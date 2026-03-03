AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

l’analisi

Startup AI-native vs startup tradizionali: perché i capitali vanno tutti da una parte

Quando l’efficienza supera il modello SaaS: i numeri e le dinamiche che spiegano la riallocazione dei capitali globali. Il punto di Gartner

Pubblicato il 3 mar 2026
Ai agentica. come cambia il rapporto tra startup e aziende
Ai agentica. come cambia il rapporto tra startup e aziende

Le startup AI stanno riscrivendo le regole del venture capital. Non è una percezione né un effetto temporaneo di entusiasmo tecnologico. È una riallocazione strutturale dei capitali. Il report Gartner AI-Native Startups Command Top Investment Capital and Valuations mostra che, nel primo trimestre 2025, oltre il 50% dei nuovi investimenti VC è confluito in aziende AI-native, e la traiettoria indica che entro il 2026 il 75% dei nuovi investimenti andrà a questa categoria.

Veronica Balocco

