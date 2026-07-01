Scegliere la forma giuridica è una delle prime decisioni strategiche che un founder di una startup deve affrontare. Non è un semplice adempimento burocratico: dalla struttura societaria dipendono la tutela del patrimonio personale, la capacità di raccogliere investimenti, la governance, il regime fiscale e persino la possibilità di accedere allo status di startup innovativa e alle relative agevolazioni.