La Direzione Innovazione deve decidere quali progetti finanziare, quali accelerare e quali interrompere. Per farlo servono indicatori che colleghino risorse, avanzamento e valore creato: il budget speso dice quanto l’impresa ha impegnato, mentre ricavi, margini e miglioramenti operativi aiutano a capire che cosa ha ottenuto. Fra questi due estremi ci sono sperimentazione, selezione delle idee e capacità di portare una soluzione sul mercato o nell’organizzazione.

Misurare l’innovazione aziendale significa rendere leggibile questo percorso. Un sistema utile combina indicatori di input, processo, output e impatto, con definizioni stabili e tempi di osservazione coerenti. Consente così di distinguere un progetto che sta ancora verificando un’ipotesi da un servizio già lanciato, dal quale ci si attendono clienti e risultati economici.

Come definire i giusti indicatori di innovazione aziendale

Il primo passo è chiarire quale cambiamento l’impresa vuole ottenere: entrare in un mercato, migliorare un prodotto, ridurre gli scarti oppure rendere più efficiente un’attività. Un indicatore chiave di prestazione, o KPI, acquista significato quando è associato a quell’obiettivo e a una decisione. Il tempo necessario a lanciare un servizio, per esempio, aiuta a individuare ritardi; il margine generato dal servizio aiuta a valutarne la sostenibilità.

Il riferimento concettuale è il Manuale di Oslo 2018 di OCSE ed Eurostat, quarta edizione delle linee guida sulla misurazione dell’innovazione. Il documento identifica l’innovazione d’impresa attraverso prodotti o processi aziendali nuovi o significativamente migliorati, introdotti sul mercato o effettivamente utilizzati. Per il cruscotto aziendale la conseguenza è concreta: distinguere le attività preparatorie dalle soluzioni entrate in funzione.

Per ciascun KPI conviene fissare una scheda di misurazione: formula, unità, perimetro, fonte, responsabile, frequenza di aggiornamento, valore iniziale e obiettivo. Serve anche una regola di lettura: quale variazione richiede un approfondimento e quale decisione può seguirne. In questo modo due funzioni non attribuiscono significati diversi allo stesso numero.

Qual è la differenza tra metriche di input e metriche di output

Le metriche di input descrivono le risorse mobilitate: denaro, tempo delle persone, competenze e infrastrutture. Le metriche di output registrano ciò che il percorso produce, come soluzioni introdotte o processi implementati. Gli indicatori di processo spiegano come si passa dalle risorse ai risultati; quelli di impatto misurano le conseguenze, per esempio margini incrementali o riduzioni dei costi.

La distinzione aiuta a interpretare i ritardi fra investimento e ritorno. Un laboratorio può avere più personale e progetti in corso senza mostrare ancora ricavi. Per valutarlo servono evidenze adeguate alla maturità: ipotesi tecniche verificate nella ricerca iniziale, adozione e affidabilità nella sperimentazione operativa, redditività dopo il lancio. Le categorie sono una griglia gestionale da esplicitare, perché termini come output e outcome possono avere perimetri diversi nei singoli sistemi aziendali.

Dalle risorse all’impatto: che cosa misurare

Livello Indicatore Domanda gestionale Input Spesa e persone dedicate Quali risorse abbiamo impegnato? Processo Durate e conversioni per fase Dove avanzano o si bloccano i progetti? Output Soluzioni introdotte e adottate Che cosa è entrato sul mercato o in uso? Impatto Margini incrementali e risparmi Quale valore economico abbiamo generato?

Fonte: sintesi gestionale della guida; riferimenti concettuali: OCSE/Eurostat, Manuale di Oslo 2018 e ISO 56008:2024.

Perché la sola spesa in ricerca e sviluppo non basta più

La spesa in ricerca e sviluppo misura uno sforzo importante, ma l’innovazione comprende anche attività che portano all’adozione di nuovi prodotti e processi senza passare per ricerca formale. Il database OCSE Business Innovation Statistics, aggiornato ad aprile 2026, raccoglie circa 80 indicatori da indagini sulle imprese, riferiti nel rilascio al 2020-2022 e relativi a 33 Paesi membri e sette economie partner o in adesione. Considera attività, competenze, collaborazioni e risultati: una lettura più ampia degli investimenti in R&S.

Per l’impresa il problema è anche temporale: la spesa di quest’anno può sostenere soluzioni commercializzate molto più avanti. Inoltre, un aumento del rapporto fra R&S e fatturato può dipendere da ricavi in calo. Per capire se il portafoglio sta migliorando occorre leggere risorse assolute, qualità dell’avanzamento e risultati insieme, separando le generazioni di progetti.

I principali indicatori di input per valutare le risorse investite

Chiarito che cosa misurare, la ricognizione parte da budget e capacità effettivamente disponibili. La distinzione fra stanziamenti approvati e spesa sostenuta permette di vedere se l’impresa sta realizzando il programma previsto. Anche la composizione conta: un budget assorbito interamente da iniziative vicine al mercato lascia uno spazio diverso alla ricerca di nuove opportunità.

Come calcolare l’incidenza degli investimenti in ricerca e sviluppo sul fatturato

Una formula operativa è: intensità di R&S = spesa in R&S del periodo / fatturato dello stesso periodo × 100. In un esempio ipotetico, 2 milioni di euro di spesa e 50 milioni di fatturato producono un’incidenza del 4%. Il rapporto permette di seguire lo sforzo nel tempo, a condizione che numeratore e denominatore riguardino lo stesso perimetro aziendale.

Prima del calcolo va definito che cosa rientra nella R&S. Il Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE individua cinque criteri congiunti: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità. Per una serie gestionale confrontabile occorre mantenere criteri di classificazione costanti e riconciliare il dato con la contabilità, esplicitando il trattamento dei costi capitalizzati ed evitando di contarli nuovamente tramite gli ammortamenti.

La lettura del rapporto richiede poi il contesto. Se la spesa resta a 2 milioni e il fatturato scende da 50 a 40 milioni, l’incidenza passa dal 4% al 5%: aumenta di un punto percentuale senza nuove risorse. Il confronto con altre imprese deve quindi considerare settore, dimensione e modello di business; una soglia unica rischia di nascondere differenze strutturali.

Quali metriche utilizzare per misurare il capitale umano e il coinvolgimento dei team

Il numero di persone assegnate ai progetti è un punto di partenza, ma può sovrastimare la capacità quando molti vi lavorano solo per poche ore. È più informativo misurare gli equivalenti a tempo pieno, ottenuti rapportando le ore dedicate al monte ore di un addetto a tempo pieno nello stesso periodo. Il dato va accompagnato dalla disponibilità delle competenze necessarie, dalla ricerca alla commercializzazione.

Per il coinvolgimento si può usare la quota di dipendenti che partecipano ad almeno un’attività definita di innovazione sul totale della popolazione interessata. Completano il quadro competenze verificate e collaborazione fra funzioni: copertura dei ruoli critici, ore di formazione applicate a progetti, team con competenze tecniche e commerciali. Il numero di idee inviate resta un segnale di partecipazione; il loro valore emerge dalla verifica dei problemi e delle opportunità che affrontano.

Indicatori di processo per monitorare l’efficienza delle idee

Disponibilità di risorse e coinvolgimento delle persone devono tradursi in apprendimento e scelte. Gli indicatori di processo rendono visibili i passaggi che portano un’idea alla sperimentazione, allo sviluppo e all’adozione. Per costruirli servono fasi riconoscibili, criteri di ingresso e uscita e date registrate in modo omogeneo.

Come analizzare il time to market e la velocità della pipeline

Il time to market è il tempo che intercorre fra un evento iniziale convenuto e il lancio sul mercato. L’evento iniziale può essere l’approvazione dell’idea o l’avvio dello sviluppo: va scelto e mantenuto stabile. Per le innovazioni interne è più appropriato misurare il tempo fino all’entrata in uso. In entrambi i casi, scomporre la durata per fase aiuta a localizzare il ritardo.

La pipeline è l’insieme dei progetti che attraversano quelle fasi. Per osservarne la velocità si possono affiancare durata mediana, progetti completati e progetti in attesa. La mediana limita l’effetto di poche iniziative molto lunghe; la distribuzione delle durate mostra i casi critici. Anche l’età dei progetti ancora aperti va rilevata: misurare solo quelli conclusi può far apparire efficiente un sistema che accumula iniziative bloccate.

Ridurre i tempi ha valore se preserva la qualità. Una sperimentazione più breve che evita di verificare la sicurezza o la disponibilità a pagare può spostare il problema dopo il lancio. Conviene quindi associare alla velocità criteri di validazione espliciti: prove superate, adozione degli utenti, affidabilità e requisiti necessari all’utilizzo.

Quali KPI tracciano il tasso di conversione dei progetti innovativi

Per ogni passaggio si può calcolare: tasso di conversione = progetti passati alla fase successiva / progetti entrati nella fase osservata × 100. Il confronto deve seguire una stessa coorte, cioè un gruppo di iniziative entrate nel percorso in un intervallo definito, con una data di osservazione comune. I progetti ancora aperti vanno mostrati separatamente dagli abbandonati.

Un esempio rende chiara la lettura: su 100 idee di una coorte ipotetica ormai conclusa, 40 arrivano alla sperimentazione, 12 allo sviluppo e 6 al lancio. Le conversioni fra fasi sono 40%, 30% e 50%; la conversione complessiva dall’idea al lancio è il 6%. Il grafico mostra quanti progetti rimangono nel percorso, mentre le percentuali spiegano la selezione a ogni passaggio.

Idee iniziali 100 progetti Sperimentazione 40 progetti Sviluppo 12 progetti Lancio 6 progetti Scala 0-100 progetti. Fonte: Esempio didattico della guida: dati dimostrativi, non reali. Stessa coorte conclusa; conteggi cumulativi dei progetti arrivati a ogni fase.; periodo: Coorte ipotetica osservata a conclusione.

Un tasso elevato può indicare buona selezione iniziale, ma anche verifiche poco esigenti. Per interpretarlo servono motivi delle interruzioni ed evidenze raccolte. Fermare presto un progetto dopo un test decisivo può evitare spese successive; fermarlo dopo mesi di attesa amministrativa racconta invece un problema organizzativo. La metrica deve permettere di distinguere i due casi.

Indicatori di output e impatto economico dell’innovazione

Quando le soluzioni arrivano agli utenti, la misurazione si sposta dai passaggi interni ai risultati di adozione e di business. Nuovi prodotti lanciati, processi entrati in uso e clienti raggiunti documentano l’implementazione. Ricavi incrementali, margini e risparmi verificati aiutano a stimarne il contributo economico, tenendo conto del tempo necessario perché maturi.

Come misurare la quota di fatturato generata da nuovi prodotti e servizi

Una formula utile è: quota di fatturato innovativo = ricavi del periodo da prodotti e servizi qualificati come nuovi / ricavi totali del periodo × 100. Il catalogo delle soluzioni ammesse e la finestra temporale devono essere espliciti: per esempio, prodotti introdotti negli ultimi tre anni, secondo una regola aziendale coerente con il ciclo del settore. In uno scenario ipotetico, 10 milioni di ricavi da queste soluzioni su 50 milioni totali corrispondono al 20%.

Il capitolo 8 del Manuale di Oslo tratta la quota di vendite da innovazioni di prodotto come misura della loro rilevanza economica e richiama il tempo trascorso dal lancio. Per la gestione aziendale è utile distinguere novità per l’impresa e novità per il mercato, mantenendo nel conteggio soltanto cambiamenti sostanziali.

Questa quota descrive il rinnovamento dell’offerta, ma non basta a stimarne la redditività. Un nuovo servizio può sostituire ricavi di uno esistente o richiedere costi di assistenza elevati. Occorre collegare alle vendite margine, adozione e sostituzione dell’offerta precedente. Per le innovazioni di processo, invece, i risultati pertinenti possono essere tempi di lavorazione, errori, consumi o costi unitari.

Quali metriche usare per quantificare il ritorno sull’investimento e l’efficienza dei costi

Per una valutazione semplice su un orizzonte definito si può usare: ROI = (benefici economici incrementali − costi complessivi dell’iniziativa) / costi complessivi × 100. I benefici comprendono margini incrementali e risparmi attribuibili al progetto; i costi includono sviluppo, introduzione e gestione nel periodo. La convenzione deve evitare che una voce sia già sottratta nei benefici e poi contata una seconda volta nei costi.

In un esempio ipotetico su tre anni, 300.000 euro di costi complessivi e 420.000 euro di benefici incrementali, prima di quegli stessi costi, danno un ROI del 40%. Se i benefici fossero 240.000 euro, il ROI diventerebbe −20%. Il confronto mostra la sensibilità alle ipotesi sui benefici; per investimenti distribuiti nel tempo vanno considerati anche il valore attuale netto dei flussi di cassa, un tasso coerente con il rischio e il tempo di recupero dell’investimento.

ROI: due scenari illustrativi sullo stesso orizzonte

Voce Scenario base Benefici inferiori Orizzonte 3 anni 3 anni Costi complessivi 300.000 euro 300.000 euro Benefici prima dei costi indicati 420.000 euro 240.000 euro Saldo benefici meno costi 120.000 euro −60.000 euro ROI semplice non attualizzato 40% −20%

Fonte: elaborazione su ipotesi didattiche della guida; dati dimostrativi, non reali. Benefici e costi cumulati su tre anni, senza attualizzazione; nessun valore costituisce un benchmark.

La stima richiede un confronto con ciò che sarebbe accaduto senza il progetto. Quando possibile, un’introduzione graduale o un gruppo comparabile aiutano a isolare l’effetto dell’innovazione. Per i risparmi operativi è utile misurare il costo per unità a parità di qualità e condizioni, separando l’effetto di volumi, prezzi e composizione della produzione. Le ore liberate diventano un beneficio economico nella misura in cui riducono costi o vengono impiegate in attività che generano valore misurabile.

Come integrare gli indicatori di innovazione nella strategia d’impresa

La direzione innovazione deve ricondurre questi numeri alle scelte sul portafoglio. Un progetto vicino al mercato e una ricerca su una tecnologia ancora incerta hanno orizzonti e prove di avanzamento diversi. Valutarli con lo stesso obiettivo di ricavo trimestrale può favorire soltanto le iniziative dal ritorno più immediato, anche quando la strategia richiede nuove capacità per il futuro.

La ISO 56008:2024 fornisce indicazioni per definire, attuare e migliorare la misurazione delle attività di innovazione, considerando avvio delle iniziative, processi, singole iniziative e portafogli. Per tradurre questa impostazione nella gestione quotidiana è utile costruire un insieme ristretto di KPI collegati agli obiettivi, con responsabilità condivise fra innovazione, finanza e funzioni operative.

A questa guida si affianca il rapporto tecnico ISO/TR 56009:2025, pubblicato a luglio 2025, che presenta esempi applicativi della misurazione basati sulla ISO 56008 per organizzazioni di dimensioni e obiettivi diversi. Il passaggio dalle linee guida al cruscotto richiede quindi di esplicitare il contesto in cui ogni misura viene utilizzata.

Quali errori evitare nella scelta dei KPI aziendali

Il primo errore è premiare ciò che è facile contare: idee, eventi, brevetti o progetti avviati. Queste misure possono documentare attività e patrimonio di conoscenza, ma vanno collegate a utilizzo e risultati pertinenti. Se il premio dipende soltanto dal numero di iniziative, i team possono essere incentivati a moltiplicare progetti piccoli anziché risolvere problemi importanti.

Un secondo errore è cambiare definizioni durante il confronto: allargare la categoria dei nuovi prodotti fa salire la quota di fatturato innovativo anche a offerta invariata. Altre distorsioni derivano da medie che nascondono ritardi, progetti falliti esclusi dal rendiconto e risparmi attribuiti a più iniziative. Servono perimetri stabili e risultati riconciliabili, oltre alla separazione fra valori previsti e consuntivi.

Anche un indicatore corretto può generare decisioni sbagliate se diventa un obiettivo isolato. Il time to market va letto con qualità e adozione; il tasso di conversione con rigore dei test; i ricavi con margini e costi. L’obiettivo è rendere visibili i compromessi fra velocità, rischio e valore, prima di trasformare un numero in un sistema di incentivi.

Come presentare i dati dell’innovazione al management per guidare le decisioni

Un cruscotto direzionale deve mostrare, per ciascun obiettivo, valore attuale, andamento, scostamento e decisione richiesta. Una frequenza mensile può essere utile per avanzamento e ostacoli operativi; una revisione trimestrale può sostenere l’allocazione del portafoglio. Sono cadenze da adattare ai cicli dell’impresa, mantenendo una visione pluriennale dei risultati.

Un cruscotto essenziale per la direzione innovazione

KPI Definizione operativa Lettura da affiancare Intensità di R&S Spesa R&S / fatturato × 100 Valori assoluti e perimetro contabile Capacità dedicata Ore sui progetti / ore di un addetto a tempo pieno Competenze critiche disponibili Time to market Durata fra avvio convenuto e lancio Qualità, adozione ed età dei progetti aperti Conversione per fase Progetti passati / entrati nella fase × 100 Coorte, progetti aperti e motivi degli stop Quota di ricavi innovativi Ricavi delle soluzioni ammesse / ricavi totali × 100 Finestra di novità, margini e sostituzioni ROI per iniziativa (Benefici − costi) / costi × 100 Orizzonte, flussi di cassa e sensibilità Costo unitario Costi pertinenti / unità prodotte o erogate Qualità, volumi e composizione confrontabili

Fonte: schema operativo elaborato nella guida. Le formule sono convenzioni gestionali da applicare con perimetri espliciti; riferimenti: OCSE/Eurostat, Manuale di Oslo 2018 e ISO 56008:2024.

La discussione dovrebbe partire dagli scostamenti che richiedono un intervento. Se aumentano le sperimentazioni ma diminuiscono i lanci, occorre capire dove si ferma il percorso. Se crescono le vendite dei nuovi servizi e scendono i margini, va esaminata la struttura economica dell’offerta. Il cruscotto diventa così uno strumento per riallocare risorse, cambiare ipotesi o fermare un’iniziativa, con una verifica successiva degli effetti della decisione.

Per rendere affidabile questo passaggio serve infine una responsabilità sui benefici: una funzione operativa che confermi l’adozione, dati economici verificati con la finanza e una direzione innovazione che ricostruisca il contributo del portafoglio. La misura dell’impatto acquista valore quando permette al management di scegliere il passo successivo e verificarne il risultato.