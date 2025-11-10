L’intelligenza artificiale sta cambiando in modo profondo il modo in cui le imprese immaginano, sviluppano e portano sul mercato l’innovazione. Da semplice tecnologia di supporto, è diventata un alleato strategico della creatività e della sperimentazione, capace di accelerare i processi, amplificare la conoscenza e ridurre l’incertezza nelle decisioni.
L’AI come alleato dell’innovazione: pratiche emergenti e trend globali
Dalla generative AI alla decision intelligence, dalle piattaforme di open innovation agli AI agent autonomi: le pratiche di AI-driven innovation stanno ridefinendo la velocità, la qualità e la direzione dell’innovazione globale, trasformando le imprese in organismi capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale
