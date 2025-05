A2A ha “promosso” Sebastiano Silvestri a nuovo responsabile delle attività di Corporate Venture Capital (CVC) del Gruppo, rafforzando così il proprio impegno nell’innovazione sostenibile e nella transizione ecologica.

Silvestri, che ha lavorato programma di CVC del Gruppo, assume ora la guida degli investimenti in startup early-stage attive nei settori dell’economia circolare e della transizione energetica.

Chi è Sebastiano Silvestri, il percorso professionale

Laureato in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università Bocconi e con un Master in Environmental Management conseguito alla IE Business School, Sebastiano Silvestri ha iniziato la sua carriera come consulente in Accenture Strategy, specializzandosi nel settore Energy & Utilities. Nel 2018 è entrato in A2A come Innovation Manager e dal 2023 ha cominciato a seguire il programma di Corporate Venture Capital del gruppo, prima come lead e poi come manager, focalizzandosi su startup in fase iniziale nei campi della transizione energetica e dell’economia circolare.

Il Corporate Venture Capital di A2A

Il programma di Corporate Venture Capital di A2A si articola in sei fondi di venture capital, gestiti da operatori di primo piano come 360 Capital, CDP Venture Capital ed Eureka. Tra questi, 360LIFE rappresenta l’iniziativa centrale, realizzata in partnership con 360 Capital, con A2A come anchor investor e sponsor industriale.

Il fondo investe in startup europee early-stage che operano nei settori della transizione energetica, dell’economia circolare e della sostenibilità urbana. A dicembre 2024, 360LIFE II ha raggiunto un primo closing di 140 milioni di euro, con l’obiettivo di arrivare a 200 milioni coinvolgendo importanti partner industriali e investitori istituzionali.

La strategia di investimento di A2A si basa sul Piano Strategico 24-35 del gruppo, concentrando gli investimenti in Italia e in Europa per avere un impatto positivo sui territori in cui opera. Il programma CVC copre vari stadi di crescita delle startup, fornendo supporto soprattutto nelle fasi iniziali, con ticket di investimento medi tra 2 e 10 milioni di euro.

La nuova organizzazione dell’Innovazione in A2A

Dall’inizio dell’anno A2A ha riunito innovazione, ricerca e sviluppo sotto la guida di Patrick Oungre, già Head of Innovation, Corporate Venture Capital e Digital Hub del Gruppo sempre più impegnato negli investimenti per la transizione energetica e l’economia circolare.

La promozione di Silvestri va vista in questa riorganizzazione che ha fatto crescere la consistenza numerica dell’area che fa capo a Oungre, richiedendo quindi una maggiore strutturazione.