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Pillar: la storia, i founder e i progetti della startup dell’edilizia che ha raccolto 15,2 milioni in otto mesi

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Fondata nel 2025, Pillar ha l’ambizione di digitalizzare la gestione dei cantieri. Dopo i due round con 15,2 milioni di euro raccolti, parla il co-founder Gabriel Guinea Montalvo

Pubblicato il 3 set 2026
Valentina Neri

Giornalista

I founder di Pillar: Guinea Monalvo, Demaio, Tarsia Incuria
I founder di Pillar: Guinea Monalvo, Demaio, Tarsia Incuria
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Comincia tutto da una ristrutturazione fallimentare. Aver sperimentato sulla propria pelle lo stress e i costi dei problemi in cantiere spinge Gabriel Guinea Montalvo a riunire un team e dare vita a una startup che ambisce a cambiare il modus operandi dell’edilizia. Il risultato è Pillar, un’unica piattaforma che integra fatturazione, flusso di cassa, riconciliazione bancaria e gestione dei cantieri, con un’intelligenza artificiale che automatizza il back office in tempo reale. Il progetto convince anche gli investitori: fondata nel 2025, la startup ha raccolto 15,2 milioni in meno di otto mesi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Valentina Neri
Giornalista

Vivo a Milano, dove lavoro dal 2011 come giornalista e ghostwriter. Appassionata di innovazione e sostenibilità, racconto imprese, tecnologie e normative con un taglio divulgativo. Oltre a EconomyUp, scrivo o ho scritto per LifeGate, Valori, Wired Italia, Wise Society, ESG News, Digital De Agostini.

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