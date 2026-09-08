In Mind the Bridge ci viene regolarmente chiesto di dare dei numeri su qualcosa che, per sua natura, è difficile da misurare: lo stato di salute e la capacità di crescita di un ecosistema dell’innovazione.
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Come si misurano e si confrontano gli ecosistemi dell’innovazione? Il caso Corea
Non basta contare le startup per valutare la forza di un Paese innovativo: servono scaleup, PMI tecnologiche, investitori, università, corporate e innovation outpost. Un nuovo report sulla Corea mostra come una metodologia comparabile possa individuare maturità, colli di bottiglia e capacità di attrarre capitali internazionali
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