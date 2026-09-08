Ultimi articoli AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

l'offerta bbva

BBVA lancia il nuovo conto al 4%: come cambia la remunerazione dei risparmi da oggi

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Rendimenti del 4% lordo sui saldi fino a 200mila euro nei primi sei mesi, nessuna somma bloccata e rimborsi sugli acquisti di tutti i giorni: come funziona la nuova offerta BBVA per chi vuole far fruttare i propri risparmi senza rinunciare alla liquidità

Pubblicato il 8 set 2026
Marina Perotta

Redazione affiliazioni Nextwork360

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Conto BBVA rendimento al 4 per cento sul conto corrente
Aggiungi tra i preferiti su Google

Conto BBVA con rendimento al 4% in 3 punti chiave

  • Promozione (8 settembre–11 dicembre 2026): conto BBVA offre 4,00% annuo per i primi 6 mesi sui saldi fino a 200.000 euro, somme sempre disponibili.
  • Dal 7° mese e fino al 31 dicembre 2030 la remunerazione è indicizzata: 25% del tasso sui depositi della BCE (Deposit Facility); interessi calcolati giornalmente e accreditati mensilmente.
  • Cashback automatico attivato al primo acquisto con carta di debito, valido 6 mesi, rimborso sui primi 210 € di spesa mensile; ideale per spesa, carburante e acquisti online.
Riassunto generato con AI

L’aggiornamento delle condizioni economiche di BBVA, valido per chi apre il conto dall’8 settembre all’11 dicembre 2026, risponde direttamente alle esigenze di chi vuole far rendere il proprio denaro mantenendolo sempre disponibile: un tasso di interesse lordo del 4,00% annuo nei primi 6 mesi sui saldi fino a 200.000 euro e un programma di cashback sugli acquisti quotidiani con la carta di debito.

Apri ora il conto BBVA con il rendimento al 4%

Guadagnare sulla liquidità libera: come funziona il tasso al 4%

Il vantaggio principale per l’utente è la totale assenza di vincoli: le somme depositate sul conto corrente BBVA rimangono al 100% disponibili per bonifici, prelievi, addebiti di bollette o pagamenti urgenti.

Gli interessi vengono calcolati ogni giorno a fine giornata sulla giacenza effettiva e vengono accreditati direttamente sul conto nei primi giorni del mese successivo, garantendo un’entrata costante e verificabile direttamente dall’applicazione.

Scaglioni di rendimento sulla liquidità (primi 6 mesi)

Quota di SaldoTasso di Interesse Lordo AnnuoDettaglio Applicazione
Da 0 € a 200.000 €4,00%Tasso massimo per far rendere i tuoi risparmi nei primi 6 mesi
Da 200.001 € a 1.000.000 €2,10%Tasso applicato esclusivamente sulla quota che eccede i 200.000 €

Come continua la remunerazione dal 7° mese fino al 2030

Terminati i primi sei mesi promozionali, il tuo conto non torna a rendimento zero. Fino al 31 dicembre 2030, il saldo continua a produrre interessi attraverso un meccanismo indicizzato al mercato: la remunerazione trimestrale sarà pari al 25% del tasso sui depositi fissato dalla BCE (Deposit Facility), aggiornato all’inizio di ogni trimestre. In questo modo, i tuoi risparmi continuano a renderti un guadagno collegato all’andamento dell’economia europea.

Apri ora il conto BBVA con il rendimento al 4%

Cashback quotidiano: risparmio diretto sulle spese di tutti i giorni

Oltre al rendimento sui risparmi fermi in giacenza, l’offerta include un beneficio diretto per le spese quotidiane della famiglia o del singolo risparmiatore.

  • Funzionamento: Il cashback si attiva automaticamente a partire dal primo acquisto effettuato con la carta di debito (fisica o virtuale) ed è valido per 6 mesi.
  • Limiti di spesa: Il rimborso percentuale viene applicato sui primi 210 € di acquisti di ogni mese.
  • Utilizzo ideale: Utilizzando la carta per la spesa al supermercato, per il rifornimento di carburante o per gli acquisti online, si ottiene un rientro di denaro che si somma agli interessi maturati sul saldo.
Apri ora il conto BBVA con il rendimento al 4%
Aspetto dell’OffertaDettaglio Pratico per il Cliente
Periodo d’AperturaSottoscrivibile online dall’8 settembre 2026 fino all’11 dicembre 2026.
Paghe e GuadagniAccredito degli interessi maturati ogni mese direttamente sul conto corrente.
Disponibilità del DenaroLiquidità 100% libera, prelevabile o trasferibile in qualsiasi momento senza penali.
TassazioneTrattenuta fiscale di legge del 26% applicata in automatico all’accredito degli interessi.
Costi di GestioneConto a canone zero, senza spese fisse mensili di tenuta conto.
Apri ora il conto BBVA con il rendimento al 4%
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Marina Perotta
Redazione affiliazioni Nextwork360
Una passione oltre ventennale per la SEO e l’editoria digitale. Ho lavorato per grandi network editoriali come Hearst e oggi gestisco la strategia del progetto Affiliazioni in Network360.
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
AI & INNOVAZIONE
CHE COS'È INNOVERAI
Che cos'è InnoverAI
AI & STARTUP
AI TRANSFORMATION
Leggi l'articolo “Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
AI TRANSFORMATION
“Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
Leggi l'articolo Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
INNOVATION LEADER
Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
Leggi l'articolo Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
IL METODO
Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
L'INTERVISTA
Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo “Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
AI TRANSFORMATION
“Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
Leggi l'articolo Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
INNOVATION LEADER
Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
Leggi l'articolo Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
IL METODO
Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
L'INTERVISTA
Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Guida alle migliori carte di credito aziendali

  • LA GUIDA

    Guida alle 5 migliori carte di credito aziendali: funzionamento, costi e vantaggi fiscali

    26 Mar 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Vivid Money conto aziendale

  • fintech & Mercati

    Vivid Money lancia l’offensiva 2026: rendimento della liquidità al 4% e cashback record al 10% per le imprese

    19 Feb 2026

    di Redazione Affiliazioni Nextwork360

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x