Continua l’ascesa di Pillar, la startup italiana che sta costruendo il sistema operativo per il settore edile. La realtà edtech annuncia la chiusura di un round Seed da €12 milioni guidato da Earlybird Venture Capital e Base10 Partners, con la partecipazione di Italian Founders Fund (IFF).
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Pillar: 12 milioni alla startup del sistema operativo per il settore edile
In meno di 8 mesi, Pillar ha raccolto 15,2 milioni da investitori internazionali. Il round, guidato da Earlybird e Base10 Partners, vuole consolidare Pillar in Italia e sostenere l’espansione internazionale
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