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Startup del gaming: torna Quickload, il  programma delle OGR Torino

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Sono aperte fino al 30 aprile le candidature per Quickload, acceleration program dedicato al gaming delle OGR Torino in collaborazione con 34BigThings. Come partecipare, le opportunità, il mercato

Pubblicato il 20 apr 2026
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Le startup attive nel gaming non sono più una nicchia creativa: in Italia si muovono all’interno di un mercato che, secondo IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), ha toccato i 2,4 miliardi di euro nel 2024 (ultimo dato ufficiale), con una crescita del 3% proseguita, in base alle stime, anche nel 2025 e nel 2026. A trainare questa domanda sono 14 milioni di videogiocatori italiani, pari al 33% della popolazione tra 6 e 64 anni, con una presenza femminile in forte aumento: le gamer sono salite a 5,7 milioni, +14% in un anno.

Su questo terreno cresce anche la filiera imprenditoriale: a First Playable 2025, il principale evento business italiano dedicato agli sviluppatori di videogiochi, si sono presentati oltre 160 team, affiancati da 50 publisher, investitori e agenzie internazionali, per più di 1.150 business meeting.

Uno dei protagonisti di questo scenario è Quickload, l’acceleration program dedicato al gaming che ora torna con la quinta edizione, realizzato dalle OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, in collaborazione con 34BigThings.

OGR Torino: dove cultura, tecnologia e impresa si incontrano

Le OGR Torino, l’hub della Fondazione CRT, sono un centro di cultura e innovazione unico in Europa, dedicato alla sperimentazione: culturale, artistica e musicale nelle OGR Cult, scientifica, tecnologica e imprenditoriale nelle OGR Tech. Ex officine per la riparazione dei treni nate a fine Ottocento, oggi patrimonio archeologico industriale, completamente riqualificate dalla Fondazione CRT, sorgono nel cuore di Torino su un’area di 35.000 mq per attivare nuovi orizzonti di collaborazione, creazione e convivialità.   

Dal 2019, le OGR Tech sono tra i principali innovation hub d’Italia e d’Europa, con un focus su verticali ad alto potenziale – tra cui big data, intelligenza artificiale e blockchain – un ecosistema di oltre 80 partner corporate e finanziari, e una business community globale.

Oggi le OGR Tech supportano oltre 130 startup all’anno e contano 16 programmi di accelerazione e sostegno all’innovazione, in settori strategici come aerospazio e advanced hardware, smart cities e smart mobility, edutech, gaming e lifescience. Fino ad ora hanno catalizzato oltre 480 milioni di euro in investimenti a supporto dell’imprenditorialità innovativa. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: contribuire a colmare il gap tecnologico in Italia e guidare il futuro dell’innovazione.

Che cos’è Quickload

Quickload si conferma come uno dei principali programmi italiani di riferimento per lo sviluppo di startup e studi indipendenti nel settore videoludico. Offre un percorso intensivo di quattro mesi progettato per supportare team emergenti nella crescita creativa, strategica e imprenditoriale.

Come funziona Quickload

Il programma si svolgerà da giugno a ottobre 2026 alle OGR Tech, l’innovation hub delle OGR Torino. Anche quest’anno Quickload si inserisce nel contesto del progetto GAME-ER, che sostiene la crescita dell’ecosistema videoludico europeo.

Durante il programma, i team selezionati lavoreranno a stretto contatto con mentor italiani e internazionali, esperti di sviluppo, publishing, marketing e business development nel settore gaming. L’obiettivo è rafforzare competenze imprenditoriali e definire strategie di mercato efficaci, ampliando al tempo stesso la rete di contatti professionali.

Il percorso si concluderà con il Demo Day, durante il quale i team presenteranno le demo dei videogiochi sviluppati e incontreranno publisher, investitori e potenziali partner.

Come partecipare

Le candidature sono aperte fino al 30 aprile 2026 tramite la piattaforma F6S e rivolte a team e studi provenienti da tutta Europa e Regno Unito. Non è necessario essere una società costituita, possono candidarsi anche gruppi informali (per maggiori informazioni www.quickload.dev)

Breve storia di Quickload: i mentor e le realtà di successo

Dal 2021 Quickload ha accelerato 22 studi indipendenti provenienti da tutta Italia e 3 studi internazionali, da Danimarca, Lituania e Regno Unito. Sono stati coinvolti mentor internazionali di primo piano, come Mika Reini, ex-CFO di Remedy Entertainment, William Bertin, Sourcing in the Rain, e Natasha Skult, Miitale, che hanno favorito connessioni strategiche e opportunità concrete di sviluppo.

Tra i risultati più significativi delle realtà che hanno partecipato alle passate edizioni, FutuRats e Volcanite Games hanno avviato collaborazioni con il publisher Slitherine su IP di rilievo come Warhammer 40.000, e Games on a Chair ha recentemente firmato un accordo di publishing con Pretty Soon Games per il titolo Feed It.

Gaming: un mercato in fermento

Il quadro europeo conferma che il gaming è ormai un’infrastruttura industriale dell’innovazione: il settore vale 26,8 miliardi di euro, il 54% degli europei tra 6 e 64 anni gioca e gli occupati superano quota 116 mila.
Non stupisce che Bruxelles continui a investire: il bando europeo 2026 per videogiochi e contenuti immersivi mette sul tavolo 10 milioni di euro, con contributi fino a 200 mila euro per progetto. In questo scenario, le startup videoludiche diventano laboratori dove convergono software, storytelling, intelligenza artificiale, design e proprietà intellettuale.
Ed è proprio qui che si gioca una partita decisiva: trasformare il talento creativo europeo e italiano in imprese scalabili, capaci non solo di produrre giochi, ma di generare tecnologia, export e nuovi modelli di business.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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