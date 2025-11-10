AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

Il focus

L’AI come alleato dell’innovazione: pratiche emergenti e trend globali

Home Innovazione
Indirizzo copiato

Dalla generative AI alla decision intelligence, dalle piattaforme di open innovation agli AI agent autonomi: le pratiche di AI-driven innovation stanno ridefinendo la velocità, la qualità e la direzione dell’innovazione globale, trasformando le imprese in organismi capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale

Pubblicato il 5 nov 2025
AI-driven innovation

L’intelligenza artificiale sta cambiando in modo profondo il modo in cui le imprese immaginano, sviluppano e portano sul mercato l’innovazione. Da semplice tecnologia di supporto, è diventata un alleato strategico della creatività e della sperimentazione, capace di accelerare i processi, amplificare la conoscenza e ridurre l’incertezza nelle decisioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Federico Parravicini

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    06 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi