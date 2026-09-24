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PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

AATech e Lazio Innova pronte a investire 2,5 milioni in 5 startup che applicano l’AI alla finanza

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AATech ha siglato un accordo con Lazio Innova per l’avvio del programma di accelerazione cofinanziato da VENTURE TECH Lazio. L’impegno finanziario è di 2,5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro da AATech. Il programma prevede la selezione e il supporto di 5 startup attive nel Lazio, con focus su AI e tecnologie per il settore finanziario

Pubblicato il 24 set 2026
Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech
Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech
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Cinque startup, un investimento previsto di 500mila euro per ciascuna e un programma di accelerazione dedicato all’intelligenza artificiale nei servizi finanziari. È questo il progetto che AATech avvierà nel Lazio dopo la firma dell’accordo con Lazio Innova, la società della Regione che gestisce il fondo VENTURE TECH Lazio, cofinanziato dal PR FESR 2021-2027. La firma segue la valutazione positiva del progetto, già comunicata da AATech il 30 marzo 2026, e conclude la fase negoziale prevista dall’avviso pubblico di Lazio Innova.

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