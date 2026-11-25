Il legame tra innovazione e decisioni di investimento è al centro del nuovo approccio di Legrand-BTicino: esplorare le opportunità e verificare le ipotesi prima di impegnare risorse consistenti.

Ogni progetto di innovazione nasce da un’incertezza: una tecnologia funzionerà? Esiste un bisogno reale? Quale modello di business può funzionare? Come portare la soluzione sul mercato? Il cliente sarà disposto ad adottarla? L’azienda dispone delle competenze necessarie?

Il problema è che, nelle grandi organizzazioni, una direzione sbagliata può diventare molto costosa se le sue ipotesi fondamentali vengono messe alla prova soltanto dopo aver impegnato risorse importanti.

È qui che Legrand-BTicino, multinazionale nel campo delle infrastrutture elettriche e digitali per edifici presente in 90 Paesi, vuole rafforzare il ruolo dell’Innovazione: esplorare prima, raccogliere evidenze e aiutare il management a capire dove investire, dove cambiare direzione e dove invece fermarsi.

Non si tratta di eliminare il rischio, che resta parte integrante dell’innovazione, ma di ridurre il rischio di investire troppo e troppo presto nelle direzioni sbagliate, aumentando la qualità delle informazioni disponibili nel momento in cui occorre decidere.

Enrico Valtolina, Head of Technologies and Market Innovation di Legrand-BTicino, racconta a EconomyUp le ragioni e il funzionamento del nuovo approccio: sponsor interni, team multidisciplinari, risorse condivise e un percorso di validazione che deve portare a una decisione entro un tempo volutamente ridotto e condiviso alla partenza della iniziativa stessa.

Dall’innovazione come centro di costo alla riduzione del rischio

Valtolina, partiamo dalla genesi. Su quali presupposti avete costruito la nuova organizzazione dell’Innovation e perché avete deciso di cambiare modello?

Siamo partiti da due considerazioni. La prima è che l’Innovazione non può lavorare in isolamento. Esplorare nuove tecnologie e nuove opportunità ha valore se questa esplorazione rimane collegata alle priorità strategiche dell’azienda e alle sfide che il business sta cercando di affrontare.

La seconda è che, proprio sui temi più importanti per il business, spesso bisogna prendere decisioni quando esistono ancora molte incertezze. Qui l’Innovazione può dare un contributo importante: esplorare prima, mettere alla prova le ipotesi e raccogliere evidenze prima che vengano impegnate risorse significative.

Abbiamo quindi cercato di avvicinare molto di più l’esplorazione alle priorità del business, senza perdere la libertà di guardare a opportunità ancora incerte.

L’obiettivo è fare in modo che l’esplorazione non sia fine a sé stessa, ma contribuisca a capire quali opportunità possono creare nuovo valore per l’azienda, dove vale la pena investire e accelerare, dove è necessario cambiare direzione e dove invece è meglio fermarsi.

È un cambiamento importante: l’innovazione non deve più soltanto produrre qualcosa di nuovo, ma anche aiutare l’azienda a investire meglio. Come si traduce concretamente questo principio?

Se la strategia aziendale individua una direzione di sviluppo, il nostro compito è esplorarla prima che vengano impegnate risorse consistenti. Dobbiamo capire quali opportunità esistono e mettere alla prova le principali incertezze: non soltanto quelle tecnologiche, ma anche quelle legate ai bisogni dei clienti, al modello di business e al go-to-market.

In sostanza, facciamo un lavoro preliminare di de-risking: investiamo per capire meglio l’opportunità e prendere decisioni più consapevoli prima di assumere impegni importanti.

Ridurre il rischio, però, non significa diventare più prudenti. Significa creare più rapidamente le condizioni per investire con convinzione nelle opportunità migliori.

L’esplorazione può quindi portare ad accelerare un investimento, modificarne la direzione oppure fermarlo. Il de-risking non serve soltanto a evitare investimenti poco promettenti: serve anche a far emergere prima le opportunità sulle quali vale la pena accelerare, creando le condizioni perché l’azienda possa investirvi con maggiore convinzione.»

In questo modo cambia anche il valore che il management attribuisce all’innovazione. Non si misura più soltanto ciò che viene realizzato, ma anche ciò che si evita di fare. È questo il salto che state cercando di compiere?

«Credo di sì. Il punto non è misurare soltanto ciò che viene realizzato, ma anche la conoscenza che produciamo prima di assumere decisioni importanti.

Il problema nasce quando si investe troppo e troppo presto, magari perché una tecnologia appare particolarmente promettente o perché si ritiene necessario entrare rapidamente in un nuovo mercato. Scoprire molto più tardi che alcune ipotesi iniziali erano sbagliate può essere molto costoso.

Il nostro obiettivo è anticipare questa conoscenza. Non possiamo eliminare il rischio, che è una componente inevitabile dell’innovazione, ma possiamo ridurre l’incertezza prima di impegnare risorse più consistenti.

Superare l’innovation theater: il business entra nell’innovazione

Come avete tradotto questa impostazione in un nuovo modello organizzativo? Che cosa cambia rispetto al passato?

Il principio è semplice: il team di Innovazione può guidare l’esplorazione, ma non deve farlo in isolamento. Per questo cerchiamo sempre uno sponsor interno che riconosca la rilevanza del problema o dell’opportunità. Lo sponsor non deve impegnarsi fin dall’inizio a sviluppare o industrializzare una soluzione, ma deve riconoscere la rilevanza della sfida e contribuire concretamente alla sua esplorazione.

Il team di Innovazione porta capacità di esplorazione, metodo e sperimentazione; il business porta la conoscenza delle esigenze, dei mercati e delle priorità dell’azienda.

È anche un modo per evitare quello che viene definito innovation theater: evitare che idee, prototipi e sperimentazioni rimangano scollegati dalle priorità e dai processi decisionali dell’organizzazione.

Quindi non basta che un progetto sia interessante o tecnologicamente promettente. Per partire deve esserci una funzione aziendale disposta a sostenerlo?

Quando passiamo dall’esplorazione iniziale a un percorso più strutturato, sì: cerchiamo uno sponsor interno che riconosca la rilevanza della sfida. Lo sponsor non deve semplicemente approvare l’iniziativa: deve partecipare al percorso e, quando necessario, mettere a disposizione competenze e risorse.

Questo non significa che il business si impegni da subito a portare la soluzione sul mercato. Significa che riconosce la rilevanza della domanda che stiamo cercando di affrontare.

In questo modo il business entra nel processo fin dalle prime fasi e contribuisce a orientarlo, invece di ricevere alla fine un progetto sviluppato altrove e dover decidere se adottarlo

Qual è stato il passaggio più difficile per arrivare a questa impostazione? Convincere le funzioni di business a mettere a disposizione risorse oppure cambiare il modo in cui il management considera l’innovazione?

Probabilmente trasformare il supporto teorico all’innovazione in un impegno concreto di tempo e competenze. È relativamente semplice concordare sull’importanza di esplorare una nuova opportunità. È molto più difficile liberare persone qualificate dalle priorità operative per permettere loro di contribuire realmente.

Il supporto degli executive è stato essenziale: ha permesso alle persone di dedicare realmente tempo al progetto, senza lasciare tutto alla disponibilità e alla buona volontà dei singoli.

C’è poi un secondo beneficio: le persone coinvolte lavorano con colleghi provenienti da funzioni e Paesi diversi e sperimentano nuovi approcci all’esplorazione e alla risoluzione dei problemi, sviluppando competenze che possono essere utili anche oltre il singolo progetto.»

Team multidisciplinari e risorse condivise: come funziona l’incubazione

Una volta individuata l’opportunità e coinvolto lo sponsor, come viene organizzato il lavoro?

Abbiamo strutturato un processo che chiamiamo incubation. Per sviluppare e validare le iniziative costituiamo team multidisciplinari composti da persone provenienti da funzioni differenti e, in alcuni casi, anche da aree geografiche diverse.

Non si tratta necessariamente di persone dedicate a tempo pieno. La disponibilità richiesta viene concordata all’avvio con i responsabili delle funzioni coinvolte ed è commisurata alle attività e alle competenze necessarie.

Il loro compito è esplorare l’opportunità, verificare le ipotesi e raccogliere evidenze sulle diverse dimensioni del progetto: tecnologia, bisogni dei clienti, modello di business e go-to-market.

È un modello che sembra portare all’interno di una grande organizzazione alcuni principi tipici delle startup: risorse limitate, team agili, sperimentazione e validazione delle ipotesi prima di investire. Vi riconoscete in questo approccio?

Non lo abbiamo definito in questi termini, ma il paragone è in parte corretto. Come le startup, dobbiamo validare le ipotesi prima di scalare, anche se il contesto è diverso. Una grande organizzazione ha più competenze e risorse, ma deve anche coordinare priorità, funzioni e processi decisionali più complessi.

Il nostro obiettivo è quindi combinare la velocità dell’esplorazione con le competenze e la complessità dell’organizzazione.

Ma c’è una differenza rispetto alle startup: le persone coinvolte continuano a svolgere anche il proprio lavoro ordinario. Come riuscite a garantire motivazione e continuità a questi team?

La sponsorship è fondamentale, ma da sola non basta. Servono un mandato chiaro, una disponibilità di tempo concordata con i manager e momenti decisionali definiti. Altrimenti il rischio è evidente: le priorità operative quotidiane finiscono inevitabilmente per prevalere sulle attività di innovazione.

Per questo il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni è importante quanto quello delle persone che partecipano direttamente al team.

Un tempo definito per decidere se investire

Uno degli elementi più interessanti del modello è che l’incubazione deve portare a una decisione, evitando che la sperimentazione prosegua senza un esito definito. Perché avete scelto questa impostazione ?

Perché l’obiettivo dell’incubazione non è mantenere in vita un progetto, ma ridurre sufficientemente le incertezze da permettere all’azienda di scegliere come procedere. Abbiamo inserito questo processo all’interno del nostro sistema di sviluppo dei prodotti e delle iniziative tecnologiche. A un certo punto il team deve quindi presentare le evidenze raccolte e gli elementi necessari per decidere il passo successivor.

La durata dipende dalla natura e dalla complessità del progetto. Non abbiamo bisogno di una durata identica per tutte le iniziative, ma dobbiamo evitare che l’esplorazione diventi un’attività senza una prospettiva decisionale.»

La decisione può essere anche quella di interrompere definitivamente l’iniziativa?

Sì. Si può decidere di investire, cambiare direzione, approfondire una specifica incertezza oppure fermarsi. Però fermare un progetto non basta, di per sé, a dimostrare che l’innovazione ha creato valore.

Lo stop è utile se ha prodotto nuove evidenze, se ci fa capire perché quella strada non era abbastanza promettente e se arriva prima di impegnare risorse sproporzionate. Se abbiamo verificato le ipotesi, individuato i rischi e raccolto elementi sufficienti per decidere di non procedere, il lavoro svolto ha comunque un grande valore. Se invece un progetto si chiude senza averci insegnato nulla di utile, non può dirsi un successo.

L’obiettivo non è portare avanti ogni progetto, ma mettere l’azienda in grado di decidere bene, possibilmente prima di impegnare investimenti molto più grandi.

La nuova sfida: misurare il valore dell’innovazione

Questo approccio pone una questione centrale. Se il valore dell’innovazione non è soltanto nei nuovi prodotti o nei ricavi generati, ma anche nei rischi evitati, come si misura l’innovazione? Avete già definito nuovi indicatori?

È una delle sfide sulle quali stiamo lavorando.

Non vogliamo limitarci a contare quante idee vengono generate o quanti prototipi vengono realizzati. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo evitare di attribuire all’Innovazione risparmi teorici difficili da dimostrare.

Stiamo quindi cercando un numero ristretto di indicatori. Stiamo guardando, per esempio, a elementi osservabili: quali incertezze siamo riusciti a ridurre, quali ipotesi sono state validate o messe in discussione e quali risorse sono state necessarie per arrivare a una scelta. A questi indicatori va poi associato l’esito del percorso: investire, modificare la direzione, continuare l’esplorazione oppure fermarsi.

L’obiettivo è misurare non soltanto l’output dell’innovazione, ma il contributo che ha dato alla qualità della decisione.

In concreto, come si può dimostrare che un investimento evitato rappresenta un risultato?

Più che misurare l’investimento evitato, vorrei misurare quanto l’Innovazione contribuisce ad anticipare e migliorare una decisione. Se quello che abbiamo imparato durante la fase di incubazione ci permette di capire più velocemente di quanto facevamo prima di questa nuovo modello operativo, quando vale la pena investire, quando cambiare strada o quando fermarci, per me abbiamo già creato valore.

Il risultato non è quindi il “risparmio” in sé, ma la capacità di concentrare le risorse sulle opportunità con il maggiore potenziale, grazie a una progressiva riduzione dell’incertezza.

Dalla teoria alla pratica: i primi risultati

Il modello che descrivi è interessante soprattutto perché prova a collegare l’innovazione alle decisioni di investimento. Avete già un caso concreto che dimostri come funziona?

Sì. Una delle prime iniziative affrontate con questo nuovo approccio riguardava l’efficienza delle busbar, i sistemi in rame o alluminio utilizzati per distribuire l’energia elettrica.

Su questo tema era già in corso l’esplorazione di una specifica pista tecnologica. Con il nuovo approccio abbiamo deciso di riaprire il problema e guardarlo da prospettive diverse, coinvolgendo un team multidisciplinare e internazionale.

Il gruppo ha confrontato alternative differenti, approfondito le ipotesi più interessanti e raccolto nuove evidenze, che ci hanno portato a interrompere la direzione che stavamo esplorando e a concentrare le risorse su altre piste che appaiono più promettenti.

Per me è un esempio concreto del valore del modello: non confermare necessariamente l’ipotesi di partenza, ma creare le condizioni per metterla in discussione sulla base di nuove evidenze.

Naturalmente questo non significa che le nuove direzioni siano già validate. Significa che oggi abbiamo elementi migliori per decidere dove concentrare l’esplorazione e le risorse.

Al di là dei singoli progetti, il nuovo modello sta già cambiando il rapporto tra Innovation e funzioni di business? Avete segnali che il management stia iniziando a considerare l’innovazione in modo diverso?

È ancora presto per parlare di un cambiamento culturale consolidato, ma vediamo alcuni segnali. Il primo è che le funzioni di business intervengono prima. Non soltanto quando esiste già un prototipo o una proposta da valutare, ma nella scelta delle opportunità da esplorare, nella definizione delle ipotesi da verificare e nella lettura delle evidenze raccolte.

Questo anticipo del confronto è importante perché rende meno netta la separazione tra chi si occupa di innovazione e chi successivamente deve decidere che cosa farne.

L’obiettivo è che l’Innovazione non venga valutata soltanto per il numero di nuovi progetti, ma anche per quanto riesce ad aiutare l’azienda a orientarsi quando le risposte non sono ancora chiare.

L’innovazione deve entrare nelle decisioni del management

In definitiva, il vostro modello sembra richiedere soprattutto un cambiamento culturale ai vertici: riconoscere che l’innovazione può produrre valore anche quando suggerisce di non fare qualcosa. Quanto conta la leadership in questa trasformazione?

Se riusciamo a dimostrare che l’innovazione aiuta non soltanto a individuare opportunità di crescita, ma anche a evitare investimenti sbagliati, cambia il modo in cui viene percepita e valutata all’interno dell’organizzazione.

La leadership in questo percorso conta moltissimo, soprattutto in due momenti. Il primo è quando bisogna decidere di dedicare persone e competenze a un’iniziativa che, proprio perché innovativa, presenta ancora molte incertezze. Il secondo è forse ancora più importante: quando bisogna accettare che una decisione di stop, se supportata da evidenze, non rappresenta necessariamente un fallimento.

Senza questa legittimazione, c’è il rischio di continuare a investire in un progetto principalmente perché è già stato investito molto per portarlo fino a quel punto.

La leadership deve invece creare le condizioni perché le evidenze raccolte possano mettere realmente in discussione anche le ipotesi iniziali.»

E quale dovrebbe essere, tra un anno, il risultato che vi farebbe dire: obiettivo raggiunto?

Vorrei vedere questo approccio diventare il modo naturale con cui affrontiamo le opportunità di innovazione caratterizzate da maggiore incertezza.

Se saremo riusciti a utilizzare l’incubazione per prendere alcune decisioni importanti, investendo dove le evidenze sono solide, cambiando direzione quando emergono alternative migliori e fermandoci quando le condizioni non giustificano ulteriori investimenti, allora avremo fatto un passo significativo.

Alla fine, non credo che il successo si misuri dal numero di iniziative avviate o di prototipi realizzati. Mi piacerebbe poter dire che siamo diventati più bravi a riconoscere le opportunità che meritano davvero un investimento e a concentrare lì le nostre risorse. Se alcune di queste diventeranno nuove fonti di valore e di crescita per l’azienda, avremo raggiunto il nostro obiettivo.