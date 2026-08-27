App per produttività: guida al time management per imprenditori

Il tempo è una delle risorse più scarse per un imprenditore. Nelle nuove imprese, soprattutto nelle fasi iniziali, le giornate sono frammentate tra clienti, prodotto, amministrazione, vendite, fornitori, team, riunioni, documenti, email e decisioni urgenti. Il rischio è confondere attività con avanzamento: lavorare molto, ma senza sapere se il lavoro sta davvero muovendo l’impresa nella direzione giusta.