modelli aziendali e persino prenotare riunioni sincronizzando i calendari di tutto il team.

Questa evoluzione porta a una provocazione radicale lanciata da Parker Harris: “Perché dovrei mai accedere di nuovo a Salesforce? Forse non lo farai mai più. Forse entrerai in Slack perché Slack è il nuovo livello di coinvolgimento per il software aziendale”. Slack diventa quindi il “portone d’ingresso” dell’impresa , dove il CRM è integrato direttamente nel flusso della conversazione.

La trasformazione delle vendite: l’impatto reale sui cicli di business

Il settore delle vendite è quello che sembra beneficiare in modo più immediato dell’agentic AI innovation. Maryann Patel, responsabile del prodotto per Agentforce Sales, ha annunciato che l’Agentic Prospecting è diventato ufficialmente disponibile (GA). Questa tecnologia elimina quello che viene definito “lavoro investigativo” dei venditori, automatizzando la ricerca di lead attraverso strumenti come ZoomInfo e la ricerca web.

L’impatto quantitativo di queste soluzioni è già misurabile:

Anthropic ha registrato un incremento del 60% nei cicli di chiusura degli affari utilizzando Slack e Agentforce.

ha registrato un utilizzando Slack e Agentforce. Nell’organizzazione SMB di Salesforce, l’uso dell’agente per la gestione della pipeline ha permesso di risparmiare 125.000 ore di aggiornamenti manuali in pochi mesi.

“Un venditore non dovrà toccare un lead fino al giorno in cui effettivamente lo incontrerà”, ha spiegato Patel, sottolineando come l’agente di impegno possa inviare messaggi personalizzati, rispondere a domande e prenotare incontri in autonomia. Inoltre, la capacità di Slackbot di generare briefing per le riunioni in tempo reale, attingendo da conversazioni passate e dati CRM, permette di identificare cambiamenti dell’ultimo minuto, come l’aggiunta di un CFO a una chiamata, suggerendo immediatamente la migliore strategia di posizionamento.

Un ecosistema aperto e il futuro del lavoro desktop

L’innovazione non si ferma alle funzioni interne. Slackbot è ora in grado di orchestrare azioni tra oltre 2.600 applicazioni presenti nel marketplace di Slack. Durante l’evento sono stati mostrati casi d’uso con DocuSign per la gestione dei contratti, Linear per il tracciamento dei bug e Cursor per lo sviluppo di codice. In un esempio di collaborazione uomo-macchina, un agente Cursor ha suggerito una correzione a un bug software direttamente in un canale Slack, lasciando allo sviluppatore umano solo il compito di revisione e approvazione finale.

Un salto evolutivo fondamentale è rappresentato dalla possibilità di portare Slackbot “fuori dal contenitore” dell’applicazione. Rob Seaman ha mostrato come l’agente possa essere posizionato direttamente sul desktop per ascoltare riunioni su piattaforme come Google Meet, prendere appunti intelligenti e incrociare le informazioni vocali con i documenti aperti sullo schermo. “La bellezza di Slack è tutto il contesto che risiede in esso. Quando porti Slackbot fuori da Slack e lo metti sul tuo desktop, è in grado di unire il contesto di quei fogli Google, delle riunioni, dei documenti aperti e dei file Figma con il prezioso contesto presente in Slack”.

Infine, la roadmap di rilascio prevede che queste innovazioni diventino accessibili a una platea sempre più vasta. Sebbene le funzioni avanzate siano attualmente legate ai piani Business+ ed Enterprise+ , Parker Harris ha annunciato che a partire da aprile 2026 inizierà la distribuzione di versioni di prova e campionamenti anche per i team dei piani Free e Pro, con un rilascio completo delle funzionalità visto durante la presentazione previsto per giugno 2026. In questo scenario, Slack cessa di essere una semplice chat aziendale per diventare il luogo in cui l’intelligenza artificiale non solo assiste, ma lavora attivamente per l’impresa.