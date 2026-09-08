L’aggiornamento delle condizioni economiche di BBVA, valido per chi apre il conto dall’8 settembre all’11 dicembre 2026, risponde direttamente alle esigenze di chi vuole far rendere il proprio denaro mantenendolo sempre disponibile: un tasso di interesse lordo del 4,00% annuo nei primi 6 mesi sui saldi fino a 200.000 euro e un programma di cashback sugli acquisti quotidiani con la carta di debito.
Indice degli argomenti
Guadagnare sulla liquidità libera: come funziona il tasso al 4%
Il vantaggio principale per l’utente è la totale assenza di vincoli: le somme depositate sul conto corrente BBVA rimangono al 100% disponibili per bonifici, prelievi, addebiti di bollette o pagamenti urgenti.
Gli interessi vengono calcolati ogni giorno a fine giornata sulla giacenza effettiva e vengono accreditati direttamente sul conto nei primi giorni del mese successivo, garantendo un’entrata costante e verificabile direttamente dall’applicazione.
Scaglioni di rendimento sulla liquidità (primi 6 mesi)
|Quota di Saldo
|Tasso di Interesse Lordo Annuo
|Dettaglio Applicazione
|Da 0 € a 200.000 €
|4,00%
|Tasso massimo per far rendere i tuoi risparmi nei primi 6 mesi
|Da 200.001 € a 1.000.000 €
|2,10%
|Tasso applicato esclusivamente sulla quota che eccede i 200.000 €
Come continua la remunerazione dal 7° mese fino al 2030
Terminati i primi sei mesi promozionali, il tuo conto non torna a rendimento zero. Fino al 31 dicembre 2030, il saldo continua a produrre interessi attraverso un meccanismo indicizzato al mercato: la remunerazione trimestrale sarà pari al 25% del tasso sui depositi fissato dalla BCE (Deposit Facility), aggiornato all’inizio di ogni trimestre. In questo modo, i tuoi risparmi continuano a renderti un guadagno collegato all’andamento dell’economia europea.
Cashback quotidiano: risparmio diretto sulle spese di tutti i giorni
Oltre al rendimento sui risparmi fermi in giacenza, l’offerta include un beneficio diretto per le spese quotidiane della famiglia o del singolo risparmiatore.
- Funzionamento: Il cashback si attiva automaticamente a partire dal primo acquisto effettuato con la carta di debito (fisica o virtuale) ed è valido per 6 mesi.
- Limiti di spesa: Il rimborso percentuale viene applicato sui primi 210 € di acquisti di ogni mese.
- Utilizzo ideale: Utilizzando la carta per la spesa al supermercato, per il rifornimento di carburante o per gli acquisti online, si ottiene un rientro di denaro che si somma agli interessi maturati sul saldo.
|Aspetto dell’Offerta
|Dettaglio Pratico per il Cliente
|Periodo d’Apertura
|Sottoscrivibile online dall’8 settembre 2026 fino all’11 dicembre 2026.
|Paghe e Guadagni
|Accredito degli interessi maturati ogni mese direttamente sul conto corrente.
|Disponibilità del Denaro
|Liquidità 100% libera, prelevabile o trasferibile in qualsiasi momento senza penali.
|Tassazione
|Trattenuta fiscale di legge del 26% applicata in automatico all’accredito degli interessi.
|Costi di Gestione
|Conto a canone zero, senza spese fisse mensili di tenuta conto.
Partecipa alla community