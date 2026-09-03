Pillar: la storia, i founder e i progetti della startup dell’edilizia che ha raccolto 15,2 milioni in otto mesi

Comincia tutto da una ristrutturazione fallimentare. Aver sperimentato sulla propria pelle lo stress e i costi dei problemi in cantiere spinge Gabriel Guinea Montalvo a riunire un team e dare vita a una startup che ambisce a cambiare il modus operandi dell’edilizia. Il risultato è Pillar, un’unica piattaforma che integra fatturazione, flusso di cassa, riconciliazione bancaria e gestione dei cantieri, con un’intelligenza artificiale che automatizza il back office in tempo reale. Il progetto convince anche gli investitori: fondata nel 2025, la startup ha raccolto 15,2 milioni in meno di otto mesi.