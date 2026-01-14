Negli ultimi anni, il punto vendita ha cambiato pelle: da semplice luogo di transazione è diventato uno spazio di relazione, di servizio e, in senso più ampio, di esperienza. È una trasformazione che molti retailer perseguono da tempo, consapevoli che solo il digitale possa sostenerla in modo efficiente e scalabile.
Retail digitale: perché i negozi stanno passando alla gestione mobile
Nonostante il dibattito sull’evoluzione del retail digitale sia dominato dall’AI, la gestione mobile del punto vendita rappresenta un passo avanti concreto verso efficienza operativa e customer centricity. Vediamo perché e come abilitarla con strumenti accessibili
