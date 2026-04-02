“Road to Shopify Euro Tour 2026”: il momento delle scelte per il digital commerce

Per governare il futuro del commercio digitale è necessario fare scelte strategiche: è da questo assunto che nasce il “Road to Shopify Euro Tour 2026” organizzato da Arsenalia e Shopify. Sarà un roadshow con cinque date in quattro città europee – Milano, Londra, Parigi e Ginevra – che prevede un format chiuso e l’accesso su conferma. Non è una fiera, né una conference hall ma un confronto diretto tra decisori dei settori Fashion, Retail e ambiti analoghi.

Le ragioni di Road to Shopify Euro Tour 2026

Spesso per molte figure apicali del digitale — dall’eCommerce Director al CIO, fino al CFO — il punto di svolta si verifica quando emergono in modo trasparente i costi reali dell’infrastruttura tecnologica in uso: non soltanto quelli legati alle licenze, ma soprattutto quelli nascosti, che impattano su time-to-market, efficienza operativa e capacità di innovazione. Ritardi nei rilasci, cicli di sviluppo dilatati e programmi di replatforming pluriennali che assorbono risorse senza generare valore tangibile diventano così elementi centrali nella valutazione.

Il Road to Shopify Euro Tour 2026 vuole portare il dibattito a un livello più maturo e orientato al ROI, creando occasioni di confronto diretto tra operatori e decision maker. L’obiettivo è rendere evidenti, anche attraverso momenti esperienziali e dimostrativi, le implicazioni strategiche delle scelte tecnologiche nel commercio digitale contemporaneo.

I temi del tour

I contenuti di Road to Shopify Euro Tour 2026 sono costruiti per offrire una visione operativa e immediatamente applicabile delle trasformazioni in atto nel commercio digitale. Al centro dell’agenda, temi chiave come l’unified commerce e la gestione omnicanale, con un focus sull’integrazione tra punto vendita fisico e digitale all’interno di un’unica piattaforma. Ampio spazio è dedicato anche all’analisi del TCO in ottica comparativa rispetto alle architetture tradizionali, così come alla roadmap di Shopify, con le principali innovazioni introdotte nelle Shopify Editions per il segmento enterprise. A completare il quadro, la presentazione di casi concreti di aziende europee nei settori retail e luxury, sia B2C sia B2B, raccontati direttamente dai protagonisti. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti verso una valutazione lucida del proprio posizionamento rispetto alle opportunità offerte oggi dalle piattaforme di nuova generazione, facilitando al tempo stesso l’attivazione di relazioni e competenze utili per avviare percorsi di trasformazione.

A chi è rivolto

Road to Shopify Euro Tour 2026 è pensato per aziende di medie e grandi dimensioni attive nel retail, nel fashion o in modelli D2C/B2C e B2B con complessità operativa significativa. I profili più coinvolti sono quelli all’incrocio tra strategia commerciale e decisioni tecnologiche: e-commerce director, CIO, CFO, general manager.

A QUESTO LINK È POSSIBILE RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE

Le date

Ecco le date del tour:

23 aprile 2026 – Milano

13 maggio 2026 – Londra

3 giugno 2026 – Parigi

18 giugno 2026 – Milano

30 giugno 2026 – Ginevra

Il senso dell’alleanza Shopify-Arsenalia

Negli ultimi ventiquattro mesi il paradigma del Direct-to-Consumer ha subito un’accelerazione significativa, imponendo una revisione profonda delle scelte tecnologiche da parte dei grandi player del retail, del fashion e dei consumer brand. Sempre più aziende stanno progressivamente dismettendo piattaforme legacy a favore di soluzioni capaci di garantire un time-to-market misurabile e un Total Cost of Ownership realmente sostenibile. In questo contesto, Shopify si è affermata come standard di riferimento per la transazionalità nel B2C, estendendo rapidamente la propria proposition anche al B2B e ai modelli ibridi su scala internazionale.

La sfida, tuttavia, non risiede più nella validazione della piattaforma, quanto nella sua implementazione efficace all’interno di ecosistemi enterprise complessi, caratterizzati dalla presenza di sistemi SAP, ERP legacy, infrastrutture di magazzino integrate e governance multi-brand o multi-country. È in questa dimensione che si concentra oggi il vero nodo strategico: l’orchestrazione efficiente di architetture eterogenee senza compromettere velocità ed evoluzione.

Per rispondere a questa esigenza, Arsenalia ha sviluppato un middleware proprietario basato su un layer di microservizi, progettato per connettere Shopify ai sistemi gestionali esistenti senza ricorrere a customizzazioni invasive. Un approccio plug-and-play — nei limiti consentiti dal contesto enterprise — che consente di ridurre sensibilmente i tempi di replatforming, mitigare i rischi di integrazione e rendere il ritorno sull’investimento più rapido e misurabile.

In definitiva, partecipare a Road to Shopify Euro Tour 2026 diventa essenziale per chi vuole passare da una logica esplorativa a una decisionale.

Per le aziende, il valore concreto si traduce nella possibilità di ridurre il Total Cost of Ownership grazie a modelli tecnologici più efficienti, accelerare il time-to-market con architetture scalabili e diminuire la dipendenza da sviluppi custom complessi. Inoltre, il confronto diretto con casi reali e con altri decision maker consente di validare scelte strategiche, minimizzare i rischi di investimento e individuare percorsi di trasformazione già testati, con un impatto immediato su ricavi, marginalità e capacità competitiva.