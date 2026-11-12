Da Amazon a Google, da Microsoft a Satispay, passando per le attività di open innovation di Accenture, IBM e Mondadori: tra Porta Nuova, Isola e Garibaldi si concentra una parte significativa dell’ecosistema tecnologico e digitale milanese. È un’area nella quale la trasformazione urbanistica ha accompagnato l’insediamento di sedi direzionali, spazi di collaborazione, centri esperienziali e imprese innovative.

Il suo baricentro è piazza Gae Aulenti, con estensioni verso le ex Varesine, la Biblioteca degli Alberi, via De Castillia, la stazione Garibaldi, corso Como e viale Pasubio. Più che un distretto amministrativo con confini rigidi, è un ecosistema urbano di imprese e servizi che si estende anche ai quartieri limitrofi.

Il distretto di Porta Nuova–Isola non è immobile: alcune aziende hanno ampliato le proprie sedi, altre hanno rinnovato gli spazi aperti al pubblico e altre ancora sono cambiate per effetto di acquisizioni o riorganizzazioni. Ecco una ricognizione delle presenze e delle trasformazioni più rilevanti, aggiornata a novembre 2026.

Porta Nuova e Isola: quali aziende tech hanno sede nell’area

Accenture Corporate Center Milano Bonnet

Indirizzo: via privata Nino Bonnet 10, Milano. Inaugurazione: settembre 2021. Superficie annunciata all’apertura: circa 15.000 mq distribuiti su 20 piani.

Il Corporate Center di Accenture continua a figurare tra le sedi milanesi ufficiali della società. L’immobile, nel quadrante tra corso Como e Porta Nuova, è il risultato della riqualificazione di una torre esistente e rappresenta una delle prime realizzazioni del programma Forward Building, avviato per ripensare gli ambienti professionali in funzione di collaborazione, flessibilità e benessere.

Il progetto ha affiancato alle postazioni di lavoro aree per riunioni informali, socializzazione, co-creazione e sperimentazione tecnologica. L’intervento punta su un edificio riqualificato per sostenere nuovi modi di lavorare, anziché su un semplice trasferimento di uffici.

Accenture Customer Innovation Network

Indirizzo: piazza Gae Aulenti 8, Milano. Apertura originaria: 2017.

Rimane nell’elenco ufficiale delle sedi Accenture anche il Milano Customer Innovation Network, polo dedicato all’incontro tra imprese, competenze di consulenza, partner tecnologici e nuove soluzioni digitali. Lo spazio nacque con un’impostazione esperienziale, pensata per rendere tangibili le trasformazioni dei modelli di business e dell’esperienza del consumatore.

Il network è un luogo di progettazione e sperimentazione dell’innovazione con i clienti. Le tecnologie e i casi d’uso cambiano nel tempo, mentre rimane centrale la funzione di mettere in relazione aziende, specialisti e attori dell’ecosistema per sviluppare nuove esperienze e servizi.

Amazon Italia: dal quartier generale all’Amazon Campus Milano

Indirizzi: viale Monte Grappa 3 (LIN11) e via Amerigo Vespucci 2 (LIN16), Milano. Prima sede: operativa dal 2017. Ampliamento del campus: annunciato il 22 settembre 2026.

La novità più rilevante del 2026 è la nascita dell’Amazon Campus Milano. Alla sede storica di viale Monte Grappa, ricavata dalla riqualificazione di un complesso direzionale e dotata di circa 17.500 mq, Amazon ha affiancato un nuovo edificio a circa 300 metri di distanza, in via Amerigo Vespucci 2.

Il nuovo immobile, denominato LIN16 e sviluppato da Ardian, è stato presentato a settembre 2026 come ampliamento della presenza del gruppo a Porta Nuova. Secondo Amazon mette a disposizione quasi 600 postazioni, portando a oltre 1.700 quelle complessive dei due edifici. Al momento dell’annuncio l’azienda prevedeva l’ingresso del personale nel nuovo stabile nei mesi successivi: il dato va quindi letto come capacità del campus, non come numero di persone già presenti.

L’operazione aggiorna la fotografia della sede milanese: non più soltanto un quartier generale in un singolo immobile, ma un campus diffuso progettato per le attività corporate, la collaborazione e la crescita dei team.

Cisco Italia: una sede progettata per il lavoro ibrido

Indirizzo: piazza Gae Aulenti 6, Milano. Inaugurazione: settembre 2024.

Cisco ha inaugurato la sede milanese di piazza Gae Aulenti nel 2024, in occasione dei trent’anni di presenza in Italia. Per l’azienda si tratta di uno spazio di collaborazione, pensato per rendere utile e attrattivo l’incontro in presenza in un’organizzazione che adotta modalità di lavoro flessibili.

Reti intelligenti, piattaforme per la collaborazione, tecnologie di sicurezza e applicazioni di intelligenza artificiale sono integrate nell’esperienza degli ambienti. La progettazione guarda anche alla vivibilità degli spazi e alla gestione delle risorse. La sede affianca altri poli Cisco sul territorio lombardo, compresi il Co-Innovation Center presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano e le attività di ricerca di Cisco Photonics a Vimercate.

Google Italia

Indirizzo: via Federico Confalonieri 4, Milano. Insediamento nell’Isola Building: 2014.

Google è uno dei nomi che hanno accompagnato la trasformazione di Isola e Porta Nuova in un polo tecnologico cittadino. La sede milanese si trova nell’Isola Building, a poca distanza dal Bosco Verticale e da piazza Gae Aulenti, nel complesso caratterizzato dalla forma a gradoni.

L’indirizzo è tuttora utilizzato da Google: nel settembre 2026, per esempio, l’azienda vi ha organizzato il Google Cloud Security Forum Milano, dedicato alla cybersecurity nell’era dell’intelligenza artificiale. È un segnale della funzione attuale degli uffici, non soltanto come luogo di lavoro, ma anche come spazio d’incontro per professionisti, clienti e partner.

Alla descrizione storica degli arredi e dell’architettura si affianca così il ruolo del presidio milanese nell’ecosistema di cloud, sicurezza e AI. Non viene invece riproposto come dato attuale il numero di piani o di metri quadrati occupati da Google nel 2014, che potrebbe essere variato.

IBM Innovation Studio Milano

Indirizzo: piazza Gae Aulenti 10, Milano. Apertura del progetto IBM Studios: giugno 2019.

L’ex scheda di IBM Studios va aggiornata anche nella denominazione utilizzata da IBM, che presenta oggi il polo come IBM Innovation Studio Milano. È uno spazio per la collaborazione fra imprese e specialisti di IBM Technology e IBM Consulting, oltre che per eventi, dimostrazioni e incontri istituzionali.

La proposta comprende sessioni di co-creazione, confronti con esperti, attività pratiche, showcase di casi d’uso e tavole rotonde. I percorsi messi in evidenza da IBM includono agenti di intelligenza artificiale, automazione delle attività IT, valorizzazione dei dati aziendali e hybrid cloud. Si passa così dalla generica esposizione di “tecnologie esponenziali” a un’impostazione centrata su problemi e possibili applicazioni di business.

Il polo mantiene una posizione iconica nel cuore di Porta Nuova, dove lo spazio fisico è utilizzato per accelerare progetti e confronti tra imprese, competenze digitali e organizzazioni.

Just Eat Italia

Indirizzo: via Gaetano de Castillia 23, Milano. Insediamento: 2022. Superficie annunciata: circa 6.000 mq su sei piani.

Just Eat mantiene il proprio indirizzo di riferimento in via De Castillia 23, nell’edificio noto come Il Rasoio, tra Isola e Porta Nuova. Il complesso era stato scelto per riunire i team della società di food delivery in ambienti flessibili, con spazi di lavoro e collaborazione.

La riqualificazione dell’edificio ha previsto rivestimenti a basso impatto ambientale, impianti alimentati anche da fonti rinnovabili e fotovoltaico integrato nella copertura. La sostenibilità dell’immobile è stata quindi integrata nelle caratteristiche del progetto fin dall’inaugurazione.

La presenza di Just Eat è significativa anche perché colloca nel quartiere una piattaforma digitale legata a logistica, commercio e servizi di prossimità, non soltanto aziende di software e consulenza.

LinkedIn Italia

Indirizzo societario riscontrato nel 2026: piazza Sigmund Freud 1, Milano. Inaugurazione degli uffici milanesi nell’area: marzo 2015.

LinkedIn è presente nell’area di Porta Garibaldi dal 2015, quando inaugurò una sede progettata insieme allo studio Il Prisma. All’epoca gli spazi furono raccontati come un esempio di ufficio flessibile, con ambienti per collaborazione, concentrazione e socializzazione.

Le informazioni societarie disponibili nel 2026 riportano come riferimento piazza Sigmund Freud 1. La sede si inserisce in un’area che collega la stazione Garibaldi al sistema direzionale di Porta Nuova, dove la presenza di società digitali e servizi alle imprese ha accompagnato il cambiamento del quartiere.

Microsoft House

Indirizzo: viale Pasubio 21, Milano. Inaugurazione: febbraio 2017.

Microsoft House continua a essere il punto di riferimento milanese dell’azienda di Redmond, in un edificio vicino alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, tra Porta Volta e l’area di Porta Nuova. La società indica ancora viale Pasubio 21 come indirizzo della propria sede a Milano.

L’edificio, progettato da Herzog & de Meuron, è stato pensato per combinare uffici e ambienti di relazione con l’ecosistema esterno. La suddivisione originaria degli spazi includeva ambienti dedicati all’incontro con imprese, partner e startup, sale per eventi e aree di lavoro aziendali.

La sede svolge anche una funzione di collegamento con il mondo delle imprese e della trasformazione digitale. Anche nell’ottobre 2026, per esempio, Microsoft House ha ospitato iniziative su governance dei dati, sicurezza e intelligenza artificiale, confermando il ruolo degli spazi come luogo d’incontro per l’ecosistema tecnologico.

PLAI, l’hub di open innovation del Gruppo Mondadori

Presenza originaria nell’area Isola: il programma PLAI-Ground era stato avviato nel 2024 presso WAO PL7, in via Luigi Porro Lambertenghi. Lancio di PLAI: maggio 2024.

Nato nel 2024 come acceleratore di startup legate all’intelligenza artificiale generativa, nel 2026 PLAI si è evoluto in una piattaforma continuativa di open innovation e partnership industriali per il Gruppo Mondadori.

A febbraio 2026 il gruppo ha annunciato una selezione aperta durante tutto l’anno, non più limitata a un unico ciclo di dieci startup. Alle realtà selezionate possono essere destinati fino a 300.000 euro di investimento in equity e fino a 100.000 euro per proof of concept, progetti pilota e iniziative di co-sviluppo, secondo le caratteristiche dei singoli progetti.

A settembre 2026 Mondadori ha comunicato che PLAI aveva analizzato oltre 1.600 startup e investito in circa venti realtà, rafforzando il lavoro di integrazione delle soluzioni di AI nei processi di publishing, education, retail, media e advertising. Fra gli esempi citati dal gruppo figurano applicazioni per la gestione delle ristampe, tutor AI e servizi digitali rivolti agli studenti.

Il programma era stato avviato nell’area Isola con PLAI-Ground negli spazi WAO PL7. Il suo sviluppo ha però assunto una dimensione più ampia, centrata sulle collaborazioni industriali e sulle applicazioni concrete dell’AI nell’ecosistema del gruppo.

Oracle Italia

Indirizzo: via Massimo d’Azeglio 4, Milano. Trasferimento: 2022. Superficie comunicata al trasferimento: circa 6.000 mq.

Oracle conferma ancora nel proprio sito istituzionale l’indirizzo di via Massimo d’Azeglio 4, nel complesso direzionale The ED.G.E., vicino a Garibaldi e corso Como. L’insediamento del 2022 aveva riunito uffici e ambienti di lavoro concepiti per favorire la collaborazione fra team, clienti e partner.

La trasformazione dell’ex complesso alberghiero Executive in spazi terziari contemporanei è un esempio della rigenerazione immobiliare che ha accompagnato lo sviluppo dell’area. Il progetto ha valorizzato terrazze, aree comuni e soluzioni edilizie orientate alla sostenibilità, per ricavare ambienti più adatti alle esigenze delle imprese.

Nel distretto Oracle rappresenta il segmento del software enterprise e delle infrastrutture per il business, oggi sempre più intrecciato alle esigenze di gestione dei dati e adozione dell’AI.

Samsung Electronics Italia: SmartThings Home diventa AI Home

Indirizzo: via Mike Bongiorno 9, Milano. Insediamento nel distretto: 2015. Riapertura AI Home: aprile 2026.

La sede italiana di Samsung si trova nell’edificio noto come Diamantino, nell’area delle ex Varesine. Accanto agli uffici, l’azienda ha sviluppato nel tempo spazi dedicati a eventi e dimostrazioni tecnologiche, rendendo visibile al pubblico una parte della propria attività d’innovazione.

Ad aprile 2026 Samsung ha riaperto lo showroom dedicato alla casa connessa con il nome AI Home, che sostituisce la precedente SmartThings Home. Dopo un intervento di restyling e ampliamento, lo spazio propone dimostrazioni su elettrodomestici intelligenti, televisori e dispositivi Galaxy integrati attraverso l’ecosistema SmartThings.

L’esperienza può prevedere dimostrazioni guidate, visite autonome con QR code e un desk interattivo. Lo showroom propone non soltanto prodotti smart, ma applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale nella vita domestica.

SAP Italia: Palazzo Lybra

Indirizzo: via Federico Confalonieri 29, Milano. Inaugurazione della sede: aprile 2025. Superficie annunciata: circa 6.000 mq.

SAP è uno degli ingressi più recenti nel distretto. Nell’aprile 2025 l’azienda ha trasferito il proprio quartier generale da Vimercate a Palazzo Lybra, tra Porta Nuova e Isola, per essere più vicina a clienti, partner e all’ecosistema di imprese e istituzioni del capoluogo.

La nuova sede è stata progettata secondo il programma aziendale Flex Work, un modello di ufficio flessibile: niente postazioni assegnate in modo permanente e ambienti diversi per collaborazione, concentrazione, formazione e momenti informali. Fra le dotazioni comunicate all’apertura ci sono stanze dedicate ai genitori, aree relax, game room, spazi per brevi incontri e il SAP Customer Experience Center, pensato per il confronto con imprese e stakeholder.

Al momento dell’inaugurazione SAP descriveva l’edificio come avviato verso la certificazione LEED e il progetto di workplace come ispirato agli standard WELL. Si tratta degli obiettivi dichiarati al momento dell’apertura, non di certificazioni qui presentate come già conseguite.

Satispay

Indirizzo: piazza Fidia 1, Milano. Edificio: Primo, nel quartiere Isola. Insediamento: dal 2023.

Satispay mantiene a Milano il proprio quartier generale, all’interno dell’edificio Primo in piazza Fidia 1, un immobile di circa 8.500 mq che era stato rinnovato per accogliere la crescita della fintech. La localizzazione, poco distante dal nucleo di Porta Nuova, lega la società al tessuto di imprese digitali dell’Isola.

Dal 2023 a oggi è cambiata soprattutto la scala dell’attività. Nel giugno 2026 il gruppo dichiarava 6,5 milioni di utenti e oltre 450.000 attività convenzionate, annunciando un aumento di capitale fino a 120 milioni di euro per sostenere l’espansione nei servizi finanziari. Nel corso del 2026 sono stati inoltre introdotti nuovi strumenti di investimento e annunciati servizi legati alle carte di debito.

La sede è così il quartier generale di una società che ha ampliato il proprio raggio d’azione dai pagamenti digitali verso servizi finanziari e welfare.

Casa Spotify

Indirizzo: via Joe Colombo 4, Milano. Inaugurazione: ottobre 2022.

La sede italiana di Spotify, chiamata Casa Spotify, conserva l’indirizzo di via Joe Colombo 4, nel quadrante Porta Nuova–Varesine. Il complesso indipendente si sviluppa su sei livelli ed è nato come hub per le attività della piattaforma nell’Europa meridionale e orientale, oltre che come luogo di riferimento per team, artisti e partner.

La scelta degli spazi riflette la cultura aziendale della piattaforma audio, basata su collaborazione fra funzioni, confronto creativo e flessibilità. La sede continua a figurare nei contatti societari ufficiali di Spotify, consolidando la presenza della piattaforma nel quadrante direzionale milanese.

Fintech District: il polo dell’innovazione finanziaria nell’Isola

Indirizzo di riferimento: via Filippo Sassetti 32, Milano. Fondazione: 2017.

Il Fintech District, nato nel quartiere Isola nel 2017 su iniziativa del Gruppo Sella, è diventato una delle principali reti italiane di innovazione finanziaria. Il suo valore è soprattutto quello di community e piattaforma di connessioni fra startup, scaleup, società tecnologiche, imprese, investitori e partner: le aziende aderenti non sono necessariamente tutte insediate fisicamente nello stesso edificio.

Secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale, la community comprende oltre 300 aziende fintech e techfin, oltre 40 corporate, professionisti e partner dell’ecosistema. A partire dal 2025 l’integrazione di dpixel ha ampliato le attività a sostegno della crescita delle imprese e delle collaborazioni con il mondo corporate.

Anche l’ecosistema fintech italiano è cambiato. Nell’ottobre 2026 il Fintech District ha evidenziato che il 75% delle aziende della sua community offre anche soluzioni al di fuori del settore finanziario.

Articolo originariamente pubblicato il 7 dicembre 2022 e aggiornato alll11 novembre 2026.