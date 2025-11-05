AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

Startup deep tech in Europa: la visione di Gianni Cuozzo, founder di Exein

Dalla cultura hacker all’open source come leva di fiducia: la storia di Exein tra le difficoltà e le opportunità da cogliere per chi costruisce una startup deep tech in Europa. Vincoli di capitale, cultura ingegneristica e necessità di un’eccellenza tecnica costante

Pubblicato il 5 nov 2025
Exein S.p.a. – Gianni Cuozzo CEO

L’esperienza di Gianni Cuozzo, ingegnere e imprenditore nel campo della cybersecurity embedded, offre un caso concreto per riflettere su cosa significhi costruire una startup deep tech in Europa. La sua storia, raccontata durante un incontro pubblico condotto da Enas Makra nel podcast Made IT, permette di esplorare le sfide strutturali e culturali che accompagnano chi prova a creare tecnologia di base in un ecosistema dominato dal software «leggero» e dal capitale a breve termine.

Mattia Lanzarone

Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

