MediaWorld punta sul negozio “smart”: così il retailer ridisegna i punti vendita tra digitale e omnicanalità

Il nuovo punto vendita inaugurato da MediaWorld a ChorusLife, il distretto urbano di nuova generazione di Bergamo, è soprattutto un tassello della strategia con cui il gruppo sta ripensando il ruolo del negozio fisico. Più che una semplice apertura, rappresenta un esempio di come uno dei maggiori retailer europei dell’elettronica stia trasformando i propri spazi in hub di servizi, consulenza e integrazione digitale.