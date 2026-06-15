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Digitalizzazione ed efficientamento delle PMI piemontesi: 80 milioni dalla Regione

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Nuova edizione della misura “Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese 2026” della Regione Piemonte. Con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, la misura è articolata su due linee di intervento. Ecco quali e come partecipare al bando

Pubblicato il 15 giu 2026
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Fabio Pasquazi

Associate Partner ICTLAB PA

Digitalizzazione delle PMI in Piemonte
Digitalizzazione delle PMI in Piemonte

La Regione Piemonte ha recentemente annunciato la nuova edizione della misura denominata “Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese 2026”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Pasquazi
Associate Partner ICTLAB PA
Associate Partner ICTLAB PA (Gruppo Digital 360), si occupa della crescita delle aziende medio-piccole e delle amministrazioni locali supportando le loro strategie di sviluppo attraverso il ricorso alla finanza agevolata
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