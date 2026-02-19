fintech & Mercati

Vivid Money consolida la leadership nel banking B2B 2026 offrendo IBAN italiani illimitati e rendimenti del 4% sulla liquidità. L’ecosistema integra un sistema di cashback fino al 10% su advertising e Amazon, neutralizzando i costi operativi per PMI e freelance. La piattaforma garantisce operatività SEPA istantanea gratuita e piena sincronizzazione con software ERP