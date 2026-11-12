Investire nell’innovazione è fondamentale per le startup che vogliono competere in un mercato dinamico. La capacità di sviluppare soluzioni all’avanguardia, in risposta alle esigenze emergenti, è un motore di crescita. In questo scenario, l’innovazione aperta (o open innovation) è un elemento chiave, che permette alle imprese di collaborare con partner esterni per accelerare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. Ma a quali finanziamenti collaborativi per l’innovazione possono avere accesso le realtà che hanno intenzione di crescere, scalare e magari farsi notare dalle aziende? Vediamolo insieme.

Nel 2026 il tema assume una rilevanza ancora maggiore. La diffusione dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo delle tecnologie deep tech e la crescente attenzione europea alla sovranità tecnologica stanno modificando le strategie di investimento. Per le startup non si tratta più soltanto di trovare capitali, ma di combinare finanziamenti, competenze industriali e accesso al mercato, scegliendo strumenti diversi a seconda della fase di sviluppo.

Fonti di finanziamento per le startup innovative

Le startup che puntano a investire nell’innovazione possono accedere a diverse fonti di finanziamento, tra cui venture capital, fondi pubblici e finanza agevolata, e crowdfunding. Il venture capital, in particolare, è essenziale per le startup in fase di crescita, in quanto offre capitali e competenze strategiche. Inoltre, le politiche europee e nazionali favoriscono l’innovazione con incentivi fiscali e finanziamenti dedicati, come il Programma Horizon Europe.

A questi strumenti si affiancano forme di finanziamento sempre più articolate: corporate venture capital, venture debt, investimenti di fondi specializzati nel trasferimento tecnologico e finanziamenti legati a progetti di ricerca industriale. La scelta dipende dalla maturità della tecnologia, dai ricavi disponibili, dal fabbisogno finanziario e dalla disponibilità dei fondatori a cedere quote della società.

Venture capital

Il venture capital è una delle fonti di finanziamento più comuni per le startup in fase di crescita. Gli investitori di venture capital forniscono capitali in cambio di una partecipazione azionaria nell’impresa, ma non si limitano a un semplice investimento. Spesso, il VC porta con sé anche competenze strategiche, know-how e una rete di contatti che può essere fondamentale per scalare rapidamente il business. Questo tipo di investimento è particolarmente utile per le startup che stanno cercando di sviluppare tecnologie avanzate, espandere i propri mercati o migliorare i loro processi produttivi.

Un vantaggio del venture capital è che permette alle startup di non dover fare affidamento su prestiti bancari tradizionali o su fondi propri, ma di concentrarsi sulla crescita senza doversi preoccupare di rimborsare il capitale in tempi brevi. Tuttavia, il venture capital implica anche una cessione di parte del controllo della società e un rischio elevato, in quanto gli investitori puntano a un ritorno significativo, spesso in un arco di tempo relativamente breve.

Nel 2026, accanto alla disponibilità di capitale, assume crescente importanza la qualità della crescita. Per le startup digitali gli investitori guardano alla capacità di generare ricavi ricorrenti, alla sostenibilità dei costi di acquisizione dei clienti e alla redditività prospettica. Per le startup deep tech, che spesso richiedono anni di ricerca prima della commercializzazione, contano invece anche la proprietà intellettuale, i risultati delle sperimentazioni e la possibilità di trasformare una tecnologia in un prodotto industriale.

Un ruolo specifico è svolto dal corporate venture capital (CVC), cioè dagli investimenti effettuati da grandi aziende, direttamente o attraverso fondi dedicati, in startup innovative. A differenza del venture capital tradizionale, il CVC può perseguire anche obiettivi strategici: accedere a nuove tecnologie, esplorare mercati emergenti, sviluppare prodotti o integrare soluzioni innovative nei processi aziendali.

Per una startup, l’ingresso di un investitore industriale può quindi significare non soltanto capitale, ma anche l’accesso a clienti, infrastrutture, competenze e canali commerciali. Occorre però valutare attentamente le condizioni degli accordi, soprattutto quando prevedono esclusività, diritti sulla proprietà intellettuale o vincoli commerciali.

Un’altra possibilità è il venture debt, una forma di finanziamento a debito rivolta soprattutto a imprese innovative che hanno già raccolto capitale e dispongono di prospettive di crescita sufficientemente solide. Può integrare un round azionario e limitare la diluizione dei soci, ma comporta obblighi di rimborso e non rappresenta una soluzione adatta a tutte le startup.

Fondi pubblici e finanza agevolata

I fondi pubblici e la finanza agevolata sono strumenti utili per le startup, in particolare quelle che operano in ambito tecnologico o che presentano caratteristiche di innovazione elevata. A livello europeo, uno dei principali strumenti di finanziamento è rappresentato da Horizon Europe, il programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea, che offre fondi per progetti che mirano a sviluppare soluzioni innovative in vari settori, dalla salute all’energia, dalla sostenibilità alla digitalizzazione. I fondi di Horizon Europe, insieme ad altri strumenti simili a livello nazionale, offrono alle startup non solo capitali, ma anche opportunità di networking e visibilità internazionale.

Nel 2026, uno degli strumenti più importanti per le imprese tecnologiche è lo European Innovation Council (EIC). Il suo programma di lavoro 2026 prevede oltre 1,4 miliardi di euro di opportunità di finanziamento per tecnologie strategiche e imprese innovative. Tra gli strumenti figurano EIC Pathfinder, dedicato alla ricerca avanzata, EIC Transition, che sostiene la trasformazione dei risultati scientifici in opportunità di innovazione, ed EIC Accelerator, rivolto alle startup e alle PMI con innovazioni ad alto rischio e potenziale di crescita.

L’aspetto innovativo è la possibilità di accompagnare una tecnologia dal laboratorio alla commercializzazione, attraverso strumenti che possono combinare contributi e investimenti in capitale, a seconda del programma.

In Italia, esistono numerosi incentivi e programmi di finanza agevolata che permettono alle startup di accedere a prestiti a tassi vantaggiosi o a contributi a fondo perduto, riducendo significativamente il rischio finanziario. Tra questi, si annoverano il Fondo Nazionale Innovazione, i bandi regionali e altre iniziative pubbliche che incentivano la creazione di imprese ad alto potenziale tecnologico.

Un riferimento concreto è Smart&Start Italia, gestito da Invitalia. Secondo i dati ufficiali aggiornati al 31 agosto 2026, lo strumento ha finanziato complessivamente 1.444 startup innovative, attivando 934 milioni di euro di investimenti e concedendo 721 milioni di euro di agevolazioni.

Il programma sostiene piani di impresa con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro e prevede, in via ordinaria, un finanziamento a tasso zero pari all’80% delle spese ammissibili, che può salire al 90% in presenza di specifici requisiti. Sono previste anche condizioni agevolate per determinate aree territoriali. Lo strumento è particolarmente interessante per le startup che sviluppano soluzioni nell’intelligenza artificiale, nell’economia digitale, nella blockchain e nell’Internet of Things.

Crowdfunding

Il crowdfunding è una modalità di finanziamento che ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, in quanto permette alle startup di raccogliere fondi direttamente dalla comunità di investitori, interessati o appassionati della causa. Si tratta di una modalità di finanziamento particolarmente adatta alle startup in fase iniziale, poiché consente di testare l’interesse del mercato per un prodotto o una soluzione, raccogliendo capitali attraverso piattaforme online come Kickstarter o Indiegogo. Oltre a raccogliere fondi, il crowdfunding permette di creare una base di clienti e sostenitori che possono diventare importanti ambasciatori del brand.

Una delle principali attrattive del crowdfunding è che le startup possono raccogliere capitali senza cedere una partecipazione azionaria, offrendo in cambio ricompense o prodotti in anteprima agli investitori. Tuttavia, questa modalità richiede una buona capacità di marketing e comunicazione per attrarre il pubblico giusto e raggiungere gli obiettivi di raccolta prefissati.

È però necessario distinguere il reward crowdfunding, nel quale i sostenitori ricevono prodotti o ricompense senza diventare soci, dall’equity crowdfunding, che comporta invece l’acquisizione di partecipazioni nel capitale della startup. Esiste inoltre il lending crowdfunding, basato sulla concessione di prestiti.

Nel mercato europeo, l’equity crowdfunding e il lending crowdfunding destinati al finanziamento delle imprese sono disciplinati dal Regolamento UE 2020/1503, che introduce un quadro armonizzato per i fornitori di servizi autorizzati.

Per le startup il crowdfunding può rappresentare anche uno strumento di validazione commerciale e di costruzione di una comunità di sostenitori. La raccolta, tuttavia, non sostituisce la necessità di un modello di business sostenibile: una campagna di successo dimostra la capacità di attrarre finanziatori, ma non garantisce automaticamente la redditività dell’impresa.

Le politiche europee e nazionali: un supporto cruciale per l’innovazione

A livello europeo e nazionale, numerose politiche sono state sviluppate per sostenere le startup che investono nell’innovazione. L’Unione Europea, attraverso programmi come Horizon Europe, il European Innovation Council (EIC) e il Digital Europe Programme, offre una serie di finanziamenti per startup innovative che operano nei settori della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Questi fondi sono spesso rivolti a progetti che mirano a sviluppare soluzioni all’avanguardia per affrontare sfide globali come la sostenibilità, la digitalizzazione e la transizione verde.

La strategia europea si sta progressivamente orientando anche verso il problema della crescita dimensionale delle startup tecnologiche. Non basta finanziare la ricerca o la nascita di nuove imprese: occorre permettere alle aziende più promettenti di raccogliere capitali consistenti e svilupparsi in Europa.

In questa direzione si inserisce TechEU, l’iniziativa del Gruppo Banca europea per gli investimenti che punta a mettere a disposizione 70 miliardi di euro di finanziamenti e investimenti in capitale, con l’obiettivo di mobilitare complessivamente 250 miliardi di investimenti entro il 2027. L’iniziativa comprende strumenti per sostenere ricerca, crescita delle imprese innovative e sviluppo delle tecnologie strategiche.

Anche a livello nazionale, l’Italia ha sviluppato numerosi programmi di finanziamento per le startup, tra cui il Fondo Nazionale Innovazione, gestito attraverso CDP Venture Capital, e altre iniziative come il Voucher per l’Innovazione e i Bandi Smart&Start. Questi strumenti sono progettati per stimolare l’innovazione, aiutando le startup a sviluppare progetti ambiziosi e ad affrontare la concorrenza globale. Le politiche fiscali, come gli sgravi per gli investimenti in startup innovative e le agevolazioni per i business che puntano su tecnologie emergenti, sono altri strumenti cruciali che facilitano l’accesso al capitale e promuovono un ecosistema favorevole all’innovazione. La disponibilità dei singoli voucher e delle agevolazioni fiscali deve essere verificata in relazione ai bandi e alla normativa applicabile.

Il sistema italiano comprende oggi anche strumenti più specializzati. Attraverso CDP Venture Capital, gli investimenti possono essere indirizzati a fasi diverse del ciclo di vita delle imprese innovative: dalla nascita e accelerazione al trasferimento tecnologico, fino ai round di crescita.

Tra gli strumenti disponibili figura, per esempio, il Fondo Evoluzione, con una dotazione di 150 milioni di euro e un orientamento verso investimenti in startup e PMI innovative, con particolare attenzione alle tecnologie deep tech, dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, dalle biotecnologie ai nuovi materiali.

La sfida è collegare gli investimenti pubblici a quelli privati, creando condizioni che consentano alle startup di passare dalla sperimentazione alla produzione industriale e all’espansione internazionale.

Investire nell’innovazione: l’approccio collaborativo nelle startup

Un aspetto fondamentale per le startup è l’adozione di un approccio collaborativo, che permette di integrare expertise esterne, come quella di università, istituti di ricerca e altre aziende. Questo modello favorisce la condivisione di idee, risorse e tecnologie, accelerando il processo di innovazione.

Nel 2026 la collaborazione assume forme più strutturate rispetto ai tradizionali programmi di accelerazione. Le grandi aziende possono diventare partner di sviluppo, primi clienti e investitori delle startup, attraverso sperimentazioni congiunte, accordi di co-sviluppo, programmi di corporate venture capital e percorsi di integrazione delle tecnologie nei processi industriali.

Un ruolo importante è svolto anche dal venture client model, nel quale un’impresa acquista o sperimenta una soluzione sviluppata da una startup, comportandosi come cliente anziché entrare necessariamente nel suo capitale. Per la startup questo può significare ottenere ricavi, validare la tecnologia in un contesto reale e costruire referenze commerciali utili per acquisire altri clienti.

L’intelligenza artificiale introduce inoltre nuove opportunità di collaborazione. Le startup possono sviluppare applicazioni verticali utilizzando modelli e infrastrutture tecnologiche esterne, concentrando gli investimenti sulla conoscenza del settore, sulla qualità dei dati e sull’integrazione nei processi dei clienti. In questo modello diventano particolarmente importanti gli accordi sull’accesso ai dati, la proprietà intellettuale e la distribuzione del valore generato.

Ecco tre case study di startup italiane che rappresentano modelli diversi di finanziamento dell’innovazione, dalla collaborazione universitaria al venture capital, fino agli investimenti industriali e ai programmi europei.

FloFleet, i dirigibili autonomi finanziati da Skylink

FloFleet è una startup italiana fondata nel 2023, nata da un progetto di ricerca di Andrea Cecchi al Politecnico di Milano. Sviluppa dirigibili autonomi che combinano elio, propulsione elettrica e sensori avanzati per il monitoraggio ambientale e le ispezioni delle infrastrutture. Nel giugno 2025 ha annunciato un round da 800.000 euro con Skylink, holding dell’imprenditore Luca Spada, fondatore di Eolo. Il finanziamento sostiene ricerca, sviluppo tecnologico, ampliamento del team e crescita commerciale. Come conferma una scheda pubblicata dal Politecnico di Milano nel settembre 2026, la startup rappresenta un esempio di trasformazione della ricerca universitaria in impresa, attraverso competenze multidisciplinari e capitali privati.

Energy Dome, la batteria a CO₂ che ha conquistato Google

Fondata nel 2019 da Claudio Spadacini, Energy Dome è una startup italiana che ha sviluppato una tecnologia per immagazzinare energia rinnovabile attraverso un processo termodinamico basato sulla CO₂. La società ha attratto investitori finanziari e industriali, tra cui Breakthrough Energy Catalyst, CDP, Eni Next e A2A. Nel luglio 2025 ha annunciato un accordo commerciale globale con Google, accompagnato da un investimento strategico del gruppo tecnologico. Nel settembre 2026 ha inoltre completato un’operazione con il sostegno di 360 Capital e risorse regionali lombarde. A ottobre 2026 aveva raccolto complessivamente oltre 200 milioni di euro e stava negoziando nuovi finanziamenti. Energy Dome dimostra come venture capital, corporate venture capital e partnership industriali possano accompagnare una tecnologia dalla sperimentazione alla commercializzazione internazionale.

ORiS, 5 milioni per portare l’energia nello spazio

ORiS (Orbital Recharge in Space) è una startup deep tech torinese fondata da quattro ingegneri del Politecnico di Torino. Sviluppa sistemi laser per trasferire energia senza fili ai satelliti in orbita, con l’obiettivo di prolungarne l’operatività e ridurre i vincoli energetici delle missioni spaziali. Nel luglio 2026 ha chiuso un round pre-seed da 4,5 milioni di euro, guidato da Earlybird e co-guidato da Pitchdrive, con la partecipazione di Galaxia, Vento e Piemonte Next Fund. A questi si aggiungono 500.000 euro di contributi regionali, per un totale di 5 milioni. La startup è incubata presso I3P e partecipa al programma ESA BIC Turin. Come documenta l’Agenzia Spaziale Europea, il caso mostra come capitali privati, sostegno pubblico e incubazione tecnologica possano finanziare innovazioni ad alto rischio e con lunghi tempi di sviluppo.

Investire nell’innovazione: le sfide future e come superarle

Nonostante le opportunità, investire nell’innovazione presenta sfide significative. Le startup devono essere pronte a navigare tra rischi finanziari, instabilità economica e necessità di scalabilità. Tuttavia, l’accesso a strumenti di finanziamento adeguati, l’adozione di un approccio collaborativo e l’adattamento alle richieste del mercato sono la chiave per superare questi ostacoli. L’innovazione continua a essere un motore per la competitività, ma solo con una solida strategia finanziaria le startup possono realizzare appieno il loro potenziale.

A novembre 2026 emerge soprattutto una questione strategica: non tutte le startup hanno bisogno dello stesso capitale e non tutti i capitali producono lo stesso valore. Un’impresa software con un prodotto già sul mercato può privilegiare la crescita dei ricavi e il finanziamento attraverso clienti e investitori privati. Una startup deep tech può invece avere bisogno di contributi alla ricerca, laboratori, sperimentazioni e capitali pazienti prima di arrivare alla commercializzazione.

La capacità di combinare queste fonti diventa quindi una competenza imprenditoriale. Venture capital, finanza agevolata, corporate venture capital e accordi commerciali non sono strumenti alternativi in assoluto, ma possono essere utilizzati in momenti differenti dello sviluppo aziendale.

La vera sfida è trasformare il finanziamento dell’innovazione in una strategia di crescita sostenibile, nella quale ogni investimento contribuisca a ridurre l’incertezza tecnologica, validare il mercato e costruire un’impresa capace di competere su scala internazionale.

(Articolo aggiornato al 12/11/2026)