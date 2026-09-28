L’equity crowdfunding è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare startup innovative e piccole e medie imprese (sia innovative sia non) attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity). In pratica chi finanzia acquisisce una partecipazione nell’impresa.
LA GUIDA
Equity crowdfunding: che cos’è, come funziona e quali sono le piattaforme per startup e pmi
L’equity crowdfunding è una modalità di finanziamento che consente di investire in startup innovative e PMI in cambio di quote societarie. Ecco come funziona, quali sono i migliori portali, come utilizzare l’equity crowdfunding per le pmi, le regole UE applicate all’Italia
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