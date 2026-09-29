L’omnicanalità è diventata uno dei concetti centrali nell’evoluzione del retail. La pandemia ha accelerato nel 2020 l’utilizzo dei canali digitali, ma negli anni successivi il tema è diventato più ampio: il punto non è più soltanto affiancare ecommerce e negozio fisico, ma integrare dati, processi e touchpoint per riconoscere il cliente e accompagnarlo lungo un percorso coerente.