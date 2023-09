Secondo uno studio del Politecnico di Milano, solo il 9% delle PMI italiane è al passo con l’innovazione digitale. Molte faticano ad avviare processi di trasformazione per la mancanza di risorse e competenze. Delfi AI è la piattaforma che sfrutta l’AI per calcolare e sviluppare il livello di innovazione delle aziende

Oggi più che mai l’innovazione rappresenta un fattore cruciale per la sopravvivenza e la crescita delle PMI italiane. Ma come si fa, concretamente a innovare? Delfi AI nasce per rispondere a questa domanda.

Delfi AI è la piattaforma realizzata da Mare Group, che utilizza strumenti di analytics e di intelligenza artificiale per permette alle piccole e medie imprese di calcolare e sviluppare il proprio livello di innovazione.

PMI e innovazione, la strada è lunga e serve una guida

Nonostante la spinta della pandemia e la crescita degli investimenti in digitale, oggi le PMI italiane faticano a trovare la loro strada sulla via dell’innovazione, tra carenza di risorse finanziarie e, soprattutto, di competenze specifiche.

Ecco la fotografia 2022 secondo uno studio dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano: soltanto il 9% delle piccole e medie imprese italiane può considerarsi “avanzato” sui temi della trasformazione digitale. Sul fronte della cultura della digitalizzazione, il 43% si dichiara avanti o pronto a puntare sulla trasformazione digitale, a fronte del 35% che stenta a riconoscere un ruolo centrale alla digitalizzazione e di un 22% restio a investire.

Un quadro che mette in luce come, per molte PMI, l’innovazione sia ostacolata dalla mancanza di consapevolezza dei suoi benefici e della capacità di definire strategie e obiettivi chiari. Da qui l’importanza di strumenti in grado di inquadrare la situazione in termini concreti e basati sui dati, e offrire soluzioni che le accompagnino passo dopo passo in un percorso di innovazione strutturato.

Delfi AI, la piattaforma di intelligenza artificiale per l’innovazione delle PMI

Ideato per essere, come suggerisce il nome, un “oracolo dell’innovazione”, Delfi AI è una piattaforma innovativa realizzata da Mare Group, holding basata in Campania e primo Gruppo per capitale sociale nel Sud Italia con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza a supporto dell’evoluzione tecnologica delle grandi aziende.

Utilizzando l’intelligenza artificiale, lo strumento calcola un Innovation Index, ovvero un coefficiente di innovazione dell’azienda, e fornisce un report che dettaglia il livello di innovazione e le azioni da intraprendere per ottimizzare il proprio business.

Grazie al nuovo aggiornamento Delfi 2.0, la piattaforma mette a disposizione quattro diversi percorsi di innovazione, affiancati a una chat conversazionale per aiutare a guidare le decisioni strategiche dell’azienda e un marketplace di prodotti dedicati alle PMI.

Come funziona Delfi AI

Per utilizzare Delfi AI è sufficiente iscriversi alla piattaforma, fornendo e-mail aziendale e partita IVA. Al momento dell’iscrizione, lo strumento elabora il DII (Delfi Innovation Index) che costituisce una fotografia dello stato attuale dell’azienda in termini di innovazione. Delfi AI fornisce gratuitamente un report personalizzato che riporta questi dati, contestualizzati e confrontati a competitor di settore e accompagnati da suggerimenti per aiutare l’azienda a crescere, incluse possibilità di accedere a sostegni e opportunità offerti da Governo e istituzioni.

1 Un esempio di report

I quattro percorsi di innovazione

I quattro percorsi di innovazione di Delfi AI sono funnel pensati per far fronte alle diverse esigenze delle piccole medie imprese e costituiscono la base su cui viene sviluppata l’offerta su misura per ogni azienda.

Le opzioni disponibili sono:

Prima digitalizzazione, dedicato alle aziende in una fase iniziale di trasformazione digitale che hanno bisogno di soluzioni hardware e software e un supporto per una comunicazione più “digital”;

Industria 5.0, indicato per le aziende del settore manifatturiero che desiderino applicare le nuove tecnologie per rivoluzionare la propria produzione;

Leve finanziarie, focalizzato sull’Innovation Management per ottimizzare il rapporto costi-benefici;

Nuove tecnologie, pensato per aziende già più avanti nel percorso di digitalizzazione che vogliano sfruttare l’intelligenza artificiale e gli applicativi più all’avanguardia per raggiungere il livello di innovazione successivo.

Tutti i percorsi sono strutturati in modo da accedere a prodotti e servizi integrati di tutto l’ecosistema Mare Group, per realizzare e potenziare processi di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

A prescindere dal percorso, lo strumento comprende sempre l’accesso alla chat AI, con cui confrontarsi in qualsiasi momento per aiutare il processo di decision making e guidare ogni azienda, piccola o grande che sia, ad affrontare le sfide dell’innovazione.

(Questo contenuto è stato sviluppato in collaborazione con LinkJuice)