E se il corporate venture capital esplodesse con dimensioni straordinarie? La domanda lanciata dal palco londinese della quindicesima edizione del GCV Symposium, l’appuntamento annuale di Global Corporate Venturing che da oltre 10 anni fotografa lo stato di salute del corporate venture capital nel mondo, è dirompente: gli investitori corporate nel mondo sono oggi circa 3mila e potrebbero diventare 30.000 nel prossimo decennio. Se succedesse, che cosa cambierebbe negli equilibri dell’ecosistema startup globale?
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E se ci fosse un boom del corporate venture capital? L’Italia non potrebbe restare a guardare
Al GCV Symposium di Londra si è discusso di un’industria che potrebbe decuplicare nel prossimo decennio, da 3 a 30mila investitori corporate . Standard, geografia e alleanze: i tre nodi da cui dipende anche la maturazione del CVC italiano
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