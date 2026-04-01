I dati da soli non generano valore: serve una capacità concreta di trasformarli in impatto economico. È su questo passaggio che si gioca oggi la partita dell’intelligenza artificiale in Europa e in Italia. Durante l’evento “LENS – Digitale e Intelligenza Artificiale: una priorità strategica per Italia ed Europa“, Giovanni Miragliotta, professore ordinario e direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, ha delineato con chiarezza le condizioni necessarie per un’AI come motore di crescita, evidenziando al tempo stesso i principali limiti strutturali del sistema europeo.