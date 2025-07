L’innovazione non nasce dal nulla. Non è frutto di epifanie geniali ma, sempre più spesso, è il risultato di un processo culturale. In questo contesto, la formazione digitale assume un ruolo chiave. Non parliamo soltanto di corsi su software o tool, ma di un percorso educativo che trasforma le persone in innovatori consapevoli. Chi ha una solida cultura digitale non si limita a usare la tecnologia: la sa interpretare, contestualizzare, integrare in processi e modelli nuovi.