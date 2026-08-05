“Allenare la mente come si allena il corpo”: così Silvia Wang, founder di Serenis, è uscita dal burnout

vita da founder

“Serenis mi ha cercata e mi ha trovata, e non sarebbe nata se non avessi avuto il burnout” dice Silvia Wang, già cofondatrice di ProntoPro (che poi ha fatto l’exit) e oggi CEO di Serenis, piattaforma per il benessere mentale. E spiega che è uscita dalla crisi con terapia, coaching e mindfulness. Perché la mente è come il corpo: va allenata