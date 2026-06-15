La Regione Piemonte ha recentemente annunciato la nuova edizione della misura denominata “Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese 2026”.
finanza agevolata
Digitalizzazione ed efficientamento delle PMI piemontesi: 80 milioni dalla Regione
Nuova edizione della misura “Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese 2026” della Regione Piemonte. Con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, la misura è articolata su due linee di intervento. Ecco quali e come partecipare al bando
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