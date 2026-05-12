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Pillar: 12 milioni alla startup del sistema operativo per il settore edile

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In meno di 8 mesi, Pillar ha raccolto 15,2 milioni da investitori internazionali. Il round, guidato da Earlybird e Base10 Partners, vuole consolidare Pillar in Italia e sostenere l’espansione internazionale

Pubblicato il 12 mag 2026
Pillar Founders_LIGHT
I founders di Pillar

Continua l’ascesa di Pillar, la startup italiana che sta costruendo il sistema operativo per il settore edile. La realtà edtech annuncia la chiusura di un round Seed da €12 milioni guidato da Earlybird Venture Capital e Base10 Partners, con la partecipazione di Italian Founders Fund (IFF).

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