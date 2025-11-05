L’esperienza di Gianni Cuozzo, ingegnere e imprenditore nel campo della cybersecurity embedded, offre un caso concreto per riflettere su cosa significhi costruire una startup deep tech in Europa. La sua storia, raccontata durante un incontro pubblico condotto da Enas Makra nel podcast Made IT, permette di esplorare le sfide strutturali e culturali che accompagnano chi prova a creare tecnologia di base in un ecosistema dominato dal software «leggero» e dal capitale a breve termine.
startup story
Startup deep tech in Europa: la visione di Gianni Cuozzo, founder di Exein
Dalla cultura hacker all’open source come leva di fiducia: la storia di Exein tra le difficoltà e le opportunità da cogliere per chi costruisce una startup deep tech in Europa. Vincoli di capitale, cultura ingegneristica e necessità di un’eccellenza tecnica costante
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali