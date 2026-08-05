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Il CVC di Intesa Sanpaolo punta sull’Agentic AI Security: Neva SGR investe nella startup USA Straiker

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Fondata nel 2024 in Silicon Valley, e uscita dalla fase di stealth nel 2025, Straiker fornisce una piattaforma che protegge gli agenti di intelligenza artificiale delle aziende. “Garantirne la sicurezza è uno dei problemi più urgenti” dice il CEO Ankur Shah. Neva SGR ha partecipato al round Series A da 64 milioni di dollari

Pubblicato il 5 ago 2026
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Luciana Maci

Giornalista

Il CEO di Straiker Ankur Shah
Il CEO di Straiker Ankur Shah

Il corporate venture capital di Intesa Sanpaolo scommette su una realtà americana dell’Agentic AI.

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Luciana Maci
Giornalista
Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione digitale e di come cambia il mondo con le nuove tecnologie. Dopo un master in giornalismo alla Luiss di Roma, ho collaborato con importanti testate italiane e lavorato in contesti internazionali e no profit. Dopo un periodo in CorCom, da oltre dieci anni sono in EconomyUp (Gruppo Nextwork360), di cui sono coordinatrice editoriale. Mi occupo di innovazione aziendale, open innovation, startup, innovazione nell’automotive, nella mobilità, nel banking, nel retail, nell’immobiliare, nell’insurance. Contributor di libri e saggi, autrice, moderatrice, speaker, ghost writer.
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