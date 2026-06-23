PayPal Ventures verso il wind-down, Neosfer chiusa da fine giugno da Commerzbank, la banca tedesca oggetto di una scalata da parte di Unicredit. Due decisioni diverse di due player assai diversi, nello stesso mese, segnalano una correzione importante nel corporate venture capital fintech. Il capitale strategico non esce dal mercato delle startup, ma diventa più selettivo, più legato ai ritorni e meno disposto a finanziare strutture autonome se il legame con il business non è misurabile.

Nel caso PayPal, la lettura non è netta. Fortune ha ricostruito l’avvio della chiusura del team e la possibile vendita di alcune partecipazioni sul mercato secondario. TechCrunch ha poi riportato una conferma più cauta da parte dell’azienda: PayPal sta “esplorando opzioni strategiche” per il proprio braccio di corporate venture capital. Nella pratica, l’attività di nuovo investimento risulta sospesa, mentre resta la gestione del portafoglio esistente.

Il peso del portafoglio rende la decisione rilevante per tutto l’ecosistema fintech. Il sito di PayPal Ventures indica oltre 80 società finanziate e tre fondi per complessivi 850 milioni di dollari, con investimenti in ambiti come pagamenti, intelligenza artificiale, cripto, cybersecurity regolamentare e commerce enablement. Tra i nomi più noti figurano Plaid, Anchorage Digital e Divvy, acquisita da Bill.com nel 2021 per circa 2,5 miliardi di dollari.

Il segnale PayPal: innovazione sì, fondi autonomi sotto esame

La mossa arriva pochi mesi dopo il cambio al vertice di PayPal. Il 3 febbraio 2026 la società ha annunciato la nomina di Enrique Lores a presidente e CEO, effettiva dal primo marzo, in sostituzione di Alex Chriss. Nel comunicato ufficiale, il board ha motivato la scelta con la necessità di accelerare esecuzione, innovazione e disciplina operativa in un mercato dei pagamenti più competitivo e segnato dall’AI.

La chiusura o trasformazione del veicolo di corporate venture capital si inserisce quindi in un’agenda di semplificazione. Per una società come PayPal, oggi il problema non è soltanto trovare startup promettenti, ma capire se un fondo corporate separato sia ancora il modo migliore per accedere a tecnologia, talento e deal flow. Quando il core business è sotto pressione, il corporate venture capital deve giustificare costi, tempi decisionali, governance e ritorni con una chiarezza maggiore rispetto agli anni del denaro a basso costo.

Il punto riguarda molte corporate: investire in startup resta un canale di apprendimento industriale, ma non può più essere trattato come una funzione laterale di reputazione innovativa. Il capitale strategico deve portare partnership commerciali, capacità tecnologiche, opzioni di acquisizione o ritorni finanziari comparabili con il rischio assunto.

Commerzbank chiude Neosfer, ma non esce dal venture

La vicenda Commerzbank è diversa. La banca tedesca chiude Neosfer, unità nata nell’orbita di main incubator e attiva come early-stage investor e innovation unit del gruppo. Sul sito viene ancora definita investitore early stage e unità di innovazione di Commerzbank, con attività su investimenti, venture building e connessione con l’ecosistema.

La chiusura, riportata dalla stampa tedesca e ripresa da Global Corporate Venturing, viene collegata alla strategia Momentum 2030. Commerzbank, nei documenti ufficiali di maggio 2026, ha indicato nuovi obiettivi al 2030: risultato netto a 5,9 miliardi di euro, cost-income ratio al 43% e maggiore uso dell’AI per produttività, qualità del servizio e innovazione tecnologica.

La banca non abbandona però del tutto il venture capital. CommerzVentures resta un’entità distinta, fondata nel 2014 come veicolo focalizzato sul fintech e su società più mature rispetto alla fase seed coperta storicamente da main incubator e poi Neosfer. La distinzione è importante: Commerzbank sembra ridurre una struttura di innovazione early stage e venture building, non cancellare ogni presidio di investimento in startup.

Il corporate venture capital fintech non arretra, si concentra

I dati non raccontano un crollo del corporate venture capital. Il report 2026 di Global Corporate Venturing indica che nel 2025 le società attive negli investimenti startup hanno raggiunto quota 3.068, un record per il settore. Circa un round startup su cinque coinvolge un investitore corporate e il valore dei round con partecipazione corporate è salito a 233,8 miliardi di dollari, in aumento del 75% rispetto all’anno precedente.

Anche nel fintech il capitale corporate resta presente. Kpmg, nel report Pulse of Fintech H2 2025, stima che l’attività fintech con partecipazione di corporate venture capital sia salita da 20,9 miliardi di dollari nel 2024 a 29,7 miliardi nel 2025, pur con un numero di operazioni più basso. Il mercato, quindi, premia meno deal e assegni più concentrati.

Questa dinamica cambia la posizione delle startup. Avere un investitore corporate nel cap table non basta più a segnalare qualità o accesso privilegiato al mercato. Conta la capacità di trasformare il rapporto in distribuzione, procurement, partnership di prodotto o compliance più robusta. Il capitale strategico diventa più esigente perché deve rispondere sia alle metriche venture sia alle priorità del gruppo industriale che lo finanzia.

Perché i fondi corporate sono più difficili da gestire

La pressione non riguarda solo i rendimenti. Il report 2025 di Silicon Valley Bank e Counterpart Ventures segnala che il 51% dei corporate venture capital identifica velocità ed efficienza come problemi persistenti. Nello stesso studio, il ricorso al mercato secondario sale dal 15% del 2024 al 22% del 2025, un segnale di maggiore attenzione alla liquidità e alla gestione attiva dei portafogli.

Questi dati spiegano perché i veicoli corporate più esposti alla burocrazia interna risultino vulnerabili. Le startup chiedono decisioni rapide, follow-on tempestivi e investitori capaci di accompagnare la crescita. Le corporate, al contrario, devono rispondere a cicli di budget, priorità industriali, regole di compliance e obiettivi di capitale. Nel fintech, dove regolazione, cybersecurity, margini e rischio reputazionale pesano più che in altri settori, la frizione è ancora più evidente.

Il dopo-tassi-zero ha reso meno tollerabili le ambiguità. Durante la fase di capitale abbondante, un fondo corporate poteva convivere con obiettivi misti: scouting, posizionamento, apprendimento, ritorni finanziari. Oggi quella combinazione deve essere tradotta in indicatori più leggibili. Un investimento può essere strategico, finanziario o commerciale, ma la governance deve chiarire quale risultato viene misurato e in quale arco temporale.

Cosa cambia per startup e corporate innovation

Per le startup fintech, la lezione è concreta: il capitale corporate resta appetibile, ma va valutato con la stessa severità di qualsiasi altro investitore. Un fondo legato a una banca o a una piattaforma di pagamenti può aprire canali industriali difficili da ottenere con un venture capital puro. Può però rallentare decisioni, complicare trattative con concorrenti del corporate parent o creare dipendenza da una strategia che può cambiare con il ciclo manageriale.

Per le corporate, il caso PayPal-Commerzbank suggerisce tre strade. La prima è mantenere fondi dedicati, ma con maggiore autonomia, team stabili e obiettivi finanziari chiari. La seconda è integrare l’open innovation nelle business unit, usando partnership, proof of concept e accordi commerciali al posto dell’equity. La terza è spostare parte del portafoglio verso modelli off-balance sheet o multi-lp, più simili ai fondi indipendenti e meno esposti ai cambi di priorità interni.

La direzione non è uguale per tutti. Nei pagamenti, nelle infrastrutture finanziarie e nell’AI applicata alla finanza, il bisogno di accesso a innovazione esterna rimane elevato. Le corporate continueranno a cercare startup, soprattutto quando possono diventare clienti, partner o acquirenti. Cambia il patto implicito: il venture corporate deve dimostrare di essere più di una finestra sul mercato.