Il tempo è una delle risorse più scarse per un imprenditore. Nelle nuove imprese, soprattutto nelle fasi iniziali, le giornate sono frammentate tra clienti, prodotto, amministrazione, vendite, fornitori, team, riunioni, documenti, email e decisioni urgenti. Il rischio è confondere attività con avanzamento: lavorare molto, ma senza sapere se il lavoro sta davvero muovendo l’impresa nella direzione giusta.
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App per produttività: guida al time management per imprenditori
Dalle task board alle app per concentrazione, dai taccuini digitali alle automazioni: gli strumenti di produttività aiutano imprenditori e nuove imprese a trasformare tempo, priorità e informazioni in un sistema operativo più ordinato
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