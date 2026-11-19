Su 453 candidature pervenute all’European Innovation Council (EIC) nelle tornate di maggio e luglio 2026 del programma EIC Accelerator, soltanto 88 startup deep tech sono state ammesse ai colloqui finali con la giuria. Di queste 88 ne sono state selezionate 35, da 17 Paesi. Una di queste 35 è tra le protagoniste della corsa italiana al quantum computing: si tratta di Planckian, azienda hardware italiana specializzata nello sviluppo di processori quantistici a superconduttori. L’annuncio di EIC risale al 16 novembre 2026.

L’European Innovation Council (EIC), lo ricordiamo, è lo strumento dell’Unione europea che sostiene lo sviluppo e la crescita di startup, PMI innovative e tecnologie di frontiera ad alto potenziale, attraverso finanziamenti, investimenti in capitale e servizi di accelerazione. L’EIC Accelerator è uno dei principali programmi di finanziamento dell’European Innovation Council.

Il sostegno previsto per Planckian comprende 2,5 milioni di euro a fondo perduto (grant) e 7,5 milioni in equity. Il Fondo EIC potrà investire questi ultimi nel prossimo round di Serie A di Planckian, se le verifiche avranno esito positivo. Sono solo tre le italiane nella selezione finale: oltre a Planckian la lista comprende Pangea Biomed e Identifai Labs Srl che si occupano, rispettivamente, di oncologia di precisione e rilevamento in tempo reale di deepfake realizzati con l’intelligenza artificiale.

I fondatori e la nascita di Planckian

Planckian è stata costituita come società nel 2021 e lanciata nel 2023 come primo spin-off congiunto dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore. I cofondatori sono Michele Dallari, già funzionario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e oggi amministratore delegato, e i fisici Marco Polini e Vittorio Giovannetti, che si occupano rispettivamente della direzione scientifica e dell’architettura dei processori.

La tecnologia: processori quantistici con linee di controllo condivise

Nel calcolo quantistico, il software traduce un problema in una sequenza di operazioni da eseguire sui qubit, le unità di informazione quantistica. L’hardware è la macchina che esegue quelle operazioni, dal processore all’elettronica che invia i segnali di controllo. Planckian lavora su questo secondo fronte. Nei processori quantistici a superconduttori, l’architettura convenzionale prevede linee di controllo dedicate ai singoli qubit. Aumentarne il numero significa quindi aggiungere cavi e componenti elettronici, con più ingombro e costi più alti.

L’architettura di Planckian, al contrario, permette a più qubit di condividere le stesse linee di controllo. Il segnale raggiunge più qubit contemporaneamente, ma il modo in cui questi sono accoppiati tra loro permette di eseguire l’operazione solo su quelli interessati. L’obiettivo è quello di costruire processori con più qubit senza dover aumentare nella stessa proporzione il numero di cavi necessari per controllarli.

I finanziamenti e i piani di sviluppo di Planckian

A giugno 2023 Planckian aveva chiuso un round pre-seed da oltre 2,7 milioni di euro per sviluppare il progetto di una batteria quantistica. Il round è stato guidato da Eureka! Fund I – Technology Transfer, con la partecipazione di Tech4Planet, Exor Ventures e alcuni business angel. La selezione dell’EIC riguarda invece GLOBAL-Q, il progetto con cui Planckian punta a sviluppare un computer quantistico utilizzabile da utenti esterni: il finanziamento sosterrà un programma di sviluppo della durata di 24 mesi.

Parallelamente, con SQALE, Planckian definirà quali modifiche alla propria architettura e quali investimenti servono per realizzare un computer quantistico su scala industriale capace di correggere gli errori durante il calcolo. A settembre la società è stata ammessa alla prima fase della EuroHPC Quantum Grand Challenge, unica italiana tra le 13 imprese. Il programma le assegna 300mila euro per mettere a punto il piano. Chi completerà la prima fase potrà candidarsi alla seconda, che prevede finanziamenti fino a 30 milioni di euro tramite la Banca europea per gli investimenti.