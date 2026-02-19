AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

Vivid Money consolida la leadership nel banking B2B 2026 offrendo IBAN italiani illimitati e rendimenti del 4% sulla liquidità. L’ecosistema integra un sistema di cashback fino al 10% su advertising e Amazon, neutralizzando i costi operativi per PMI e freelance. La piattaforma garantisce operatività SEPA istantanea gratuita e piena sincronizzazione con software ERP

Pubblicato il 19 feb 2026
Vivid Money conto aziendale

Nel mercato del fintech aziendale, la competizione si sposta sul fronte del revolving finanziario delle spese operative. L’analisi dell’offerta Vivid Money 2026 rivela come il cashback non sia più un semplice incentivo marginale, ma una leva di ottimizzazione dei flussi di cassa strutturata per incidere direttamente sul conto economico di PMI e freelance.

Attraverso una segmentazione aggressiva, la piattaforma permette il recupero di una quota significativa del capitale circolante impiegato in settori critici come il marketing digitale, la logistica e gli approvvigionamenti.

Richiedi il tuo conto aziendale con Vivid Money

Analisi comparativa del cashback di Vivid Money: PMI vs freelance

L’architettura dei rimborsi è calibrata sui volumi e sulle tipologie di spesa caratteristiche di ciascuna entità legale:

CategoriaAziende (PMI)Liberi Professionisti
Digital AdvertisingFino al 10% (FB & Google)Fino al 7% (Facebook)
Amazon & E-commerceFino al 10%Fino al 10%
Software & CloudFino al 5% (Adobe, DHL, Cloud)Inclusi in “Tutti gli acquisti”
Retail & GDO (Lidl)Fino al 4%Fino al 6%
Travel & MobilitàFino al 4% (Aerei) / 6% (Parking)Fino al 4% (Carburante)
Tutti gli altri acquistiFino all’1% (Illimitato)Fino all’1% (Illimitato)

Vivid Money si posiziona ai vertici del mercato europeo ottenendo il riconoscimento di Miglior Conto Aziendale 2026 (secondo le rilevazioni di Geschaeftskonten24.net).

L’offerta, strutturata per rispondere alle esigenze di una platea che spazia dai liberi professionisti alle grandi imprese (Enterprises), punta sulla massimizzazione del rendimento della liquidità e sull’efficienza operativa end-to-end.

Vivid Money: rendimenti e gestione della liquidità

In un contesto di tassi variabili, Vivid Money introduce una proposta aggressiva sulla liquidità non investita:

  • Tasso d’interesse: un rendimento lordo annuo del 4% per i primi 4 mesi, con una successiva stabilizzazione che varia dallo 0,1% al 2,7% in base al piano sottoscritto.
  • Sicurezza dei fondi: la gestione del capitale avviene tramite l’investimento in Fondi del Mercato Monetario (QMMF) con rating AAA/Aaa, monitorati da agenzie leader quali S&P, Moody’s e Fitch, garantendo al contempo flessibilità di prelievo senza vincoli temporali.
Infrastruttura tecnologica e integrazione B2B

La scalabilità della piattaforma si riflette in una serie di servizi nativi volti all’ottimizzazione del flusso di cassa aziendale:

  • IBAN Italiani illimitati: Possibilità di segmentare i conti per finalità specifiche (tasse, stipendi, risparmio) con registrazione 100% digitale.
  • Ecosistema di Pagamento: bonifici SEPA Instant gratuiti e gestione SWIFT integrata.
  • Digitalizzazione contabile: Integrazione diretta con i principali software di gestione finanziaria (DATEV, Sage, Odoo, Netsuite, Agicap), eliminando l’inserimento manuale dei dati e facilitando la compliance fiscale.
Strategia di risparmio con Vivid Money: cashback aziendale

Per il segmento business, Vivid ha implementato un sistema di cashback dinamico per la riduzione delle spese operative:

  • Fino al 10% su acquisti pubblicitari (Facebook, Google) e marketplace (Amazon).
  • Fino all’1% garantito su ogni transazione effettuata con carte Visa (fisiche o virtuali).
  • Benefit Team: Emissione di carte gratuite per ogni collaboratore con autorizzazioni di spesa e ruoli personalizzati (Amministratore o Assistente).
Vivid Money: prospetto piani conti B2B 2026

Vivid ha rimosso le restrizioni sul numero di sotto-conti, uniformando l’offerta su tutti i piani:

  • Conti con IBAN (Pockets): illimitati su ogni piano. Ogni pocket ha un proprio IBAN italiano unico, ideale per separare spese operative, accantonamenti fiscali e fondi di riserva.
  • Valute supportate: fino a 22 valute diverse gestibili simultaneamente nello stesso ecosistema, con tassi di cambio in tempo reale.
  • Bonifici:SEPA instant: Illimitati e gratuiti (in entrata e uscita).
    • SWIFT: gratuiti in entrata; per le uscite sono previsti pacchetti di bonifici gratuiti (da 5 a 35/mese) a seconda del piano, con un costo fisso di 5 € oltre la soglia.
Vivid Money: canoni 2026

La struttura dei costi si divide tra Aziende (PMI/SRL) e Liberi Professionisti, con un risparmio fino al 24% per la sottoscrizione annuale.

Vivid Money, conti segmento PMI (società)

PianoCanone Annuale (mese)Canone MensileTarget Operativo
Free Start0 €0 €Setup iniziale e operazioni base.
Basic6,90 €8,90 €Piccole aziende, transazioni regolari.
Pro18,90 €24,90 €Aziende in crescita, team multipli.
Enterprise+249,00 €319,00 €Grandi organizzazioni, governance complessa.
Vivid Money: segmento liberi professionisti

PianoCanone Annuale (mese)Canone MensileTarget Operativo
Standard0 €0 €Freelance agli inizi.
Prime6,90 €8,90 €Professionisti con volumi medi.
Pro+41,00 €50,00 €Freelance ad alto volume e necessità pro.

I massimali sono tarati per garantire la continuità del business anche durante fasi di acquisto intensivo (es. campagne Ads stagionali):

  • Limiti carta (Aziende): fino a 100.000 €/mese per i piani General Business (elevabile a 200.000 € per Enterprise+).
  • Limiti carta (freelance): fino a 50.000 €/mese.
  • Spesa pubblicitaria & IT: spesso illimitata per acquisti presso merchant selezionati (Google, Facebook, AWS), a patto che la liquidità sia presente sul conto.

Ricariche con carta: gratuite fino a determinate soglie (es. 1.000 €/mese), poi commissione dall’1%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

