Mediaset-MFE entra nella compagine societaria di Nuvola Zero, foodtech italiana specializzata in prodotti free from, low carb e keto. L’operazione passa da Ad4Ventures, il braccio di venture capital e media for equity del gruppo Mediaset, e apre per la società fondata da Cesare De Stefano una nuova fase di crescita commerciale e internazionale.
corporate venture capital
Mediaset investe sulla startup Nuvola Zero con il modello media for equity
Mediaset-MFE entra nella compagine di Nuvola Zero tramite Ad4Ventures, il braccio di media for equity del gruppo. Per la foodtech fondata da Cesare De Stefano l’operazione apre una fase di crescita nei canali retail e all’estero
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