L’apertura di un conto corrente rappresenta l’atto d’accesso fondamentale al sistema economico, sia per il risparmiatore privato sia per l’imprenditore. Se un tempo l’iter era indissolubilmente legato alla presenza fisica in filiale e alla sottoscrizione di voluminosi plichi cartacei, l’evoluzione normativa e tecnologica ha trasformato radicalmente l’esperienza d’uso. L’ingresso delle tecnologie digitali e la spinta della normativa europea hanno reso il processo più snello, veloce e, soprattutto, dematerializzato.

Tuttavia, la velocità dell’operazione relativa all’apertura del conto corrente non deve trarre in inganno: la scelta del rapporto bancario richiede un’analisi attenta delle proprie necessità operative. Tra canoni mensili, commissioni sulle transazioni e servizi a valore aggiunto, il panorama attuale offre soluzioni estremamente diversificate che spaziano dai giganti del credito tradizionale alle agili realtà fintech. Comprendere i passaggi necessari e i criteri di valutazione è essenziale per ottimizzare la gestione finanziaria e ridurre gli oneri burocratici.

Requisiti e documenti necessari per l’apertura del conto corrente

Per avviare il rapporto contrattuale, il cliente deve soddisfare determinati requisiti di base: la maggiore età, la capacità giuridica e la residenza fiscale. Le istituzioni finanziarie sono inoltre tenute a svolgere controlli rigorosi per ottemperare alle normative antiriciclaggio (AML) e di “conoscenza del cliente” (KYC).

Documentazione necessaria per aprire un conto corrente

La lista dei documenti richiesti è standardizzata ma rigorosa:

Documento di identità: carta d’identità, patente o passaporto in corso di validità.

carta d’identità, patente o passaporto in corso di validità. Codice fiscale: tessera sanitaria o certificato di attribuzione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

tessera sanitaria o certificato di attribuzione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Certificato di residenza o domicilio: in alcuni casi, specialmente per conti business o per non residenti, può essere richiesta una prova di indirizzo (come una bolletta recente delle utenze).

in alcuni casi, specialmente per conti business o per non residenti, può essere richiesta una prova di indirizzo (come una bolletta recente delle utenze). Documentazione reddituale o societaria: per i profili business, sono necessari la visura camerale, l’attribuzione della Partita IVA e lo statuto sociale.

Come attivare il conto tramite firma digitale e video riconoscimento

La digitalizzazione ha introdotto metodi di autenticazione che sostituiscono la firma autografa. Il video riconoscimento avviene tramite una breve chiamata con un operatore o la registrazione di un video in cui l’utente mostra i documenti e segue istruzioni vocali per confermare la propria identità in tempo reale.

Parallelamente, la Firma Elettronica Avanzata (FEA) o Qualificata permette di sottoscrivere i contratti con valore legale tramite codici OTP (One-Time Password) inviati via SMS, eliminando totalmente la necessità di invio postale o scansioni cartacee.

Analisi dei migliori conti correnti digitali

I conti correnti digitali si distinguono per un’operatività nativamente ottimizzata per il web e le applicazioni mobili. Queste soluzioni eliminano le barriere fisiche e offrono interfacce utente intuitive, pensate per chi gestisce le proprie finanze in mobilità.

Caratteristica comune di queste offerte è l’abbattimento dei costi di gestione delle infrastrutture fisiche, che si traduce spesso in canoni ridotti o azzerati e in una maggiore trasparenza sulle commissioni di cambio valuta e sui trasferimenti internazionali.

Quali sono i migliori conti correnti digitali da aprire oggi? Ecco una panoramica dei più interessanti, con un’analisi approfondita di tutti i costi e di tutti i vantaggi.

Selfyconto di Banca Mediolanum: tra rendimento e digital banking

Una soluzione di banking digitale che coniuga l’abbattimento dei costi operativi con una remunerazione competitiva della liquidità: ecco cos’è Selfyconto di Banca Mediolanum. Caratterizzato da un’apertura semplificata tramite SPID, il prodotto si rivolge a un target eterogeneo, offrendo canone gratuito per gli under 30 e un sistema di premialità basato sull’accredito dello stipendio, con tassi d’interesse lordi del 3% sui depositi vincolati a breve termine.

BBVA: l’integrazione tra cashback, tassi BCE e gestione digitale nativa

La proposta di conto corrente di BBVA punta sulla massimizzazione del rendimento della liquidità senza i vincoli tipici dei conti deposito. La soluzione si distingue per l’assenza totale di canone, una remunerazione del saldo che segue le fluttuazioni del mercato BCE e un sistema di cashback sugli acquisti. È un prodotto disegnato per chi cerca un’operatività digitale completa, azzeramento dei costi transazionali e flessibilità nel disporre dei propri risparmi in qualsiasi momento.

Hype: la proposta modulare tra digital banking e money management

Hype presenta una soluzione di smart banking che punta sull’integrazione nativa tra servizi transazionali e strumenti di gestione del risparmio. Caratterizzata da un modello “freemium”, l’offerta spazia dal conto a canone zero per l’operatività quotidiana a piani avanzati con coperture assicurative e servizi lifestyle. Il focus risiede nella user experience semplificata, con funzionalità evolute per l’analisi delle spese (Radar), il risparmio automatico (Box) e l’accesso al mercato delle criptovalute, rendendola una soluzione trasversale per privati, minorenni e professionisti.

Crédit Agricole: l’approccio “Phygital”, l’integrazione tra consulenza umana e operatività digitale

La proposta bancaria di Crédit Agricole mira a superare la dicotomia tra banca online e banca fisica, offrendo un conto corrente a canone zero (per aperture entro il 3 marzo 2026) gestibile interamente tramite app, ma supportato da un consulente dedicato in filiale. L’offerta si distingue per un ecosistema completo che include prodotti di risparmio (2,25% sul conto deposito), prestiti immediati e un sistema di premialità basato su Buoni Regalo Amazon.it, che possono raggiungere un valore complessivo di 600 euro.

Trade Republic: Wealth Management 4.0, la convergenza tra banking e investimenti

Trade Republic offre una soluzione finanziaria “all-in-one” che trasforma il tradizionale conto corrente in un hub di gestione patrimoniale attiva. Sotto la vigilanza di BaFin e Banca d’Italia, l’operatore offre un sistema basato su tre pilastri: remunerazione della liquidità libera al 2% annuo, un ecosistema di investimento democratizzato (azioni, ETF, obbligazioni e crypto a partire da 1€) e una carta di debito Visa senza canone che incentiva il risparmio tramite il Saveback dell’1%. È la proposta ideale per chi desidera eliminare la distinzione tra capitale operativo e capitale investito.

Sinergia Arancio: la strategia ING tra rendimento del risparmio e cashback transazionale

ING conto corrente propone un ecosistema bancario integrato basato sulla combinazione di Conto Corrente Arancio Più e Conto Arancio. La strategia di acquisizione per il 2026 punta su una doppia remunerazione al 4%: un tasso lordo annuo sui risparmi depositati (fino a 50.000€) e un cashback speculare sugli acquisti effettuati con carta di debito. Con un modello a canone azzerabile e una forte vocazione digitale, l’istituto olandese si conferma un player orientato all’operatività completa, supportato dalla solidità di un gruppo internazionale con oltre 40 milioni di clienti.

L’offerta di conti correnti del Gruppo Credem nel 2026 si articola su una strategia omnicanale che punta a differenziare nettamente l’esperienza digitale pura da quella di consulenza tradizionale in filiale.

Selfyconto di Banca Mediolanum per la gestione smart del credito

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

L’evoluzione dei servizi bancari verso modelli sempre più disintermediati trova una sintesi efficace nelle proposte che integrano l’operatività quotidiana a strumenti di risparmio gestito. In questo scenario, l’offerta Selfyconto di Banca Mediolanum si distingue per una forte spinta alla digitalizzazione dei processi di onboarding e per una struttura di costi modulare, pensata per fidelizzare diverse fasce di utenza, dai giovani professionisti ai profili con esigenze finanziarie più consolidate.

L’offerta di benvenuto di Selfyconto di Banca Mediolanum: remunerazione e tassi d’interesse

Per i nuovi clienti che completano l’apertura entro le scadenze promozionali e attivano l’accredito dello stipendio, è prevista una remunerazione del 3% annuo lordo sui vincoli a 6 mesi. Un elemento distintivo risiede nella flessibilità: il correntista mantiene la disponibilità degli interessi maturati, un fattore non scontato nel panorama dei conti deposito vincolati, dove spesso l’estinzione anticipata comporta la perdita totale del rendimento.

Struttura dei costi e agevolazioni per target anagrafico

La strategia di pricing è segmentata per rispondere alle diverse capacità di spesa e necessità operative:

Target under 30: per i giovani utenti, il canone di tenuta conto è totalmente gratuito fino al compimento del trentesimo anno di età, incentivando l’ingresso dei “nativi digitali” nel sistema bancario del Gruppo.

per i giovani utenti, il canone di tenuta conto è totalmente gratuito fino al compimento del trentesimo anno di età, incentivando l’ingresso dei “nativi digitali” nel sistema bancario del Gruppo. Target over 30: per questa fascia, il canone è azzerato per il primo anno di gestione. Successivamente, la quota mensile di 3,75 € può essere interamente stornata (fino al 31/12/2027) attraverso l’accredito dello stipendio o mantenendo una spesa mensile tramite carta pari ad almeno 500 euro.

Gestione dei pagamenti di Selfyconto di Banca Mediolanum

I bonifici SEPA, sia ordinari che istantanei, sono gratuiti, così come i prelievi ATM in tutta l’area Euro. Per quanto concerne l’integrazione con i circuiti di pagamento mobile e P2P, il sistema supporta i principali standard di mercato, inclusi servizi di trasferimento fondi immediato tra privati e la dematerializzazione dei pagamenti tramite wallet digitali.

Strumenti di pagamento: carte di debito, credito e prepagate

Il correntista di Selfyconto ha accesso a un ecosistema di carte personalizzabili in base alle proprie abitudini di acquisto. La carta di debito è disponibile sia in formato puramente digitalesia fisico, mentre l’offerta si estende a carte di credito (previa valutazione del merito creditizio) e carte prepagate ricaricabili in tempo reale tramite app. Queste ultime includono funzionalità evolute come gli alert SMS e protocolli di sicurezza per l’e-commerce, con la possibilità di impostare ricariche automatiche ricorrenti.

Funzionalità per la gestione condivisa e cointestazione

A differenza di molte soluzioni fintech spesso limitate ai conti singoli, questa proposta permette la cointestazione. Questo abilita una gestione trasparente del budget familiare o di coppia: ogni cointestatario dispone di accessi indipendenti e carte personali, mantenendo una visibilità completa sui movimenti per la divisione automatica delle spese quotidiane come affitto e bollette.

Costi e servizi del conto corrente Selfyconto di Banca Mediolanum

Servizio Condizioni under 30 Condizioni over 30 Canone tenuta conto Gratis fino a 30 anni Gratis 1° anno (poi azzerabile*) Tasso sui vincoli (6 mesi) 3% lordo (con stipendio) 3% lordo (con stipendio) Bonifici SEPA (Ord/Ist) 0 € 0 € Prelievi ATM (Euro) 0 € 0 € Carta di debito digitale Inclusa Inclusa Apertura conto Online (anche con SPID) Online (anche con SPID)

*Canone azzerabile con accredito stipendio/pensione o spese mensili > 500€.

Carte di debito, credito e prepagate disponibili con Selfyconto

Tipologia carta Caratteristiche principali Sicurezza ed extra Carta di debito Circuito Mastercard, fisica o digitale Contactless e compatibile Apple/Google Pay Carta di credito Personalizzabile (colori e circuiti) Funzione Easy Shopping per rateizzazione Carta prepagata Ricaricabile 24/7 da app Alert SMS e MasterCard SecureCode™

Assistenza ibrida: tra AI e supporto umano

Un punto di forza che differenzia Selfyconto dalle banche puramente digitali è la disponibilità di un Selfy Assistant. Mentre molte fintech si limitano a sistemi di ticketing o chatbot automatizzati, qui l’utente può beneficiare di un supporto chat evoluto e, se necessario, del supporto del network della banca. Questo approccio “ibrido” garantisce che la velocità della gestione digitale non comprometta la qualità dell’assistenza in caso di operazioni complesse o risoluzione di criticità.

Sicurezza e autenticazione biometrica

La sicurezza delle transazioni con Selfyconto è garantita da protocolli di ultima generazione. Oltre al sistema MasterCard SecureCode™ per gli acquisti online, l’applicazione integra l’autenticazione tramite biometria (Face ID e Touch ID) per l’accesso e la disposizione dei bonifici. Gli alert SMS e le notifiche push in tempo reale assicurano un monitoraggio costante di ogni movimento, permettendo al correntista di intervenire tempestivamente in caso di operazioni sospette o non autorizzate.

Accesso ai mercati: il servizio di trading

Per gli utenti interessati alla diversificazione del portafoglio, il conto funge da porta d’accesso a un servizio di Trading completo (previa apertura di un Deposito Titoli). Questo permette di operare sui principali mercati finanziari direttamente dall’app, beneficiando di promozioni specifiche sulla tariffazione delle operazioni in titoli. È una funzionalità che trasforma il semplice conto corrente in un hub finanziario integrato, adatto anche a chi non si limita alla sola gestione della liquidità.

Ecosistema di pagamento mobile: compatibilità estesa

La flessibilità dei pagamenti con Selfyconto è estesa a tutti i principali player del mercato mobile. Oltre alla carta di debito digitale inclusa, il sistema è nativamente compatibile con Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. L’integrazione con servizi come Bancomat Pay e Plick permette inoltre di inviare denaro in tempo reale conoscendo solo il numero di cellulare del destinatario, semplificando le micro-transazioni quotidiane senza dover inserire l’IBAN per ogni operazione.

Sicurezza e supporto per il conto corrente Selfyconto di Banca Mediolanum

La tabella seguente sintetizza le tecnologie di protezione biometrica e i canali di assistenza evoluta integrati nella piattaforma, progettati per offrire all’utente un controllo totale e sicuro sui propri asset finanziari.

Funzionalità Dettaglio operativo Autenticazione Biometria (Face ID/Touch ID) + Codici OTP Assistenza Selfy Assistant via chat e supporto umano Alert SMS e notifiche push in tempo reale Servizi investimento Trading online con deposito titoli dedicato Mobile wallet Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay

BBVA: i vantaggi del conto a zero canone con cashback

Conto BBVA 4.2 Istituto Bancario: BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’ingresso di BBVA nel mercato retail italiano ha segnato un cambio di passo nelle strategie di acquisizione clienti, puntando su una formula che elimina le barriere d’ingresso tradizionali. L’offerta si focalizza sulla “liquidità remunerata”, trasformando il conto corrente da semplice strumento di transazione a veicolo di risparmio dinamico, il tutto supportato da un’infrastruttura tecnologica che mette al centro l’autonomia dell’utente e la trasparenza dei costi.

Remunerazione del saldo al 3%: rendimento senza vincoli

A differenza delle promozioni basate su vincoli temporali rigidi, BBVA offre una remunerazione del 3% lordo annuo per i primi sei mesi, applicata direttamente sul saldo del conto corrente fino a un massimale di 1 milione di euro. La liquidazione degli interessi avviene con cadenza mensile, garantendo un flusso di cassa costante.

Oltre il primo semestre, il rendimento non si azzera ma prosegue fino al 31/12/2027 con un tasso indicizzato al 25% del tasso BCE (Deposit facility), garantendo una protezione del potere d’acquisto in linea con le politiche monetarie europee.

Il sistema di cashback di BBVA e la premialità sugli acquisti

La componente transazionale è incentivata da un sistema di cashback del 3% attivo per i primi sei mesi dall’apertura. Il rimborso viene calcolato su una spesa massima mensile di 280 euro e accreditato direttamente sul conto, trasformando l’utilizzo quotidiano della carta di debito in un risparmio tangibile. È una strategia volta a incentivare l’uso della carta come strumento di pagamento primario sia per le spese fisiche che per quelle e-commerce.

Analisi dei costi e servizi transazionali gratuiti del conto corrente di BBVA

Il modello di business si basa su una filosofia “zero costi” che copre la quasi totalità delle operazioni bancarie standard.

Bonifici: sia gli ordinari sia gli istantanei (SEPA) sono gratuiti e illimitati.

sia gli ordinari sia gli istantanei (SEPA) sono gratuiti e illimitati. Prelievi: è possibile prelevare contanti senza commissioni presso qualsiasi sportello ATM della zona Euro, a condizione che l’importo sia pari o superiore a 100 euro.

è possibile prelevare contanti senza commissioni presso qualsiasi sportello ATM della zona Euro, a condizione che l’importo sia pari o superiore a 100 euro. Operatività evoluta: include servizi ad alto valore aggiunto come l’anticipo dello stipendio (fino a 5 giorni prima della data di valuta), il pagamento di F24 semplificati e un servizio di custodia titoli gratuito fino al 2027.

Strumenti di risparmio e flessibilità nei pagamenti

Per chi desidera compartimentare i propri fondi, è disponibile il Salvadanaio Digitale, uno spazio separato ma integrato nel conto che permette di accantonare risparmi continuando a percepire la remunerazione prevista.

Sul fronte dei pagamenti, la funzione Pay&Plan introduce una flessibilità tipica del credito al consumo: l’utente può scegliere di rateizzare gli acquisti già effettuati in 3, 5 o 10 mensilità direttamente dall’applicazione, gestendo i flussi di cassa in base alle esigenze del momento.

BBVA: sicurezza e privacy digitale

L’attenzione alla sicurezza si manifesta attraverso funzionalità software innovative. Tra queste spicca la “Modalità discreta intelligente”, una funzione di privacy che, riconoscendo la presenza di terzi vicino allo schermo dello smartphone, oscura automaticamente i saldi e le informazioni sensibili. A questo si aggiunge la possibilità di gestire in totale autonomia il blocco delle carte e i limiti di spesa, garantendo un controllo granulare sulla sicurezza dei propri fondi.

Costi e operatività del conto corrente BBVA

Voce di costo / servizio Condizioni applicate Note tecniche Canone mensile 0 € per sempre Senza condizioni di saldo minimo Remunerazione saldo (primi 6 mesi) 3% Lordo annuo Liquidazione mensile degli interessi Remunerazione post-promozione Indicizzata al 25% tasso BCE Valida fino al 31/12/2027 Cashback sugli acquisti 3% per 6 mesi Su spesa max di 280 €/mese Bonifici SEPA (Ord/Ist) 0 € Senza limiti di numero Prelievo ATM (Euro) 0 € (per importi ≥ 100 €) Sotto i 100 € si applica commissione

Funzionalità avanzate del conto corrente BBVA e gestione fondi

Funzionalità Descrizione Vantaggio utente Pay&Plan Rateizzazione acquisti in 3, 5 o 10 mesi Flessibilità del budget post-acquisto Salvadanaio digitale Spazio di accantonamento remunerato Gestione separata degli obiettivi di risparmio Anticipo stipendio Accredito fino a 5 giorni prima Ottimizzazione della liquidità mensile Modalità discreta Oscuramento automatico dei saldi Privacy elevata in luoghi pubblici Cambio facile Trasferimento conto e utenze automatizzato Burocrazia azzerata nel passaggio tra banche

Strumenti di investimento: deposito flessibile e ETF

Oltre alla remunerazione del saldo libero, BBVA offre soluzioni per chi desidera ottimizzare il rendimento del capitale eccedente. Il Deposito Flessibile permette di vincolare somme tra i 500 e i 50.000 euro per 12 mesi con un rendimento garantito del 1,75% lordo. La particolarità di questo strumento risiede nella sua natura non vincolante: in caso di estinzione anticipata, la banca garantisce comunque una remunerazione dell’1% lordo sulla somma depositata, eliminando il rischio di perdita degli interessi tipico dei conti deposito tradizionali. Per i profili più orientati ai mercati, l’app include l’accesso a Fondi comuni e ETF, con l’azzeramento dei costi di custodia fino al 2027.

Anticipo dello stipendio sul conto corrente BBVA

Sebbene il conto non richieda l’accredito degli emolumenti per essere gratuito, la domiciliazione dello stipendio sblocca benefici finanziari significativi. I correntisti possono richiedere un anticipo gratuito fino a 1.500 euro (disponibile da 1 a 5 giorni prima del giorno di paga) e accedere a condizioni agevolate su prestiti e mutui, con riduzioni del tasso (TAN) fino all’1%. Inoltre, è disponibile una Carta di Credito Mastercard (gratuita per il primo anno) che si distingue per il CVV dinamico e un “Super Cashback” di benvenuto del 20% sugli acquisti del primo mese (fino a 100 euro).

Programma “Passaparola” con BBVA e gamification

Per incentivare la crescita della community, BBVA integra un programma di referral denominato Passaparola. Ogni cliente può ottenere fino a un massimo di 200 euro invitando nuovi utenti (20 euro per ogni amico che apre il conto), mentre l’invitato riceve un bonus di benvenuto di 10 euro. A questo si aggiunge l’iniziativa “Compra & Vinci”, che premia l’utilizzo costante della carta attraverso estrazioni periodiche di buoni regalo, rafforzando il legame tra operatività quotidiana e sistemi di incentivi.

Risparmio e servizi accessori del conto corrente BBVA

Servizio Caratteristiche Vantaggio competitivo Deposito flessibile Rendimento 1,75% (12 mesi) 1% garantito anche in caso di svincolo anticipato Investimenti ETF e Fondi internazionali Zero commissioni di custodia fino al 2027 Carta di credito CVV Dinamico (senza numeri stampati) Cashback di benvenuto del 20% (1° mese) Referral (Passaparola) Bonus 20 € per ogni invito Guadagno extra fino a 200 € Anticipo stipendio Fino a 1.500 € Erogazione gratuita pre-data valuta

Hype: gestione semplificata delle spese

HYPE 4.3 Istituto bancario: HYPE App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: Nessuno APRI IL TUO CONTO

La proposta di HYPE si è consolidata come un ecosistema finanziario versatile, capace di scalare insieme alle esigenze dell’utente. Il cuore dell’offerta non è solo il conto corrente, ma la suite di strumenti software integrati che trasformano lo smartphone in un centro di controllo finanziario proattivo. Dalla gestione delle piccole spese condivise tra amici all’accesso a linee di credito e investimenti, la piattaforma mira ad abbattere la complessità burocratica tipica degli istituti tradizionali.

La struttura dei piani: dall’operatività base ai servizi Premium di Hype

L’offerta si articola su tre livelli principali, pensati per diverse intensità di utilizzo:

HYPE (Start): piano entry-level a canone zero. Include una carta virtuale, bonifici istantanei gratuiti e la possibilità di gestire risparmi e analisi spese senza costi fissi.

piano entry-level a canone zero. Include una carta virtuale, bonifici istantanei gratuiti e la possibilità di gestire risparmi e analisi spese senza costi fissi. HYPE Next: al costo di 2,90 €/mese, elimina i limiti di prelievo e ricarica, aggiunge la carta fisica Mastercard e include un pacchetto assicurativo su acquisti, prelievi e riparazione elettrodomestici.

al costo di 2,90 €/mese, elimina i limiti di prelievo e ricarica, aggiunge la carta fisica Mastercard e include un pacchetto assicurativo su acquisti, prelievi e riparazione elettrodomestici. HYPE Premium: la soluzione all-inclusive (9,90 €/mese) per chi viaggia e cerca un’esperienza esclusiva, con carta World Elite Mastercard, assicurazione viaggio completa, assistenza prioritaria e accesso alle lounge aeroportuali.

Smart saving e analisi: Radar e Box Risparmio

Il valore aggiunto della piattaforma risiede negli strumenti di monitoraggio. La sezione Radar agisce come un aggregatore finanziario che categorizza automaticamente le uscite, permettendo all’utente di identificare sprechi e margini di risparmio. Parallelamente, i Box Risparmio consentono di impostare obiettivi specifici (es. un viaggio o un acquisto importante): l’app accantona automaticamente piccole somme in base alla data e all’importo target definiti, rendendo il risparmio un processo passivo e costante.

Pagamenti P2P e social banking: SplitHYPE

Uno dei punti di forza storici della piattaforma è la facilità nello scambio di denaro in tempo reale. Attraverso l’invio di fondi tramite numero di telefono o email, le transazioni tra privati (P2P) avvengono istantaneamente e senza costi. Con la nuova funzione SplitHYPE, la gestione delle spese di gruppo viene automatizzata, permettendo di dividere conti e fatture tra amici direttamente dall’interfaccia, eliminando la necessità di conteggi manuali o solleciti verbali.

Hype, protezione e assicurazioni: un ecosistema sicuro

A partire dal piano Next, il conto integra coperture assicurative intermediate da partner specializzati. Queste includono:

Protezione acquisti e prelievi: rimborso in caso di furto negli ATM o danni ai beni acquistati.

rimborso in caso di furto negli ATM o danni ai beni acquistati. Assistenza medica: consulto telefonico e, nel piano Premium, copertura spese mediche all’estero.

consulto telefonico e, nel piano Premium, copertura spese mediche all’estero. Cyber Risk e sssistenzadigitale: protezione contro virus e supporto per l’installazione di software o configurazione di sistemi di intrattenimento (esclusiva Premium).

Piani e costi fissi dei conti correnti Hype

Funzionalità HYPE (Base) HYPE Next HYPE Premium Canone mensile 0 € 2,90 € 9,90 € Carta inclusa Virtuale Visa* Fisica Mastercard World Elite Mastercard Bonifici istantanei Gratuiti Gratuiti Gratuiti Prelievi ATM 250 €/mese gratis Illimitati gratis (UE) Illimitati gratis (Mondo) Ricarica con carta 0,90 € Gratuita Gratuita Box Risparmio Fino a 2 Fino a 20 Fino a 20

*Carta fisica disponibile su richiesta a 9,90€.

Limiti operativi e massimali del conto corrente Hype

Operazione Limite HYPE (Base) Limite Next / Premium Saldo massimo Illimitato Illimitato Ricarica in contanti (annua) 10.000 € 15.000 € (Premium) Prelievo ATM (giornaliero) 500 € 1.000 € / 2.500 € Bonifico istantaneo (singolo) 10.000 € 10.000 € Ricarica da altra carta (singola) 250 € 250 € / 500 €

Hype: servizi a valore aggiunto e Hub Partner

La piattaforma funge anche da aggregatore di servizi terzi. Grazie alla collaborazione con Facile.it, gli utenti possono confrontare e sottoscrivere bollette, assicurazioni RCA e noleggi a lungo termine direttamente dall’app. Inoltre, è presente una sezione dedicata al Cashback online che permette di ricevere rimborsi fino al 10% sugli acquisti effettuati presso i brand partner, e un portafoglio Bitcoin integrato per la compravendita di asset digitali.

HYPE Business: il tool per liberi professionisti e ditte individuali

Oltre ai segmenti privati, la piattaforma offre una soluzione specifica per il comparto Business, dedicata a ditte individuali e liberi professionisti con Partita IVA. Al costo di 2,90€ al mese, questo piano trasforma il conto in un vero assistente amministrativo. Include una carta World Elite Mastercard con l’1% di cashback su ogni acquisto e strumenti peculiari come il Tax Manager, che supporta i contribuenti (specialmente in regime forfettario) nella stima e nell’accantonamento delle imposte. La gestione degli F24 semplificati e degli I24 avviene nativamente in app, eliminando la necessità di interfacce bancarie complesse.

L’integrazione delle criptovalute: il portafoglio Bitcoin

HYPE è stata tra le prime realtà italiane a integrare un servizio di compravendita di Bitcoin direttamente nel conto corrente, grazie a una partnership con la tecnologia Conio. L’utente può aprire un portafoglio digitale in pochi secondi e operare in tempo reale utilizzando il saldo del conto. Il sistema garantisce un elevato standard di sicurezza tramite un modello a tre chiavi di protezione, separando nettamente il saldo in euro da quello in asset digitali, ma permettendo una gestione unificata sotto un’unica dashboard.

Conto corrente Hype: quale profilo scegliere?

Per concludere la guida, è utile sintetizzare le tre diverse anime del prodotto:

HYPE (Base): ideale per i giovani o per chi cerca un secondo conto a costo zero per acquisti online e gestione spicciola del risparmio. HYPE Next: la scelta corretta per chi vuole domiciliare lo stipendio, avere limiti di spesa più alti e una carta fisica senza commissioni sui prelievi. HYPE Premium: pensato per il frequent traveller e per chi desidera una protezione assicurativa totale sulla propria vita digitale e sui viaggi.

Crédit agricole : 600 Euro di bonus

Crédit Agricole 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 2€; GRATIS per under 35 o con accredito stipendio Costo Prelievo ATM: GRATIS su ATM Gruppo; 2,10€ altri ATM Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Il modello proposto da Crédit Agricole si inserisce nel solco della strategia “phygital”, dove la velocità dello strumento digitale non sacrifica la profondità della relazione umana. A differenza delle neo-bank esclusivamente virtuali, l’utente online di Crédit Agricole mantiene il legame con una struttura territoriale solida, potendo contare su un gestore dedicato raggiungibile sia fisicamente in filiale sia tramite chat integrata nell’applicazione.

Promozioni di benvenuto e gamification dell’onboarding

L’acquisizione di nuovi clienti è supportata da un piano di incentivi articolato e legato all’utilizzo degli strumenti di pagamento. Utilizzando il codice promo “VISA” in fase di apertura, il nuovo correntista può accumulare premi per un totale di 600 € in Buoni Regalo Amazon.it:

Welcome Bonus: 50 € alla prima transazione con carta di debito.

50 € alla prima transazione con carta di debito. Cashback operativo: fino a 100 € in base ai volumi di spesa effettuati tramite carta o wallet digitali.

fino a 100 € in base ai volumi di spesa effettuati tramite carta o wallet digitali. Accredito stipendio: ulteriori 50 € accreditando l’emolumento entro maggio 2026.

ulteriori 50 € accreditando l’emolumento entro maggio 2026. Member get Member: fino a 400 € invitando amici (50 € per ogni nuovo cliente presentato, fino a un massimo di 8).

Hype: la carta di debito Visa evoluta

La carta di debito Visa inclusa nell’offerta Hype rappresenta il fulcro dell’operatività. Si tratta di uno strumento altamente personalizzabile, che permette all’utente di modificare il PIN in autonomia e gestire i massimali direttamente dall’app. Tra le funzioni di sicurezza avanzate spicca la possibilità di mettere la carta “in pausa” temporanea o di bloccarla con un singolo tocco in caso di smarrimento. Per chi necessita di maggiore flessibilità creditizia, è inoltre possibile richiedere la Carta di Credito Nexi Classic, soggetta a un canone annuo di 40,99€.

L’app Hype come hub multiservizio

L’applicazione mobile Hype non è un semplice visualizzatore di saldo, ma una piattaforma di aggregazione finanziaria. Grazie alle funzionalità di Open Banking, è possibile collegare conti di altre banche per monitorare i movimenti da un’unica dashboard. Dall’app l’utente può inoltre accedere a prodotti specialistici:

Conto deposito: con rendimento del 2,25% annuo lordo per 12 mesi.

con rendimento del per 12 mesi. Finanziamenti: richiesta di prestiti personali Agos in modalità “instant” e avvio delle pratiche per il mutuo con firma digitale e caricamento documenti dematerializzato.

richiesta di prestiti personali Agos in modalità “instant” e avvio delle pratiche per il mutuo con firma digitale e caricamento documenti dematerializzato. Assicurazioni e investimenti: sezione dedicata alla gestione dei portafogli titoli e alla sottoscrizione di polizze per la persona e la casa.

Costi del conto corrente Crédit Agricole

La politica di pricing premia l’operatività digitale, penalizzando l’utilizzo del canale fisico per le transazioni ordinarie, coerentemente con il target “smart” del conto online.

Operatività online del conto corrente Crédit Agricole

Servizio Costo / Condizione Note Canone conto online 0 € Per aperture entro il 03/03/2026 Bonifici SEPA online Gratis Illimitati tramite App e Home Banking Bonifici istantanei Senza costi aggiuntivi Tariffati come i bonifici ordinari Domiciliazione utenze Gratuita Addebito diretto SDD incluso Carta debito Visa Gratis per 2 anni Successivamente 2€ al mese Estratto conto online Gratuito 0,85€ se richiesto in formato cartaceo

Prelievi e operazioni allo sportello con Crédit Agricole

Operazione Costo presso Crédit Agricole Costo altre banche Prelievo ATM Gratis (Illimitati) 2,10 € Bonifico allo sportello 8,00 € 8,00 € Rilascio carta Bancomat Gratuito N.D.

Procedura di apertura del conto corrente Crédit Agricole e tempi di attivazione

L’onboarding è progettato per essere completato in pochi minuti tramite un processo totalmente digitale. L’identificazione avviene tramite videoselfie, eliminando la necessità di un bonifico di riconoscimento (richiesto solo come opzione alternativa). Una volta sottoscritto il contratto tramite firma digitale, la carta fisica viene spedita all’indirizzo del cliente, ma il conto è operativo fin da subito per i pagamenti digitali tramite i principali wallet (Apple Pay, Google Pay).

Il servizio “Cambio Facile”: la portabilità automatizzata con Credit Agricole

Uno dei maggiori freni all’apertura di un nuovo conto è la gestione burocratica del passaggio dei mandati di pagamento. Crédit Agricole integra nell’app il servizio per il trasferimento del conto, che permette di delegare alla banca la chiusura del vecchio rapporto presso altri istituti. Il sistema si occupa di traslocare automaticamente il saldo residuo, i bonifici ricorrenti e le domiciliazioni delle utenze (SDD), riducendo a zero l’interazione fisica o postale con la banca di provenienza.

Soluzioni di credito: la gamma Nexi e i prestiti Agos con Crèdit Agricole

L’offerta non si limita al debito. Attraverso la partnership con Nexi, il correntista può richiedere la Carta di Credito Nexi Classic. Questo strumento, oltre a offrire un plafond di spesa posticipato, abilita servizi di protezione dei pagamenti e la compatibilità con i sistemi di rateizzazione. Parallelamente, l’integrazione con Agos permette di ottenere valutazioni in tempo reale per piccoli prestiti personali, con la possibilità di calcolare la rata e firmare il contratto digitalmente in meno di 5 minuti, sfruttando i dati già presenti nel profilo bancario del cliente.

Il Conto Deposito come strumento di protezione del capitale

A differenza delle altre banche che remunerano il saldo libero, Crédit Agricole punta su un prodotto separato ma collegato: il Conto Deposito. Con un tasso del 2,25% annuo lordo garantito per 12 mesi, si posiziona come una soluzione di medio periodo per chi vuole proteggere i propri risparmi dall’inflazione senza rinunciare alla solidità di un gruppo bancario internazionale.

Servizi di credito e investimento con Crédit Agricole

Servizio Caratteristiche Vantaggio competitivo Trasferimento conto Procedura 100% digitale da App Zero burocrazia per cambiare banca Prestito Agos Richiesta in 5 minuti Erogazione rapida per progetti personali Carta Nexi Classic Canone 40,99 €/anno Ampia accettazione e protezione acquisti Conto Deposito 2,25% lordo (12 mesi) Rendimento garantito e separato dal saldo Assicurazioni Polizze casa, vita e famiglia Gestione centralizzata dei sinistri da App

Trade Republic: integrare il conto deposito con gli investimenti

Trade Republic 4.2 Banca: Banca Federale di Germania e Scalable Capital Tipologia: svincolato Durata vincolo: N/A Tasso interesse lordo: fino al 3,25% Importo minimo: 10 € Importo massimo : 50.000€ Liquidazione interessi: mensile Imposta di bollo: 0,20% sulla somma depositata Spese apertura e gestione conto: 1€ per transazione APRI IL TUO CONTO

L’ingresso di Trade Republic nel mercato bancario italiano con licenza completa segna un punto di svolta per il settore fintech. Non più solo un broker, ma una banca tedesca che integra nativamente i servizi di pagamento con strategie di accumulo del capitale. La filosofia del gruppo è chiara: ogni euro presente sul conto deve generare valore, sia tramite l’interesse passivo, sia attraverso meccanismi automatici di reinvestimento della spesa quotidiana.

Trade Republic: remunerazione della liquidità e sicurezza dei depositi

A differenza dei conti correnti tradizionali, Trade Republic riconosce un interesse del 2% annuo lordo sulla liquidità non investita.

Liquidazione: gli interessi maturano giornalmente e vengono accreditati mensilmente, permettendo di beneficiare dell’effetto capitalizzazione.

gli interessi maturano giornalmente e vengono accreditati mensilmente, permettendo di beneficiare dell’effetto capitalizzazione. Protezione: essendo una banca regolamentata, i depositi sono protetti fino a 100.000 € per cliente tramite i sistemi di garanzia dei depositi. I fondi sono custoditi presso banche partner di prim’ordine come Deutsche Bank, J.P. Morgan e HSBC.

essendo una banca regolamentata, i depositi sono protetti fino a per cliente tramite i sistemi di garanzia dei depositi. I fondi sono custoditi presso banche partner di prim’ordine come Deutsche Bank, J.P. Morgan e HSBC. Flessibilità: il denaro non è vincolato; l’utente può prelevare o investire il proprio saldo in qualsiasi momento senza penali.

Trade Republic: carta Visa e meccanismo Saveback

La carta di debito Trade Republic introduce un concetto innovativo nel panorama europeo: il Saveback. Per ogni acquisto effettuato (fisico o online), la banca riconosce l’1% di rimborso, che non viene semplicemente riaccreditato come liquidità, ma investito automaticamente in un piano di accumulo (PAC) scelto dall’utente. Questo trasforma ogni spesa in un’opportunità di risparmio a lungo termine.

Inoltre, la funzione Round up permette di arrotondare all’euro superiore ogni transazione, investendo lo “spicciolo” residuo in un asset a scelta.

Piani tariffari di Trade Republic e tipologie di carte

Trade Republic elimina il concetto di canone mensile, offrendo tre diverse opzioni per il supporto fisico della carta:

Virtual Card: gratuita, disponibile immediatamente in app per pagamenti online e wallet digitali (Apple/Google Pay). Classic Card: costo una tantum di 5 €, per chi desidera una carta fisica standard. Mirror Card: costo una tantum di 50 €, caratterizzata da un design premium a specchio.

Trade Republic: operatività internazionale e prelievi

Il conto è ottimizzato per chi viaggia o effettua transazioni in valuta estera. Trade Republic adotta i tassi di cambio Visa senza applicare commissioni aggiuntive o maggiorazioni sul tasso bancario. Per quanto riguarda il contante, i prelievi ATM sono illimitati e gratuiti in tutto il mondo per importi superiori a 100 €. Per prelievi di importo inferiore, viene applicata una commissione fissa di 1 €.

Trade Republic: struttura dei costi e remunerazione

Servizio Condizione economica Note tecniche Canone mensile 0 € Nessun costo di abbonamento Interesse su saldo liquido 2% lordo annuo Accreditato mensilmente Saveback (Bonus Spesa) 1% reinvestito Inserito nei piani di accumulo Commissione di trading 1 € per operazione Gratuito per i piani di accumulo Prelievi ATM (> 100€) Gratis Illimitati in tutto il mondo Cambio valuta Tasso Visa (0% comm.) Nessun ricarico applicato

L’Hub d’investimento Trade Republic: azioni, ETF e criptovalute

Il vero differenziale competitivo è l’integrazione del broker nel conto. Con un solo tap, l’utente può investire il saldo disponibile in oltre 10.000 asset, tra cui:

Azioni ed ETF: acquisto di frazioni di titoli a partire da soli 1€.

acquisto di frazioni di titoli a partire da soli 1€. Obbligazioni: accesso al mercato dei titoli di stato e societari per diversificare il rischio.

accesso al mercato dei titoli di stato e societari per diversificare il rischio. Piani di risparmio: automazione degli investimenti su base ricorrente senza commissioni di esecuzione.

automazione degli investimenti su base ricorrente senza commissioni di esecuzione. Crypto: possibilità di detenere asset digitali nello stesso ambiente del conto bancario.

Trade Republic: sicurezza e trasparenza fiscale

Per i clienti italiani, Trade Republic sta gradualmente implementando l’assegnazione di IBAN locali (IT), facilitando la gestione delle utenze e l’integrazione con il sistema fiscale nazionale. La sicurezza è garantita da notifiche in tempo reale per ogni operazione e dalla possibilità di bloccare/sbloccare istantaneamente la carta dall’app, oltre a limiti di spesa personalizzabili.

Trade Republic: opzioni carta e funzionalità

Tipo carta Costo emissione Canone Funzioni principali Virtual Gratis 0 € Pagamenti online e wallet Classic 5 € (una tantum) 0 € Prelievi e pagamenti fisici Mirror 50 € (una tantum) 0 € Design Premium in metallo Round up Inclusa – Arrotondamento per investimenti

La struttura dei conti fiduciari e la protezione dei depositi

Un aspetto tecnico rilevante riguarda la gestione della liquidità. Trade Republic non detiene i fondi direttamente nel proprio bilancio, ma li deposita in conti fiduciari omnibus presso primari istituti sistemici (Deutsche Bank, J.P. Morgan SE, HSBC e Citibank). Questo significa che, anche in caso di insolvenza della piattaforma, i fondi dei clienti sono segregati dagli asset aziendali. La protezione del sistema di garanzia dei depositi fino a 100.000 € si applica a ciascun conto fiduciario, garantendo uno standard di sicurezza di livello istituzionale.

L’evoluzione verso l’IBAN italiano e la fiscalità

Trade Republic sta completando la transizione per offrire IBAN italiani a tutti i clienti residenti. Questo passaggio è cruciale non solo per la facilità di accredito dello stipendio e dei pagamenti (come gli F24), ma anche per semplificare la gestione fiscale. Per chi non ha ancora attivato l’IBAN locale, la banca opera in regime transfrontaliero, ma il supporto multilingue e la reportistica fiscale dettagliata (per la dichiarazione dei redditi in regime dichiarativo) sono pensati per rendere l’esperienza d’uso fluida anche per chi non ha competenze contabili avanzate.

ING e i servizi per l’operatività bancaria completa

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

L’offerta di ING Italia si distingue per la capacità di trasformare il conto corrente da semplice strumento di transazione a generatore di valore attivo. Attraverso la promozione legata al codice ING2025, la banca mira a fidelizzare il cliente incentivando contemporaneamente il risparmio e la spesa tracciabile, offrendo una piattaforma “all-in-one” dove la barriera tra conto operativo e conto deposito è ridotta al minimo grazie a trasferimenti istantanei e gratuiti.

La doppia promozione: 4% sui risparmi e 4% di cashback

Il fulcro dell’iniziativa attuale è la validità semestrale di due vantaggi competitivi:

Rendimento sui risparmi: attivando Conto Arancio, i nuovi clienti ottengono il 4% annuo lordo per 6 mesi su somme fino a 50.000€. La particolarità risiede nell’assenza di vincoli: le somme restano sempre disponibili per il trasferimento verso il conto corrente.

attivando Conto Arancio, i nuovi clienti ottengono il su somme fino a 50.000€. La particolarità risiede nell’assenza di vincoli: le somme restano sempre disponibili per il trasferimento verso il conto corrente. Cashback sulle spese: parallelamente, gli acquisti effettuati con la Carta di Debito Mastercard (inclusi quelli tramite Apple Pay e Google Pay) generano un rimborso del 4%. Il tetto massimo di spesa rimborsabile è di 500€ al mese, permettendo di accumulare fino a 120€ di cashback totale nel semestre.

Conto corrente Arancio Più: operatività “Tutto Incluso”

Il modulo corrente “Più” è disegnato per chi cerca l’azzeramento delle commissioni sui servizi premium. A fronte di un canone mensile di 5€, che diventa 0€ (gratuito) per gli under 30 o per chi accredita stipendio/pensione (o entrate mensili di almeno 1.000€), il cliente accede a:

Bonifici SEPA: ordinari e istantanei illimitati e gratuiti.

ordinari e istantanei illimitati e gratuiti. Pagamenti PA: commissioni azzerate su CBILL, pagoPA, F24, MAV e RAV.

commissioni azzerate su CBILL, pagoPA, F24, MAV e RAV. Prelievi: operazioni illimitate e gratuite presso qualsiasi ATM in Italia e in Europa.

operazioni illimitate e gratuite presso qualsiasi ATM in Italia e in Europa. Carte: canone zero per carta di debito, credito e prepagata.

Solidità internazionale e garanzie sui depositi del Conto Arancio di ING

Un elemento tecnico di rilievo è la natura giuridica dell’istituto. ING Italia è una filiale di ING BANK N.V., il che significa che i depositi sono protetti dal Dutch Deposit Guarantee Scheme (DGS). Il sistema di garanzia olandese offre la medesima protezione prevista in Italia (fino a 100.000€ per depositante) ma gode del supporto di uno Stato con rating AAA, un fattore di rassicurazione per i risparmiatori più attenti alla solidità del gruppo a livello globale.

Member Get Member: l’espansione tramite il “Codice Amico”

ING integra un programma di referral aggressivo che permette di incrementare il beneficio economico oltre la promozione standard. Utilizzando il proprio “Codice Amico”, il correntista può invitare fino a 10 persone, ricevendo 50€ di cashback per ogni amico che attiva il conto e spende almeno 50€ con la carta. Questo sistema può portare a un guadagno extra di 500€, cumulabile con i vantaggi della promozione di benvenuto se l’utente è stato a sua volta presentato.

Confronto costi e servizi del conto corrente Arancio Più

Servizio Costo standard Condizione di gratuità Canone mensile 5,00 € 0 € (con accredito stipendio o < 30 anni) Bonifici istantanei 0 € Sempre inclusi nel piano Più Prelievi ATM (EU) 0 € Illimitati pagoPA / CBILL 0 € Inclusi nel canone Carta di debito 0 € Canone annuo azzerato Carta di credito 0 € Canone annuo azzerato

Rendimenti e promozioni 2026 del conto corrente Arancio Più

Iniziativa Valore Limiti / Condizioni Interessi Conto Arancio 4% annuo lordo Per 6 mesi, max 50.000 € Cashback carta debito 4% del transato Fino a 20 €/mese (spesa max 500 €) Bonus Invita un Amico 50 € per amico Max 10 amici (totale 500 €) Apertura conto 100% Digitale Identificazione tramite bonifico o filiale

Versatilità e cointestazione del conto corrente Arancio Più di ING

L’infrastruttura di ING permette un’elevata flessibilità nella gestione dei rapporti: è possibile aprire fino a quattro conti correnti, di cui uno singolo e tre cointestati. Nel caso di conti cointestati, entrambi i titolari possono contribuire al raggiungimento della soglia di cashback mensile, garantendo una gestione condivisa delle finanze familiari senza rinunciare ai vantaggi della promozione.

Procedura di onboarding e requisiti tecnici

L’apertura del conto è stata progettata per essere “paperless” e rapida. Per procedere, il nuovo cliente deve avere a disposizione un documento d’identità italiano, la tessera sanitaria e uno smartphone per la ricezione dei codici OTP. Un dettaglio importante per i liberi professionisti e lavoratori autonomi è la richiesta del certificato di attribuzione della Partita IVA in fase di registrazione, un passaggio che sottolinea l’attenzione della banca anche verso i profili professionali. L’identificazione può essere completata tramite un primo bonifico da un altro conto intestato, garantendo l’attivazione in pochi giorni lavorativi.

La distinzione funzionale tra conto corrente e conto Arancio

Molti utenti confondono le due entità, ma ING applica una separazione netta che aiuta la disciplina finanziaria:

Conto corrente Arancio: è l’hub operativo. Serve per l’accredito dello stipendio, il pagamento di bollette (anche tramite CBILL e PagoPA), l’esecuzione di bonifici e l’uso quotidiano della carta.

è l’hub operativo. Serve per l’accredito dello stipendio, il pagamento di bollette (anche tramite CBILL e PagoPA), l’esecuzione di bonifici e l’uso quotidiano della carta. Conto Arancio: funziona come un vero e proprio “salvadanaio digitale”. Non ha costi di gestione o trasferimento e serve esclusivamente per accumulare risparmi. Il tasso del 4% si applica solo alle somme spostate su questo comparto, che però restano svincolate: in caso di necessità, il denaro può essere riportato sul conto corrente in tempo reale tramite l’app per essere speso immediatamente.

Carta di debito Mastercard: dal digitale al fisico

In un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale e velocità di servizio, ING permette di utilizzare la Carta di debito Mastercard in formato digitale subito dopo l’attivazione del conto. Questo consente di beneficiare del cashback del 4% immediatamente tramite Apple Pay o Google Pay, senza dover attendere i tempi di spedizione della carta fisica. La carta fisica rimane comunque disponibile e viene spedita all’indirizzo indicato, mantenendo le medesime caratteristiche di sicurezza e gratuità del canone.

Sicurezza e protezione

Caratteristica Dettaglio operativo Garanzia per l’utente Protezione depositi Dutch Deposit Guarantee Scheme Copertura fino a 100.000 € (Rating AAA) Sicurezza app Notifiche push e biometria Controllo totale e immediato su ogni transazione Flessibilità fondi Somme non vincolate Rendimento elevato senza rinunciare alla liquidità Cointestazione Fino a 3 conti cointestati Gestione trasparente del budget familiare

Credem Link: l’offerta digitale del Gruppo Credito Emiliano

Credem Link 4.4 Istituto Bancario: Credem App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Costo Prelievo ATM: GRATIS (1,90€ con altre banche, i primi 24 gratis) Costo Bonifici: 0,50€ online Limite di Deposito: 500.000€ APRI IL TUO CONTO

Il Gruppo Credem consolida la propria posizione nel segmento del digital banking con Credem Link, un conto corrente online monointestato a canone zero dedicato ai nuovi clienti consumatori residenti in Italia.

L’ecosistema dell’offerta si distingue per l’integrazione tra efficienza tecnologica e supporto umano, permettendo l’apertura tramite SPID o video selfie e garantendo l’accesso a un consulente dedicato, sia in filiale fisica che remota. Sotto il profilo dei costi operativi, il pacchetto include gratuitamente il servizio di Internet Banking (App e Desktop) e le domiciliazioni bancarie (SDD), mentre i bonifici SEPA, anche istantanei, prevedono una commissione fissa di 0,50 €.

Credem: strumenti di pagamento e opzioni di risparmio

La flessibilità dell’offerta del conto corrente con Credem si riflette nella scelta della carta di debito, entrambe realizzate in PVC riciclato:

Credemcard Internazionale Mastercard: a canone zero per il primo anno (successivamente 1,50€ al mese ), abilitata ai pagamenti smartphone tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

a canone zero per il primo anno (successivamente ), abilitata ai pagamenti smartphone tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Credemcard Circuito Bancomat®: interamente gratuita, ideale per l’operatività standard sul territorio nazionale.

Sul fronte della gestione della liquidità, i correntisti possono accedere al Conto Deposito Più, che offre un rendimento del 2,50% lordo annuo su vincoli a 6 mesi per nuova liquidità (minimo 5.000€). Tale architettura finanziaria, unita alla solidità patrimoniale dell’istituto — confermata dai dati BCE di novembre 2025 — posiziona Credem Link come una soluzione competitiva per chi ricerca un equilibrio tra costi contenuti e affidabilità istituzionale.

Criteri di scelta tra conti correnti tradizionali e soluzioni fintech

La decisione tra un istituto tradizionale e una realtà fintech dipende dal profilo operativo dell’utente. Le banche tradizionali offrono spesso una gamma di servizi accessori più ampia (mutui, consulenza d’investimento personalizzata, cassette di sicurezza) e il supporto fisico di un consulente. Di contro, le realtà fintech puntano sull’innovazione tecnologica, offrendo strumenti avanzati di analisi delle spese, gestione multi-valuta e integrazioni API che semplificano la contabilità.

Confronto tra costi fissi e commissioni per operazioni business

Nel comparto business, la struttura dei costi è cruciale: questi si dividono in costi fissi e commissioni variabili.

Costi fissi: comprendono il canone mensile e le spese per il rilascio delle carte aziendali. Le fintech tendono ad avere canoni bassi ma servizi “a consumo”.

comprendono il canone mensile e le spese per il rilascio delle carte aziendali. Le fintech tendono ad avere canoni bassi ma servizi “a consumo”. Commissioni variabili: includono il costo dei bonifici (SEPA ed extra-SEPA), i pagamenti F24 e le commissioni sul transato POS. Per un’azienda con alta operatività, un canone fisso leggermente più alto che includa un pacchetto di operazioni gratuite è spesso preferibile rispetto a un conto a canone zero con commissioni elevate su ogni singolo movimento.

Conto corrente e tempi di attivazione

I tempi di attivazione variano sensibilmente in base alla complessità del profilo e al grado di automazione dell’istituto. Per un conto privato aperto tramite canali digitali, l’attivazione può avvenire nell’arco di 24-48 ore lavorative. Per i conti business, la verifica della documentazione societaria può richiedere da pochi giorni a un paio di settimane, a seconda della profondità dei controlli di conformità necessari.