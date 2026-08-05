In questa serie su EconomyUp sto raccontando storie di founder molto diverse tra loro. Francesco Inguscio, che si è schiantato in quello che lui chiama l’infarto dell’anima. Matteo Musa (Fitprime) che ce l’ha fatta senza rompersi. Manca ancora una prospettiva, forse la più utile per chi legge: quella di chi durante la prima startup è caduta, si è ricostruita, ed è tornata a costruire una seconda impresa con una testa completamente diversa.
vita da founder
“Allenare la mente come si allena il corpo”: così Silvia Wang, founder di Serenis, è uscita dal burnout
“Serenis mi ha cercata e mi ha trovata, e non sarebbe nata se non avessi avuto il burnout” dice Silvia Wang, già cofondatrice di ProntoPro (che poi ha fatto l’exit) e oggi CEO di Serenis, piattaforma per il benessere mentale. E spiega che è uscita dalla crisi con terapia, coaching e mindfulness. Perché la mente è come il corpo: va allenata
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