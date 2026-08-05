Il corporate venture capital di Intesa Sanpaolo scommette su una realtà americana dell’Agentic AI.
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Il CVC di Intesa Sanpaolo punta sull’Agentic AI Security: Neva SGR investe nella startup USA Straiker
Fondata nel 2024 in Silicon Valley, e uscita dalla fase di stealth nel 2025, Straiker fornisce una piattaforma che protegge gli agenti di intelligenza artificiale delle aziende. “Garantirne la sicurezza è uno dei problemi più urgenti” dice il CEO Ankur Shah. Neva SGR ha partecipato al round Series A da 64 milioni di dollari
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