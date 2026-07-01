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Guida alla scelta della forma giuridica per una startup: quale società conviene davvero?

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Una startup innovativa deve possedere per legge specifici requisiti previsti ed essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese. La scelta della forma giuridica deve essere valutata insieme alla possibilità di ottenere tale qualifica. La guida per una scelta ponderata

Pubblicato il 1 lug 2026
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Forma giuridica di una startup: quale scegliere
Forma giuridica di una startup: quale scegliere

Scegliere la forma giuridica è una delle prime decisioni strategiche che un founder di una startup deve affrontare. Non è un semplice adempimento burocratico: dalla struttura societaria dipendono la tutela del patrimonio personale, la capacità di raccogliere investimenti, la governance, il regime fiscale e persino la possibilità di accedere allo status di startup innovativa e alle relative agevolazioni.

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