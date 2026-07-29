Il nuovo punto vendita inaugurato da MediaWorld a ChorusLife, il distretto urbano di nuova generazione di Bergamo, è soprattutto un tassello della strategia con cui il gruppo sta ripensando il ruolo del negozio fisico. Più che una semplice apertura, rappresenta un esempio di come uno dei maggiori retailer europei dell’elettronica stia trasformando i propri spazi in hub di servizi, consulenza e integrazione digitale.
negozi del futuro
MediaWorld punta sul negozio “smart”: così il retailer ridisegna i punti vendita tra digitale e omnicanalità
A 35 anni dall’apertura del primo negozio italiano, l’insegna accelera la trasformazione della rete con un format che integra consulenza, servizi digitali, catalogo infinito e pagamenti mobili. L’obiettivo è spostare il valore dal prodotto all’esperienza, seguendo una delle principali direttrici di innovazione del retail
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