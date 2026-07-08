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Salute mentale dei giovani: Angelini Ventures partecipa al round da 19 milioni per Handspring

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Round serie B da 19 milioni di dollari per la piattaforma statunitense che offre percorsi di cura evidence-based a bambini, adolescenti, giovani adulti e alle loro famiglie. Partecipa il CVC di Angelini: è il secondo investimento in ambito salute mentale, dopo quello nell’italiana Serenis

Pubblicato il 8 lug 2026
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Da sinistra Tanja Dowe, Managing Director di Angelini Ventures e Sarah Fox di Angelini Ventures
Da sinistra Tanja Dowe, Managing Director di Angelini Ventures e Sarah Fox di Angelini Ventures

Il CVC di Angelini punta a supportare la salute mentale dei più giovani e delle loro famiglie. Angelini Ventures, la società di corporate venture capital di Angelini Industries, ha partecipato a un round di finanziamento di serie B da 19 milioni di dollari per Handspring, piattaforma virtuale statunitense per la salute mentale che offre percorsi di cura evidence-based a bambini, adolescenti, giovani adulti e alle loro famiglie.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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