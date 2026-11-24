Misurare l’Open Innovation significa guardare oltre il numero di startup incontrate: occorre mappare le relazioni, ascoltare gli stakeholder e valutare il valore generato negli ecosistemi coinvolti.

Open Innovation significa andare oltre il potenziale di innovazione che risiede all’interno dell’organizzazione (tipicamente R&D, IT e i propri dipendenti). Significa rompere i confini dell’azienda e collegarsi a una varietà di attori distribuiti su più ecosistemi.

Facile a dirsi. Molto più difficile a farsi, perché gli attori con cui interagire sono numerosi (non sono solo startups), la loro natura è molto diversa e la mappa non si ferma ai confini dell’ecosistema da cui l’azienda proviene. Di questo (ed altro) abbiamo parlato due settimane fa a Stanford in occasione dei Corporate Startup Stars, dedicati alle grandi aziende mondiali più attive nell’open innovation.

A livello corporate questo richiede di adottare una prospettiva multi-ecosistema e multi-stakeholder quando si valuta l’impatto delle attività e dei programmi di innovazione. Gran parte di questo impatto è intangibile, distribuito tra diversi stakeholder e luoghi, e richiede tempo per manifestarsi. Costruire una visione olistica e multi-stakeholder è quindi decisivo per valutare correttamente i risultati e, ancora di più, per prendere decisioni e allocare i budget tra programmi e attività.

Qui il link per scaricare il report per chi volesse approfondire questo framework di applicazione che abbiamo messo a punto con diverse grandi multinazionali. Di seguito una sintesi dei passaggi principali.

Gli stakeholder dell’Open Innovation: chi entra nella mappa

Al centro ci sono i cosiddetti “Direct Innovators”, che popolano la piramide dell’innovazione. Startup e scaleup innanzitutto (aziende tecnologiche venture capital backed), ma anche le PMI innovative (aziende che sviluppano tecnologia e innovazione senza venture capital alle spalle). In molti settori, soprattutto in Europa, queste ultime sono una fonte di innovazione sottovalutata, anche perché raramente compaiono nei database che le corporate usano per fare scouting.

Tutte queste aziende tecnologiche nascono dalla base di conoscenza generata da università e centri di ricerca. La knowledge base è quindi uno stakeholder a pieno titolo, e lavorarci a monte (laboratori, spin-off, uffici di trasferimento tecnologico) dà accesso alle tecnologie anni prima che diventino aziende.

Poi ci sono gli intermediari. Le relazioni con gli innovatori diretti sono spesso mediate da “Innovation Broker” e società di consulenza. Startup e aziende tecnologiche sono spesso sostenute, direttamente o indirettamente, da agenzie governative ed ecosystem builder attraverso sussidi, grant e programmi. Altri attori chiave sono gli investitori (business angel, VC e CVC), oltre ad altre aziende, che possono essere allo stesso tempo concorrenti sul mercato e partner nell’ecosistema.

L’azienda deve relazionarsi con molti di questi stakeholder dell’innovazione. Non con tutti, e non con tutti allo stesso modo.

Dagli acceleratori al CVC: gli strumenti per l’innovazione aperta

Per relazionarsi con stakeholder così diversi l’azienda deve usare più strumenti: acceleratori, startup studio, venture builder, venture client, innovation outpost, CVC, programmi di scouting, accordi di sviluppo congiunto (per citare i più comuni). Ogni strumento è pensato per una specifica controparte e per una specifica fase. Un CVC interagisce con i VC e con le startup che stanno raccogliendo un round; un acceleratore parla con founder in fase early stage; il venture client parla con scaleup (e PMI) che hanno già un prodotto da vendere.

Alcuni di questi strumenti sono gestiti direttamente, altri con (o attraverso) terze parti. La scelta raramente è ideologica. Dipende da quanto controllo l’azienda vuole avere, da quante competenze interne possiede e da quanto velocemente ha bisogno di muoversi. Gestire tutto in casa dà controllo, ma si muove su tempi lunghi e richiede competenze che la maggior parte delle corporate non ha. Esternalizzare è più rapido, ma richiede appunto la capacità di lavorare con tante terze parti (e qui legacy e “not invented here syndrome” di solito giocano contro)

Il risultato, nella maggior parte delle grandi aziende, è un portafoglio di strumenti. Alcuni si consolidano nel tempo, altri prendono slancio per un periodo e poi si spengono. In ogni caso il portafoglio va gestito come tale, altrimenti diventa una collezione di iniziative scollegate (il ben noto “Innovation Theater”).

Open Innovation oltre i confini dell’ecosistema di origine

In parallelo le aziende devono andare oltre il proprio ecosistema di origine e collegarsi ad altre geografie. Nessun ecosistema, nemmeno il più grande, concentra tutte le tecnologie rilevanti. La Silicon Valley resta il riferimento per software e AI, ma talento e ricerca deep tech sono sparsi in tanti cluster tra Europa, Israele e Asia. E specifici verticali si concentrano in luoghi specifici.

Andare globali significa replicare in ogni geografia la mappa delle relazioni con tutti gli stakeholder descritti sopra (o almeno con una buona parte di questi). Una rete di università locali, broker, investitori, programmi governativi. La mappa non è mai una copia di quella di casa: in alcuni ecosistemi i gatekeeper sono i VC, in altri le agenzie pubbliche, in altri ancora le stesse aziende.

È qui che entrano in gioco outpost e antenne. Il loro compito è essere presenti dove l’innovazione accade, costruire relazioni che non si possono costruire volando per qualche giorno, e tradurre ciò che vedono in qualcosa su cui al casa madre possa agire. Quando quest’ultimo passaggio fallisce (e succede spesso), l’outpost diventa uno strumento che riceve segnali che nessuno ascolta.

Come orchestrare la rete dell’Open Innovation

Mettendo tutto insieme, il quadro è una matrice: tanti tipi di stakeholder, tanti strumenti, tante geografie. Moltiplicandoli, il numero di relazioni da gestire cresce rapidamente oltre ciò che un tipico team di innovazione (spesso un manipolo di persone) è in grado di sostenere.

Per questo la capacità critica non è avere uno strumento in più. È l’orchestrazione: decidere quali stakeholder contano in quale ecosistema, quale strumento è adatto a ciascuna relazione, cosa gestire in casa e cosa delegare e, soprattutto, come ricollegare tutto alle business unit che devono adottare l’innovazione. Senza questo collegamento, la mappa resta sulla slide.

Mappare l’Open Innovation e ascoltare gli stakeholder

Se la principale sfida dell’Open Innovation per una corporate è orchestrare un’ampia rete di stakeholder ed ecosistemi, il primo bisogno immediato è mapparla correttamente (e tracciarne l’evoluzione nel tempo). Le relazioni si aprono e si chiudono, le startup vengono acquisite o falliscono, i programmi vengono lanciati e poi silenziosamente interrotti, le persone cambiano ruolo. Una mappa disegnata una volta e chiusa in un cassetto è superata nel giro di pochi mesi.

Tracciare le diverse componenti del più ampio Corporate Open Innovation Ecosystem è però solo il punto di partenza. Il vero obiettivo è usare la mappa per gestire la rete: sapere con chi l’azienda interagisce, attraverso quali strumenti e in quali geografie; valutare come ciascuno stakeholder percepisce la qualità dell’interazione; e relazionarsi con ciascuno di conseguenza.

Il secondo elemento è quello più spesso trascurato. Le corporate misurano ciò che nasce dall’interazione con le startup (piloti, POC, contratti) e raramente chiedono alle startup cosa pensano dell’esperienza, o cosa ne hanno ricavato. Eppure in un ecosistema la reputazione viaggia veloce. Una startup che ha aspettato sei mesi un ordine di acquisto lo racconterà ad altri founder, e ai propri investitori. Allo stesso modo, una startup che ha validato la propria soluzione su scala industriale, ha fatto crescere i ricavi o ha raccolto più capitale grazie alla collaborazione genererà un passaparola positivo.

E, come abbiamo visto, queste relazioni sono mediate da diverse terze parti (broker, investitori, ecosystem builder), la cui opinione sulla corporate conta altrettanto. È la voce che gira per strada. Anzi, per più strade, dato che gli ecosistemi coinvolti sono diversi. Per questo la soddisfazione delle controparti (e i benefici che ne traggono) è un indicatore che quantifica la capacità dell’azienda di attrarre i migliori innovatori di domani.

Misurare l’impatto dell’Open Innovation sugli ecosistemi

In ultima analisi la mappa dovrebbe permettere all’azienda di misurare l’impatto che genera, direttamente e indirettamente, sull’ecosistema più ampio. In altre parole, ciò che l’azienda restituisce, oltre a ciò che ottiene dall’Open Innovation. Otto dimensioni ne catturano la maggior parte:

Creazione di IP: brevetti e altra proprietà intellettuale generata, co-sviluppata o concessa in licenza.

Avanzamento del TRL: quanto le tecnologie sono avanzate lungo la scala di maturità tecnologica grazie all’interazione (accesso ad ambienti di test, dati, piloti).

Crescita dei ricavi: contratti, ricavi e accesso ai clienti resi possibili dalla relazione (incluso l’effetto referenza di un grande cliente).

Crescita dell’organico: aumento del personale, più talento attratto, formato o scambiato (quest’ultimo funziona in entrambe le direzioni).

Accesso al : capitale raccolto, anche grazie alla credibilità che deriva da una partnership con una corporate o da un investimento CVC.

Conoscenza del settore e del mercato: comprensione del settore e della sua regolamentazione trasferita agli innovatori, così come analisi dei trend emergenti da parte delle corporates.

Espansione del network: visibilità e introduzioni verso altre aziende, investitori e partner.

Visibilità e copertura mediatica: esposizione generata sui canali media rilevanti e miglioramento della visibilità, della brand awareness e del posizionamento dell’organizzazione.

Misurata in questo modo, l’Open Innovation smette di essere un centro di costo che si giustifica con il numero di startup con cui si è entrati in contatto (una vanity metric, se ce n’è una). Diventa valore trasferito all’ecosistema che può essere quantificato, e quindi “difeso” internamente e comunicato all’esterno. Anche perché le corporate che creano (davvero) valore per l’ecosistema sono quelle che i migliori innovatori cercheranno per prime.

L’Open Innovation è una partita multi-ecosistema, come dicevamo all’inizio. Ma quante corporate sono davvero in grado di mapparla, e ancora meno di misurare l’impatto che hanno su di essa?

Di seguito descriviamo la nostra metodologia attraverso un caso studio anonimizzato, Acme Corporation (un omaggio nostalgico a Looney Tunes), che ricalca da vicino un lavoro che abbiamo svolto per alcune grandi aziende.

NPS e Return on Innovation: il framework di misurazione

Il framework di analisi riflette i passaggi logici descritti sopra.

Primo, in collaborazione con l’azienda, mappiamo e cataloghiamo l’intero spettro degli operatori dell’innovazione (startup e scaleup, innovation broker, ecosystem enabler, peer di settore e partner di consulenza) con cui l’impresa interagisce, sia nel proprio mercato principale sia negli ecosistemi adiacenti.

Secondo, definiamo un protocollo di intervista per raccogliere i principali indicatori di performance e di sentiment. Pur mantenendo una struttura comune per tutti i rispondenti, il questionario viene personalizzato per ciascuna categoria di operatori prima di essere inviato a tutti gli stakeholder individuati.

Terzo, sulla base delle risposte, valutiamo sentiment e performance.

Il questionario tra percezione e risultati

Il questionario lavora su tre livelli. Si apre con la classica domanda del Net Promoter Score (quanto è probabile che il rispondente raccomandi la corporate a un’organizzazione simile alla propria), che restituisce un punteggio di sentiment complessivo. Poi pone una domanda analoga area per area, cioè in che misura la relazione con la corporate ha aiutato lungo ciascuna dimensione di impatto (IP, TRL, ricavi, risorse umane, funding, conoscenza del settore, network, visibilità). Questo mostra dove l’azienda è percepita come portatrice di valore e dove no. Infine raccoglie dati oggettivi per ciascuna dimensione: il TRL della tecnologia all’inizio della relazione e oggi, l’avanzamento del prodotto, il numero di brevetti depositati da allora, i contratti firmati grazie alla relazione, e così via.

Le metriche di sentiment e di performance vanno lette insieme, per valutare sia il valore percepito sia l’impatto effettivo. Un NPS alto senza impatto misurabile segnala una relazione positiva che però non sposta l’ago della bilancia. Una performance forte con un NPS basso indica valore creato a discapito di un’esperienza negativa, con il rischio di danneggiare nel lungo periodo la reputazione.

L’analisi del sentiment può essere ulteriormente segmentata per gruppi di beneficiari, geografie e variabili specifiche dei programmi, così da far emergere punti di forza, criticità e opportunità di miglioramento.

Infine quantifichiamo l’impatto in termini di risultati che l’azienda aiuta le startup a raggiungere. L’accesso al funding è un buon esempio: capitale raccolto e tempo necessario per arrivare al round successivo, confrontati con aziende comparabili (stessa fase, stesso settore, stessa geografia).

Combinare tutti i dati permette di quantificare l’impatto complessivo della corporate sul proprio Open Innovation Ecosystem come un moltiplicatore di Return on Innovation (ROI) applicato al budget investito. Alcuni elementi, come il valore esatto in dollari dei posti di lavoro creati, sono complessi da quantificare e richiedono uno stretto allineamento con i partner; l’obiettivo primario è però stabilire una baseline di misurazione affidabile con cui identificare i benchmark futuri. In sintesi: per ogni dollaro speso, quanto valore sostenibile viene generato per l’ecosistema.

Riteniamo che questa metodologia sia ampiamente applicabile non solo alle aziende ma anche a soggetti diversi, sia pubblici che privati, permettendo loro di misurare l’impatto complessivo delle proprie iniziative di innovazione, sia in termini di ritorno finanziario (ROI) sia di sentiment degli stakeholder.

Il caso Acme: misurare l’Open Innovation in pratica

Acme Corporation è una multinazionale con sede in Europa e leader globale nel proprio settore, con ricavi tra i 50 e gli 80 miliardi di dollari e oltre 100.000 dipendenti. Le sue attività di Open Innovation spaziano da R&D e intrapreneurship ad accelerazione di startup, venture clienting e CVC.

Attraverso il lavoro di mappatura abbiamo individuato una rete di 248 stakeholder dell’innovazione distribuiti in 24 Paesi e 5 continenti.

Sentiment e indicatori della rete Acme

L’analisi del sentiment ha restituito un NPS medio di 23,6, un buon risultato rispetto ai benchmark di settore, con i punteggi più alti provenienti dagli innovation enabler e dai beneficiari dei programmi. L’analisi è stata scomposta per tipologia di stakeholder, geografia e variabili specifiche. Da questo punto di vista il sentiment è risultato più alto tra gli stakeholder degli ecosistemi esterni alla macro-regione di Acme rispetto al paese di origine (nemo propheta in patria, a quanto pare).

I KPI (convertiti su una scala da 1 a 10, ponderando le diverse risposte) hanno mostrato i punteggi più alti in conoscenza del settore e del mercato, accesso al funding e IP creation.Il valore generato per l’ecosistema

La quantificazione dell’impatto mostra quanto le attività di Open Innovation di Acme abbiano aiutato startup e scaleup. Le aziende che hanno partecipato al suo programma di accelerazione hanno raccolto in media più capitale dei loro peer, in particolare in fase Seed e Series A. E sono passate dalla Series A alla Series B più rapidamente delle loro controparti a livello globale, in quasi la metà del tempo.

Il budget complessivo che Acme ha dedicato all’innovazione attraverso i diversi programmi è stato di 9 milioni di dollari. Il valore stimato che ha creato per il suo più ampio Open Innovation Ecosystem è stato di 36,9 milioni, che equivale ad un Return on Innovation di 4,1x.