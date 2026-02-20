Innovazione digitale significa usare tecnologie e dati per creare nuovo valore, non solo per automatizzare l’esistente. È l’evoluzione (spesso molto rapida) di prodotti, servizi, processi e modelli organizzativi grazie a leve come AI, cloud, IoT, piattaforme, software, analytics. il punto non è la tecnologia in sé, ma l’effetto: come cambiano il modo in cui un’azienda compete, serve i clienti, organizza il lavoro e costruisce vantaggi nel tempo.
la guida
Innovazione digitale: cos’è e come sta trasformando le aziende
Innovazione digitale significa ripensare prodotti, processi e modelli di business usando dati, piattaforme e tecnologie scalabili. Le definizioni, gli esempi nel mondo, i dati in Italia, libri e podcast consigliati
