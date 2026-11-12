Undici anni dopo Expo Milano 2015, il sito che aveva accolto milioni di visitatori sta cambiando funzione. Al posto dei padiglioni dell’Esposizione prende forma MIND – Milano Innovation District, un quartiere della ricerca in cui convivono un grande ospedale, laboratori scientifici, imprese farmaceutiche, startup e spazi per l’innovazione. Il progetto non riguarda soltanto nuovi edifici: la scommessa è trasformare la vicinanza fisica tra scienza e industria in collaborazioni, prodotti e servizi.

Il distretto si sviluppa su circa un milione di metri quadrati nell’area dell’ex Expo 2015, tra Milano e Rho, a nord-ovest del capoluogo lombardo. Non va confuso con il polo delle sedi tecnologiche di Porta Nuova e Isola, che si trova in un’altra parte della città e ha una diversa vocazione.

La trasformazione è già tangibile, ma non conclusa. A giugno 2026, secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore Lendlease, MIND era completato per circa il 30%, con oltre 40 aziende insediate e una frequentazione quotidiana di circa 10.000 persone. Sono dati riferiti a quella rilevazione, non una fotografia certificata di tutti gli spazi a novembre. Ecco quali realtà sono operative, che cosa sta arrivando e come evolve il distretto nel 2026.

Che cos’è MIND Milano Innovation District e dove si trova

MIND è il progetto di rigenerazione urbana dell’ex sito di Expo 2015, organizzato intorno alla ricerca scientifica, alle scienze della vita e all’innovazione applicata. Il suo impianto conserva alcuni elementi dell’Esposizione, a partire dall’asse del Decumano e da Palazzo Italia, oggi integrati in un nuovo sistema di laboratori, attività produttive, funzioni pubbliche e spazi aperti.

La trasformazione nasce da una partnership pubblico-privata. Principia, già Arexpo, è la società a controllo pubblico proprietaria dell’area e referente delle iniziative istituzionali; Lendlease è il partner incaricato dello sviluppo immobiliare privato nell’ambito di una concessione di lungo periodo. Regione Lombardia indica per l’insieme del progetto un investimento superiore a 4,5 miliardi di euro. Le stime sulla popolazione futura del quartiere, spesso comprese tra 45.000 e 60.000 persone al giorno a seconda delle fonti e delle ipotesi di progetto, sono obiettivi a regime, non presenze già raggiunte.

L’idea alla base del masterplan è andare oltre il tradizionale parco tecnologico isolato: strutture sanitarie, ricerca pubblica, attività di impresa e servizi dovrebbero condividere spazi e opportunità. Una parte di questa visione è già operativa; altre componenti, dal campus universitario ai nuovi edifici del West Gate, sono ancora in realizzazione o in progressiva occupazione.

I grandi poli di ricerca, sanità e formazione presenti a MIND

Human Technopole: ricerca biomedica e piattaforme nazionali

Sede: area MIND, Palazzo Italia e laboratori del campus scientifico. Stato nel 2026: operativo.

Human Technopole è uno dei nuclei scientifici del distretto. L’istituto di ricerca sulle scienze della vita opera negli edifici dell’ex sito Expo e utilizza Palazzo Italia come sede istituzionale. Il campus comprende anche laboratori sperimentali e spazi dedicati alla ricerca computazionale: secondo l’istituto, il complesso attuale è articolato in cinque edifici principali su circa 20.000 metri quadrati.

La ricerca si concentra su biologia, genomica, meccanismi delle malattie e analisi dei dati. Il tratto distintivo non è però soltanto l’attività dei gruppi interni: Human Technopole mette a disposizione della comunità scientifica Piattaforme Nazionali per genomica, editing genomico, biologia strutturale, microscopia e gestione dei dati. Nel 2026 sono aperti ulteriori bandi di accesso a queste infrastrutture, con l’obiettivo di permettere anche a ricercatori esterni di utilizzare tecnologie e competenze specialistiche.

È qui che emerge la dimensione economica del progetto: la ricerca può alimentare collaborazioni con cliniche, università e aziende, ma il passaggio dal laboratorio al mercato resta un processo da costruire, non un risultato automatico. In Italia, il tema della valorizzazione della ricerca scientifica è al centro di un dibattito più ampio su competenze, investimenti e trasferimento tecnologico.

IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio: il polo sanitario già operativo

Indirizzo: via Cristina Belgioioso 173, Milano. Apertura della nuova struttura: agosto 2022. Stato nel 2026: operativo.

L’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, del Gruppo San Donato, è una delle presenze più visibili del distretto. Il nuovo complesso ha riunito l’attività dell’Istituto Ortopedico Galeazzi e dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, portando a MIND assistenza sanitaria, ricerca clinica, diagnostica e formazione.

Il complesso si sviluppa su 16 piani fuori terra ed è stato progettato per integrare reparti, sale operatorie, diagnostica, ambulatori e laboratori. Le caratteristiche annunciate all’apertura includevano circa 600 posti letto e una superficie complessiva di circa 180.000 metri quadrati: si tratta di dati progettuali e di avvio, che non vanno confusi con una rilevazione aggiornata dei posti effettivamente attivi.

La presenza dell’ospedale rende concreta l’ambizione di MIND come polo delle life sciences: il confronto tra clinici, ricercatori e imprese può riguardare dispositivi medici, medicina di precisione, diagnostica e organizzazione dei servizi. È anche un banco di prova per l’innovazione gestionale, dalla digitalizzazione dei processi all’uso dell’AI in ambito sanitario.

Università Statale di Milano: il campus scientifico ancora in costruzione

Posizione: area centrale di MIND, tra Cardo e Decumano. Stato a novembre 2026: progetto in realizzazione; non è un campus universitario già interamente aperto.

Il nuovo campus scientifico dell’Università degli Studi di Milano è una delle trasformazioni più attese. Il progetto prevede circa 210.000 metri quadrati destinati a didattica, ricerca, servizi e spazi condivisi, con una comunità futura di oltre 23.000 persone tra studenti, docenti, ricercatori e personale.

Sono previsti laboratori, aule, biblioteche e infrastrutture scientifiche che dovrebbero concentrare in un unico polo diverse competenze dell’Ateneo. L’obiettivo è facilitare le collaborazioni tra discipline e accorciare la distanza tra ricerca accademica e imprese. Nel 2026 il campus è ancora un cantiere: le date annunciate per la conclusione delle opere rappresentano scadenze di programma, non un’apertura già avvenuta.

Il suo ruolo potenziale va oltre il trasferimento fisico delle facoltà. Il collegamento tra università, imprese e investitori può incidere sulla capacità di trasformare scoperte e brevetti in nuove attività economiche, attraverso startup e spin-off universitari, collaborazioni industriali e progetti interdisciplinari.

Fondazione Triulza: innovazione sociale e rapporto con il territorio

Indirizzo operativo: via Cristina Belgioioso 171, Cascina Triulza, Milano. Stato nel 2026: operativa.

Fondazione Triulza rappresenta la componente sociale del distretto. È rimasta a Cascina Triulza dopo Expo 2015, trasformando il luogo che aveva ospitato il Padiglione della Società Civile in un hub di iniziative per il terzo settore, la formazione e l’innovazione a impatto.

Attraverso la Social Innovation Academy promuove occasioni d’incontro tra imprese, organizzazioni non profit, università e comunità locali. Il Piano strategico 2025-2028 ribadisce questa funzione di collegamento. A ottobre 2026 Cascina Triulza ha ospitato anche il Festival del Podcasting, a dimostrazione di un utilizzo degli spazi che va oltre le attività scientifiche in senso stretto.

MIND è infatti anche un luogo di orientamento dei giovani e incontro con le professioni del futuro: l’evento OrientaTalenti del novembre 2026 ha scelto proprio il distretto per mettere in relazione studenti e mondo produttivo.

Le aziende insediate a MIND: farmaceutica, biotech e industria

AstraZeneca: la presenza biofarmaceutica nel MIND Village

Localizzazione: MIND Village. Stato nel 2026: presenza confermata dall’azienda e dal distretto.

AstraZeneca è una delle grandi imprese che hanno scelto di collocarsi nel distretto. La società biofarmaceutica lega la presenza a MIND alla possibilità di entrare in contatto con ricerca, strutture sanitarie, partner tecnologici e altre aziende impegnate nelle scienze della vita.

Non è soltanto una scelta immobiliare. AstraZeneca è tra i fondatori di Federated Innovation @MIND e partecipa al programma PROMETEO, orientato alla co-progettazione di soluzioni per bisogni concreti dei professionisti sanitari. La logica è utilizzare la prossimità tra competenze differenti per sperimentare nuovi approcci alla gestione della salute.

Illumina: il centro dedicato al sequenziamento genomico

Localizzazione: MIND Village, accesso Cargo 6 da via Achille Grandi, Rho. Stato nel 2026: Solutions Center operativo.

Nel distretto opera anche Illumina, azienda specializzata nelle tecnologie per il sequenziamento del DNA. Il Milan Solutions Center è progettato per la dimostrazione e la formazione pratica sull’utilizzo degli strumenti e dei flussi di lavoro dell’azienda, rivolgendosi a clienti, ospedali, università e laboratori.

Il valore di questa presenza sta nell’intersezione tra strumenti scientifici e applicazioni cliniche: dalle analisi genomiche alla ricerca sulle malattie, fino alla diffusione di metodologie avanzate nei centri sanitari. Il centro contribuisce alla specializzazione del distretto nella diagnostica e nelle tecnologie per la medicina di precisione.

Bio4Dreams: incubazione di startup nelle scienze della vita

Localizzazione: MIND Village. Stato nel 2026: realtà indicata tra gli insediati del distretto.

Bio4Dreams è un incubatore specializzato nel supporto a iniziative imprenditoriali in fase iniziale nei settori biotech, medtech e digital health. La sua attività riguarda la valorizzazione di progetti scientifici che nascono da gruppi di ricerca, università e nuove imprese.

Il modello proposto comprende accompagnamento imprenditoriale, sviluppo di partnership e accesso a competenze e infrastrutture. Tra le iniziative descritte dall’incubatore figurano gli SharedLabs, concepiti come laboratori utilizzabili in condivisione: una risposta al costo elevato di strumentazioni e spazi che, soprattutto nelle scienze della vita, può ostacolare la crescita delle startup.

Rold: ricerca applicata e innovazione industriale

Localizzazione: MIND Village. Stato nel 2026: realtà indicata tra gli insediati del distretto.

MIND non ospita soltanto aziende sanitarie. Rold, gruppo industriale attivo nello sviluppo di componenti e soluzioni intelligenti, porta nel distretto competenze in elettronica, meccatronica, materiali e digitalizzazione dei processi produttivi.

La sua presenza si lega al progetto R-Lab, laboratorio multidisciplinare di innovazione e ricerca applicata, e alla Rold Academy, dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze. È un esempio della seconda vocazione del distretto, quella delle tecnologie industriali e della città del futuro, che si affianca alle life sciences.

Esselunga: innovazione retail nell’ecosistema

Rapporto con MIND: partecipazione all’ecosistema e a Federated Innovation; non risulta necessario descrivere MIND come sede direzionale dell’azienda.

Anche Esselunga figura tra i soggetti che partecipano all’ecosistema di MIND. Il suo contributo riguarda la sperimentazione di servizi e modelli di retail innovativo, con particolare attenzione alle tecnologie e ai cambiamenti delle abitudini di consumo.

La distinzione è importante: essere partner di un distretto non equivale necessariamente ad avervi trasferito il proprio quartier generale. Nel caso di Esselunga, le informazioni ufficiali descrivono soprattutto la partecipazione a iniziative di innovazione e alla rete di imprese.

Bayer a MIND: la grande novità aziendale dell’autunno 2026

La nuova sede nell’edificio Horizon del West Gate

Localizzazione: edificio Horizon, area West Gate, MIND. Presentazione ufficiale: 6 ottobre 2026. Superficie dichiarata: quasi 4.000 metri quadrati su due livelli.

Uno dei cambiamenti più importanti del 2026 è l’arrivo della nuova sede milanese di Bayer. Dopo aver lasciato lo storico indirizzo di viale Certosa, occupato dal 1957, il gruppo ha presentato il 6 ottobre i nuovi uffici a MIND, nell’edificio Horizon.

L’immobile, sviluppato nel comparto West Gate, è stato presentato come un edificio in legno alto circa 53 metri, progettato secondo criteri di sostenibilità e per ospitare modalità di lavoro flessibili. Bayer ha spiegato la scelta come un modo per avvicinarsi ad altre competenze scientifiche e rafforzare le opportunità di collaborazione con l’ecosistema.

Il caso rende visibile il passaggio del MIND da progetto prevalentemente scientifico a luogo capace di attrarre sedi aziendali effettivamente operative. Non ogni edificio previsto nel West Gate è già completato: la disponibilità degli spazi e l’arrivo degli occupanti procedono per fasi.

MIND Village e The Hive: gli spazi condivisi per imprese e professionisti

The Hive, il business center gestito da Stella33

Localizzazione: MIND Village. Superficie del business center: circa 2.500 metri quadrati. Stato nel 2026: operativo.

The Hive è uno degli esempi della componente di uffici condivisi del distretto. Il business center, gestito da Stella33, mette a disposizione spazi di lavoro, sale riunioni e servizi destinati sia alle aziende insediate sia a soggetti esterni. Fra le realtà presenti nella struttura figurano Bracco e Glenmark, secondo i materiali dell’operatore e una ricognizione pubblicata da EconomyUp nel novembre 2026.

L’elemento distintivo è l’uso degli spazi come infrastruttura comune: sale e ambienti attrezzati possono essere condivisi tra organizzazioni, riducendo la necessità di duplicare servizi e favorendo incontri tra attività differenti. Nel 2026 l’operatore ha comunicato un tasso di occupazione vicino al 100%, un dato aziendale che non va automaticamente assimilato alla saturazione dell’intero MIND Village.

West Gate: uffici, servizi e nuovi edifici in consegna

Il West Gate è il comparto di MIND dedicato a uffici, funzioni miste e nuovi servizi. L’edificio Horizon, che ospita Bayer, è uno dei suoi tasselli più concreti: il sito commerciale del progetto indicava spazi in consegna da febbraio 2026. Altre parti dell’intervento sono ancora in sviluppo e non vanno raccontate come un quartiere già interamente funzionante.

La combinazione tra spazi flessibili, servizi condivisi e nuove modalità organizzative risponde a una tendenza che riguarda più in generale gli uffici flessibili e i nuovi modelli di workplace. A MIND questa logica si intreccia con una specificità: condividere un edificio non basta, se non si riescono a creare occasioni di collaborazione tra attività scientifiche e imprese.

Federated Innovation @MIND: come collaborano le aziende

Il network Federated Innovation @MIND, avviato nel 2021, è il meccanismo attraverso il quale molte aziende partecipano ai progetti di innovazione del distretto, anche quando la loro presenza non coincide con una sede fisica. Il principio è sintetizzato nell’espressione Collaborate to Compete: collaborare nelle fasi precompetitive per sviluppare nuove soluzioni, pur continuando a competere nei mercati di riferimento.

Secondo il sito del network, la community coinvolge oltre 35 aziende federate, più di 200 startup e circa 400 professionisti, con oltre 100 iniziative collaborative sviluppate. Le pagine istituzionali utilizzano anche perimetri e conteggi leggermente diversi; è quindi più corretto presentare questi valori come ordini di grandezza comunicati dal network, senza confonderli con il numero delle società materialmente insediate a MIND.

I filoni principali sono il futuro della salute e la città del futuro, con progetti su dati, sanità digitale, sostenibilità, mobilità e applicazioni dell’intelligenza artificiale. La sfida è misurare il passaggio da incontri e sperimentazioni a risultati adottati dalle imprese e dai servizi pubblici.

Startup e acceleratori a MIND: da Berkeley SkyDeck Europe a Pianeta Accelerator

MIND ha ospitato le attività europee di Berkeley SkyDeck Europe, Milano, programma che ha collegato l’accelerazione di startup in Lombardia al network dell’Università della California, Berkeley. Nel settembre 2026 è stata annunciata una nuova fase, con il lancio di Pianeta Accelerator.

Il programma è promosso da Factory Plus, già Cariplo Factory, in collaborazione con UC Berkeley SkyDeck, con il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia. L’iniziativa dispone di un supporto economico complessivo annunciato pari a 2,8 milioni di euro e può selezionare fino a 20 startup all’anno, operanti in aree che vanno da salute e biotech all’intelligenza artificiale, alle tecnologie pulite e al deep tech.

Il calendario comunicato al lancio prevede una prima fase negli Stati Uniti tra novembre 2026 e gennaio 2027 e un successivo periodo di lavoro a MIND tra febbraio e aprile 2027, dedicato allo sviluppo di proof of concept e alle relazioni con le imprese. A novembre 2026, dunque, la fase milanese del nuovo programma non è ancora iniziata. È una distinzione necessaria per non descrivere come attività già operative iniziative ancora programmate.

Le infrastrutture che devono ancora completare il distretto

Campus ITS e formazione tecnica superiore

Oltre all’università, Regione Lombardia e Principia lavorano al progetto di un Campus ITS per la formazione tecnica superiore, in settori come digitale, meccatronica, mobilità e industria. A novembre 2026 il progetto è da considerare in fase di progettazione, non una struttura didattica già aperta.

La fermata ferroviaria MIND-Merlata

La prevista fermata MIND-Merlata dovrà rendere più accessibili il distretto e l’area di Cascina Merlata attraverso la rete ferroviaria suburbana. Il progetto è distinto dalla stazione di Rho Fiera Milano, già utilizzabile e collegata alla linea M1. Anche per la nuova fermata è necessario distinguere lavori e infrastrutture programmate da servizi già disponibili ai viaggiatori.

Decumano, parchi e servizi: il quartiere oltre gli uffici

Il masterplan comprende il Decumano Linear Park, aree verdi, spazi pubblici, mobilità interna e servizi destinati a chi lavora, studia o visita il distretto. Sono componenti essenziali dell’idea di MIND come quartiere e non come semplice concentrazione di laboratori. La realizzazione è però progressiva: non tutti i parchi, gli edifici e i servizi previsti possono essere considerati completati a novembre 2026.

Come raggiungere MIND Milano Innovation District

Per raggiungere il distretto con i mezzi pubblici il riferimento è Rho Fiera Milano, servita dalla metropolitana M1 e da collegamenti ferroviari. Da lì l’accesso ai singoli edifici dipende dall’area di destinazione e dai percorsi pedonali disponibili; MIND è un sito esteso, perciò conviene verificare l’ingresso specifico dell’istituto, dell’ospedale o dell’azienda che si vuole raggiungere.

Per l’Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e Fondazione Triulza sono disponibili indirizzi in via Cristina Belgioioso 173 e 171, mentre per alcuni operatori del MIND Village l’accesso veicolare è indicato dal varco Cargo 6, in via Achille Grandi a Rho. La futura fermata MIND-Merlata migliorerà l’accessibilità ferroviaria, ma non è un collegamento al momento attivo.

Aggiornato al 11 novembre 2026.