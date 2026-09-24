AATech e Lazio Innova pronte a investire 2,5 milioni in 5 startup che applicano l’AI alla finanza

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

AATech ha siglato un accordo con Lazio Innova per l’avvio del programma di accelerazione cofinanziato da VENTURE TECH Lazio. L’impegno finanziario è di 2,5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro da AATech. Il programma prevede la selezione e il supporto di 5 startup attive nel Lazio, con focus su AI e tecnologie per il settore finanziario