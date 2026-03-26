LDa tempo la carta di credito aziendale ha smesso di essere un semplice strumento di dilazione dei pagamenti per trasformarsi in un asset strategico di governance fiscale. Se in passato l’adozione di soluzioni di pagamento digitali era guidata da logiche di efficienza e riduzione del contante, oggi è la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) a renderle di fatto indispensabili per la sopravvivenza dei margini aziendali.

La fine del “cash” nelle trasferte: il vincolo della tracciabilità

La normativa introdotta dal 1° gennaio 2025 ha riscritto le regole della deducibilità. Per le imprese italiane, le spese relative a vitto, alloggio, taxi e rappresentanza sono ora deducibili dal reddito d’impresa (IRES e IRAP) esclusivamente se regolate tramite strumenti di pagamento tracciabili.

Il rischio per chi non si adegua è duplice:

Indeducibilità del costo: ogni transazione in contanti, pur se documentata da fattura, viene esclusa dal calcolo dei costi deducibili, aumentando artificialmente la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale. Tassazione in capo al dipendente: i rimborsi spese non tracciabili perdono lo status di “esenti” e concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, subendo ritenute IRPEF e oneri contributivi che gravano sia sull’azienda che sul lavoratore.

Migliori carte di credito aziendali a confronto per PMI, Startup e ditte individuali

Player come Revolut Business e Wallester permettono una gestione multi-valuta e un’emissione massiva di carte virtuali, ideali per le multinazionali. Al contempo, realtà come Finom e Vivid Money puntano sulla riconciliazione automatica: ogni transazione genera un alert che invita il dipendente a caricare la foto del documento fiscale, garantendo la compliance immediata. Per il mercato italiano, Hype Business integra funzionalità specifiche per la gestione degli accantonamenti fiscali, rispondendo alle esigenze di professionisti e ditte individuali.

Tabella di confronto tra le funzionalità di Vivid Money, Wallester, Hype, Revolut e Finom

Fornitore Target Strategico Feature Distintiva 2026 Vivid Money PMI e Scalers Rendimento della liquidità (4% lordo) e cashback fino al 10% su advertising/SaaS. Wallester Grandi Imprese / Fintech Emissione massiva di carte (fino a 300 gratuite nel piano base) e integrazione API avanzata. Hype Business Freelance / Ditte Individuali Tax Manager per il calcolo in tempo reale delle imposte (Regime Forfettario). Revolut Business Imprese Internazionali Operatività multi-valuta in 25+ divise e tassi di cambio interbancari. Finom Small Business Integrazione nativa fatturazione-banking e cashback fino al 3%.

Vivid Money: trasformare i costi fissi in ricavi tramite il cashback strutturato su SaaS e Adv

Vivid Money 4.4 Circuito: VISA Canone Piano Base: GRATIS Prelievo massimo: 10.000€/mese Limite di spesa / Plafond: 100.000€/mese Commissioni di Prelievo ATM: 2% Contactless: ✓ Richiedi la tua carta

L’offerta di Vivid Money per PMI, Startup e ditte individuali (inclusi i liberi professionisti) si basa sull’emissione di carte di debito business su circuito Visa.

In tutti i piani Vivid Money (dallo Standard all’Enterprise+) è permessa la generazione di carte virtuali illimitate senza canone aggiuntivo.

Sono ideali per la gestione dei software in abbonamento (SaaS), l’advertising (Google/Facebook Ads) e per fornire a ogni dipendente uno strumento di tracciabilità immediata per le piccole spese, eliminando il contante.

Carte fisiche con Vivid Money: i costi

Qui la gratuità delle carte fisiche con Vivid Money varia in base al piano scelto:

Piano Standard (0€): La prima carta fisica è solitamente inclusa, ma le carte aggiuntive per i collaboratori possono prevedere un costo di emissione (una tantum) e, quasi sempre, le spese di spedizione sono a carico dell’azienda.

La prima carta fisica è solitamente inclusa, ma le carte aggiuntive per i collaboratori possono prevedere un costo di emissione (una tantum) e, quasi sempre, le sono a carico dell’azienda. Piani Premium (Prime, Pro, Enterprise): La “consegna gratuita della carta per ogni collaboratore” diventa un benefit incluso. In questi piani, l’azienda può dotare fisicamente tutto il team senza costi di logistica, rendendo il passaggio al piano a pagamento economicamente conveniente superata una certa soglia di dipendenti.

Carta di credito Vs. carta di debito aziendale Visa di Vivid Money

Vivid Money compensa l’assenza del “fido” tipico delle carte di credito con una serie di funzionalità digitali che le carte bancarie tradizionali faticano a offrire:

Emissione massiva e istantanea: mentre una carta di credito tradizionale richiede settimane per l’approvazione di ogni nuovo titolare, Vivid Money permette di generare carte virtuali illimitate e richiedere carte fisiche (con consegna gratuita nei piani Prime/Enterprise) in pochi clic.

mentre una carta di credito tradizionale richiede settimane per l’approvazione di ogni nuovo titolare, Vivid Money permette di generare e richiedere (con consegna gratuita nei piani Prime/Enterprise) in pochi clic. Controllo granulare del budget: il CFO può impostare limiti di spesa dinamici per ogni singola carta (es. 500 €/mese per il dipendente junior, 10.000 € per il manager), modificabili in tempo reale dall’app.

il CFO può impostare limiti di spesa dinamici per ogni singola carta (es. 500 €/mese per il dipendente junior, 10.000 € per il manager), modificabili in tempo reale dall’app. Targeting merceologico: è possibile bloccare specifiche categorie di spesa (es. impedire pagamenti in scommesse o gioco d’azzardo) lasciando attivi solo i terminali legati a trasferte e fornitori.

è possibile bloccare specifiche categorie di spesa (es. impedire pagamenti in scommesse o gioco d’azzardo) lasciando attivi solo i terminali legati a trasferte e fornitori. Riconciliazione documentale automatica: al momento del pagamento, l’app invia una notifica push. Il dipendente fotografa la ricevuta, che viene agganciata alla transazione tracciata. Questo flusso risponde perfettamente ai requisiti della Legge di Bilancio 2025 sulla tracciabilità delle spese di vitto e alloggio.

al momento del pagamento, l’app invia una notifica push. Il dipendente fotografa la ricevuta, che viene agganciata alla transazione tracciata. Questo flusso risponde perfettamente ai requisiti della sulla tracciabilità delle spese di vitto e alloggio. Integrazione ERP: i dati delle transazioni fluiscono direttamente verso software come Netsuite, Sage o Odoo, riducendo i tempi di chiusura del bilancio mensile.

Analisi delle soluzioni di pagamento di Vivid Money e cashback strategico

Le carte di debito aziendali offerte da Vivid Money (circuiti Visa e Mastercard) sono progettate per garantire la massima sicurezza e versatilità.

Uno degli aspetti più rilevanti per la gestione finanziaria è la possibilità di impostare limiti di spesa fino a 200.000 €, adattando lo strumento sia alle necessità di micro-pagamenti quotidiani sia a transazioni di approvvigionamento di entità significativa. La sicurezza è garantita da standard internazionali, autenticazione a due fattori (2FA) per ogni acquisto online e conformità totale al GDPR, con server situati all’interno dell’Unione Europea.

Il programma di cashback rappresenta il vero vantaggio competitivo di Vivid Money. A differenza dei modelli tradizionali, l’azienda può recuperare fino al 10% sulle spese effettuate. Questo meccanismo è particolarmente efficace per i costi operativi ricorrenti:

Advertising: fino al 10% di cashback su campagne Facebook e Google Ads.

fino al 10% di cashback su campagne Facebook e Google Ads. E-commerce: cashback elevato sugli acquisti Amazon.

cashback elevato sugli acquisti Amazon. Spese generali: fino all’1% su tutte le altre transazioni e fino al 30% sui viaggi di lavoro.

Vivid Money, remunerazione della liquidità e integrazioni gestionali

Vivid Money offre un Conto Interessi con tassi promozionali iniziali estremamente competitivi: il 4% annuo fisso su EUR (per 4 mesi) e il 5% su USD e GBP (per 5 mesi).

I fondi sono investiti in Fondi del Mercato Monetario (FCM) con rating AAA/Aaa, garantendo un equilibrio ottimale tra sicurezza e rendimento. La liquidità rimane svincolata, permettendo prelievi o pagamenti immediati fino a 1 milione di euro al giorno, una caratteristica essenziale per la gestione della tesoreria dinamica.

Struttura e costi dei piani Vivid Money: flessibilità vs risparmio

Vivid Money propone una gamma di piani scalabili che partono dal Free Start (canone zero, ideale per startup in fase di setup) fino all’Enterprise+ per realtà consolidate.

La discriminante economica principale è il risparmio derivante dalla sottoscrizione annuale, che può arrivare al 24% rispetto al canone mensile.

Il modello Vivid premia la pianificazione annuale, offrendo uno sconto che mediamente si attesta al 24% rispetto alla sottoscrizione mensile, trasformando il canone in un investimento per l’efficienza operativa.

Target: professionisti ad alto volume che cercano controllo e cashback

Piano Mensile

(IVA escl.) Annuale (Mese) Risparmio Annuale Carte Fisiche Carte Virtuali Standard 0 € 0 € – 1 Gratis* Illimitate / Gratis Prime 8,90 € 6,90 € 24,00 € 1 Gratis* Illimitate / Gratis Pro 24,90 € 18,90 € 72,00 € 1 Gratis* Illimitate / Gratis Pro+ 50,00 € 41,00 € 108,00 € 1 Gratis* Illimitate / Gratis

*Consegna gratuita inclusa nei piani a pagamento.

Vivid Money: piani per PMI e società (SRL, SPA)

Target: Aziende con team strutturati, gestione spese marketing e necessità di alta liquidità.

Piano Mensile (IVA escl.) Annuale (Mese) Risparmio Annuale Carte Fisiche Carte Virtuali Free Start 0 € 0 € – 1 Gratis* Illimitate / Gratis Basic 8,90 € 6,90 € 24,00 € Gratis p/coll. Illimitate / Gratis Pro 24,90 € 18,90 € 72,00 € Gratis p/coll. Illimitate / Gratis Enterprise 96,00 € 79,00 € 204,00 € Gratis p/coll. Illimitate / Gratis Enterprise+ 319,00 € 249,00 € 840,00 € Gratis p/coll. Illimitate / Gratis

Il modello operativo di Vivid permette l’emissione di una carta fisica gratuita per ogni collaboratore, con la possibilità di generare carte virtuali illimitate per la gestione sicura dei pagamenti online e dei servizi SaaS.

Requisiti per la richiesta e tempi di attivazione del servizio

L’apertura di un conto e la richiesta delle carte di credito aziendali Vivid Money seguono un iter completamente dematerializzato, ottimizzato per le esigenze di rapidità del business moderno. Per le società di capitali (come le SRL), è necessario fornire la visura camerale, i documenti d’identità dei legali rappresentanti e definire la struttura dei titolari effettivi.

Il sistema di onboarding digitale effettua verifiche in tempo reale, permettendo spesso l’operatività di base in pochi minuti dalla sottomissione dei dati.

Le carte virtuali sono generate istantaneamente e possono essere associate a circuiti di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay, consentendo l’operatività immediata prima ancora della ricezione della carta fisica. La consegna delle carte fisiche per i collaboratori è gratuita e avviene solitamente entro una settimana lavorativa. Questo dinamismo, unito a limiti di spesa elevati e a un’assistenza clienti disponibile 24/7, rende Vivid una soluzione di riferimento per le imprese che vedono nella tecnologia un acceleratore della propria stabilità finanziaria.

Wallester: emissione di carte fisiche e virtuali illimitate

Wallester 4.7 Circuito: Visa Canone: Gratuito Prelievo massimo: Personalizzabile Limite di spesa: 15.000€/mese (si può incrementare tramite l’assistenza) Commissioni prelievo: 2% a operazione (min 2€); prelievi internazionali 2€+2% Plafond: in base ai fondi presenti sulla carta Contactless: ✓ IBAN: ✓ Commissioni ricarica: 0% in Euro Carte virtuali: 300 GRATIS RICHIEDI LA TUA CARTA

Nel panorama delle soluzioni fintech orientate al B2B, Wallester si distingue per un modello operativo focalizzato sulla scalabilità estrema e sulla semplificazione dei processi di emissione massiva di carte aziendali.

L’istituto, regolamentato dall’Autorità di vigilanza finanziaria estone e membro principale del circuito Visa, ha sviluppato una piattaforma “plug-and-play” che permette alle imprese di superare i vincoli tipici del banking tradizionale, specialmente per quanto riguarda la velocità di distribuzione degli strumenti di pagamento.

Wallester Business e Wallester White Label: cosa fanno

Per un’azienda che analizza il mercato del corporate banking, è fondamentale comprendere la differenza tra Wallester Business e Wallester White Label: si tratta del confine tra l’utilizzo di un servizio di pagamento e la creazione di una propria infrastruttura finanziaria.

Caratteristica Wallester Business Wallester White Label Brand sulla carta Wallester (con logo Visa) Il Brand della tua Azienda Tempo di lancio Istantaneo (pochi minuti) Mesi (richiede setup e certificazioni) Costi Canone mensile (da 0€ a 999€) Costi di implementazione elevati + revenue share Proprietà del cliente Cliente di Wallester Cliente dell’Azienda (tuo) Flessibilità API Alta (per gestione interna) Totale (per integrazione nel tuo prodotto)

L’offerta standard Wallester Business si basa principalmente su carte di debito e prepagate business su circuito Visa. Wallester Business è la piattaforma di gestione spese standard, pensata per le imprese che vogliono uno strumento pronto all’uso per gestire il proprio budget:

Non si dispone di un fido bancario e si deve ricaricare il conto aziendale (tramite bonifico o ricarica istantanea) per alimentare le carte.

Vantaggio della prepagata: Wallester è celebre per il suo modello “Prepaid”, che elimina alla radice il rischio di sconfino, consentendo al CFO di allocare budget blindati su singoli progetti o dipartimenti.

Wallester è celebre per il suo modello “Prepaid”, che elimina alla radice il rischio di sconfino, consentendo al CFO di allocare budget blindati su singoli progetti o dipartimenti. Target: PMI, grandi aziende, agenzie di marketing e professionisti.

PMI, grandi aziende, agenzie di marketing e professionisti. Funzionamento: l’azienda carica il conto e distribuisce i fondi sulle carte dei collaboratori. La tecnologia, il design delle carte e l’app sono quelli standard di Wallester.

l’azienda carica il conto e distribuisce i fondi sulle carte dei collaboratori. La tecnologia, il design delle carte e l’app sono quelli standard di Wallester. Obbiettivo: risolvere il problema della tracciabilità (Legge di Bilancio 2025), eliminare le note spese e gestire il media buying (pubblicità online).

Schema dei piani e costi Wallester Business 2026

Wallester Business adotta una strategia basata sui volumi di carte virtuali incluse. Ecco lo schema dei costi e della dotazione (i prezzi sono generalmente stabili ma IVA esclusa):

Piano Costo Mensile Carte Virtuali Incluse Carte Fisiche Target Ideale Free 0 € 300 Illimitate / Gratis* Startup e piccole agenzie Premium 199 € 3.000 Illimitate / Gratis* Medie imprese / Media Buyers Platinum 999 € 15.000 Illimitate / Gratis* Grandi aziende / Scalers Enterprise Custom Personalizzato Illimitate / Gratis* Multinazionali / Esigenze API

*Le carte fisiche sono gratuite come emissione, ma la consegna standard costa circa 5 €, mentre la consegna express circa 20 €.

Wallester White Label: la soluzione “Embedded Finance”

Wallester White Label è un servizio infrastrutturale (BaaS – Banking as a Service) rivolto a realtà che vogliono emettere carte a proprio nome per i propri clienti o per un ecosistema chiuso.

Cos’è: Wallester fornisce la licenza e la tecnologia “dietro le quinte”, ma l’azienda cliente lancia il proprio programma di carte personalizzate (es. “La Carta di Credito [Nome Tua Azienda]”).

Wallester fornisce la licenza e la tecnologia “dietro le quinte”, ma l’azienda cliente lancia il proprio programma di carte personalizzate (es. “La Carta di Credito [Nome Tua Azienda]”). Target: Fintech, banche digitali, grandi catene di retail o aziende con programmi fedeltà complessi.

Fintech, banche digitali, grandi catene di retail o aziende con programmi fedeltà complessi. Funzionamento: L’azienda progetta il design fisico della carta, personalizza l’interfaccia dell’app e definisce le regole di spesa. Wallester agisce solo come fornitore tecnologico e processore di pagamento.

L’azienda progetta il design fisico della carta, personalizza l’interfaccia dell’app e definisce le regole di spesa. Wallester agisce solo come fornitore tecnologico e processore di pagamento. Obbiettivo: Creare un nuovo flusso di ricavi, aumentare la fedeltà dei clienti o lanciare una startup neobank senza dover richiedere una licenza bancaria propria.

Caratteristica Wallester Business Wallester White Label Brand sulla carta Wallester (con logo Visa) Il Brand della tua Azienda Tempo di lancio Istantaneo (pochi minuti) Mesi (richiede setup e certificazioni) Costi Canone mensile (da 0€ a 999€) Costi di implementazione elevati + revenue share Proprietà del cliente Cliente di Wallester Cliente dell’Azienda (tuo) Flessibilità API Alta (per gestione interna) Totale (per integrazione nel tuo prodotto)

Conti multivaluta di Wallester Business e soluzioni per il payroll globale

Wallester affronta la sfida dell’internazionalizzazione offrendo conti IBAN multivaluta che supportano le principali divise globali, tra cui EUR, USD, GBP, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF e RON. Questa caratteristica permette alle aziende di detenere liquidità nelle valute operative, evitando le perdite dovute alle fluttuazioni dei tassi di cambio durante i pagamenti transfrontalieri. Qualora sia necessaria una transazione in una valuta non presente tra quelle predefinite, il sistema effettua una conversione automatica ai tassi correnti, garantendo fluidità nei pagamenti internazionali senza interruzioni operative.

Un ulteriore pilastro dell’offerta è la gestione ottimizzata del payroll e dei pagamenti massivi. Attraverso la funzione di caricamento file, l’azienda può eseguire pagamenti multipli in un’unica operazione, accreditando istantaneamente stipendi o compensi su carte dedicate per dipendenti e freelance, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Questo sistema è particolarmente vantaggioso per le aziende con una forza lavoro remota o distribuita globalmente, poiché riduce i tempi e i costi tipicamente associati ai bonifici internazionali standard, migliorando al contempo l’esperienza dei collaboratori che ricevono i fondi in tempo reale sulle proprie carte di credito aziendali Wallester.

Hype Business: carta Mastercard World Elite per il controllo totale delle spese professionali

HYPE Business 4.5 Circuito: Mastercard Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2,90 € Commissioni Prelievo ATM: GRATIS Prelievo massimo: 2.500 €/mese Limite di spesa: 50.000€ per singola operazione Costo Bonifici: GRATIS Contactless: ✔ APRI IL TUO CONTO

Hype Business rappresenta la soluzione elettiva per il tessuto connettivo dell’economia italiana, ovvero i liberi professionisti e le ditte individuali.

A differenza delle versioni consumer, Hype Business fornisce una carta di debito Mastercard appartenente alla categoria World Elite.

L’addebito è immediato sul saldo del conto. Non è una carta di credito con fido (revolving o a saldo), il che garantisce al professionista un controllo assoluto del cash flow senza il rischio di indebitamento non pianificato.

Funzionalità distintive della carta Mastercard World Elite

Essere titolari di una versione World Elite della carta di debito Mastercard non è solo una questione di estetica, ma di servizi a valore aggiunto per il business:

Accesso a offerte esclusive: include partnership per servizi professionali, software di gestione e travel benefit.

include partnership per servizi professionali, software di gestione e travel benefit. Assicurazione integrata: include una protezione infortunio e malattia (tramite Wopta) che copre l’inabilità temporanea fino a 3.000 € al mese. Questo è un elemento di “welfare aziendale” per il freelance che raramente si trova nelle carte di debito standard.

Hype Business: costi, canone e Bonus da 50 Euro

Hype Business adotta un canone mensile estremamente ridotto, posizionandosi tra le soluzioni più economiche per il mercato italiano delle Partite IVA:

Canone mensile: 2,90 € (IVA esente).

(IVA esente). Costo di apertura: 0 € . La procedura è interamente digitale e richiede circa 10 minuti tramite app.

. La procedura è interamente digitale e richiede circa 10 minuti tramite app. Bonus di Benvenuto 2026: utilizzando il codice HEYBIZ50 , il nuovo cliente ottiene un bonus di 50 € a titolo di rimborso. Condizione: Effettuare transazioni per almeno 100 € con carta (fisica o virtuale) entro i primi 30 giorni dall’apertura.

utilizzando il codice , il nuovo cliente ottiene un a titolo di rimborso.

Carta virtuale: gratuita e istantanea . disponibile in app subito dopo l’attivazione per pagamenti online e tramite Apple Pay/Google Pay.

. disponibile in app subito dopo l’attivazione per pagamenti online e tramite Apple Pay/Google Pay. Carta di debito fisica Mastercard World Elite: gratuita .Non è previsto un costo di emissione per la prima carta fisica.

.Non è previsto un costo di emissione per la prima carta fisica. Costo di spedizione: 0 € . La carta viene inviata gratuitamente all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

. La carta viene inviata gratuitamente all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Sostituzione carta: in caso di smarrimento o furto, l’emissione di una nuova carta fisica potrebbe prevedere un contributo (solitamente intorno ai 10 €), ma la prima dotazione è integralmente inclusa nel canone.

Operazione Costo HYPE Business Bonifici SEPA Ordinari Gratuiti e Illimitati Bonifici SEPA Istantanei 10 Gratuiti al mese (poi 2 € ciascuno) Prelievi ATM (Euro) Gratuiti (senza commissioni in tutta l’area SEPA) Pagamento F24 Gratuito (incluso nel servizio Tax Manager) Ricarica Conto Gratuita tramite bonifico; commissioni variabili per ricarica con altra carta

Finom: integrazione con la fatturazione elettronica e servizi fintech

Finom 4.6 Circuito: Visa Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 5.000 €/mese Limite di spesa: 100.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: da 0% a 8% in base al piano e all’importo Contactless: ✔ RICHIEDI LA TUA CARTA

Finom emette Carte di debito Business su circuito VISA (fisiche e virtuali). Anche se nel linguaggio comune si parla di “carte di credito”, la natura di debito è fondamentale poiché garantisce il controllo in tempo reale del saldo senza il rischio di interessi passivi su fidi bancari.

Nonostante siano strumenti di debito, la loro operatività e i massimali (fino a 5.000 €/mese di prelievo) le rendono sovrapponibili alle migliori carte di credito aziendali.

L’offerta di Finom è specificamente tarata sulla realtà operativa italiana, un mercato caratterizzato da una burocrazia fiscale peculiare.

Attraverso la fornitura di un IBAN italiano pronto in meno di 24 ore e l’integrazione di servizi come il pagamento di F24 (ordinari e accise), pagoPA e MAV/RAV, la piattaforma trasforma le carte aziendali in un terminale di tesoreria completo.

La sicurezza è garantita da una struttura di tutela dei depositi che vede la collaborazione con giganti del credito come BNP Paribas e la supervisione della Banca Centrale Olandese (DNB), assicurando che i fondi dei clienti restino inalienabili e protetti secondo le più stringenti normative UE.

Finom: dotazione carte VISA fisiche e virtuali

Ogni piano Finom include un numero specifico di carte gratuite per utente. Superata la soglia, è possibile emettere carte extra con piccoli canoni aggiuntivi.

Carte Visa nei piani Finom per liberi professionisti e ditte individuali

Piano Carte Fisiche Gratis Carte Virtuali Gratis Cashback Solo 0 (Solo virtuale) 1 0% Basic 1 3 1% Smart 3 10 3% (Max)

Carte Visa nei piani Finom per PMI e Società (SRL, SPA, SAS)

Piano Carte Fisiche Gratis Carte Virtuali Gratis Cashback Basic 1 3 1% Smart 3 10 3% Pro 3 Illimitate 0,5% (Illimitato) Grow 3 Illimitate 1% (Illimitato)

Finom e remunerazione della liquidità: tasso del 5% per i primi 5 mesi

Rendimento garantito: il tasso del 5% per i primi 5 mesi trasforma il conto in un vero e proprio asset di investimento per la liquidità aziendale inattiva.

il tasso del trasforma il conto in un vero e proprio asset di investimento per la liquidità aziendale inattiva. Compliance fiscale totale: essendo collegate a pagoPA, MAV/RAV e F24 , le carte permettono di gestire l’intera burocrazia italiana senza uscire dall’ecosistema Finom, rispettando perfettamente la tracciabilità della Legge di Bilancio 2025 .

essendo collegate a , le carte permettono di gestire l’intera burocrazia italiana senza uscire dall’ecosistema Finom, rispettando perfettamente la tracciabilità della . Il “Dualismo” del Cashback: è interessante notare come Finom offra un cashback elevato (3%) per le spese medie nel piano Smart, ma passi a un cashback “illimitato” nei piani Pro e Grow. Questo è fondamentale per le aziende che spendono decine di migliaia di euro al mese e che supererebbero i “cap” di rimborso dei piani inferiori.

Fatturazione elettronica e automazione amministrativa

Il vero valore aggiunto che distingue le carte di credito aziendali di Finom dalla concorrenza è l’integrazione end-to-end con la contabilità. La piattaforma funge da hub centralizzato per la creazione, l’invio e la ricezione di fatture elettroniche a norma di legge (fatturaPA). Quando un cliente salda una fattura tramite i link di pagamento di Finom, il sistema riconcilia automaticamente l’entrata con il documento emesso, aggiornando lo stato dei pagamenti in tempo reale. Questo automatismo riduce drasticamente il rischio di errori manuali e semplifica il lavoro dei consulenti fiscali, che possono accedere a dati già categorizzati e pronti per la dichiarazione dei redditi.

L’assistenza clienti è un altro pilastro fondamentale: a differenza di molti competitor puramente digitali, Finom offre un supporto con operatori umani 7 giorni su 7, parlando correntemente italiano. Per i piani più strutturati, viene assegnato un Account Manager dedicato, garantendo un livello di consulenza personalizzata tipico del private banking, ma applicato alle necessità operative di una startup o di una PMI. La gestione dei ruoli permette inoltre di delegare compiti specifici ai dipendenti, come il caricamento delle ricevute o la preparazione delle fatture, mantenendo il controllo totale sulle autorizzazioni di spesa finali.

Confronto piani Finom: Freelance e Ditte Individuali

L’offerta di Finom è ideale per tutti quei professionisti che hanno bisogno di un’interfaccia snella tra banca e fisco.

Funzionalità / Piano Solo (mensile/annuale) Basic (mensile/annuale) Smart (mensile/annuale) Canone (IVA escl.) 0 € / 0 € ~15 € / ~11 € ~35 € / ~25 € Utenti inclusi 1 1 2 Cashback 0% 1% 3% Bonifici SEPA gratis Fino a 2.500 € Fino a 25.000 € Fino a 50.000 € Carte fisiche e virtuali 0 / 1 1 / 3 3 / 10 Interesse (Post Promo) 0,1% 0,75% 1%

Confronto piani Finom: Imprese in Crescita e PMI

Finom presenta soluzioni scalabili per team strutturati che richiedono limiti elevati e gestione massiva.

Funzionalità / Piano Basic (PMI) Smart (PMI) Pro (PMI) Grow (Enterprise) Canone (IVA escl.) ~15 € / ~11 € ~35 € / ~25 € ~120 € / ~89 € ~250 € / ~199 € Cashback 1% 3% 0,5% illimitato 1% illimitato Utenti inclusi 2 Illimitati Illimitati Illimitati Interesse (Standard) 0,75% 1% 1,5% 1,75% Bonifici SEPA Out 25.000 € 50.000 € 100.000 € Illimitati Supporto Chat (3h) Chat (3m) Team gestione account Manager dedicato

Procedura di Onboarding e requisiti tecnici dell’offerta Finom

L’apertura di un conto aziendale Finom e l’emissione delle relative carte di debito aziendali è un processo ottimizzato che richiede meno di 15 minuti. La piattaforma supporta quasi tutte le forme giuridiche italiane, dalle Ditte Individuali alle Società per Azioni (SPA), passando per SRL e SNC. I requisiti fondamentali includono la residenza del legale rappresentante in uno dei paesi operativi (Italia, Germania, Francia, ecc.) e una verifica rapida dell’identità digitale. Una volta completata la procedura, l’IBAN italiano viene attivato entro 24 ore, permettendo l’immediata ricezione di bonifici e la configurazione dei servizi di fatturazione.

La conformità al GDPR e l’utilizzo di tecnologie come Passkey e 3D Secure 2.0 assicurano che ogni transazione, sia essa un pagamento internazionale via SWIFT o un semplice acquisto in negozio, sia protetta dai massimi standard di crittografia. La possibilità di congelare o sbloccare le carte istantaneamente dall’app offre un ulteriore livello di controllo, rendendo Finom una delle opzioni più sicure e versatili per la gestione delle finanze aziendali nel panorama europeo contemporaneo.

Revolut Business: pagamenti internazionali e tassi di cambio competitivi

Revolut Business 4.5 Circuito: Mastercard Canone: Basic 10 € Prelievo massimo: 3.500 €/mese Limite di spesa: 20.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Tecnicamente, l’offerta principale di Revolut rimane basata su carte di debito, ma con un’importante novità di fascia alta che sfida il concetto stesso di “carta di credito aziendale”: la carta Titan.

Schema dotazione Carte Revolut Business 2026

In ogni piano si possono emettere carte fisiche e virtuali illimitate per il team, ma cambiano i vantaggi esclusivi e i limiti di costo.

Piano Carte Fisiche Carte Virtuali Carte Metal Servizio Distintivo Basic (10€/m) Incluse Incluse – Operatività essenziale e multi-account. Grow (30€/m) Incluse Incluse 1 Gratis Approvazioni spese e Revolut BillPay. Scale (90€/m) Incluse Incluse 2 Gratis Limiti FX elevati (60k€) e personalizzazione carte. Enterprise Incluse Incluse Custom

La piattaforma nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere geografiche e valutarie, offrendo un’infrastruttura finanziaria che combina la rapidità del fintech con una gamma di servizi tipica degli istituti bancari corporate più strutturati. Il vantaggio competitivo di Revolut risiede nella sua capacità di offrire conti correnti in oltre 25 valute diverse, permettendo alle aziende di ricevere, detenere e scambiare fondi ai tassi di cambio interbancari, riducendo drasticamente i costi di transazione legati all’import-export e alle trasferte estere.

L’ecosistema Revolut Business non si limita alla mera fornitura di strumenti di pagamento, ma si configura come un centro di controllo finanziario completo. Attraverso le carte di credito aziendali (disponibili sia in versione fisica che virtuale), le imprese possono implementare politiche di spesa rigorose, gestire le buste paga globali e integrare i flussi di cassa con i principali software gestionali. La modularità dell’offerta, che spazia dal piano gratuito per startup in fase early-stage fino alle soluzioni “Enterprise” completamente personalizzabili, permette a Revolut di accompagnare la crescita dell’azienda in ogni sua fase, garantendo sempre un livello di efficienza operativa superiore alla media del settore bancario tradizionale.

Funzionalità e servizi delle carte Revolut Business

Le carte di debito Revolut Business sono veri e propri “sensori” aziendali gestiti dall’intelligenza artificiale:

Revolut BillPay (AI Powered): dai piani Revolut Grow in su, si possono acquisire le fatture fornitore tramite AI e pagarle istantaneamente. Il sistema riconosce i dati e riconcilia la spesa nel software di contabilità. Controllo granulare: iIl CFO può impostare limiti di spesa giornalieri, bloccare i prelievi ATM o disabilitare i pagamenti online per ogni singola carta del team con un tap. Spese senza stress: ogni dipendente riceve una notifica dopo l’acquisto per fotografare la ricevuta. L’app sincronizza tutto con strumenti come Odoo o TeamSystem, riducendo i tempi di chiusura contabile del 6% (secondo i dati medi Revolut). Pagamenti globali: le carte permettono di spendere in 150 valute al tasso di cambio interbancario. È la soluzione ideale per chi viaggia spesso o ha fornitori esteri, eliminando le commissioni di conversione tipiche delle carte di credito tradizionali. Sicurezza proattiva: un sistema antifrode avanzato monitora le transazioni e permette il blocco/sblocco immediato della carta dall’app web o mobile.

Revolut Business: costi e risparmio (mensile vs annuale)

Revolut Business premia la pianificazione a lungo termine con sconti significativi sulla sottoscrizione annuale:

Piano Revolut Business Grow: 30 €/mese (o risparmio fino al 14% con l’annuale).

30 €/mese (o risparmio fino al con l’annuale). Piano Revolut Business Scale: 90 €/mese (o risparmio fino al 28% con l’annuale).

Carta Revolut Business Titan per il top managament

La carta Titan può essere ordinata solo da chi possiede un conto Revolut Business nei piani Grow, Scale o Enterprise. È lo strumento pensato per il top management che viaggia per affari e ha bisogno di operatività immediata all’estero.

Sebbene offra servizi tipici delle carte di credito, la carta Titan di Revolut Business è una Carta di Debito Commerciale Visa. Questo permette alle aziende di avere i vantaggi del “lusso” senza l’onere dell’istruttoria creditizia o il rischio di interessi passivi, mantenendo tutto sotto il controllo dei fondi presenti sul conto.

I servizi esclusivi della carta Titan di Revolut Business

La Titan di Revolut Business è pensata per chi vive in viaggio e ha bisogno di produttività massima e zero attriti burocratici:

Connettività globale: 10GB di dati eSIM al mese inclusi, validi in oltre 100 paesi. Niente più SIM locali o costi di roaming.

al mese inclusi, validi in oltre 100 paesi. Niente più SIM locali o costi di roaming. Accesso Lounge illimitato: ingresso gratuito e illimitato in oltre 600 lounge aeroportuali nel mondo (tramite DragonPass).

ingresso gratuito e illimitato in oltre nel mondo (tramite DragonPass). Abbonamenti Premium (valore ~4.000€/anno): Include licenze complete per strumenti di business e lifestyle come The Economist, WeWork (3 crediti/mese), Perplexity AI Pro e Headspace .

Include licenze complete per strumenti di business e lifestyle come e . Assicurazione totale: copertura completa che include responsabilità civile, protezione acquisti, ritardi voli/bagagli e persino l’assicurazione per il noleggio auto.

copertura completa che include responsabilità civile, protezione acquisti, ritardi voli/bagagli e persino l’assicurazione per il noleggio auto. Loyalty 1:1: per ogni euro speso si guadagna 1 RevPoint, riscattabile per miglia aeree, soggiorni in hotel o esperienze.

Tipo Carta Piano Accessibile Materiale Vantaggio Principale Plastica Tutti (anche Basic) Plastica riciclata Operatività quotidiana gratuita Metal Grow, Scale, Enterprise Acciaio Inossidabile Prestigio e 1-2 carte gratis incluse Titan Grow, Scale, Enterprise Design esclusivo Lounge, 10GB dati e Subscriptions

La Titan è un “Add-on” dei piani Revolut Business

La carta di debito Titan non si acquista come un oggetto una tantum, ma si attiva come un servizio premium aggiuntivo sopra il piano Revolut Business esistente.

Requisito: è possibilerichiedere la carta Titan solocon i pini Revolut Business: avere un piano Grow, Scale o Enterprise. Non si può attivare se si ha il piano Revolut Basic.

Quanto costa la Titan in Italia

Il costo è strutturato su base mensile per ogni singolo utente che la utilizza:

Canone mensile: Circa 75 € + IVA (corrispondenti alle 65 £ del mercato UK) per ogni utente “Titan”.

Circa (corrispondenti alle 65 £ del mercato UK) per ogni utente “Titan”. Costo della carta fisica: La prima carta Titan fisica è gratuita una volta attivato l’abbonamento per quell’utente.

La prima carta Titan fisica è una volta attivato l’abbonamento per quell’utente. Fatturazione: la quota Titan si somma al canone mensile del piano Business (es. se si ha il piano Revolut Business Grow da 30 €, si pagheranno 30 € + 75 € per l’utente Titan).

Struttura dei costi e flessibilità dei piani di abbonamento Revolut

L’architettura tariffaria di Revolut Business è progettata per offrire trasparenza e prevedibilità finanziaria. Le commissioni variano in base al piano sottoscritto (Basic, Grow, Scale o Enterprise) consentendo alle imprese di pagare solo per le funzionalità e i volumi di cui hanno effettivamente bisogno. Una delle caratteristiche più apprezzate dai CFO è la possibilità di scegliere tra una fatturazione mensile o annuale; quest’ultima opzione è particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico, poiché consente un risparmio fino al 28% sul costo totale dell’abbonamento. Questa flessibilità si estende anche alla gestione del piano stesso: l’upgrade a una versione superiore ha effetto immediato per supportare picchi di operatività, mentre il downgrade viene processato all’inizio del ciclo di fatturazione successivo.

È importante sottolineare che, a differenza di molti istituti tradizionali, Revolut Business non applica costi nascosti per la gestione ordinaria del conto. I piani superiori (Grow, Scale ed Enterprise) offrono limiti generosi per i bonifici nazionali e internazionali e per il cambio valuta senza commissioni aggiuntive, rendendo queste carte di credito aziendali estremamente efficienti per chi opera su mercati multivaluta. Per quanto riguarda l’accettazione dei pagamenti (gateway per e-commerce o POS), le commissioni sono competitive e chiaramente indicate, permettendo una pianificazione accurata dei margini di profitto.

Gestione dell’account e procedure di chiusura

La filosofia “user-centric” di Revolut si riflette nella semplicità di gestione dell’account aziendale. Tutte le operazioni, dalla modifica dei limiti delle carte di credito aziendali alla gestione dei permessi per i membri del team, avvengono tramite un’interfaccia web intuitiva o un’app mobile avanzata. Questa autonomia operativa riduce la dipendenza da consulenti esterni o lunghe attese telefoniche, tipiche del customer service bancario classico. Anche la gestione della conformità e della sicurezza è integrata nei processi quotidiani, con notifiche in tempo reale e sistemi di blocco istantaneo delle carte in caso di smarrimento o attività sospette.

Anche nel caso in cui un’azienda decida di terminare il rapporto, Revolut garantisce una procedura snella e priva di penali. La chiusura del conto può essere avviata direttamente dalle impostazioni dell’app; l’abbonamento rimane attivo fino alla fine del ciclo di fatturazione corrente (mensile o annuale), senza ulteriori addebiti post-chiusura. Questo approccio basato sulla libertà contrattuale dimostra la fiducia del provider nella qualità del proprio servizio e nella fidelizzazione organica dei clienti business, che trovano nelle carte di credito aziendali di Revolut uno strumento di crescita piuttosto che un vincolo burocratico.

Confronto piani Revolut Business: analisi dei costi

Di seguito viene presentata la comparazione tra la sottoscrizione mensile e quella annuale, evidenziando il risparmio strategico per l’impresa.

Piano Target aziendale Canone mensile (IVA escl.) Canone annuale (Sconto ~28%) Vantaggi principali Basic Freelancer / Startup 0 € 0 € Funzionalità essenziali, carte virtuali Grow PMI in crescita ~25 € ~215 € / anno Limiti cambio valuta elevati, 1 carta Metal Scale Medie Imprese ~100 € ~860 € / anno Bonifici esteri inclusi, assistenza prioritaria Enterprise Grandi Corporate Custom Custom Limiti su misura, Account Manager dedicato

Tabella dei Servizi Operativi e Commissioni

Un’analisi dettagliata delle soglie operative incluse nei vari profili per la gestione delle carte di credito aziendali.

Servizio Piano Basic Piano Grow Piano Scale Bonifici locali inclusi 5 100 1.000 Bonifici internazionali Commissione variabile 10 inclusi 50 inclusi Cambio valuta senza fee Fino a 1.000 € Fino a 10.000 € Fino a 50.000 € Gestione spese team Base Avanzata (approvazioni) Totale (integrazioni ERP) Accettazione pagamenti Standard Fee Discounted Fee VIP Rates

Gli strumenti ad alta tecnologia di Revolut Business

Scegliere Revolut Business significa dotare l’azienda di uno strumento finanziario ad alta tecnologia. Le carte di credito aziendali collegate al conto offrono una reportistica dettagliata che può essere esportata in tempo reale, facilitando il lavoro dei revisori e dei contabili. La possibilità di operare in modo nativo su mercati globali senza le forche caudine delle commissioni di cambio tradizionali rappresenta, da sola, una ragione sufficiente per molte imprese orientate all’export per migrare la propria operatività su questo provider. La scalabilità dei piani garantisce infine che lo strumento rimanga sempre allineato alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione.

Checklist per il CFO: 5 passaggi per l’adeguamento della Policy

Per navigare il nuovo regime normativo, la direzione finanziaria deve aggiornare i processi interni. Ecco i passaggi chiave per un adeguamento efficace:

Formazione sulla conservazione sostitutiva: istruire i titolari di carta sull’importanza di associare immediatamente la prova d’acquisto alla transazione digitale tramite app, assicurando che la documentazione fiscale sia pronta per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Criteri di scelta per la carta aziendale più adatta alle tue esigenze

Aggiornamento della Travel Policy: revisionare il regolamento aziendale proibendo esplicitamente l’uso del contante per vitto, alloggio e taxi. È fondamentale comunicare ai dipendenti che i pagamenti non tracciabili non potranno più essere rimborsati in regime di esenzione fiscale.

Migrazione verso carte di credito nominali o virtuali: sostituire il sistema dei rimborsi spese “a piè di lista” con la distribuzione di carte di credito aziendali (fisiche o virtuali). Questo garantisce che la tracciabilità sia nativa e direttamente riconducibile all’ente giuridico.

Integrazione API con il sistema gestionale (ERP): implementare flussi di dati automatici tra il fornitore della carta di credito aziendale e il software contabile. L’obiettivo è eliminare l’inserimento manuale dei dati, riducendo l’errore umano e garantendo la corretta imputazione dei costi deducibili.

Audit sui flussi di cassa “Petty Cash”: eliminare o ridurre drasticamente il fondo cassa per le piccole spese d’ufficio, sostituendolo con carte prepagate aziendali dotate di limiti di spesa granulari per categoria merceologica.

Identificare la carta aziendale più idonea richiede una mappatura precisa delle abitudini di spesa della società. Il primo criterio da valutare è il circuito di pagamento (solitamente Visa o Mastercard), fondamentale per garantire l’accettazione universale dei pagamenti, specialmente se i dipendenti operano su mercati esteri. Un secondo fattore critico è la flessibilità del plafond: alcune imprese necessitano di limiti elevati per acquisti di inventory, mentre altre privilegiano limiti bassi e controlli rigidi per le piccole spese quotidiane. Non va trascurata la capacità della piattaforma di gestire ruoli e permessi: un CFO deve poter avere una visione globale, mentre un team leader potrebbe aver bisogno solo di visualizzare le spese del proprio reparto.

Inoltre, è essenziale considerare i servizi accessori inclusi, come le polizze assicurative sui viaggi, l’assistenza h24 o l’accesso alle lounge aeroportuali, che possono fare la differenza per le aziende i cui collaboratori sono spesso in viaggio. Infine, la trasparenza dei costi è vitale: un’analisi finanziaria accurata deve prevedere non solo i costi fissi, ma anche quelli variabili legati all’operatività, come le commissioni per i bonifici istantanei o i costi per l’emissione di carte fisiche aggiuntive. Solo un approccio basato sui dati e sulla proiezione dei volumi di spesa permette di selezionare lo strumento capace di sostenere la crescita aziendale nel lungo periodo.

Requisiti per la richiesta e tempi di attivazione del servizio

Il processo di acquisizione di una carta aziendale si è notevolmente snellito grazie alla digitalizzazione delle procedure di KYB (Know Your Business). Mentre in passato l’attivazione richiedeva lunghe visite in filiale e la produzione di voluminosi fascicoli cartacei, oggi la maggior parte dei provider fintech consente di completare la richiesta interamente online. I requisiti standard includono la visura camerale aggiornata, i documenti d’identità dei legali rappresentanti e dei titolari effettivi, oltre a eventuali informazioni sulla struttura societaria. In alcuni casi, per le carte di credito “pure” che prevedono un fido, l’istituto può richiedere l’analisi degli ultimi bilanci depositati per valutare il merito creditizio dell’impresa.

I tempi di attivazione sono diventati un fattore competitivo determinante. Molte piattaforme moderne permettono di ottenere un conto operativo e l’emissione di carte virtuali in poche ore o, nei casi più rapidi, in pochi minuti dopo la verifica dei documenti. Questo consente alle imprese di rispondere con tempestività a esigenze improvvise di pagamento. Per quanto riguarda le carte fisiche, i tempi di spedizione variano generalmente dai 3 ai 7 giorni lavorativi, ma la possibilità di utilizzare immediatamente i dati della carta virtuale tramite wallet digitali (come Apple Pay o Google Pay) annulla di fatto i tempi di attesa operativi. Questa velocità di esecuzione è fondamentale per le startup che operano in ambienti dinamici e non possono permettersi le lentezze burocratiche dei canali bancari tradizionali.