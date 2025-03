Negli ultimi anni, il settore automobilistico ha subito una trasformazione radicale grazie all’innovazione digitale e, tra le rivoluzioni più significative, spiccano le connected car, veicoli capaci di dialogare con l’ambiente circostante attraverso avanzati sistemi di connettività. Non si tratta solo di un’evoluzione dell’infotainment o della navigazione satellitare: le auto connesse promettono di migliorare la sicurezza stradale, ottimizzare il traffico e offrire un’esperienza di guida sempre più personalizzata.

Secondo un rapporto della GSMA, l’associazione globale dell’industria mobile, le tecnologie digitali, inclusi i veicoli connessi, dovrebbero aggiungere circa 573 miliardi di euro al PIL del settore automobilistico entro il 2030. Il 5G giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo di fabbriche automobilistiche intelligenti e veicoli autonomi, con un potenziale risparmio annuale di circa 43 miliardi di euro nei costi legati alla qualità.

Ma quali sono le tecnologie che rendono un’auto davvero connessa? Quali vantaggi e criticità emergono da questa rivoluzione? E come sta evolvendo il mercato, in Italia e nel mondo? Vediamolo insieme. A partire dalla definizione di connected car.

Che cos’è la connected car

Una connected car è un veicolo dotato di sistemi di comunicazione avanzati che gli permettono di scambiare dati con l’esterno in tempo reale. Questa connettività può avvenire tramite reti cellulari (3G, 4G, 5G), Wi-Fi, Bluetooth o satelliti e serve a migliorare sicurezza, efficienza e comfort di guida.

Che cosa può fare l’auto connessa

Le principali funzionalità di una connected car includono:

Infotainment e navigazione : accesso a servizi digitali come streaming audio/video, mappe aggiornate e assistenti vocali.

: accesso a servizi digitali come streaming audio/video, mappe aggiornate e assistenti vocali. Sicurezza e assistenza alla guida : sistemi di monitoraggio del traffico, chiamate automatiche d’emergenza (eCall) e aggiornamenti software OTA (Over-the-Air).

: sistemi di monitoraggio del traffico, chiamate automatiche d’emergenza (eCall) e aggiornamenti software OTA (Over-the-Air). Interazione con altri veicoli e infrastrutture (V2X – Vehicle to Everything) : scambio di dati con semafori, parcheggi, altri veicoli per prevenire incidenti e migliorare il traffico.

: scambio di dati con semafori, parcheggi, altri veicoli per prevenire incidenti e migliorare il traffico. Telemetria e gestione da remoto: monitoraggio dello stato del veicolo tramite app, localizzazione GPS e aggiornamenti software senza bisogno di recarsi in officina.

Le connected cars rappresentano un passo intermedio verso l’auto autonoma, integrando tecnologie che favoriscono la guida assistita e, in prospettiva, la mobilità intelligente e sostenibile.

Connected car: la personalizzazione con l’AI

L’ascesa dell’IA ha visto crescere esponenzialmente le opportunità per esperienze personalizzate in auto. Ciò include preferenze di guida, pianificazione intelligente del percorso e software vocale avanzato.

Un esempio è il sistema MBUX di Mercedes-Benz che utilizza l’IA per apprendere le preferenze e le abitudini del conducente, regolando automaticamente le impostazioni del veicolo, come la posizione del sedile e la temperatura. Ma è in grado di monitorare il calendario e di fare telefonate o inviare messaggi per avvisare di ritardi n caso di traffico.

Volkswagen ha annunciato che i prossimi modelli di autovetture saranno dotati di software integrato con ChatGPT all’interno del suo software di assistente vocale IDA. Verrà utilizzato per controllare le funzioni del veicolo e rispondere alle domande utilizzando il linguaggio naturale.

Questo livello di personalizzazione era impensabile pochi anni fa e continuerà a influenzare positivamente l’evoluzione dei veicoli connessi.

Con l’AI la manutenzione dell’autovettura è più intelligente

La tecnologia predittiva, basata sull’AI, si propone come un’alternativa alla manutenzione tradizionale dei veicoli. BMW grazie all’introduzione dell’apprendimento automatico, raccoglie e analizza dati in tempo reale per valutare lo stato del veicolo e prevedere con precisione i guasti.

Le funzionalità delle connected car più apprezzate

Secondo lo studio Smart Car in Italia, un mercato in continua evoluzione a cura degli Osservatori Polimi, l’evoluzione delle auto connesse ha rivoluzionato il settore automobilistico, dotando le vetture di funzioni innovative che hanno migliorato dal comfort alla sicurezza, fino all’intrattenimento e alla guida autonoma.

I progressi tecnologici hanno trasformato i veicoli in centri di comunicazione interattivi, in grado di scambiare dati con l’ambiente circostante. Questo ha portato gli OEM Original Equipment Manufacturer e altri attori principali dell’automotive a sviluppare nuovi servizi basati sulla connettività, affrontando la sfida di allineare l’offerta alle aspettative e alla disponibilità di spesa dei consumatori.

Le funzionalità attualmente offerte si dividono in tre categorie, a seconda dell’interesse degli utenti e del loro valore percepito:

funzioni “essenziali”, attese di base dal consumatore;

opzioni “premium”, destinate a specifici segmenti di clientela con una maggiore disponibilità di spesa;

funzionalità con un interesse e una propensione al pagamento moderati, che possono essere valorizzate combinandole in pacchetti (“bundle”).

In ambito internazionale, come in Cina, Germania e Stati Uniti, alcune funzioni legate al miglioramento delle prestazioni sono considerate premium, ad esempio, il controllo avanzato del veicolo e aggiornamenti adattivi delle sospensioni. Altre, come il cruise control adattivo e il parcheggio automatizzato, sono prevalentemente apprezzate se offerte in bundle. Servizi come l’assistente vocale e il riconoscimento dei gesti invece hanno attirato meno interesse.

Nel contesto italiano, sicurezza e comfort sono i benefici più apprezzati, con sistemi di assistenza alla guida e dispositivi per la sicurezza attiva che riscuotono notevole interesse, ma che i consumatori si aspettano di trovare già inclusi nel prezzo dell’auto.

Per le funzionalità premium, circa la metà degli italiani sarebbe disposta a pagare un extra per servizi come la connessione a centri operativi per gestire furti o incidenti, o per effettuare pagamenti direttamente dall’auto.

Per soddisfare queste aspettative, gli OEM dovranno orientarsi verso un’offerta sempre più personalizzata e flessibile, combinando funzionalità essenziali, premium e bundle, per creare esperienze di guida su misura, rispondendo alle diverse preferenze degli utenti.

Connected car e case automobilistiche: connubio in evoluzione

Le nuove tecnologie sono le protagoniste indiscusse della connected car e le case automobilistiche stanno investendo sempre di più nello sviluppo di auto connesse, riconoscendo il loro potenziale per rivoluzionare il settore automobilistico.

Esempi di case automobilistiche e le loro iniziative per le connected car:

Tesla : pioniere delle auto elettriche e connesse, offre una serie di funzioni di guida autonoma e connettività avanzate, come aggiornamenti software over-the-air e un sistema di infotainment basato su un tablet.

pioniere delle auto elettriche e connesse, offre una serie di funzioni di guida autonoma e connettività avanzate, come aggiornamenti software over-the-air e un sistema di infotainment basato su un tablet. Mercedes: il sistema di connected car di Mercedes si chiama Mercedes me connect e si tratta di un insieme di servizi che sfruttano la connettività per offrire sicurezza, comfort, intrattenimento e praticità agli utenti Mercedes. Ecco alcune delle funzionalità principali di Mercedes me connect:

agli utenti Mercedes. Mercedes me SOS: chiamata di emergenza automatica in caso di incidente.

chiamata di emergenza automatica in caso di incidente. Gestione remota del veicolo: possibilità di controllare a distanza lo stato della vettura, ad esempio il livello del carburante o la pressione degli pneumatici.

possibilità di controllare a distanza lo stato della vettura, ad esempio il livello del carburante o la pressione degli pneumatici. Navigazione connessa: aggiornamenti sul traffico in tempo reale, informazioni sui parcheggi e ricerca di destinazioni speciali.

aggiornamenti sul traffico in tempo reale, informazioni sui parcheggi e ricerca di destinazioni speciali. Servizi di manutenzione: promemoria per gli appuntamenti di manutenzione e diagnostica remota del veicolo.

promemoria per gli appuntamenti di manutenzione e diagnostica remota del veicolo. Integrazione con smartphone: Apple CarPlay e Android Auto per utilizzare le app dello smartphone in modo sicuro durante la guida.

Apple CarPlay e Android Auto per utilizzare le app dello smartphone in modo sicuro durante la guida. Servizi di ricarica (per veicoli elettrici): ricerca di stazioni di ricarica e gestione dei pagamenti.

ricerca di stazioni di ricarica e gestione dei pagamenti. General Motors : ha stretto una partnership con Google per integrare il sistema operativo Android Automotive nei suoi veicoli, offrendo agli utenti un’esperienza di guida più personalizzata e connessa.

ha stretto una partnership con per integrare il sistema operativo Android Automotive nei suoi veicoli, offrendo agli utenti un’esperienza di guida più personalizzata e connessa. Ford : ha lanciato il suo sistema di comunicazione veicolo-infrastruttura (V2I) chiamato Ford SYNC Connect, che consente alle auto di comunicare con i segnali stradali e altri veicoli per migliorare la sicurezza e il flusso del traffico.

ha lanciato il suo sistema di comunicazione veicolo-infrastruttura (V2I) chiamato Ford SYNC Connect, che consente alle auto di comunicare con i segnali stradali e altri veicoli per migliorare la sicurezza e il flusso del traffico. BMW : offre un sistema di infotainment chiamato iDrive che include funzionalità di connettività come Apple CarPlay e Android Auto, oltre a servizi di connettività come aggiornamenti sul traffico in tempo reale e informazioni sui parcheggi.

offre un sistema di infotainment chiamato che include funzionalità di connettività come Apple CarPlay e Android Auto, oltre a servizi di connettività come aggiornamenti sul traffico in tempo reale e informazioni sui parcheggi. Toyota : ha sviluppato il proprio sistema di telematica chiamato Toyota Entune, che offre funzionalità di connettività come navigazione, chiamate in vivavoce e streaming audio.

ha sviluppato il proprio sistema di telematica chiamato Toyota Entune, che offre funzionalità di connettività come navigazione, chiamate in vivavoce e streaming audio. Volvo: il sistema di connected car si chiama Sensus Connect. È progettato per offrire un’esperienza di guida connessa, sicura e semplificata .

. Ecco alcune delle caratteristiche principali di Sensus Connect:

Connettività cloud: sfrutta il cloud per offrire servizi come navigazione basata su internet, informazioni sul traffico in tempo reale e ricerca di punti di interesse.

sfrutta il cloud per offrire servizi come navigazione basata su internet, informazioni sul traffico in tempo reale e ricerca di punti di interesse. Infotainment avanzato: include un touchscreen intuitivo, radio digitale, connettività Bluetooth e integrazione con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto (su modelli recenti, grazie alla partnership con Google).

include un touchscreen intuitivo, radio digitale, connettività Bluetooth e integrazione con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto (su modelli recenti, grazie alla partnership con Google). Servizi online: accesso a una varietà di servizi online, come la possibilità di trovare e pagare il parcheggio direttamente dall’auto (Park & Pay), pre-climatizzare l’auto da remoto tramite l’app Volvo Cars e ricevere aggiornamenti software over-the-air.

accesso a una varietà di servizi online, come la possibilità di trovare e pagare il parcheggio direttamente dall’auto (Park & Pay), pre-climatizzare l’auto da remoto tramite l’app Volvo Cars e ricevere aggiornamenti software over-the-air. Sicurezza connessa: alcuni modelli Volvo possono condividere informazioni in tempo reale su pericoli stradali come manto stradale sdrucciolevole, aumentando la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

alcuni modelli Volvo possono condividere informazioni in tempo reale su pericoli stradali come manto stradale sdrucciolevole, aumentando la sicurezza per tutti gli utenti della strada. Sensus Connect è disponibile sulla maggior parte dei modelli Volvo recenti. Le funzionalità specifiche possono variare a seconda del modello e dell’anno di produzione.

Oltre a queste case automobilistiche, molte altre stanno investendo nello sviluppo di tecnologie per le connected car. La concorrenza è forte e le innovazioni si susseguono a ritmo incalzante.

Nonostante le sfide, le opportunità offerte dalle connected car sono enormi. Le case automobilistiche che saranno in grado di superare queste sfide saranno ben posizionate per il successo nel futuro della mobilità.

Connected car: gestione di emergenze e incidenti

Da marzo 2018, all’interno dell’Unione Europea, tutte le nuove auto devono obbligatoriamente montare un sistema di sicurezza denominato eCall che comunica alle forze di polizia tramite il 112 se la vettura è rimasta coinvolta in un incidente.

Il sistema eCall utilizzando il GPS, comunica i propri dati di telemetria e la posizione, in modo da allertare i soccorsi fornendo direttamente i dati indispensabili per l’intervento.

La Commissione Europea sta lavorando su una versione di nuova generazione del sistema eCall, che dovrebbe includere nuove funzionalità, come:

Rilevamento di incidenti motociclistici: il sistema sarà in grado di rilevare gli incidenti motociclistici e inviare automaticamente una chiamata di emergenza.

il sistema sarà in grado di rilevare gli incidenti motociclistici e inviare automaticamente una chiamata di emergenza. Interazione con i sistemi di assistenza alla guida: il sistema eCall potrà interagire con i sistemi di assistenza alla guida ADAS per ottenere informazioni sull’incidente e fornire ai soccorritori dati ancora più precisi.

il sistema eCall potrà interagire con i sistemi di assistenza alla guida ADAS per ottenere informazioni sull’incidente e fornire ai soccorritori dati ancora più precisi. Connessione alla rete 5G: il sistema eCall utilizzerà la rete 5G per trasmettere dati in modo più rapido e affidabile.

L’introduzione dell’eCall di nuova generazione dovrebbe avvenire nei prossimi anni.

Le sfide che dovranno affrontare le connected car

Le auto connesse presentano anche alcune sfide, tra cui:

Nonostante le sfide, le auto connesse sono considerate il futuro della mobilità. Offrono una serie di potenziali benefici che potrebbero migliorare la sicurezza, la fluidità del traffico e il comfort di guida.

Quali vantaggi per i passeggeri

Le auto connesse, oltre a offrire opzioni di sicurezza e di controllo remoto, possono anche condividere il proprio accesso Internet creando un hotspot Wi-Fi ad hoc, così da consentire ai passeggeri di utilizzare la rete dell’auto per navigare, guardare contenuti di intrattenimento in streaming, lavorare e studiare.

Il mercato auto connessa in Italia

Secondo i dati dell’Osservatorio Connected Car & Mobility della School of Management del Politecnico di Milano pubblicato nel maggio 2023, nel 2022 il mercato delle soluzioni per l’auto connessa in Italia valeva 1,4 miliardi di euro (+10% rispetto agli 1,28 del 2021 e +8% sugli 1,18 del 2020).

A fine 2022 nel nostro paese si contavano 19,7 milioni di auto connesse, un’auto su due del parco circolante (50%), 1 ogni 3 abitanti.

Auto connessa e auto del futuro con la connessione 5G

Grazie alla rete 5G, infatti, l’obiettivo per il futuro è quello di far comunicare costantemente l’auto con l’ambiente circostante (ad esempio con le altre auto, con la segnaletica stradale connessa e anche con la stessa strada): secondo i primi test, in questo modo sarà possibile ridurre del 68% gli incidenti stradali.

Nelle auto a guida autonoma, poi, la connettività sarà ancora più importante: questi veicoli utilizzeranno le informazioni di telecamere, laser e radar per creare una mappa digitale 3D dei loro dintorni, comunicheranno con i veicoli che le circondano per ottenere maggiori informazioni sul loro comportamento (e prevedere e anticipare i loro movimenti).

Auto connessa: i test in Italia

Il test di auto connessa e 5G a Torino

La “5G Automotive Association”, che riunisce aziende del settore automobilistico, tecnologico e delle telecomunicazioni, ha organizzato a Torino un evento per scoprire le possibilità offerte dalle nuove tecnologie attraverso dimostrazioni dal vivo. Ecco come è andata e il video esclusivo del test

Torino, il test del 5G per l'auto

Il test di auto connessa e smart road sull’A4

Sono stati svolti nel 2021 i primi test relativi a un’auto connessa in autostrada smart road: una vettura ha percorso il tratto autostradale Arluno-Rho della A4 in entrambe le direzioni di marcia. Obiettivo: verificare gli attuali livelli di connessione fra l’autovettura (provvista di dispositivo Car-to-X) e l’ambiente esterno.

Articolo aggiornato al 13/03/2025