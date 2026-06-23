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IPO SpaceX, chi ha vinto davvero e perché riscrive le regole del venture capital

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Non ha vinto solo Elon Musk diventato il primo trilionario della storia, ma anche i fondi che hanno trasformato SpaceX in una firm returner, cioè un investimento il cui valore supera quello della società che ha investito. Ecco perché a essere stravolte sono state anche le regole del venture capital

Pubblicato il 23 giu 2026
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Elon Musk

“Size matters.” L’ho ribadito sabato su Innovation Weekly commentando con Giovanni Iozzia la quotazione di SpaceX.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alberto Onetti
Chairman (di Mind the Bridge), Professore (di Entrepreneurship all’Università dell’Insubria) e imprenditore seriale (Funambol la mia ultima avventura). Geneticamente curioso e affascinato dalle cose complicate.
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